Ary and the Secret of Seasons - Review: Ελέγχοντας τις εποχές και μια σειρά από ατυχή γεγονότα

Της Ελένης Δρίβα



Πληροφορίες‌

‌Τίτλος:‌ Ary and the Secret of Seasons

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ PlayStation 4

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ Exiin, Fishing Cactus (κονσόλες)

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ Modus Games

Είδος:‌ Action-adventure

Ηλικίες:‌ ‌‌12+‌ ‌

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 1 Σεπτεμβρίου 2020



Κατά ένα μεγάλο ποσοστό, τα παιδικά μας χρόνια συνηθίζουν να συνοδεύονται από έναν απύθμενο ρομαντισμό που μας κάνει να πλάθουμε ατέλειωτες ιστορίες. Στο επίκεντρο τους βρισκόμαστε πάντα εμείς, στον ρόλο του ήρωα. Στο μυαλό μας είμαστε ιππότες, βασιλιάδες, βασίλισσες, νεράιδες ή ό,τι τέλος πάντων θεωρούμε άξιο θαυμασμού εκείνη την περίοδο.

Στο Ary and the Secret of Seasons αυτή η φαντασίωση γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν ονειρικά τοπία, καλοί, κακοί και ένα κοριτσάκι που καλείται να σώσει τον κόσμο. H Exiin, μια ομάδα ανάπτυξης που δεν ξεπερνάει τα δέκα άτομα, παίρνει αυτή την παραμυθένια αισθητική και τη μετατρέπει σε παιχνίδι.

Η ηρωίδα σε αυτό το παραμύθι είναι η Ary, η οποία καλείται να σώσει τον κόσμο του Valdi και να αποκαταστήσει τις εποχές στις τέσσερις περιοχές του. Για να τα καταφέρει, θα ενώσει τις δυνάμεις της με τους Guardians of Seasons και θα μάθει να ελέγχει την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και τον χειμώνα σε ένα ταξίδι των περίπου 10 ωρών (εφόσον ασχοληθείτε και με τις δευτερεύουσες δραστηριότητες που προσφέρει το παιχνίδι).

Δεν υπάρχει κάποιο περίπλοκο σενάριο, αντιθέτως η δομή του Ary and the Secret of Seasons είναι γενικά πολύ απλή, με μόνη εξαίρεση μερικά plot twist εδώ και εκεί που αποτελούν ενδιαφέρουσες πινελιές. Αυτή η απλοϊκότητα όμως μοιάζει περισσότερο με προχειρότητα όταν κάποια γεγονότα μέσα στο παιχνίδι που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον δεν αναλύονται επαρκώς ή ένα cutscene κόβεται απότομα και αντικαθιστάται από βουβούς διαλόγους (voice overs υπάρχουν μόνο στα cutscenes).

Στα ίδια βασικά επίπεδα κυμαίνονται και οι άλλες πτυχές του τίτλου, όπως η μάχη και η εξερεύνηση. Συγκεκριμένα, το οπλοστάσιό σας αποτελείται από ένα σπαθί, μια σφεντόνα και τις τέσσερις εποχές που σας βοηθούν να λιώσετε τις ασπίδες ή την πανοπλία των εχθρών ώστε να μπορέσετε να τους χτυπήσετε και παράλληλα σας προσφέρουν ένα special ability η κάθε μια. Παράλληλα, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε dodge για να αποφύγετε επιθέσεις, parry για να τις αποκρούσετε και riposte για να εκμεταλλευτείτε περαιτέρω το parry και να κάνετε επιπλέον ζημιά στους αντιπάλους σας. Το παιχνίδι δεν προσφέρει καμία πρόκληση στη μάχη. Το περιθώριο που σας δίνετε για να κάνετε parry ή dodge είναι πολύ γενναιόδωρο και αν δεν βρείτε μήλα για να γεμίσετε τη ζωή σας τότε μην ανησυχείτε γιατί γεμίζει με την πάροδο του χρόνου.

Οι απλοί εχθροί, οι οποίοι έχουν χαριτωμένο σχεδιασμό, έχουν δύο επιθέσεις ο κάθε ένας και μπορείτε πολύ εύκολα να πολεμήσετε και μια δεκαριά από αυτούς πατώντας συνέχεια το parry και κάνοντας riposte. Για τους παίκτες μικρότερης ηλικίας το επίπεδο δυσκολίας είναι ιδανικό, όμως μην περιμένετε κάποια πρόκληση.

Όσον αφορά στην εξερεύνηση, το Ary and the Secret of Seasons χωρίζεται σε τέσσερις βασικές περιοχές και η κάθε μια έχει μια σειρά από collectibles που μπορείτε να κυνηγήσετε. Όλα είναι σημειωμένα στον χάρτη (που για κάποιο λόγο πρέπει να μπείτε στο inventory για να τον ανοίξετε), το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε πώς θα φτάσετε εκεί που είναι (συνήθως κάπου ψηλά).

