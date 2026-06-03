Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναβιώνει ένα μακροχρόνιο όνειρο για την κατασκευή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αιχμής στην Ευρώπη, σε μια προσπάθεια μείωσης της εξάρτησης της ηπείρου από παραγωγούς στις ΗΠΑ και την Ασία. Το εκτελεστικό όργανο του μπλοκ συνεργάζεται με το βελγικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης Imec και τον γερμανικό οργανισμό καινοτομίας SPRIND σε πρώιμα σχέδια για ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο ημιαγωγών, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες.

Η ώθηση αυτή αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία στις Βρυξέλλες ότι η Ευρώπη έχει μείνει πολύ πίσω όσον αφορά την βασική τεχνολογία που τροφοδοτεί την οικονομία της Τεχνητής Νοημοσύνης, με το μπλοκ να εξαρτάται από τσιπ που σχεδιάζονται στις ΗΠΑ και κατασκευάζονται εκεί ή στην Ταϊβάν και τη Νότια Κορέα. Η ανάπτυξη τοπικής παραγωγικής ικανότητας θα έδινε στην Ευρώπη την ευκαιρία να ελέγξει περισσότερο την αλυσίδα εφοδιασμού της Τεχνητής Νοημοσύνης, αξιοποιώντας μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής της αξίας και προστατεύοντας τον εαυτό της από γεωπολιτικούς κραδασμούς.

Ωστόσο, προηγούμενες προσπάθειες προσέλκυσης προηγμένης κατασκευής τσιπ στην Ευρώπη έχουν αποτύχει και οι επικριτές αμφισβητούν εάν η περιοχή έχει αρκετή ζήτηση – ή δημόσιο χρήμα – για να στηρίξει ένα τέτοιο εργοστάσιο. Το προτεινόμενο εργοστάσιο ημιαγωγών αναμένεται να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που περιλαμβάνει ενημέρωση της ιστορικής στρατηγικής των Βρυξελλών για την κατασκευή τσιπ, μιας πρωτοβουλίας γνωστής ως Chips Act 2.0, η οποία έχει προγραμματιστεί να δημοσιευτεί από την Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας μείωσης της εξάρτησης της Ευρώπης από την ξένη τεχνολογία.

Το Chips Act 2.0 θα περιλαμβάνει μια πρόταση για την ενθάρρυνση ιδιωτών επενδυτών να χρηματοδοτήσουν μεγάλης κλίμακας «στρατηγικά έργα» για την προώθηση «κυρίαρχου και προηγμένου σχεδιασμού και κατασκευής τσιπ και της ανθεκτικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού», σύμφωνα με ένα σχέδιο νομοθετικής πρότασης που ειδε το POLITICO. Ενώ το προτεινόμενο εργοστάσιο δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου, ένα εργοστάσιο για «προηγμένη κατασκευή ημιαγωγών για την παραγωγή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης» θα μπορούσε να προταθεί αργότερα ως στρατηγικό έργο, σύμφωνα με ένα προσχέδιο εγγράφου που έλαβε νωρίτερα το POLITICO.

Η Επιτροπή έχει συνομιλίες με την Imec και την SPRIND για να καθορίσει τι θα χρειαζόταν για ένα τέτοιο έργο, με την κωδική ονομασία «Κατασκευή Προηγμένων Ημιαγωγών Made in EU», σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες. Η συζήτηση παραμένει σε πρώιμο στάδιο και οι άνθρωποι που γνωρίζουν τις συνομιλίες προειδοποίησαν ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση σχετικά με το εάν θα υποστηριχθεί η πρόταση, πού θα βρίσκεται το πιθανό εργοστάσιο ή πώς θα χρηματοδοτηθεί.

Εάν προχωρήσει, η πρόταση θα βασιστεί σε ένα στοιχείο του σχεδίου κατασκευής τσιπ της Επιτροπής του 2023, για το οποίο το κέντρο έρευνας και ανάπτυξης τσιπ Imec, με έδρα το Βέλγιο, έλαβε χρηματοδότηση 700 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ για την ανάπτυξη τσιπ «δύο νανομέτρων» επόμενης γενιάς, τα οποία αναμένεται να είναι πιο ισχυρά και ενεργειακά αποδοτικά από τα υπάρχοντα μοντέλα. Ένα από τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις συνομιλίες είπε ότι μια επιλογή που συζητείται είναι η κατασκευή ενός εργοστασίου παραγωγής τσιπ «ενός νανομέτρου» στη Γερμανία έως το 2035. Η TSMC με έδρα την Ταϊβάν, η Samsung της Νότιας Κορέας και οι Nvidia και Intel με έδρα τις ΗΠΑ είναι πρωτοπόροι στην κατασκευή τσιπ, γεγονός που τις καθιστά παγκόσμιους ηγέτες στην παραγωγή υποδομών που χρησιμοποιούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Ορισμένοι αξιωματούχοι και στελέχη του κλάδου έχουν επισημάνει την ιαπωνική Rapidus ως πιθανό μοντέλο για την ΕΕ. Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2022 με την υποστήριξη μεγάλων ιαπωνικών εταιρειών και της κυβέρνησης, στοχεύει να ξεκινήσει την παραγωγή προηγμένων τσιπ μεγάλης κλίμακας το 2027.

