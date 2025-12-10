Σύνταξη – Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Το κορυφαίο πανεπιστήμιο άμυνας της Κίνας εφαρμόζει πιλοτικά ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στους διδακτορικούς φοιτητές να αποφοιτούν με ένα προϊόν ή ένα σχέδιο αντί για μια διατριβή, σε μια προσπάθεια να λύσει προβλήματα μηχανικής που «στέκονται εμπόδιο» στην τεχνολογική κούρσα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Χαρμπίν (HIT) – που έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους «Επτά Γιους της Εθνικής Άμυνας» της Κίνας λόγω της συμβολής του στην έρευνα και την τεχνολογία στον τομέα της άμυνας – διερευνά νέες προσεγγίσεις για την ενίσχυση των μηχανικών. Αυτές περιλαμβάνουν την κατάργηση των παραδοσιακών ακαδημαϊκών εργασιών ως υποχρεωτικής απαίτησης για την απόκτηση τίτλου, σύμφωνα με δημοσίευμα της China Science Daily.

Τον Σεπτέμβριο, ο Wei Lianfeng, μηχανικός υποψήφιος διδάκτορας, έγινε ο πρώτος διδακτορικός φοιτητής του πανεπιστημίου που πέρασε με επιτυχία την προφορική του υπεράσπιση και απέκτησε το πτυχίο του βασιζόμενος αποκλειστικά σε πρακτικά αποτελέσματα.

Η έρευνά του επικεντρώνεται στην ανάπτυξη διαδικασιών συγκόλλησης με λέιζερ κενού και στον σχεδιασμό και την κατασκευή σχετικού εξοπλισμού. Για να αξιολογήσει την πρακτικότητα της εργασίας του, το HIT κάλεσε αρκετούς εμπειρογνώμονες του κλάδου να συμμετάσχουν στην επιτροπή προφορικής υπεράσπισης.

Το να είσαι επιστήμονας στην Κίνα σήμερα δεν αφορά πλέον μόνο τη δημοσίευση σε έγκριτα περιοδικά ή την υπεράσπιση μιας διατριβής 100 σελίδων. Πρόκειται για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων και την κατασκευή λειτουργικών πραγμάτων, ειδικά όταν το μέλλον της εθνικής τεχνολογικής επιβίωσης κρέμεται από μια κλωστή.

Από το 2022, η Κίνα εφαρμόζει αθόρυβα ένα πανεθνικό πιλοτικό πρόγραμμα για τον επαναπροσδιορισμό της μηχανικής εκπαίδευσης από την αρχή. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και οκτώ άλλων βασικών υπηρεσιών, η πρωτοβουλία στοχεύει σε διάφορους στρατηγικά ζωτικούς τομείς – από τους ημιαγωγούς έως την κβαντική πληροφορική – όπου η θεωρητική γνώση από μόνη της δεν αρκεί για να σπάσει τα τεχνολογικά εμπόδια που τίθενται από την ηγεσία των ΗΠΑ. Αντί να γράφουν εργασίες, οι φοιτητές συνεργάζονται απευθείας με κορυφαίες επιχειρήσεις και εθνικά εργαστήρια για την ανάπτυξη νέου εξοπλισμού, τον σχεδιασμό συστημάτων επόμενης γενιάς και την καινοτομία υπό πίεση.

Ωστόσο, μόλις πρόσφατα, πραγματικά προϊόντα ή τεχνικές υιοθετήθηκαν επίσημα ως κριτήρια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Ο Wei ολοκλήρωσε τόσο το προπτυχιακό όσο και το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο HIT. Μετά την αποφοίτησή του το 2008, εντάχθηκε στο Ινστιτούτο Πυρηνικής Ενέργειας της Κίνας, το οποίο έχει την έδρα του στη νοτιοδυτική πόλη Τσενγκντού. Σε λίγο περισσότερο από μια δεκαετία, από απλός τεχνικός εξελίχθηκε σε τεχνικό εμπειρογνώμονα και βασικό μέλος της ομάδας διαχείρισης του ινστιτούτου.

Το 2021, ο Wei, ο οποίος αναγνώρισε στο έργο του ότι η επίλυση ορισμένων μηχανικών προκλήσεων απαιτούσε την άριστη γνώση θεωρητικών αρχών και ανάλυσης, αποφάσισε να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο από το οποίο αποφοίτησε. Εγγράφηκε σε διδακτορικό πρόγραμμα μηχανικής στη Σχολή Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στο ΙΜΕΤ, σπουδάζοντας ως εργαζόμενος επαγγελματίας.

Το επόμενο έτος, το Υπουργείο Παιδείας, μαζί με οκτώ άλλα τμήματα, ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης μηχανικών σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα.

Εστιάζοντας σε 18 κρίσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών και της τεχνολογίας των πληροφοριών, το πρόγραμμα αυτό είχε ως στόχο να καλλιεργήσει κορυφαίους μηχανικούς μέσω συνεργατικών μοντέλων κατάρτισης μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας.

Το πρόγραμμα ανέφερε ότι οι φοιτητές θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις πτυχιακές τους εργασίες με σημαντικά μηχανικά σχέδια, ανάπτυξη νέων προϊόντων ή δημιουργία νέων συσκευών – μια διάταξη που κατοχυρώθηκε με νόμο δύο χρόνια αργότερα, το 2024.

Το HIT ήταν από τους πρώτους συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία. Ο Zong Yingying, εκτελεστικός αντιπρύτανης της μεταπτυχιακής σχολής του ιδρύματος, θεωρεί τον κανονισμό λογικό. «Πολλά προβλήματα μηχανικής είναι ακατάλληλα για τη μορφή διατριβής ή απλώς δεν είναι καθόλου κατάλληλα για δημοσίευση», δήλωσε στην China Science Daily.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για ορισμένα ζητήματα «συμφόρησης», όπου η λύση βρίσκεται αποκλειστικά στην ίδια την τεχνολογία, πρόσθεσε.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφερε τον Ιούνιο ότι από την έναρξή της πριν από τρία χρόνια, η πρωτοβουλία είχε εγγράψει πάνω από 20.000 φοιτητές μηχανικής μέσω κοινών εισαγωγών από 60 πανεπιστήμια και πάνω από 100 επιχειρήσεις. Από την πρώτη ομάδα αποφοίτων, 67 φοιτητές έχουν υποβάλει αίτηση για πτυχία με βάση πρακτικές συνεισφορές, όπως σχέδια προϊόντων, εννοιολογικές προτάσεις και εκθέσεις ανάλυσης περιπτώσεων.

Το HIT έχει ξεκινήσει κοινά προγράμματα κατάρτισης με πάνω από 60 κορυφαίες επιχειρήσεις και εθνικά εργαστήρια, στα οποία συμμετέχουν σχεδόν 3.000 υποψήφιοι διδάκτορες.

«Σε σύγκριση με τις ακαδημαϊκές διατριβές, τα πρακτικά επιτεύγματα ή οι εκθέσεις μηχανικής μπορεί να είναι πιο κατάλληλα για αυτούς», δήλωσε ο Zong.

Πηγή: South China Morning Post