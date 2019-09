Borderlands 3 - Review: Must-have για τους φίλους της σειράς

Πληροφορίες



Τίτλος: Borderlands 3

Διαθέσιμο σε: PlayStation 4 / Xbox One / PC

Δοκιμάστηκε σε: PlayStation 4

Εταιρεία Ανάπτυξης: Gearbox Software

Εκδότρια Εταιρεία: 2K Games

Είδος: Action RPG / First-Person Shooter

Ηλικίες: 18+

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 13 Σεπτεμβρίου 2019





Η συνταγή για ένα επιτυχημένο First Person Shooter έχει ως εξής: Παίρνουμε πολλούς τρελούς και γραφικούς χαρακτήρες, τους “φορτώνουμε” με έναν τόνο παράξενα όπλα, βάζουμε στο μίξερ εκρήξεις και ατελείωτο loot, κλείνουμε και ανακατεύουμε. Αυτή η φόρμουλα πέτυχε εδώ και χρόνια για τους ανθρώπους της Gearbox από το πρώτο κιόλας Borderlands, σχεδόν μια δεκαετία πριν. Η σειρά έχει τον δικό της χαρακτήρα και προσωπικότητα, μένοντας στο Hall of Fame των looter shooters, με φανατικό κοινό διαχρονικά. Για κάποιον που είναι έχει μια κλίση στα FPS είναι πολύ δύσκολο να μην έχει ασχοληθεί έστω και για λίγο με έναν από τους τρεις Borderlands τίτλους, που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής. Όμως, το καθαρά “νέας γενιάς” Borderlands 3, είναι πλέον εδώ και φιλοδοξεί να γίνει το μεγαλύτερο και το καλύτερο Borderlands game ξεπερνώντας τα μεγάλα νούμερα των “προγόνων” του…



Το story του νέου Borderlands τοποθετείται μετά τα γεγονότα του 2, με τον θάνατο του Handsome Jack και παρότι υπάρχει μια σεναριακή “συνέχεια” μεταξύ των παιχνιδιών, θα λέγαμε άνετα πως ακόμη και αν δεν έχετε ασχοληθεί με προηγούμενα games, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην ξεκινήσετε από το Borderlands 3. Αυτό, γιατί η σειρά είναι καθαρά gameplay-based και πολύ λιγότερο story-driven που σημαίνει με λίγα λόγια ότι η έμφαση δίνεται στο ίδιο το gameplay του παιχνιδιού και όχι τόσο το story. Από τη στιγμή μάλιστα που το παιχνίδι ενθαρρύνει αρκετά το συνεργατικό παιχνίδι (μέχρι τέσσερις παίκτες) και λόγω του καταιγιστικού ρυθμού που υπάρχει στο μεγαλύτερο μέρος του, δεν θα δίνετε έτσι και αλλιώς πολλή σημασία στην ιστορία, η οποία αντικειμενικά είναι τουλάχιστον μέτρια (ασχετως αν τα main missions είναι μεγάλης διάρκειας και πολύ καλής ποιότητας).







Περιληπτικά πάντως, στο Borderlands 3 έχουμε δύο νέους villains: τα αδέρφια Calypso, Τroy και Τyreen που έχουν δημιουργήσει μια νέα αίρεση, τους Children of the Vault (COV) και προσπαθούν να βρουν τα κλειδιά των Vaults. Οι Vaults είναι εξαιρετικά κρυμμένες και απαγορευμένες περιοχές με σπάνιο loot. Κύριο χαρακτηριστικό του storytelling των Borderlands είναι το ιδιαίτερο χιούμορ σε κάθε διάλογο και side quest και παρότι δεν είναι πάντα επιτυχημένο, προσδίδει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα για τον οποίο είναι δημοφιλής η σειρά. Στο Borderlands 3 μεταξύ άλλων θα συναντήσουμε και πάρα πολλούς χαρακτήρες από τα προηγούμενα παιχνίδια που θα μας βοηθήσουν να βγάλουμε εις πέρας την εκτενή, σε θέμα διάρκειας, αποστολής μας. Η διάρκεια του βασικού story μαζί με ορισμένα απαραίτητα side missions (για να μην μείνετε underleveled) είναι κοντά στις 35 με 40 ώρες, ενώ για όσους επιθυμούν να δουν όλα όσα έχει να προσφέρει το παιχνίδι θα χρειαστούν ακόμη 20 και πλέον ώρες.