Μια ωραία πινελιά είναι ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε τις εποχές για να φτάσετε κάπου που κανονικά δεν θα φτάνατε. Παραδείγματος χάρη, μπορείτε να “καλέσετε” τον χειμώνα για να δημιουργήσετε πλατφόρμες ώστε να σκαρφαλώσετε ή το καλοκαίρι για να λιώσετε τον πάγο που σας κόβει τον δρόμο. Μάλιστα, θα χρειαστεί να επισκεφτείτε εκ νέου κάποιες περιοχές, αφού δεν έχετε από την αρχή πρόσβαση σε όλες τις εποχές.

Στη διαδρομή σας θα βρείτε και εμπόρους που θα πουλάνε upgrades για το health, το agility και άλλα, καθώς και outfits και σπαθιά. Παρ' όλα αυτά, οι διαφορετικές στολές και τα όπλα δεν προσφέρουν κάποιο πλεονέκτημα, η ύπαρξή τους είναι ξεκάθαρα κοσμητική.

Οι καλύτερες πτυχές του παιχνιδιού είναι τα dungeons και τα bosses, που κατά κύριο λόγο θα συναντήσετε προς το τέλος. Αν όλο το παιχνίδι είχε τους έξυπνους γρίφους και τον βαθμό πρόκλησης που έχουν τα dungeons, τότε οι εντυπώσεις μας θα ήταν τελείως διαφορετικές. Φανταστείτε ένα Tomb Raider για μικρότερες ηλικίες, με διασκεδαστικό platforming, γρίφους και προκλήσεις. Παράλληλα, τα bosses παρουσιάζουν μερικές από τις πιο έξυπνες ιδέες στο παιχνίδι αφού δεν σας ζητείται απλά να κάνετε dodge και επίθεση, αλλά να προσαρμόζεστε σε διάφορα δεδομένα για να μπορέσετε να νικήσετε. Επιπλέον, κάθε boss διαφέρει σε εμφάνιση, αλλά και ιδέες, οπότε και η αντίστοιχη σύγκρουση είναι μοναδική εμπειρία.

Άξιο αναφοράς είναι και το soundtrack του Ary and the Secret of Seasons. Αν και αποτελείται από λίγα μουσικά κομμάτια, όλα είναι όμορφα και “ντύνουν” άψογα τις περιπέτειές σας.

Γενικά, είναι προφανές ότι υπήρχαν περιορισμοί κατά την ανάπτυξη και η προσπάθεια που έχει γίνει είναι φιλότιμη, αλλά πολύ προβληματική. Χαρακτηριστικά, υπήρξαν περιπτώσεις που κάναμε τα ίδια side quests δύο φορές, γιατί για κάποιο λόγο αναιρέθηκε η πρόοδος που είχαμε καταγράψει όταν αλλάξαμε περιοχή ή που οι NPCs δεν μας μιλούσαν καν, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να αρχίσουμε την αποστολή μας.

Τέτοια ατυχή γεγονότα συναντήσαμε πολλά. Παρακολουθήσαμε cutscenes που ο χαρακτήρας μας είχε την εμφάνιση που είχε στην αρχή του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα τη μια στιγμή να έχει μακριά μαλλιά και την άλλη κοντά. Είδαμε boss fight να “κολλάει” σε τρία διαφορετικά σημεία και να πρέπει να βγούμε από το παιχνίδι και να ξαναμπούμε. Παρατηρήσαμε stuttering και screen tearing σε μερικές περιοχές και έντονα frame drops σε ένα dungeon κάθε φορά που εμφανίζονταν συγκεκριμένοι εχθροί. Υπήρξαν φορές που ήταν οριακά αδύνατο να κάνουμε αυτό που ζητούσε το παιχνίδι γιατί ο χαρακτήρας μας τηλεμεταφερόταν μέσα στον χώρο λόγω των χαμηλών καρέ.

Συμπέρασμα

Κατά κάποιο τρόπο θα έλεγε κανείς πως το Ary and the Secret of Seasons είναι μια ωδή στα παιδικά μας όνειρα, όμως υπάρχουν πολλές πτυχές του παιχνιδιού που πλήττονται από δεκάδες προβλήματα και άλλες τόσες που θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερες, με αποτέλεσμα να αλλοιώνονται τα όμορφα αισθήματα που προσπαθεί να μας δημιουργήσει η Exiin. Αν και παραμένει μια διασκεδαστική εμπειρία λοιπόν, το μόνο που μας απέμεινε είναι η σκέψη του "πόσο καλύτερο θα μπορούσε να είναι αν η εταιρεία είχε επενδύσει σε όλους τους τομείς εξίσου".



Βαθμολογία: 6/10