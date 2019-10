Dragon Quest XI S - Review: Τώρα και σε φορητή έκδοση

Πληροφορίες



Τίτλος: Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition

Διαθέσιμο σε: Nintendo Switch / PS4 / PC / 3DS

Δοκιμάστηκε σε: Nintendo Switch

Εταιρεία Ανάπτυξης: Square Enix

Εκδότρια Εταιρεία: Square Enix / Nintendo

Είδος: JRPG

Ηλικίες: 12+

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 27 Σεπτεμβρίου 2019 (Nintendo Switch)





Η σειρά Dragon Quest έχει την τιμητική της στην ιαπωνική αγορά έχοντας χαράξει μια πολύχρονη και επιτυχημένη διαδρομή καταλήγοντας στο παιχνίδι του 2017, Dragon Quest XI. Ο τίτλος κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά και στη Δύση και κατ’ επέκταση και στην Ελλάδα, το 2018, με ορισμένες προσθήκες που θα το έκαναν πιο ελκυστικό στο συγκεκριμένο κοινό, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα μυημένο στα "παραδοσιακά" RPGs της Άπω Ανατολής. Η αλήθεια είναι ότι του άξιζε περισσότερη προσοχή, μιας το αρχικό παιχνίδι είναι ιδιαίτερα αξιόλογο. Με σκοπό να καλύψει τα κενά αυτής της κυκλοφορίας έρχεται το Definitive Edition του Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age στην κονσόλα της Nintendo και σε ένα κοινό γενικά πιο εξοικειωμένο με το συγκεκριμένο είδος παιχνιδιού.



Το Dragon Quest XI αποτελεί έναν τίτλο πραγματικά ταιριαστό στο Nintendo Switch και ένα “τέρας”, από πλευράς διάρκειας, RPG το οποίο πλέον μπορείτε να το απολαύσετε τόσο στην τηλεόρασή σας όσο και οπουδήποτε αλλού φορητά. Αυτό από μόνο του, αποτελεί ένα επιτευγμα, ενώ πρέπει να συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη έκδοση περιέχει και αρκετά νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις, με σημαντικότερο όλων την δυνατότητα να παίξετε το παιχνίδι σε 2D με 8-bit γραφικά. Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ 3D και 2D gameplay αρκετά εύκολα σε συγκεκριμένες τοποθεσίες (εκκλησίες και αγάλματα) στο παιχνίδι. Η προσθήκη αυτή μπορεί να φανεί αδιάφορη για πολλούς, αλλά κάποιοι που αναπολούν τα παλιά θα την προτιμήσουν σε κάποιες περιπτώσεις. Όπως και να έχει, το παιχνίδι είναι ξεκάθαρα φτιαγμένο για την 3D απεικόνιση, με την 2D να αποτελεί ένα ενδιαφέρον μπόνους.







Ακολουθώντας τη φιλοσοφία αμέτρητων JRPGs το Dragon Quest XI εξιστορεί την παραμυθένια περιπέτεια ενός νεαρού αγοριού το οποίο διασώθηκε σαν βρέφος και μεγαλώνοντας έμαθε πως έχει επιλεχθεί για να πολεμήσει το κακό. Για να το πετύχει αυτό θα περάσει από διάφορες πόλεις με την “παρέα” του βοηθώντας τους εκάστοτε κατοίκους. Ο Luminary όπως τον αποκαλούν, δυστυχώς πάσχει από το σύνδρομο του “μουγγού” χαρακτήρα και έτσι δεν ξεδιπλώνεται σαν προσωπικότητα (επιτέλους πρέπει να τελειώσει αυτό το κακό στα video games). Στο πλευρό του θα προστεθούν σταδιακά νέοι φίλοι που συμπληρώνουν το party του παιχνιδιού, άλλοι ενδιαφέροντες, άλλοι σε σημεία εκνευριστικοί. Η πλοκή του τίτλου δεν κερδίζει βραβεία αλλά ταιριάζει για παιχνίδι της κατηγορίας του με την “ανάλαφρη” γενικά διάθεσή της και ορισμένα plot twists.



Το ταξίδι μας περνά όπως προαναφέραμε από διάφορες περιοχές και πόλεις, κάθε μια εκ των οποίων έχει ιδιαίτερη θεματολογία, βασισμένη σε πραγματικές πόλεις του κόσμου. Από το “ιαπωνικό” χωριό Hotto, μέχρι την Gallopolis της “Αραβίας” και την Gondolia που αποτελεί μια φανταστική αναπαράσταση της Βενετίας με τις γόνδολες και τα κανάλια. Οι χάρτες του παιχνιδιού δεν είναι τεράστιοι και γενικά το παιχνίδι ακολουθεί ένα ημι-γραμμικό μοτίβο με κάποια περιθώρια για εξερεύνηση, ορισμένα dungeons και ορισμένα side quests που έχουν fetch quest χαρακτήρα. Γενικά το παιχνίδι είναι “στημένο” με βάση τα κλασικά παλαιότερα JRPGs, όπως τα Final Fantasy και νεότερα παιχνίδια του είδους όπως τα Ni No Kuni. Τα main quests οδηγούν συχνά σε κάποιο boss, αφού πρώτα ξεπεράσουμε το εμπόδιο των μικρότερων τεράτων-εχθρών του παιχνιδιού. Στον σχεδιασμό τον τεράτων έχει γίνει καταπληκτική δουλειά τόσο από πλευράς ποσότητας (περισσότερα από 400 διαφορετικά είδη), όσο και από πλευράς σχεδιασμού.