Οπως σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια ο παίκτης καλείται να επιλέξει έναν από τους τέσσερις διαθέσιμους Vault Hunters, που θα είναι και ο χαρακτήρας του στο συγκεκριμένο playthrough. Κάθε Vault Hunter έχει τις δικές του δυνατότητες, skills και δευτερεύουσες δυνάμεις. Το βασικό μας playthrough το ολοκληρώσαμε με τον Beast Hunter, χαρακτήρας που μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε μαζί μας ένα pet companion (υπάρχουν τρία διαθέσιμα συνολικά) το οποίο μας βοηθά στη μάχη και μάλιστα μπορούμε να το αναβαθμίσουμε με πολλούς τρόπους, αλλάζοντας του ακόμα και μορφή. Πέρα από αυτό μπορούμε να ορίσουμε και μια power move στο πλήκτρο L1 (PS4) όπως το να πετάμε ένα φλεγόμενο σμήνος πουλιών στους εχθρούς ή να γιγαντώνουμε το pet μας κάνοντας το πανίσχυρο για μερικά δευτερόλεπτα. Η Moze (The Gunner) είναι ο δεύτερος χαρακτήρας που μπορούμε να διαλέξουμε και έχει ως κύρια δύναμη της το Mech το οποίο μπορεί να αναβαθμίζει ή να κουβαλάει έναν ακόμη συμπαίκτη της στην πλάτη. Η Amara (The Siren) επικεντρώνεται και στο κοντινό damage με υπερδυνάμεις που μπορούν να ακινητοποιήσουν στον αέρα εχθρούς και να τους συνθλίψουν ενώ ο Zane (The Operative) στηρίζεται πολύ στα gadgets του στη μάχη και αποτελεί τον χαρακτήρα “James Bond” του Borderlands 3.











Κάθε ένας από τους τέσσερις παραπάνω χαρακτήρες έχει τρία διαφορετικά skill trees, τα οποία αναβαθμίζονται με ability points που κερδίζουμε ανεβαίνοντας levels. Γενικά υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες σε αυτόν τον τομέα από ότι στα παλαιότερα παιχνίδια και μεγαλύτερη ποικιλία στον τρόπο εξόντωσης των εχθρών τους. Κύριο στοιχείο όμως του παιχνίδιού είναι φυσικά το shooting και στην αρχή με το που ξεκινήσαμε το Borderlands 3 είδαμε ότι δεν φτάνει τα 60 fps στις κονσόλες όπως το Handsome Collection, ενώ παρατηρήσαμε έντονα ένα input delay στο shooting, μια καθυστέρηση στην απόκριση από ότι είχαμε στο άρτιο από πλευράς επιδόσεων, Handsome Collection. Αυτή η “απογοήτευση” της πρώτης επαφής σιγά σιγά καταλαγιάζει με τη συνήθεια και αυτό βοηθά πολύ το γεγονός ότι το shooting έχει βελτιωθεί αισθητά. Σε συνδυασμό με την τεράστια ποικιλία των όπλων, το gameplay παραμένει απολαυστικό και καταιγιστικό και όντως είναι το καλύτερο της σειράς σε αυτό το κομμάτι.



Τα όπλα χωρίζονται στις βασικές κατηγορίες rifles, shotguns, pistols, snipers και launchers με τεράστια ποικιλία και διαφορετικά levels και σπανιότητα (από τα λευκά common μέχρι τα πορτοκαλί legendary). Τα όπλα διαφέρουν από τα σκοπευτικά μέχρι τον τύπο damage (shock, radiation, corrosive, fire) ενώ στο Borderlands 3 υπάρχουν πολλά όπλα πλέον με secondary fire. Για παράδειγμα ένα αυτόματο όπλο μπορεί να πετάει shock traps ενώ με το πάτημα ενός πλήκτρου αλλάζουμε από την κύρια στη δευτερεύουσα επίθεση. Δεν μπορούμε να αναβαθμίσουμε τα όπλα μας, κάτι που μας ωθεί να βρίσκουμε νέα ισχυρότερα μέσω του looting, που είναι σχεδόν ανεξέλεγκτο στο παιχνίδι. Υπάρχουν όμως όπλα (και ασπίδες) που είναι εμφανώς δυνατότερα από άλλα.