Ωστόσο, η προσπάθεια των Βρυξελλών αντιμετωπίζει έντονες αμφιβολίες, κυρίως επειδή η Ευρώπη έχει προσπαθήσει στο παρελθόν και απέτυχε. Το 2022 ο τότε Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Thierry Breton, πίεσε για να φέρει την κατασκευή προηγμένων τσιπ στην ΕΕ, προσπάθεια που οδήγησε στην κατάρρευση του σχεδιαζόμενου μεγα – εργοστασίου της Intel στη Γερμανία το 2024, εν μέσω οικονομικών προβλημάτων στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ.

Σε συνέντευξή του στο POLITICO την περασμένη εβδομάδα, ο Christophe Fouquet, Διευθύνων Σύμβουλος της ASML, μιας κορυφαίας ολλανδικής εταιρείας του κλάδου που κατασκευάζει τις μηχανές που κατασκευάζουν τσιπ, προειδοποίησε κατά ενός τέτοιου έργου. «Αν υπάρξει ένα εργοστάσιο σαν αυτό στην Ευρώπη, όλες οι γκοφρέτες που θα κατασκευάζονταν σε αυτό θα εξάγονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Fouquet. «Έτσι, τότε θα προκύψει μια κατάσταση όπου η Ευρώπη θα επιδοτεί ένα μεγάλο έργο και το προϊόν αυτού του έργου θα πηγαίνει κάπου αλλού».

Ο Bart Groothuis, Ολλανδός βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επισκέφθηκε πρόσφατα τα κεντρικά γραφεία της Rapidus στην Ιαπωνία και δήλωσε εντυπωσιασμένος, αλλά επανέλαβε τις ανησυχίες του Fouquet σχετικά με την ευρωπαϊκή αγορά. «Το ερώτημα παραμένει εάν υπάρχει επαρκής ζήτηση και εάν υπάρχει επαρκής εμπιστοσύνη μεταξύ των σχεδιαστών τσιπ για να παράγουν εκεί τα προηγμένα τσιπ τους», είπε.

Η χρηματοδότηση είναι ένα άλλο ανεπίλυτο ζήτημα. Ένα άτομο που γνωρίζει τις συνομιλίες είπε ότι φοβάται πως η γερμανική κυβέρνηση θα δυσκολευτεί να καταστήσει βιώσιμο ένα τέτοιο εργοστάσιο, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να απαιτήσει «μόνιμες επιδοτήσεις». Το Βερολίνο έχει δεσμεύσει 5 δισεκατομμύρια ευρώ για ημιαγωγούς στον προϋπολογισμό του 2026 και άλλο μισό δισεκατομμύριο για ένα κοινό ευρωπαϊκό έργο για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil, ωστόσο, έχει ήδη ανακοινώσει περικοπές για το επόμενο έτος, με κάθε υπουργείο να υποχρεούται να μειώσει τις δαπάνες του κατά 1%.

Ένας εκπρόσωπος της Imec δήλωσε ότι η εκβιομηχάνιση είναι η «σημαντική επόμενη διαρθρωτική φάση» για την προώθηση των τσιπ στην ΕΕ, μετά το Chips Act 2.0 του 2023, το οποίο επικεντρώθηκε στην έρευνα και τα πιλοτικά έργα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και η SPRIND αρνήθηκαν να σχολιάσουν αυτό το άρθρο.

Τα σχέδια της ΕΕ για την κατασκευή τσιπ θα περιλαμβάνουν επίσης εργαλεία για την αντιμετώπιση κρίσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπως οι ελλείψεις του περασμένου έτους, μετά την παρέμβαση της κυβέρνησης της Ολλανδίας στην ολλανδική εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών Nexperia, η οποία ανήκει σε κινεζικές εταιρείες. Η εταιρεία παράγει παλαιότερα τσιπ, προσαρμοσμένα στις αυτοκινητοβιομηχανίες, ένας τομέας στον οποίο η ΕΕ έχει κάπως ισχυρότερη θέση.

Πηγή: POLITICO