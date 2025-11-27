Τα Public συνεχίζουν δυναμικά την εκπτωτική περίοδο της Black Friday, προσφέροντας σε όλους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν προϊόντα τεχνολογίας, ψυχαγωγίας, μουσικής και μικρών και μεγάλων οικιακών συσκευών σε εξαιρετικές τελικές τιμές. Η φετινή καμπάνια δίνει έμφαση τόσο στα καθημερινά essentials όσο και σε δώρα που μπορούν πραγματικά να αναβαθμίσουν την εμπειρία κάθε χρήστη, φέρνοντας την καινοτομία, την ψυχαγωγία και τη ζεστασιά του σπιτιού πιο κοντά από ποτέ.

Στον τομέα της τεχνολογίας, οι καταναλωτές θα βρουν επιλογές που καλύπτουν όλες τις ανάγκες, από premium ήχο έως παραγωγικότητα και gaming. Η soundbar Sharp HT-SB100 προσφέρεται στα 69€, προσφέροντας πλούσιο ήχο σε compact σχεδιασμό, ενώ τα ισχυρά ηχεία Logitech Z906 στα 279€ μεταφέρουν την κινηματογραφική εμπειρία σε κάθε σαλόνι. Για τους λάτρεις του gaming, το μηχανικό πληκτρολόγιο Logitech Lights G815 διατίθεται στα 109€, με κορυφαία απόκριση και μεταλλικό φινίρισμα που αναδεικνύει κάθε setup.

Την ίδια στιγμή, η κατηγορία των monitors αποτελεί μία από τις δυνατές εκπλήξεις της περιόδου, με μια σειρά μοντέλων που συνδυάζουν ποιότητα εικόνας, απόδοση και υψηλό value-for-money. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει το HP OMEN 32’’ QHD στα 309€ για απαιτητικούς gamers ενώ παράλληλα, οθόνες όπως η LG 32SR50F-W στα 219€ και η LG 24BP750C στα 249€ απευθύνονται σε επαγγελματίες, φοιτητές και όσους αναζητούν μια στιβαρή αναβάθμιση για εργασία ή μελέτη.

Το σπίτι έχει επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο στη φετινή περίοδο, με οικιακές συσκευές που κάνουν την καθημερινότητα πιο λειτουργική και άνετη. Οι θερμαντικές λύσεις της HomeVereo ξεκινούν από 24,90€, ενώ οι παγομηχανές της ίδιας σειράς γίνονται ιδανική επιλογή για χώρους φιλοξενίας ή οικογένειες που οργανώνουν γιορτινά τραπέζια, με τιμή 89,90€.

Στον χώρο της ψυχαγωγίας, η μουσική επιστρέφει δυναμικά στα ράφια των Public, με αγαπημένους ελληνικούς δίσκους σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Μεταξύ των επιλογών, τα «Δι’ Ευχών» και «Κάτι Καίγεται» στα 7,49€, «Το χρώμα της μέρας» στα 14,99€, «Τραγούδια για τους Μήνες» στα 17,49€, το «ΦΩΣ» της Δήμητρας Γαλάνη στα 7,49€, το «Λες και με ξέρεις» του Γιώργου Σαμπάνη στα 10,49€, το «The Blue Birds» στα 15,49€ και ο «Ηλεκτρικός Αποσπερίτης» στα 16€ δημιουργούν μια προσεγμένη συλλογή που ταιριάζει σε όλα τα μουσικά γούστα και αποτελεί εξαιρετική επιλογή δώρου.

Για τους μικρούς φίλους, η κατηγορία παιχνιδιών προσφέρει επιλογές που υπόσχονται ατελείωτη δημιουργικότητα και διασκέδαση. Σειρές όπως LEGO, Barbie και δημοφιλή επιτραπέζια παραμένουν διαθέσιμα σε ανταγωνιστικές τελικές τιμές. Για τους μαθητές, δημιουργούς και λάτρεις του stationery, η τσάντα Minecraft στα 19,99€ και το Pen Studio – Μαθαίνω & Δημιουργώ αποτελούν πρακτικές και χαρούμενες επιλογές για το σχολείο και τη δημιουργική απασχόληση.

Με προσφορές που αγγίζουν κάθε κατηγορία προϊόντος και με γνώμονα την ευκολία των καταναλωτών, τα Public συνεχίζουν να μετατρέπουν τη γιορτινή περίοδο σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών. Η μεγάλη ποικιλία και οι προσιτές τιμές προϊόντων καθιστούν τα Public τον ιδανικό προορισμό για όσους θέλουν να συνδυάσουν δώρα, αναβαθμίσεις και γιορτινή διάθεση σε ένα μέρος.

Γιατί φέτος, η Merry Friday κάνει τη διαφορά!