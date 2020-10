Age of Empires III: Definitive Edition - Review: Η καλύτερη και πιο πλήρης μορφή του

Πληροφορίες



Τίτλος: Age of Empires III: Definitive Edition

Διαθέσιμο σε: PC

Δοκιμάστηκε σε: PC

Εταιρεία Ανάπτυξης: Forgotten Empires / Tantalus

Εκδότρια Εταιρεία: Xbox Game Studios

Είδος: Real-Time Strategy

Ηλικίες: 16+

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 15 Οκτωβρίου 2020



Δεκατρία χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία ενασχόληση μας με το Age of Empires III και πιο συγκεκριμένα με το The Asian Dynasties, το δεύτερο και τελευταίο expansion του δημοφιλούς strategy. Έκτοτε το franchise δεν εξαφανίστηκε, καθώς κυκλοφόρησαν remasters των δυο πρώτων τίτλων, όμως μπορούμε να πούμε ότι «σίγησε». Μέχρι που μερικούς μήνες νωρίτερα, η Microsoft ανακοίνωσε ότι η σειρά επανέρχεται με τέταρτο παιχνίδι, κάτι που μας χαροποίησε ιδιαίτερα, καθώς το Age of Empires είναι ένα τα strategies που καθόρισαν το genre, και μας έλειπε ιδιαίτερα.



Βέβαια δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς, χωρίς ένα αξιοπρεπές remaster του τρίτου παιχνιδιού. Από τη μία, φυσικό επακόλουθο μετά τα Definitive Editions των πρώτων δυο από την μια, ίσως και αχρείαστο καθώς το πρωτότυπο στέκεται ακόμα αρκετά καλά, από την άλλη.



Στο Age of Empires III: Definitive Edition συναντάμε το απόλυτο campaign πακέτο, καθώς περιλαμβάνει τόσο το πρωτότυπο παιχνίδι όσο και τα δυο expansions του. Και οι 54 αποστολές των παραπάνω παιχνιδιών δίνουν το "παρών" στο Definitive Edition, με κάποιες να έχουν ανανεωθεί σημαντικά.







Σεναριακά το Age of Empires III αποτελεί το «μαύρο πρόβατο» της σειράς, καθώς είχε ξενίσει αρκετούς παίκτες κυρίως λόγω της εποχής που διαδραματίζεται, καθώς έφυγε από τον «μεσαίωνα», τα σπαθιά και τα κάστρα και πήγε στην εποχή του αποικισμού της Αμερικής, όπου κυριαρχούν το μπαρούτι και τα πυροβόλα όπλα. Επίσης τα διάφορα στοιχεία φαντασίας που περιέχει μέσα στο σενάριο, ίσως δεν συνάδουν με το ύφος που είχε περάσει η σειρά εξαρχής. Παρ' όλα αυτά, το σενάριο αν και δεν είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό, είναι καλοδουλεμένο και αρκετά καλά δομημένο.



Την επικότητα, που ίσως λείπει από το βασικό campaign του παιχνιδιού, έρχεται να αναπληρώσει με τον καλύτερο τρόπο το νέο mode, το Historic Battles. Ουσιαστικά πρόκειται για μεγάλες -αυτοτελείς- μάχες, δοσμένες με ύφος campaign αποστολών. Αυτές, ανάλογα με τη δυσκολία που θα διαλέξετε, μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα απαιτητικές και θα σας απασχολήσουν για αρκετή ώρα.











Το Art of War είναι ένα ακόμα νέο mode, το οποίο λειτουργεί με μορφή tutorial. Στο πρωτότυπο παιχνίδι δεν υπήρχε ικανοποιητικός τρόπος εκμάθησης του παιχνιδιού και η εταιρεία ανάπτυξης φρόντισε να καλύψει αυτό το κενό με το Art of War, βάζοντας και χρόνο ολοκλήρωσης σε κάθε tutorial, μασκαρεύοντάς τα σε μορφή προκλήσεων. Συνολικά υπάρχουν δέκα challenges, τα οποία θα σας μάθουν τα απολύτως απαραίτητα για να ξεκινήσετε ακόμα και το multiplayer άμεσα.



Η Definitive Edition του Age of Empires III δεν φέρνει βελτιώσεις μόνο στον τεχνικό τομέα, βελτιώνει και διάφορες πτυχές του gameplay -άλλες μικρότερες, άλλες μεγαλύτερες. Αρχικά, έχει ανανεωθεί το UI, ώστε να έχετε πιο άμεση και πιο καθαρή εικόνα των πάντων, ενώ αν δεν σας αρέσει μπορείτε να επαναφέρετε το παλιό είτε να κάνετε μια μίξη των δυο. Συνεχίζοντας με τις βελτιώσεις, έχουμε: νέα επίπεδα zoom στον χάρτη, ενδείξεις δημιουργίας μονάδων πάνω από τα κτήρια, νέοους σχηματισμούς και διατάξεις του στόλου κ.α. Επιπλέον έχει αφαιρεθεί το grinding που απαιτούνταν παλαιότερα για το ξεκλείδωμα των πόλεων και των καρτών αναβάθμισης του κάθε πολιτισμού. Πλέον όλα είναι διαθέσιμα από την πρώτη στιγμή και για όλους τους πολιτισμούς. Τέλος, έχει προστεθεί ένα νέο επίπεδο δυσκολίας, το Expert, που θα σας βάλει αντιμέτωπους με μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη A.I.