Το Borderlands 3 είναι το μεγαλύτερο της σειράς έχοντας διαφορετικούς πλέον πλανήτες για εξερεύνηση. Kάθε ένας από αυτούς διαθέτει διαφορετικές και τεράστιες σε μέγεθος περιοχές. Ξεκινώντας από τον διάσημο πλέον πλανήτη Pandora, με την post-apocalyptic θεματολογία, μπορούμε να βρεθούμε στον Eden-6 που είναι δομημένος από την τεράστια πράσινη τούνδρα με βάλτους και με κάθε λογής προϊστορικά τέρατα να τον περιβάλλουν. Για να διευκολυνθούμε στην περιήγηση αυτών των μεγάλων σε έκταση περιοχών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οχήματα, στα οποία υπάρχουν και ενσωματωμένα όπλα για καταστάσεις που απαιτούν μάχη. Η οδήγηση είναι αρκετά περίεργη στα Borderlands και θα δυσκολέψει αρκετά στην αρχή ιδιαίτερα όσους δεν είναι μυημένοι στη σειρά. Πέρα από τη βελτίωση στο shooting, υπάρχουν και άλλες “quality of life” βελτιώσεις στο Borderlands 3. Μία από αυτές είναι ότι πλέον υπάρχει λίστα σε κάθε χάρτη με το τι περιέχει και τι έχουμε ολοκληρώσει σε αυτόν (side missions, collectibles, κρυφές περιοχές).



Οι εχθροί έχουν ιδιαίτερη ποικιλία και παρότι θα δούμε αρκετά νέα είδη, ποτέ δεν θα βαρεθούμε να εξοντώνουμε τους Psychos (από το πρώτο κιόλας Borderlands). Πέρα από τους COV που αναφέραμε παραπάνω, υπάρχουν και διάφορα τέρατα αλλά και “badass” εχθροί που είναι πιο δύσκολοι και πιο επικίνδυνοι στο damage τους, ενώ θα βρείτε και πολλά κρυφά bosses, πέρα από αυτά του βασικού story. Μια ακομη σημαντικότατη βελτίωση είναι το enemy upscaling, πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε αρκετά στα προηγούμενα Borderlands, με τον χαρακτήρα μας πολλές φορές να είναι ιδιαίτερα overleveled, κάνοντας το παιχνίδι υπερβολικά εύκολο. Αυτό έχει διορθωθεί στο Borderlands 3 και μάλιστα αφού ολοκληρώσετε το παιχνίδι σας σας δίνεται η επιλογή για αλλαγή σε “Mayhem Mode”, κάτι που κάνει τους εχθρούς ακόμη δυνατότερους αυξάνοντας όμως τις πιθανότητες για περισσότερο loot ενώ φυσικά υπάρχει και το new game plus mode με την ονομασία “Vault Hunter Mode”, στο οποίο μπορείτε να ξεκινήσετε καινούριο playthrough, κρατώντας τον οπλισμό και τις αναβαθμίσεις σας.











Πέρα από campaign υπάρχει και ξεχωριστό Horde mode στο παιχνίδι, ενώ σαν endgame περιεχόμενο θα κατατάσσαμε και το Proving Grounds που είναι μιας μορφής mini raids με boss στο τέλος. Όλα τα modes και ιδιαίτερα το τελευταίο προτείνονται καλύτερα για co-op, όχι μόνο λόγω της διασκεδαστικότερης εμπειρίας, αλλά και λόγω της δυσκολίας τους. Το παιχνίδι συνεχίζει να είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον μέσω του συνεργατικού gaming και φυσικά μπορεί να παιχτεί ολόκληρο σε co-op. Στο Borderlands 3 παρουσιάζονται δύο διαφορετικά συνεργατικά modes, με το πρώτο (και προτεινόμενο από εμάς) να είναι το cooperative το οποίο κάνει scale τους εχθρούς στο level του κάθε παίκτη ξεχωριστά, έτσι όλοι οι παίκτες είναι εξίσου δυνατοί ταυτόχρονα. Το δεύτερο είναι competitive, στο οποίο ο κάθε εχθρός έχει στανταρ level και αν κάποιος από τους συμπαίκτες σας είναι χαμηλού level θα πρέπει “οι μεγαλύτεροι” να τον προσέχουν. Αυτό αποτελεί την κλασική Borderlands εμπειρία, αλλά πλέον δεν το συστήνουμε.



Το βασικό νόμισμα του παιχνιδιού είναι τα δολάρια που κερδίζονται είτε από αποστολές είτε είναι διάσπαρτα στα αμέτρητα κουτιά που υπάρχουν στο παιχνίδι. Μπορείτε φυσικά να πουλήσετε και να αγοράσετε εξοπλισμό, ενώ με κάθε θάνατό σας χάνετε το 10% του ποσού του λογαριασμού σας. Σαν δεύτερο “νόμισμα” υπάρχει το iridium το οποίο είναι πιο σπανιο και αποκτάται συνήθως με την επίτευξη challenges. Με το iridium αγοράζουμε skins για τον χαρακτήρα μας και cosmetic items, ενώ υπάρχει και ένα συγκεκριμένο μηχάνημα για αγορά rare και legendary εξοπλισμού. Ακόμη υπάρχουν ανισορροπίες στo loot του παιχνιδιού και ήδη έχουν βρεθεί glitches για απεριόριστο legendary loot, τα οποία πρέπει να διορθωθούν άμεσα.







Στο οπτικό κομμάτι το Borderlands 3 όπως και οι “πρόγονοι” του, μέσω της συγκεκριμένης μηχανής γραφικών αποτυπώνουν πολύχρωμα τύπου cel-shaded γραφικά. Στην ουσία οι χαρακτηρες και τα περιβάλλοντα είναι σχεδιασμένα στο χέρι με επιπλέον χρώματα και σκιές στα textures. Το αποτέλεσμα είναι αρκετά όμορφο αλλά μην περιμένετε μεγάλες βελτιώσεις στον νέο τίτλο που ακολουθεί το ίδιο μοτίβο με πολύ μικρές βελτιώσεις γενικά, κυρίως στις εκρήξεις. Δυστυχώς όμως παρά την ομοιότητα, το Borderlands 3 δεν καταφέρνει να κρατήσει σταθερές επιδόσεις. Μάλιστα τα 30 καρέ το δευτερόλεπτο στις απλές κονσόλες και τα ελαφρώς περισσότερα στα Xbox One Χ και PS4 Pro (στο performance mode) πασχίζουν από μεγάλες πτώσεις σε ορισμένες περιοχές, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν δύο και άνω παίκτες μέσα στο παιχνίδι. Προβλήματα συναντώνται και στο μενού του παιχνιδιού, που αργεί πολλές φορές υπερβολικά να ανοίξει και είναι αρκετά αργο στην απόκριση του. Το optimization είναι κακό όμως τόσο και στα PC και όλες οι εκδόσεις πρέπει άμεσα να βελτιωθούν.



Ειδική αναφορά πρέπει να κάνουμε και στο soundtrack του παιχνιδιού που περιλαμβάνει πέρα από κάποια licenced ροκ κομμάτια και μουσικές φτιαγμένες από τους ειδικούς στον τομέα, Michael McCann (Deus Ex) και Jesper Kyd (Assassin's Creed, Darksiders). Πραγματικά η μουσική δένει άψογα και χάρη σε αυτά τα δύο ονόματα είναι κορυφαίας ποιότητας και ταυτόχρονα ατμοσφαιρική. Εξαιρετικά είναι στην πλειοψηφία τους και τα voice overs των χαρακτήρων με την τρέλα που “κουβαλάει” ο καθένας να αποτυπώνεται στην φωνές τους άψογα.







Συμπέρασμα



Τo Borderlands 3 είναι η χαρά των shooters και παρότι δεν παρέχει πρωτοτυπίες σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, έχει ουσιαστικές βελτιώσεις σε βασικούς τομείς που το κατατάσσουν ως το καλύτερο της σειράς. Είναι ένα game φτιαγμένο για να παιχτεί με φίλους και μπορεί να προσφέρει δεκάδες ώρες διασκέδασης με τον τρελό ρυθμό του. Σίγουρα οι άσχημες επιδόσεις σε όλες τις εκδόσεις είναι το πιο αρνητικό στοιχείο του παιχνιδιού και ελπίζουμε να υπάρξουν διορθώσεις άμεσα. Είναι ένα must-have παιχνίδι για τους φίλους της σειράς αλλά και όσους αγαπούν τα first person shooters, ενώ αξίζει να το δοκιμάσουν και οι υπόλοιποι.



Βαθμολογία: 8/10