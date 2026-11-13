Εκτεταμένα προβλήματα συνδεσιμότητας έπληξαν τις διαδικτυακές υπηρεσίες της Microsoft, προκαλώντας αναστάτωση σε επιχειρήσεις και ιδιώτες σε 74 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη και η Αυστραλία. Οι δυσλειτουργίες διήρκεσαν περισσότερες από οκτώ ώρες, επηρεάζοντας βασικά εργαλεία της σουίτας Microsoft 365.

Σύμφωνα με το Associated Press, η διακοπή έχει επηρεάσει επιχειρήσεις και κυβερνητικές υπηρεσίες, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στην Ασία το πρωί της Παρασκευής (13/11).

Το χρονικό της διακοπής

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας παρακολούθησης τεχνικών προβλημάτων Downdetector, οι πρώτες αναφορές άρχισαν να καταγράφονται το απόγευμα της Πέμπτης, λίγο μετά τις 18:15 (ώρα Ελλάδας). Μέσα σε περίπου μία ώρα το πρόβλημα είχε λάβει παγκόσμιες διαστάσεις, ενώ γύρω στις 20:00 οι αναφορές αποκλειστικά για το Outlook εκτοξεύθηκαν στις 140.000 — αριθμός πάνω από 2.000 φορές υψηλότερος από τα συνήθη επίπεδα. Σταδιακά παρατηρήθηκε αποκλιμάκωση, με τις αναφορές να υποχωρούν στις 28.000, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί άμεσα πλήρης σταθεροποίηση.

Οι υπηρεσίες που επηρεάστηκαν

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε η υπηρεσία Exchange Online, στην οποία στηρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook. Πολλοί χρήστες αδυνατούσαν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους, ενώ η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι υπήρχε αδυναμία πρόσβασης σε συγκεκριμένα αρχεία και δεδομένα ημερολογίων. Παράλληλα, καταγράφηκαν προβλήματα συνδεσιμότητας στην πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Copilot καθώς και στο Teams, αν και η Microsoft διευκρίνισε ότι οι βασικές λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων και τηλεδιασκέψεων παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό λειτουργικές.

Τα αίτια της βλάβης και η πορεία αποκατάστασης

Σε επίσημες ενημερώσεις της μέσω της πλατφόρμας X, η Microsoft απέδωσε τη βλάβη σε υπερφόρτωση των υποδομών της σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Όπως εξήγησε, το πρόβλημα δεν προήλθε από ασυνήθιστη αύξηση της επισκεψιμότητας, αλλά από το γεγονός ότι ορισμένοι διακομιστές τέθηκαν απροσδόκητα εκτός λειτουργίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι υπόλοιποι ενεργοί διακομιστές να κληθούν να διαχειριστούν όγκο εργασιών μεγαλύτερο από τις αντοχές τους.

Οι τεχνικές ομάδες προχώρησαν σε ελεγχόμενες επανεκκινήσεις των επηρεαζόμενων συστημάτων, κάνοντας λόγο για «θετικά αποτελέσματα», ενώ παράλληλα περιόρισαν προσωρινά συγκεκριμένα είδη κίνησης δεδομένων για να αποσυμφορηθεί το δίκτυο. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία προειδοποίησε ότι ορισμένοι διακομιστές ενδέχεται να παρουσιάσουν εκ νέου αστάθεια μόλις δεχθούν αυξημένο φόρτο, αποφεύγοντας να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την οριστική επίλυση του ζητήματος.

Αντιδράσεις με χιούμορ στα κοινωνικά δίκτυα

Η πολύωρη αδυναμία πρόσβασης στα εταιρικά email δεν άργησε να γίνει αντικείμενο σάτιρας στο διαδίκτυο. Χρήστες του X και του Instagram μοιράστηκαν χιουμοριστικές αναρτήσεις και memes για το απροσδόκητο «διάλειμμα» από τις εργασιακές υποχρεώσεις, με βιντεάκια σαν αυτό: