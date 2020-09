Captain Tsubasa: Rise of New Champions - Review: Νοσταλγία, σουτ και γκολ!

Πληροφορίες‌



‌Τίτλος:‌ Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ PC, PlayStation 4, Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ PS4

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ Tamsoft

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ Bandai Namco Entertainment

Είδος:‌ Sports / Soccer

Ηλικίες:‌ ‌‌7+‌ ‌

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 28 Αυγούστου 2020



Όσοι από εμάς μεγαλώσαμε την δεκαετία του '90 με μια μπάλα ποδοσφαίρου στα πόδια μας, θυμόμαστε έστω αμυδρά κάποια από τα μεταγλωττισμένα ποδοσφαιρικά ιαπωνικά anime της εποχής. Αν και προσωπικά η μνήμη μου πηγαίνει στο γαλλο-ιαπωνικό “Goal” με τον Βενιαμίν και το “σουτ του Αετού”, ένα άλλο anime προερχόμενο από διάσημη σειρά manga στην Ιαπωνία, με την ονομασία Captain Tsubasa, είχε κάνει την εμφάνιση του στις τηλεοράσεις εκείνα τα “αθώα” χρόνια μέσω του καναλιού της ΕΡΤ. Η τελευταία μου επαφή με την συγκεκριμένη κατηγορία anime ήταν... τότε, όμως η κυκλοφορία του Captain Tsubasa από την Bandai Namco ξυπνά αυτές τις αναμνήσεις, χτυπώντας ευαίσθητες χορδές της νοσταλγίας κι έτσι με χαρά σάς παρουσιάζω το review για ένα “ποδοσφαιράκι” διαφορετικό από τα υπόλοιπα…



Το Captain Tsubasa ξεκίνησε στην Ιαπωνία την δεκαετία του '80 ως μια σειρά από comics και λόγω της επιτυχίας του μεταφέρθηκε και στις οθόνες με την ομώνυμη σειρά anime. Η επιτυχία ήταν μάλιστα τόσο μεγάλη που ενέπνευσε ορισμένους γνωστούς επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που έκαναν μεγάλη καριέρα παγκοσμίως. Το όνομα του Tsubasa Ozora, που είναι ο νεαρός πρωταγωνιστής της σειράς, μεταφέρθηκε μάλιστα και στις παιχνιδομηχανές της εποχής. Από την εποχή του NES φτάσαμε στις τωρινές κονσόλες και στον τίτλο Captain Tsubasa: Rise of New Champions που είναι και το παιχνίδι που θα αναλύσουμε.





Τι και αν τα μεγάλα ονόματα της βιομηχανίας (PES και FIFA) εστιάζουν στη ρεαλιστικότερη απεικόνιση του βασιλιά των σπορ; Το Captain Tsubasa αναζητά την επιτυχία μέσω μιας πιο arcade πλευράς του ποδοσφαίρου, αναδεικνύοντας το σήμα κατατεθέν της σειράς που είναι τα εντυπωσιακά cutscenes και σουτ που θυμίζουν power moves από σειρά τύπου Dragonball. Η αλήθεια είναι πως σε μεγάλο βαθμό, σαν anime adaptation, το Captain Tsubasa: Rise of The New Champions καταφέρνει να αποδώσει εξαιρετικά την ατμόσφαιρα και το προφίλ της σειράς, αν και σε gameplay παρότι έχει τον χαρακτήρα του, είναι σίγουρο ότι χρήζει βελτιώσεων.

Το Captain Tsubasa: RoNC έρχεται αρκετά πλήρες σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του: δύο single player modes για να σας απασχολήσουν για αρκετό καιρό μέχρι να αποφασίσετε να ασχοληθείτε με το online κομμάτι του παιχνιδιού σε περίπτωση που το θελήσετε.

Το πρώτο και συντομότερο είναι το “Episode Tsubasa” που παίρνει τον θέση και του tutorial των μηχανισμών του παιχνιδιού. Σε αυτό το mode ακολουθούμε την ιστορία του Tsubasa Ozora μέσα από μια σειρά αγώνων, cutscenes και διαλόγων μέχρι την κατάκτηση του κυπέλλου νέων στην Ιαπωνία. Ο τρόπος παρουσίασης των γεγονότων πριν και κατά τη διάρκεια των αγώνων είναι εξαιρετικά πιστός στα anime, δίνοντας μάλιστα και extra background cutscenes από την πολύ παιδική ηλικία του Tsubasa, τους φίλους και τους σημαντικότερους αντιπάλους του. Κατά την διάρκεια των αγώνων και εφόσον πραγματοποιηθούν κάποιες ενέργειες από τον παίκτη (για παράδειγμα ο Tsubasa να χάνει την μπάλα από συγκεκριμένο αντίπαλο) ξεκλειδώνονται νέα cutscenes σε κάθε ματς. Παρότι μιλάμε για μια γραμμική σειρά αγώνων με συνολική διάρκεια 4-5 ωρών και με ορισμένα προδιαγεγραμμένα γεγονότα, το Episode Tsubasa είναι εξαιρετικός τρόπος να σας συστήσει στο παιχνίδι. Πάντως, υπάρχει και η επιλογή να παιχτούν ξεχωριστά τα tutorials από το κεντρικό μενού του παιχνιδιού για όσους το θελήσουν.











Το δεύτερο single player mode που αποτελεί και το “ζουμί” της εμπειρίας του Tsubasa είναι το “Episode New Hero” το οποίο θα λέγαμε ότι αποτελεί το career στην γλώσσα των sports games. Σε αυτό το mode μάς δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουμε τον δικό μας χαρακτήρα ο οποίος θα ξεκινήσει με πολύ χαμηλά στατιστικά και μπορεί να εξελιχθεί σε έναν τρομερό ποδοσφαιριστή, αναλογα με τις επιδόσεις μας στο γήπεδο. Να τονίσουμε εδώ πως αν δεν καταφέρουμε να αναπτύξουμε τον παίκτη μας στο επίπεδο που εμεις θέλουμε με την ολοκληρωση του Episode New Hero, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε εκ νέου δημιουργώντας νέο παίκτη. Το “twist” αυτού του mode είναι πως τον συγκεκριμένο εξελιγμένο χαρακτήρα μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε online στην ομάδα μας εναντίον πραγματικών παικτών.



Στο Episode New Hero υπάρχουν τρεις διαφορετικές διαδρομές (ομάδες) να ακολουθήσουμε, η κάθε μια με διαφορετικούς χαρακτήρες, cutscenes και endings, κάτι που ανεβάζει το replay value του συγκεκριμένου mode. Παίζοντας δίπλα σε συγκεκριμένους παίκτες για αρκετά παιχνίδια, μπορούμε να μάθουμε τα δικά τους super moves και να τα περάσουμε στον χαρακτήρα μας είτε αυτά είναι επιθετικά, είτε αμυντικά. Επιπλέον ολοκληρώνοντας challenges εντός του παιχνιδιού κερδίζουμε πόντους για να ξεκλειδώσουμε νέους χαρακτήρες, εξοπλισμό, consumables που ανεβάζουν την απόδοση και νέες κινήσεις. Ό,τι ξεκλειδώνεται στο Episode New Hero μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα υπόλοιπα modes, όπως για παράδειγμα στη δημιουργία ομάδας ή νέου ποδοσφαιριστή. Και στα δύο παραπάνω modes έχουμε να κάνουμε με πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες, αν και τα cutscenes και οι διάλογοι ίσως κουράσουν ορισμένους που αναζητούν πιο άμεσα τη δράση. Τo Episode New Hero έχει διάρκεια κοντά στις 10 ώρες για μία ολοκλήρωσή του (από τις τρεις συνολικά διαθέσιμες) ενώ η δυσκολία του είναι κυρίως fixed, όπως και του Episode Tsubasa.





Σε ό,τι αφορα το ίδιο το gameplay, το Captain Tsubasa όπως προαναφέραμε είναι ένα ποδοσφαιράκι arcade. Ο διαιτητης σταματά το παιχνίδι μόνο σε περίπτωση offside, ενώ δεν υπάρχουν φάουλ. Κάθε παίκτης έχει τη δική του μπάρα ενέργειας (spirit gauge), η οποία μειώνεται με το να πραγματοποιεί εξειδικευμένες κινήσεις μέσα στο γήπεδο όπως για παράδειγμα ντρίπλα, σπριντ και τάκλιν. Στις μονομαχίες που είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι του gameplay, πέρα από την ακρίβεια στα κοψίματα παίζει ρόλο και η παραπάνω μπάρα. Γεμίζοντας τον μετρητή του σουτ, κάθε επιθετικός παίκτης έχει ένα συγκεκριμενο super shot όπως για παράδειγμα "το χτύπημα του τίγρη" που αποδίδεται οπτικά με ένα σύντομο εντυπωσιακό animation. Τέτοιες σουπερ κινήσεις έχουν όλοι οι παίκτες ακόμη και οι τερματοφύλακες. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σουτ στον τερματοφύλακα μέχρι να εξαντλήσουμε την μπάρα ενέργειάς του και να δεχτεί γκολ.

Μπορεί όλα αυτά να φαίνονται απλά για τον μέσο παίκτη, αλλά η αλήθεια είναι πως για να τελειοποιηθούν αυτές οι τεχνικές (και τακτικές) χρειάζεται πολύς χρόνος και σίγουρα φανταζόμαστε ότι θα υπάρχει και ένα αρκετά competitive community πίσω από το Captain Tsubasa. Υπάρχουν combo moves μεταξύ δύο παικτών αλλά και μπάρα με την ενέργεια της ομάδας, με τη συμπλήρωση της οποίας μπορούμε να “μπουστάρουμε” όλη την ομάδα με τους παίκτες να τρέχουν, να σουτάρουν και να κόβουν γρηγορότερα. Οι ενστάσεις μας στο gameplay αφορούν κυρίως στον άγαρμπο χειρισμό των παικτών και ορισμένων προβληματικών animation όπως για παράδειγμα ο τρόπος που υποδέχονται την μπάλα και την ακρίβεια των αναλογικών τόσο στις πάσες όσο και στην κίνηση γενικότερα. Επίσης, είναι πολύ πιθανό για ορισμένους αυτή η ανέμελη αίσθηση του ποδοσφαίρου που προσφέρει το Captain Tsubasa να “φθαρεί” σύντομα και να χάσουν το ενδιαφέρον τους. Παρόλα αυτά υπάρχουν κοντά στις 10 διαφορετικές “φανταστικές” ιαπωνικές ομάδες να διαλέξετε και ορισμένες Εθνικές ομάδες ανάμεσά τους, δυστυχώς όμως όχι και η Ελλάδα.











Οπτικά, το Captain Tsubasa στο PS4 που πραγματοποιήθηκε και το review, αποδίδεται εξαιρετικά ως high-definition anime στα cutscenes και τους διαλόγους του, δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για ό,τι συμβαίνει in-game, κατά τη διάρκεια των αγώνων. Η ανάλυση είναι εμφανώς χαμηλότερη από άλλα ποδοσφαιράκια, ενώ και το framerate είναι στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο, με πτώσεις μάλιστα ορισμένες φορές. Σίγουρα δεν είναι ένα άσχημο παιχνίδι, αλλά πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να αποδοθεί λίγο καλύτερα in-game.



Συμπέρασμα



Είναι εμφανές ότι οι developers της Tamsoft έχουν βάλει όλο τους το μεράκι για να δημιουργήσουν ένα δυνατό anime adaptation με αρκετή στοργή και σεβασμό στο Captain Tsubasa. Η παρουσίαση και των δύο story modes είναι εξαιρετική, αν και έχει κάποια θεματάκια με την ροή, κυρίως των διαλόγων. Το gameplay είναι αρκετά απλό και arcade με κάμποσο όμως βάθος για όσους θελήσουν να ασχοληθούν λίγο πιο ανταγωνιστικά. Σαν ποδοσφαιράκι έχει τους μηχανισμούς του, αλλά υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Το Captain Tsubasa: Rise of New Champions σίγουρα δεν απογοητεύει αν και θα το προτείναμε καλύτερα σε μια πτώση της τιμής του.



Βαθμολογία: 7/10