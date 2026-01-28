Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, την ΕΕ να προστατεύσει τους καλλιτέχνες, τα μέσα ενημέρωσης και άλλους δημιουργούς απέναντι στις «αναταράξεις» που προκαλεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, εκτιμώντας κυρίως ότι θα πρέπει να δίνουν την έγκρισή τους και να αποζημιώνονται για κάθε χρήση του έργου τους.

Τα μέλη της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκριναν με ευρεία πλειοψηφία (17 υπέρ έναντι 3 κατά) μια έκθεση που τάσσεται υπέρ της καλύτερης προστασίας των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο, λόγω της αυξανόμενης ισχύος των εργαλείων της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μεταξύ άλλων, οι ευρωβουλευτές θέλουν πρώτα απ’ όλα οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τα πνευματικά δικαιώματα να εφαρμόζονται σε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία ΤΝ στην Ευρώπη, σε όποια ή όποιες χώρες και αν κατασκευάστηκαν και εκπαιδεύτηκαν. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες ΤΝ θα ενημερώνουν με σαφήνεια τους κατόχους δικαιωμάτων εάν χρησιμοποιούν δικό τους περιεχόμενο και θα τους καταβάλουν «δίκαιη αποζημίωση», διαφορετικά θα τους επιβάλλονται κυρώσεις.

Οι ευρωβουλευτές καλούν επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη να λάβουν μέτρα «για να προστατεύσουν τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης, που απειλείται από τα συστήματα ΤΝ τα οποία συγκεντρώνουν επιλεκτικά πληροφορίες, καταχρώμενα τη δική τους κίνηση στο διαδίκτυο και τα έσοδά τους. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την «επαρκή αποζημίωση» τους και «τον πλήρη έλεγχο στη χρήση του περιεχομένου» των ΜΜΕ όσον αφορά την εκπαίδευση της ΤΝ και τη συσσώρευση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματός τους να αρνηθούν.

«Ο στόχος μας είναι να στηρίξουμε την καινοτομία, υπερασπιζόμενοι τις θεμελιώδεις αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας» υπογράμμισε ο Γερμανός βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος Άξελ Φος, σημειώνοντας ότι «οι σαφείς, εφαρμόσιμοι κανόνες είναι το κλειδί για να εγγυηθούμε τη τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης».

Η έκθεση θα υποβληθεί στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς ψήφιση τον Μάρτιο.

Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι κυριότερες εταιρείες χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα δεδομένα στο διαδίκτυο –συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Τύπου– για να τροφοδοτήσουν και να εκπαιδεύσουν τα μεγάλα μοντέλα της ΤΝ, έχουν αναχθεί σε επίμαχο ζήτημα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Το 2024 η ΕΕ ενέκρινε έναν νόμο που επιβάλλει στα συστήματα ΤΝ να τηρούν τη νομοθεσία όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Όμως μια μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δόθηκε πέρυσι στη δημοσιότητα δείχνει ότι είναι αβέβαιο κατά πόσο τηρείται αυτή η αρχή και εφαρμόζεται στα δεδομένα και το περιεχόμενο που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των συστημάτων ΤΝ.