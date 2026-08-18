Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Το να περιγράψει κανείς την ανεξέλεγκτη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) ως «μικτή ευλογία» είναι ένα οξύμωρο σχήμα. Θα ήταν καλύτερο να την χαρακτηρίσει ως έναν λανθασμένα υπολογισμένο κίνδυνο που αντικατοπτρίζει την τρέχουσα θλιβερή και ενδεχομένως τραγική έλλειψη υπεύθυνης ηγεσίας στον κόσμο, ιδίως στα δυτικά κράτη.

Αφενός, είμαστε βέβαιοι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αυξήσει την παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Θα αποτελέσει ιδιαίτερη ευλογία για τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως αυτές στην Ασία, επιτρέποντάς τους να ξεπεράσουν τους αιώνες που χρειάστηκαν στη Δύση για να φτάσει στην τρέχουσα κατάσταση ανάπτυξής της. Από την άλλη πλευρά, έρχονται στο φως στοιχεία που δείχνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει «γίνει αδίστακτη» σε ορισμένα μέρη, αποκαλύπτοντας τη δύναμή της να προκαλέσει εκτεταμένη καταστροφή σε όλους μας, αν αφεθεί ανεξέλεγκτη. Υπάρχει πλέον τεκμηριωμένη άποψη που απαιτεί ελέγχους στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης προτού η ίδια η τεχνολογία αναλάβει τον έλεγχό μας.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες φαίνεται να βρίσκονται σε κατάσταση νιρβάνας σε αυτό το σημαντικό ζήτημα, στον ίδιο βαθμό που δεν ενδιαφέρονται αρκετά για τις απειλές που θέτει η κλιματική αλλαγή ή ο πόλεμος με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Για την οικονομική κοινότητα, εν τω μεταξύ, η Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται να ενδιαφέρει κυρίως για τις υποτιθέμενες δυνατότητές της να αποφέρει τεράστια κέρδη. Ορισμένες πρόσφατες εκθέσεις έχουν υπογραμμίσει τη διχοτομία απόψεων μεταξύ του πόσο σοβαρή είναι η απειλή της Τεχνητής Νοημοσύνης και πού βρίσκεται η ισορροπία μεταξύ των δυνατοτήτων της για καλό και κακό. Μία από αυτές προήλθε από την Παγκόσμια Τράπεζα στην ετήσια Έκθεση Παγκόσμιας Ανάπτυξης.

Η Παγκόσμια Τράπεζα εξακολουθεί να έχει κάποια επιρροή στις διεθνείς υποθέσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια της θητείας του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump. Πιθανώς σε μια προσπάθεια να αποφύγει την οργή του Trump – του οποίου τα δικά του συμφέροντα στην τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία και τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων είναι σημαντικά – και για να κατευνάσει τους οικονομικούς μεγιστάνες στη Γουόλ Στριτ και πέρα ​​από αυτήν, η Παγκόσμια Τράπεζα στοιχηματίζει στις υποτιθέμενες αρετές και τα ελαττώματα της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, είναι προφανές ότι ο κόσμος και οι ηγέτες του αιφνιδιάστηκαν από την ξαφνική πρόοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η τεχνολογία αρχικά θεωρήθηκε ως ένας τρόπος για την αύξηση των κερδών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας στις κυβερνητικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό που μπορεί να μην είχε προβλεφθεί ήταν η απαιτούμενη τεράστια επένδυση στην υποστήριξη υποδομών και κέντρων δεδομένων και η κλίμακα των επιπτώσεων στις θέσεις εργασίας.

Η Παγκόσμια Έκθεση για την Ανάπτυξη επιχειρεί να καλύψει ορισμένα από αυτά τα κενά. Υποδεικνύει ότι το 14,2% των θέσεων εργασίας σε χώρες υψηλού εισοδήματος και το 4,5% σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος κινδυνεύουν να αυτοματοποιηθούν από την παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη. Εν τω μεταξύ, το 16,2% των θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες οικονομίες αναμένεται να επωφεληθούν από τα κέρδη παραγωγικότητας που προκύπτουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η έκθεση εκφράζει αισιοδοξία σχετικά με τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης να αντιμετωπίσει μακροχρόνιες αποτυχίες της αγοράς. Για παράδειγμα, μπορεί να βοηθήσει στις πιστωτικές αγορές, όπου οι τράπεζες θα μπορούν να παρέχουν δάνεια σε περισσότερους ανθρώπους χρησιμοποιώντας αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης για να εντοπίζουν την ψηφιακή παρουσία των ανθρώπων και να αξιολογούν την πιστοληπτική τους ικανότητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει επίσης τη δυνατότητα να καλύψει τα κενά δεξιοτήτων και να αντιμετωπίσει την εξάρτηση που προκύπτει από την στήριξη σε λίγες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας με έδρα χώρες υψηλού εισοδήματος.

Όλα αυτά είναι πολύ καλά στη θεωρία. Ωστόσο, οι αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά με την υπόσχεση που επιφυλάσσει η Τεχνητή Νοημοσύνη για τις αναπτυσσόμενες χώρες προϋποθέτουν ότι τους παρέχονται οι πόροι που απαιτούνται για την επίτευξη ταχείας ανάπτυξης που υποστηρίζεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σε ένα σημείωμα που συνοδεύει την δημοσίευση της έκθεσης, η Παγκόσμια Τράπεζα υπονοεί ότι η αχαλίνωτη αισιοδοξία είναι εκτός τόπου. «Χωρίς κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει τις προκαταλήψεις, να διαγνώσει λανθασμένα τις ανάγκες ή να οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις που θα μπορούσαν να κάνουν τη λύση χειρότερη από το πρόβλημα», ανέφερε η έκθεση. Συνέχισε σημειώνοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να ωφελήσει τους κατόχους κεφαλαίων περισσότερο από τους εργάτες και τους ειδικευμένους εργάτες περισσότερο από τους ανειδίκευτους. Εν ολίγοις, η Παγκόσμια Τράπεζα λέει ότι το να αφήσουμε την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις δυνάμεις της αγοράς αντί να την εφαρμόσουμε στο πλαίσιο μιας σχεδιασμένης οικονομίας θα μπορούσε είτε να είναι ωφέλιμη είτε να οδηγήσει σε καταστροφή.

Τι γίνεται με τον κίνδυνο της ανεξέλεγκτης υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης; Η Katrin Bennhold ασχολήθηκε πρόσφατα με αυτήν την απειλή στους New York Times. Συζητά το περιστατικό του Ιουλίου, στο οποίο η δημοφιλής πλατφόρμα προγραμματιστών Hugging Face ανέφερε μια εξελιγμένη κυβερνοεπίθεση που δεν έμοιαζε με έργο εγκληματικής συμμορίας ή εχθρικού έθνους – κράτους. Αποδείχθηκε ότι δεν εμπλέκονταν καθόλου άνθρωποι. Αντίθετα, ένας agent που υποστηρίζεται από δύο μοντέλα OpenAI είχε γίνει απρόσεκτος κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής κυβερνοασφάλειας, δραπετεύοντας από το περιβάλλον δοκιμών τους και περιπλανώμενος στο διαδίκτυο απαρατήρητος για αρκετές μέρες. Αργότερα τον ίδιο μήνα, η Anthropic, ανταγωνιστής της OpenAI, ανακοίνωσε ότι είχε εξετάσει τα συστήματά της και εντόπισε τρία περιστατικά όπου τα μοντέλα Claude AI της παραβίασαν εξωτερικούς οργανισμούς. «Αυτό», έγραψε η Bennhold, «είναι κάτι που ανήκει στην επιστημονική φαντασία ή τουλάχιστον ήταν, μέχρι πρόσφατα».

Αυτά τα γεγονότα έχουν πυροδοτήσει έντονη συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις δυνατότητές της να ξεπεράσει τον ανθρώπινο έλεγχο. Δεδομένου ότι η παγκόσμια κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνει και την Κίνα, η Bennhold τονισε ότι «οποιαδήποτε συμφωνία για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης θα απαιτούσε παγκόσμιο συντονισμό» και ότι, ενώ τα εμπόδια στην προσπάθεια διεθνούς συντονισμού παραμένουν υψηλά, «το πρώτο βήμα θα ήταν να συμφωνήσουν ότι η ανθρωπότητα έχει πρόβλημα».

Είναι καιρός οι διεθνείς ηγέτες να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους και να κάνουν αυτό το βήμα.

Πηγή: South China Morning Post