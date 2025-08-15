Είναι αποτέλεσμα χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης και φτιάχτηκε για να σατυρίσει την συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα.

Πρόκειται για ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τους δύο ηγέτες …χαμένους στην Αλάσκα, να ψάχνουν χάρτες και τελικά να συναντούν μία πολική αρκούδα. Στην αρχή τρέχουν να κρυφτούν μετά όμως αναπτύσσουν …φιλικές σχέσεις με το άγριο ζώο και αρχίζουν να χορεύουν μαζί του.

Το σκηνικό όμως αποκαρδιώνει την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι που παρακολουθούν με κυάλια τη σκηνή και βάζουν τα κλάματα, βλέποντας την εξέλιξη της «συνάντησης κορυφής».