Παρά των βελτιώσεων όμως, κάποια χαρακτηριστικά του gameplay που μας είχαν ξενίσει πριν αρκετά χρόνια παραμένουν. Η συλλογή των resources που γίνεται με απλοϊκό τρόπο, χωρίς να απαιτείται κάποιο κτίσμα ή η επιλογή για να φτιάξουμε κτίσματα που προσφέρουν απεριόριστα υλικά, είναι κάποια από αυτά. Παράλληλα με το κατάλληλο experience, μπορείτε να στείλετε βοήθεια στην πόλη σας, από υλικά αγαθά, μέχρι στρατό, κτίσματα και αναβαθμίσεις του στρατού σας. Όλα αυτά μειώνουν τον χρόνο που χρειάζεται το χτίσιμο και η ανάπτυξη μιας πόλης και σίγουρα δεν έχει το βάθος που υπάρχει σε άλλα παιχνίδια του είδους.



Όσον αφορά στις μάχες, παρατηρούμε και εδώ κάποια «γέρικα» προβλήματα, κυρίως με τη συμπεριφορά και την κίνηση των μονάδων. Όπως και στα προηγούμενα Definitive Editions της σειράς, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την κίνηση των μονάδων, αφού το φαινόμενο του να κολλάνε σε στενά μονοπάτια ή να μένουν πίσω και να κολλάνε σε βράχους, είναι αρκετά συχνό. Παράλληλα η ταχύτητα του στρατού καθορίζεται από την ταχύτητα του πιο αργού unit, οπότε αν θέλετε να μετακινήσετε ένα στρατό με γρήγορα άλογα και βομβαρδιστικά, θα δείτε τον στρατό σας να κινείται αργά και βασανιστικά. Τέλος η A.I. προβληματίζει με ορισμένες αντιδράσεις μονάδων, κάτι που παρατηρήθηκε κυρίως όταν επιτεθήκαμε σε κάποιον χωρικό και αυτός συνέχιζε να κόβει ξύλα, μέχρι να πεθάνει...



Με το Age of Empires III: Definitive Edition προστίθενται δυο νέοι πολιτισμοί: οι Ίνκας και οι Σουηδοί, φτάνοντας συνολικά τους 16. Παράλληλα, οι πολιτισμοί των ιθαγενών της Αμερικής, έχουν επανασχεδιαστεί ώστε να είναι ιστορικά πιο ακριβείς, από άποψη ονομάτων και χαρακτηριστικών, κάτι που έχει περάσει και στο gameplay τους, ώστε να ταιριάζει με τις παραδόσεις των συγκεκριμένων πολιτισμών.







Στο Age of Empires III: Definitive Edition εκτός από το campaign και το Historical Battles, μπορείτε να παίξετε skirmish, μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας σενάρια μέσω του scenario editor, ενώ υπάρχει και πλήρης υποστήριξη για mods. Αν βαρεθείτε ή τελειώσετε τα παραπάνω μπορείτε να μεταπηδήσετε στο multiplayer.



Το multiplayer έχει ανανεωθεί και βελτιωθεί. Βασίζεται στους ίδιους δοκιμασμένους και σταθερούς servers των δυο πρώτων Definitive Edition. Έχει προστεθεί spectator mode, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε παιχνίδια τρίτων, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα matchmaking. Η πιο σημαντική προσθήκη όμως, είναι η δυνατότητα cross-play μεταξύ των παικτών του Steam και των παικτών του Microsoft Store. Αυτό σημαίνει ότι αν έχετε αγοράσει το παιχνίδι στο Steam μπορείτε να παίξετε μαζί με κάποιον φίλο σας που έχει το παιχνίδι στο Game Pass (στο οποίο έχει προστεθεί από την πρώτη μέρα) για PC.



Αν και εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται, τη μεγαλύτερη βελτίωση την έχει υποστεί ο οπτικός τομέας του Age of Empires III: Definitive Edition. Το παιχνίδι δεν αποτελεί ένα «φθηνό» remaster αλλά έχει ουσιαστικές αναβαθμίσεις. Τα μοντέλα των χαρακτήρων έχουν δημιουργηθεί από την αρχή και είναι υψηλότερης ποιότητας, ενώ έχουν ανανεωθεί τα textures και οι σκιάσεις, που έρχονται πιο κοντά στο σήμερα. Παράλληλα υπάρχουν πιο σύγχρονοι φωτισμοί, καλύτερα physics και πιο ρεαλιστικές εκρήξεις, ενώ δέντρα, φύλλα και θάμνοι φέρουν νέα animations. Όλα αυτά και σε συνδυασμό με τις 4K αναλύσεις, κάνουν το παιχνίδι να αψηφά τον χρόνο και να φαίνεται αρκετά νεότερο απ’ ότι είναι. Από την άλλη τα cutscenes, αν και έχουν επίσης βελτιωθεί, δεν φαίνονται τόσο σύγχρονα, όσο τα υπόλοιπα κομμάτια του τίτλου. Όσον αφορά στον ήχο, έρχεται και αυτός πιο καθαρός και ανανεωμένος, αφού έχει προστεθεί νέα μουσική για καθέναν από τους 16 πολιτισμούς.







Συμπέρασμα



Το Age of Empires III, 15 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του, βρίσκεται στην καλύτερη και πιο πλήρη μορφή που μπορεί να το βρει κάποιος. Η Definitive Edition ανανεώνει το παιχνίδι, τόσο οπτικά, όσο και σε περιεχόμενο, και σε συνδυασμό με την αρκετά χαμηλή τιμή διάθεσης και την εισαγωγή του στο Xbox Game Pass, αποτελεί μια άριστη επιλογή για τους λάτρεις των παιχνιδιών στρατηγικής. Μπορεί κάποια προβλήματα στο gameplay να δείχνουν την ηλικία του τίτλου, δεν παύει όμως να αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να το γνωρίσουν όσοι το έχασαν και να το θυμηθούν όσοι μεγάλωσαν μαζί του.



Βαθμολογία: 8/10