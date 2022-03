To Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok δεν έφτασε εκεί που έπρεπε

Του Παύλου Κρούστη



Το κενό μετά την κυκλοφορία του Assassin’s Creed Valhalla [review] καλύφθηκε με ένα Season Pass, που συμπεριλάμβανε δύο εξαιρετικά expansions, όπως είχαμε συνηθίσει από τη σειρά έως τώρα, χωρίς όμως να φτάνει η αξία στα επίπεδα του Season Pass του Assassin’s Creed Odyssey (ή του Origins). Τα Wrath of the Druids και Siege of Paris κατάφεραν όμως να κρατήσουν το ενδιαφέρον των παικτών, δίνοντας περισσότερο από το ήδη… πληθωρικό Assassin’s Creed Valhalla σε ένα αρκετά τίμιο πακέτο (για την τσέπη των καταναλωτών).



Διατηρώντας ένα σταθερό πρόγραμμα με τις κυκλοφορίες της σειράς, η Ubisoft αποφάσισε να δώσει ακόμα ένα expansion για το Valhalla στους παίκτες που αδημονούσαν να πιάσουν στα χέρια τους το επόμενο παιχνίδι της σειράς. Ακολουθώντας το πνεύμα των Assassin’s Creed DLC, είχε έρθει η ώρα για ένα expansion που θα λάμβανε χώρα στο «αυστηρά» μυθολογικό κομμάτι του Valhalla. H Ubisoft αποφάσισε να δώσει στους παίκτες τον ρόλο του Odin, «του Δία της νορβηγικής μυθολογίας», ο οποίος θα ψάξει τον γιο του, Baldr, στο Βασίλειο των Νάνων, το Svartalfheim. O Baldr απήχθη από τον Surtr και τα minions του και κάπως έτσι «επικά» ξεκινά το ταξίδι του Dawn of Ragnarok.



Δυστυχώς, οι συνθήκες για να ξεκινήσει κάποιος αυτό το ταξίδι είναι κάπως μπερδεμένες, αν και οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η εταιρεία έδωσε λύσεις. Βλέπετε, το ταξίδι του Odin αποτελεί από μόνο του spoiler για όσους δεν έχουν παίξει ακόμη το Valhalla. Συνεπώς, η εταιρεία απευθύνεται σε περιορισμένο κοινό, το οποίο είναι όσοι έχουν δει το story του τελευταίου παιχνιδιού μέχρι τέλους. Όσοι έχουν τελειώσει το Valhalla (μετά τις 50-100 ώρες που διαρκεί) θα μπορέσουν να δουν τη σύνδεση του βασικού παιχνιδιού με το Dawn of Ragnarok και δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα ούτε με το level gating, που υπάρχει για να μπει κάποιος στο DoR. Αν κάποιος δεν έχει τελειώσει το Valhalla και δεν έχει καταφέρει να φτάσει στο επιθυμητό level (340 power level), τότε το παιχνίδι θα προσαρμόσει τον εξοπλισμό και το level του χαρακτήρα για να απολαύσει το Dawn of Ragnarok. Θα λέγαμε ότι σε αυτό το σημείο αρχίζει και μπερδεύεται λίγο η κατάσταση, γιατί οι παίκτες θα παραμείνουν στο 340 level ακόμη κι αν επιστρέψουν στο βασικό τους παιχνίδι, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν θα χαρούν τη βασική εμπειρία.



Τέλος, υπάρχει ακόμη ένα μονοπάτι. Αυτό αφορά όσους δεν έχουν παίξει το Valhalla. Σε αυτήν την περίπτωση, οι παίκτες μπορούν να ξεκινήσουν το Dawn of Ragnarok από το μενού του βασικού παιχνιδιού ως “New Game” και στη συνέχεια να επιλέξουν το expansion. Αυτή η επιλογή δεν συνδέει καθόλου το βασικό παιχνίδι με το expansion σεναριακά και έρχεται με ένα μήνυμα στην αρχή, που εξηγεί ότι θα χάσετε βασικά στοιχεία από την εξέλιξη της ιστορίας του Valhalla. Πρόκειται για μια λύση που σίγουρα δεν θα χαροποιήσει όσους δεν έχουν προλάβει να παίξουν ακόμη το Valhalla, όμως τουλάχιστον είναι εκεί για όσους επιθυμούν κάτι τέτοιο.













Η άλλη όψη των παραπάνω λύσεων έρχεται να αντισταθμιστεί από το γεγονός ότι το Dawn of Ragnarok είναι άρρηκτα συνδεδεμένο σε πρακτικό επίπεδο με το Valhalla, αφού για να το παίξετε, θα χρειαστείτε τον βασικό τίτλο. Κάπως έτσι, κυκλοφόρησαν μερικές ακόμη εκδόσεις για το Assassin’s Creed Valhalla, με ή χωρίς Season Pass, για να μπλεχτούν ακόμη περισσότερο οι επίδοξοι αγοραστές. Δεν υπάρχει κάποια standalone έκδοση, την οποία θα μπορούσαν να αγοράσουν ξεχωριστά οι χρήστες και να παίξουν απευθείας το Dawn of Ragnarok δυστυχώς.



