Destiny 2: Forsaken - Review: To καλύτερο expansion της σειράς

Destiny 2: Forsaken (DLC / Expansion)PlayStation 4 / Xbox One / PCPlayStation 4BungieActivisionAction RPG16+4 Σεπτεμβρίου 2018Μετά από δύο μέτρια ως αδιάφορα expansions, η τέταρτη σεζόν του Destiny 2 - ενός τίτλου που διχάζει ακόμη περισσότερο και από τον πρώτο - ξεκινά με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής expansion που έχουμε δει στη σειρά, το Forsaken. Το Destiny 2 ( διαβάστε εδώ το review ) είναι ένα παιχνίδι που με την κυκλοφορία του ένα χρόνο πριν, έδειχνε να εξαλείπτει πολλά από τα "λάθη" του πρώτου, όμως το endgame υλικό του ήταν υπό αμφισβήτηση από τους hardcore fans.Το feedback των παικτών έχει εισακουστεί σε μεγάλο βαθμό από την Bungie, η οποία θέλει να κερδίσει την φήμη της με την δημιουργία του Forsaken. Η λογική βέβαια συνεχίζει να είναι της μορφής "όσο πληρώνεις, παίζεις", μιας και απαιτείται η αγορά των δύο προηγούμενων expansions για να παίξετε το Forsaken. Βεβαίως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον παράγοντα κόστος ειδικά σε παιχνίδια του στυλ του Destiny με πολλά DLCs και αν υπάρχει κάτι θετικό μέσα σε ένα τόσο πολυδάπανο για τους παίκτες franchise είναι το γεγονός πως πλέον μπορείτε να βρείτε το base game σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή.Το Forsaken αποτελεί το μεγαλύτερο, από πλευράς αλλαγών και νέου περιεχομένου, expansion που έχουμε δει στη σειρά ξεπερνώντας ακόμη και το διάσημο και γενικά πολύ αγαπητό The Taken King. Το story αναδεικνύει πιο σκοτεινά κομμάτια του lore του Destiny και μας συστήνει σε ένα νέο είδος εχθρών προερχόμενο από την φυλή των Fallen, τους Scorn. Οι Scorn είναι άναρχα όντα που δημιούργησαν κοινωνίες σε ένα setting που μοιάζει πολύ με αυτό του Mad Max. Ο παίκτης θα κληθεί να εκδικηθεί τον θάνατο ενός κεντρικού NPC, κάτι που σίγουρα θα γνωρίζετε αν έχετε παρακολουθήσει trailers του Forsaken.Δεν είναι σίγουρο αν μιλάμε για το καλύτερο storyline της σειράς, σίγουρα όμως η δομή του είναι έξυπνη και πολύ ενδιαφέρουσα στις τέσσερις περίπου ώρες διάρκειας, μέχρι τον τερματισμό του. Πέρα από τις κύριες αποστολές, θα κληθείτε να εξουδετερώσετε τους 8 Βαρόνους των Scorn, καθέναν εκ των οποίων θα βρείτε σε ξεχωριστή μίνι αποστολή και αυτό μπορείτε να το κάνετε με όποια σειρά που θέλετε. Η παρουσίαση των Βαρόνων αλλά και τα cutscenes είναι της εξαιρετικής ποιότητας που μας έχει συνηθίσει η συγκεκριμένη εταιρεία, ενώ και οι εχθρικοί χαρακτήρες και μη, είναι ιδιαίτερα καλοφτιαγμένοι.Όσοι γνωρίζετε τα Destiny, ξέρετε πως το story αποτελεί στην ουσία ένα 10%-20% του συνολικού περιεχομένου. Με την ολοκλήρωση του Story, το οποίο διαδραματίζεται στο Reef, ξεκλειδώνουμε μια νέα endgame περιοχή, με το όνομα Dreaming City, η οποία είναι οπτικά η πιο όμορφη από κάθε άλλη που έχουμε δει στο παιχνίδι, παρά το μέτριο προς μικρό μέγεθός της. Εκεί υπάρχουν και αντίστοιχες endgame δραστηριότητες αλλά και κρυφά quests. Ο σχεδιασμός των δύο νέων περιοχών είναι πολύ ικανοποιητικός και υπάρχουν αρκετά πράγματα να εξερευνήσετε (καλύτερα φυσικά αν έχετε και παρέα με φίλους).