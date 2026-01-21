Τρώει σουβλάκι, χορεύει τσάμικο, παίζει τάβλι, σπάει πιάτα και έχει εγκατασταθεί στο… νέο του Ανάκτορο στην Αθήνα.

Ο λόγος για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον τρόπο που τον παρουσιάζει βίντεο της Τεχνητής Νοημοσύνης, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Ο ίδιος, λίγες ώρες πριν ανέβασε φωτογραφία στο truth social, που τον δείχνει να εμφανίζεται μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, να καρφώνουν την αμερικανική σημαία στη Γροιλανδία, με μια πινακίδα που γράφει «Γροιλανδία – Αμερικανικό έδαφος – Ίδρυση 2026».

Δείτε το βίντεο με τα … ελληνικά έπη του Τραμπ: