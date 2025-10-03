Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η Norwood θα μπορούσε να εκληφθεί λανθασμένα ως μια νεαρή, επίδοξη ηθοποιός, όταν κάποιος κοιτάξει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της. Η μελαχρινή ποζάρει για φωτογραφίες και προβάλλει ένα σκετς κωμωδίας που δημιουργήθηκε πλήρως από την τεχνητή νοημοσύνη (AI), όπου περιγράφεται ότι «μοιάζει με το κορίτσι της διπλανής πόρτας».

«Μπορεί να είμαι γέννημα AI, αλλά νιώθω πολύ αληθινά συναισθήματα αυτή τη στιγμή», έγραψαν οι δημιουργοί της Tilly στη σελίδα της. «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει», συνεχίζει.

Το πανίσχυρο σωματείο ηθοποιών του Χόλιγουντ καταδίκασε τη δημιουργία, μαζί με πρωτοκλασάτους αστέρες, όπως η Emily Blunt, η Natasha Lyonne και η Whoopi Goldberg.

Η Norwood «δεν είναι ηθοποιός, είναι ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή και εκπαιδεύτηκε χάρη στη δουλειά αμέτρητων επαγγελματιών ερμηνευτών», ανέφερε σε δήλωση της η Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, ή SAG-AFTRA.

«Δεν έχει καμία εμπειρία ζωής, κανένα συναίσθημα και από ό,τι έχουμε δει, το κοινό δεν ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει περιεχόμενο που δημιουργείται από υπολογιστή χωρίς την ανθρώπινη εμπειρία», ανέφερε η ένωση.

Η ηθοποιός της AI δημιουργήθηκε από την Ολλανδή ηθοποιό και κωμικό Eline Van der Velden, η οποία φέρεται να είπε πως ήθελε να γίνει η Norwood η «επόμενη Scarlett Johansson».

Η σελίδα της Norwood στο Instagram περιλαμβάνει στιγμιότυπα από πρόβες ψεύτικης μαγνητοσκόπησης και προγράμματα που μιμούνται διαφημίσεις σειρών του BBC, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης της στον καναπέ που καλύπτεται συχνά από αστέρες του σινεμά στο The Graham Norton Show του BBC.

Εν μέσω του θυμού και της αντίδρασης στο Χόλιγουντ, η Ολλανδή δημιουργός προχώρησε σε ανάρτηση στη σελίδα της Tilly στο Instagram, λέγοντας ότι η δημιουργία «δεν είναι αντικατάσταση ανθρώπου, αλλά δημιουργικό έργο – ένα έργο τέχνης».

«Η δημιουργία της Tilly ήταν για μένα μια πράξη φαντασίας και δεξιοτεχνίας, παρόμοια με το σχεδιασμο ενός χαρακτήρα, τη συγγραφή ενός ρόλου ή τη διαμόρφωση μιας παράστασης», έγραψε η Van der Velden, προσθέτοντας ότι τέτοιες δημιουργίες πρέπει να κρίνονται «ως μέρος του δικού τους είδους» αντί να συγκρίνονται με ανθρώπους ηθοποιούς.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία που αμφισβητείται έντονα στο Χόλιγουντ και ο έλεγχος της ήταν ένα βασικό αίτημα κατά τη διάρκεια των απεργιών που έκλεισαν τη βιομηχανία πριν από δύο χρόνια, καθώς συγγραφείς και ηθοποιοί ζήτησαν προστασία από την τεχνολογία.

Στη δήλωσή της για τη Norwood, η SAG-AFTRA υπενθύμισε σε πρακτορεία και τα στούντιο ότι η χρήση της Norwood σε ταινίες θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα για τις συμβατικές προστασίες που εξασφάλισαν μετά την απεργία του 2023. «Δεν λύνει κανένα πρόβλημα – δημιουργεί το πρόβλημα της χρήσης κλεμμένων παραστάσεων που θα αφήσουν τους ηθοποιούς χωρίς δουλειά, θέτοντας σε κίνδυνο τη διαβίωση των καλλιτεχνών και υποτιμώντας την ανθρώπινη τέχνη», ανέφερε το συνδικάτο.

Η ηθοποιός και σκηνοθέτης Natasha Lyonne, γνωστή για τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους στα φιλμς Poker Face, Orange Is the New Black και Russian Doll, είπε ότι όποιος συνεργάζεται με τη Norwood πρέπει να μποϊκοτάρεται. «Οποιοδήποτε πρακτορείο ταλέντων ασχολείται με αυτήν θα πρέπει να μποϊκοτάρεται από όλες τις συντεχνίες», είπε η Lyonne, η οποία αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με την «ηθική τεχνητή νοημοσύνη» για να δημιουργήσει μια ταινία μεγάλου μήκους στην οποία πρωταγωνιστούν πραγματικοί ηθοποιοί.

Η ηθοποιός Emily Blunt, μιλώντας σε ένα podcast με το περιοδικό Variety, είπε ότι η δημιουργία ήταν τρομακτική. «Είναι αυτό τεχνητή νοημοσύνη; Θεέ και Κύριε! Εχουμε μπερδευτεί», είπε η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός όταν είδε ένα βίντεο της Norwood. «Αυτό είναι πραγματικά, πολύ τρομακτικό. Πρακτορεία, μην το κάνετε. Παρακαλώ σταματήστε. Σταματήστε να αφαιρείτε την ανθρώπινη σχέση μας»

Στην αμερικανική εκπομπή συνομιλίας The View, η κωμικός και ηθοποιός Whoopi Goldberg είπε ότι το κοινό μπορεί να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ ανθρώπων και συνθετικών ερμηνευτών. Δεν είχε πειστεί σχετικά με τις ανησυχίες ότι οι δημιουργίες τεχνητής νοημοσύνης θα έκλεβαν θέσεις εργασίας από τους ανθρώπινους ηθοποιούς επειδή «κινούνται διαφορετικά, τα πρόσωπά μας κινούνται διαφορετικά, τα σώματά μας κινούνται διαφορετικά».

Ενώ το Instagram της Norwood ήταν ενεργό εδώ και μήνες, η ύπαρξή της έγινε διαβόητη στο Χόλιγουντ αυτή την εβδομάδα, όταν η εμπορική δημοσίευση Deadline αναφέρθηκε σε μια εκδήλωση στη Ζυρίχη το Σαββατοκύριακο, στην οποία την παρουσίασε η δημιουργός της.

Η Van der Velden συζήτησε το δικό της στούντιο παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης και το νέο της πρακτορείο τεχνητής νοημοσύνης – Xicoia – , σύμφωνα με το Deadline, και ισχυρίστηκε ότι τα στούντιο και τα πρακτορεία του Χόλιγουντ αγκάλιαζαν αθόρυβα την τεχνητή νοημοσύνη.

Είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι θα πρέπει να περιμένουν δημόσιες ανακοινώσεις τους επόμενους μήνες, σχετικά με εργα υψηλού προφίλ που χρησιμοποιούν την τεχνολογία.

Πηγή: BBC News