Το νέο υλικό δεν σταματά εκεί, αλλά υπάρχει και η προσθήκη τεσσάρων νέων Strikes (το ένα εξ’ αυτών είναι exclusive για το PS4), ενώ πλέον μπορείτε να βρείτε και εξειδικευμένο loot στα Nightfall Strikes. Τα συγκεκριμένα Strikes είναι σίγουρα από τα καλύτερα που παιχνιδιού, κάτι πολύ θετικό, μιας και η επανάληψη ευτυχώς ή δυστυχώς είναι κομμάτι του Destiny. To οπλοστάσιο, αλλά και οι πανοπλίες είναι πλήρως ανανεωμένα, ενώ στο Forsaken κάνει την εμφάνισή του και ένα νέο είδος όπλου: το τόξο. Λίγο περίεργη θα χαρακτηρίζαμε την αλλαγή στο infusion των όπλων που πλέον απαιτούν έξτρα υλικά για να αναβαθμίσετε τη δύναμή τους. To light level cap ανεβαίνει στα 600, ενώ κάθε vendor έχει πλέον το δικό του reward system και μπορείτε να “φαρμάρετε” αναλόγως των προτιμήσεών σας αυτό που θέλετε περισσότερο.Μια εξαιρετική προσθήκη αποτελεί πλέον το “Triumphs”, το οποίο έχει ξεχωριστή καρτέλα στο μενού σας και κάνει track ό,τι έχετε πετύχει και ό,τι έχετε ολοκληρώσει στο παιχνίδι, δίνοντάς σας μια πολύ καλή εικόνα για το τι σας λείπει από το σύνολο του Destiny 2 και των expansions του. Αυτό παρακινεί περισσότερο, αλλά δίνει και αφορμή στον παίκτη να ασχοληθεί με δραστηριότητες που τυχόν προσπέρασε ή δεν κατάφερε να ολοκληρώσει.Αποκλειστικά για το Forsaken έχει δημιουργηθεί ένα νέος είδος PvEvP event, με την ονομασία Gambit, το οποίο το βρήκαμε πανέξυπνο και τρομερά έντονο. Οι παίκτες χωρίζονται σε δύο ομάδες των τεσσάρων, σκοτώνοντας εχθρούς του παιχνιδιού στην δική τους μεριά και προσπαθούν να κάνουν spawn το Primeval που λειτουργεί ως τελικό boss. Κάθε λίγα λεπτά, κατά τη διάρκεια του ματς, ανοίγει ένα portal, μέσω του οποίου κάποιος παίκτης μπορεί να περάσει στην αντίθετη πλευρά και να σκοτώσει τους αντίπαλους, καθυστερώντας την πρόοδό τους. Η ομάδα που θα καταφέρει να καλέσει και να εξουδετερώσει το boss είναι και η νικήτρια. Τέλος, όσον αφορά το κομμάτι του PvP, υπάρχει ένα νέο mode με την ονομασία Breakthrough.Οι προσθήκες δεν τελειώνουν εδώ και για όσους από εσάς είχατε αρχίζει να κουράζεστε από τις Super του χαρακτήρα σας, στο Forsaken κάνουν την εμφάνισή τους 9 νέες Supers (τρεις για κάθε χαρακτήρα), με την καθεμία με διαφορετικό element. Το μεγαλύτερο PvE event από την άλλη είναι το νέο Raid (Last Wish), μια δραστηριότητα που απαιτεί την ομαδική δουλειά έξι παικτών, ώστε να ξεπεράσουν 6 διαφορετικά challenges, και άλλα τόσα Bosses και λαμβάνει μέρος στην Dreaming City. To Last Wish ταιριάζει ιδιαίτερα στο concept του expansion, ενώ είναι το Raid με τη μεγαλύτερη διάρκεια και τα περισσότερα Bosses σε όλη τη σειρά. Το endgame υλικό δεν είναι αυτούσιο, αλλά έχει διαδραστικότητα όπως για παράδειγμα το γεγονός πως η ομάδα που ολοκλήρωσε πρώτη το Raid στον κόσμο ξεκλείδωσε νέο υλικό για τους υπόλοιπους παίκτες.Το Forsaken αποτελεί το μεγαλύτερο και το καλύτερο expansion της σειράς προοριζόμενο όμως κυρίως για τους hardcore παίκτες που θα παίζουν τουλάχιστον εβδομαδιαία το παιχνίδι και όχι για το casual κοινό. Σε χαμηλότερη τιμή θα μπορούσαμε να το προτείνουμε και στους υπόλοιπους, μιας και μιλάμε για μια πολύ αξιόλογη δουλειά, τόσο στο οπτικό-ακουστικό κομμάτι (ναι, ακόμη και το Soundtrack συνεχίζει σε απίστευτους ρυθμούς), όσο και στο κομμάτι του περιεχομένου. Μπορεί να μην λύνει όλα τα προβλήματα του βασικού παιχνιδιού, αλλά με το υλικό που προσφέρει μπορεί να σας κρατήσει για εβδομάδες και ελπίζουμε - γιατί όχι -και περισσότερο, ιδιαίτερα αν μπορείτε να μοιραστείτε αυτή την εμπειρία με την κατάλληλη παρέα.