Αυτό μας οδηγεί σε ένα ακόμα αρνητικό στοιχείο, που εντοπίζεται με τις παραπάνω λύσεις. Το expansion μόνο του κοστίζει 40 ευρώ. Αυτό δεν θα ήταν ιδιαίτερο πρόβλημα, αν δικαιολογούσε τα λεφτά του, όμως δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η εταιρεία έδωσε διάρκεια 35 ώρες και η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος ασχοληθεί με όλες τις δραστηριότητες του Dawn of Ragnarok ίσως να φτάνει αυτές τις ώρες, όμως η βασική ιστορία μπορεί να πιάσει από 10 έως 20 ώρες περίπου. Σε καμία περίπτωση δεν είναι λίγες, αλλά η ίδια η σειρά έχει δώσει τα στάνταρ της για σύγκριση και το Dawn of Ragnarok σίγουρα ΔΕΝ είναι το πιο φιλόδοξο, όπως διαμήνυε η Ubisoft τις περασμένες εβδομάδες. Για την ακρίβεια, δεν διαφέρει και πολύ από άλλα expansions της σειράς και σίγουρα δεν είναι από τα καλύτερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε κατώτερο προϊόν ποιοτικά. Απλά δεν βοηθήθηκε από το ίδιο το marketing.











Αν αφήσουμε όμως το marketing στην άκρη, τι έχουμε; Έχουμε ένα «μπαμπάτσικο» expansion στον κόσμο της νορβηγικής μυθολογίας με τους σκανδιναβικούς θεούς να λύνουν τις διαφορές τους όπως ξέρουν. Το Dawn of Ragnarok διαθέτει έναν ολοκαίνουργιο χάρτη, τον οποίο θα πρέπει να «σκουπίσετε» και πάλι, ανακαλύπτοντας καταφύγια, αποστολές και δραστηριότητες. Θα συμμαχήσετε με τους νάνους για να καταστρέψετε τον Surtr και να σώσετε τον Baldr, ενώ η εμπειρία θα είναι ξεκάθαρα “Valhalla”. Το expansion διατηρεί πάρα πολλά κοινά στοιχεία με το βασικό παιχνίδι για να θεωρήσουμε ότι έχουμε κάτι ξεχωριστό σε expansion.



Στο παιχνίδι θα βρείτε μια αρένα, που θα σας χαρίσει νέο loot, εξοπλισμό, κλπ. ενώ μακρά το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του είναι οι νέες δυνάμεις του Odin. Οι δυνάμεις αυτές χωρίζονται σε 5 κατηγορίες με τo δικό τους skill tree. O Odin θα λάβει στην αρχή του παιχνιδιού το Hugr-Rip, ένα εξάρτημα, που του επιτρέπει να απομυζεί ενέργεια από τους ηττημένους εχθρούς του, την οποία θα χρησιμοποιήσει για να τροφοδοτήσει τις νέες ικανότητες, οι οποίες έχουν να κάνουν με διάφορα κομμάτια του gameplay. O τρόπος που χρησιμοποιούνται έχει αρκετό ενδιαφέρον, αφού για παράδειγμα θα μπορείτε να πάρετε τη μορφή των εχθρών σας και να περπατήσετε ανάμεσά τους ή να είστε άτρωτοι από λάβα και άλλα πολλά. Οι ίδιοι οι εχθροί χωρίζονται σε δύο είδη: της λάβας και του πάγου. Κάπως έτσι, μας ήρθε το Game of Thrones κατά νου, καθώς τα δύο στοιχεία θα παίξουν ρόλο στην περιπέτειά σας και δίνουν εικαστικά κάποιον χαρακτήρα στο expansion.











To πρόβλημα με το Dawn of Ragnarok δεν είναι ότι έχουμε κάποιο κακό παιχνίδι ή κάτι τέτοιο. Αντίθετα, η ποιοτική εμπειρία του Valhalla συνεχίζει κι εδώ με κάποιες νέες ιδέες. Δεν έχουμε όμως τη «φιλοδοξία» για την οποία μας προετοίμαζε η εταιρεία. To Dawn of Ragnarok θα μπορούσε απλά να συμπεριλαμβάνεται στο Season Pass και θα μιλούσαμε και πάλι για ένα αρκετά ενδιαφέρον expansion που θα διόγκωνε τον μύθο του Assassin’s Creed Valhalla. Αντ’ αυτού, έχουμε ένα ικανοποιητικό expansion που απλά θα χορτάσει όσους ήθελαν παραπάνω… Valhalla.

Βαθμολογία

Πληροφορίες



Τίτλος:‌ Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok (Expansion) / Απαιτεί το βασικό παιχνίδι

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ Xbox Series X

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ Ubisoft Sofia

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ Ubisoft

Είδος:‌ Action role-playing

Ηλικίες:‌ ‌‌18+‌ ‌

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 10 Μαρτίου 2022