Οι turned-based μάχες του παιχνιδιού βασίζονται κατά πολύ στις βασικές επιθέσεις (attacks) και τα spells - abilities που απαιτούν mana για την εκτέλεση τους. Πλην αυτών, δεν θα δείτε καινοτομίες στο σύστημα μάχης, ενώ φυσικά υπάρχουν και τα διάφορα elements που θα πρέπει να έχετε υπόψιν σας (sleep, poison, sap κτλ.) πράγματα δηλαδή εντελώς γνωστά για τους φίλους της σειράς. Παρά την έλλειψη καινοτομιών και τις γενικότερα χαμηλής δυσκολίας του, το παιχνίδι καταφέρνει να κρατά το ενδιαφέρον του με το να βάζει τον παίκτη στη διαδικασία να βρίσκει νέο εξοπλισμό και abilities ή να αναβαθμίζει τον ήδη υπάρχοντα μέσω του forge. Ένας νέος μηχανισμός πάντως στο παιχνίδι είναι το "Pep", όπως ονομάζεται, με τους χαρακτήρες να μπαίνουν σε “boost” mode, όταν δέχονται ένα συγκεκριμένο ποσοστό damage. Σε Pep Up mode ο χαρακτήρας μας κάνει περισσότερο damage και μπορεί να εκτελέσει συγκεκριμένες Super δυνάμεις ακόμη και σε συνδυασμό με άλλους χαρακτήρες του party αν είναι και αυτοί σε Pep mode.



Το παιχνίδι φαίνεται ότι παρά την απλότητα των μηχανισμών του έχει φτιαχτεί με ιδιαίτερο μεράκι. Οι τοποθεσίες οι χαρακτήρες και η εξερεύνηση κρατούν τη ροή σε σωστά επίπεδα καθόλη την 50ωρή και πλέον διάρκειά του, ενώ υπάρχουν και πολλά extra πράγματα να κάνει κανείς, όπως η εξουδετέρωση προαιρετικών bosses, το “φαρμάρισμα” εχθρών και η εύρεση κρυφών τοποθεσίών. Στα παραπάνω βοηθάει και το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη έκδοση μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα της μάχης, κάτι που είχαμε δει και στο Final Fantasy XII Remaster, μια επιλογή που ενισχύει το farming, αλλά μας βοηθά να περάσουμε ορισμένες αδιάφορες περιοχές γρηγορότερα, μειώνοντας ταυτόχρονα και το backtracking.









Στη λίστα με τις νέες προσθήκες περιλαμβάνονται ορισμένα νέα voice-overs των χαρακτήρων, η δυνατότητα να “καβαλάμε” περισσότερα τέρατα μέσα στους χάρτες, κάποιες βελτιώσεις στα μενού (τα οποία παραμένουν λίγο δύσχρηστα) αλλά και νέο ορχηστρικό soundtrack για να επιλέξετε σε συνδυασμό με το ήδη υπάρχον. Γενικά είναι όντως η πληρέστερη έκδοση του παιχνιδιού και βρίσκεται στο Nintendo Switch με κάποιες όμως εκπτώσεις… οι οποίες αφορούν τον οπτικό τομέα. Για κάποιον που έχει ασχοληθεί με το παιχνίδι σε μια από τις προηγούμενες εκδόσεις του (PS4, PC) το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσει είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η κρυστάλλινη καθαρή απεικόνιση που γνώριζε ως τώρα. Αυτό οφείλεται σε αρκετούς παράγοντες και κυρίως στην ανάλυση του τίτλου που έχει πέσει (ιδιαίτερα στο handheld mode), ενώ ο δεύτερος παράγοντας είναι η χαμηλότερη ποιότητα των textures. Διαφορές βρίσκουμε επίσης και στο draw distance που πλέον είναι αρκετά μικρότερο για να μπορέσει να “τρέξει” σωστα το παιχνίδι με τους περιορισμούς του hardware.



Όμως το Dragon Quest XI παραμένει ένα πανέμορφο παιχνίδι με τους χαρακτήρες και τα περιβάλλοντα να έχουν μια πολύχρωμη τρισδιάστατη υφή στα πρότυπα των Dragon Ball παιχνιδιών και anime. Τρομερά είναι όμως και τα animations είτε στα cutscenes, είτε αυτά της μάχης. Επίσης, οι επιδόσεις είναι αρκετά καλές και το παιχνίδι κρατιέται σταθερά στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις. Αν βάλουμε κάτω τους παράγοντες "ποιότητα γραφικών", "επιδόσεις" και "hardware", τότε μιλάμε σίγουρα για ένα τεχνολογικό επίτευγμα.



Δυστυχώς παρά την προσθήκη του orchestrated soundtrack το θέμα με την ένταση και την συχνότητα της μουσικής που γίνεται ενοχλητική παραμένει. Δεν είναι ότι μιλάμε για ένα κακής ποιότητας soundtrack, το αντίθετο μάλιστα, απλά η επανάληψή του σε συνδυασμό με την ένταση και τη συχνότητα κουράζουν από τις πρώτες ώρες.





Συμπέρασμα



Οι δημιουργοί του Dragon Quest XI είναι ξεκάθαρο πως θέλησαν να δημιουργήσουν ένα RPG με βάση τα “θέλω” των φίλων του είδους και το κατάφεραν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Θα μπορούσαν ωστόσο να ρισκάρουν σε κάποια σημεία δίνοντας περισσότερη προσωπικότητα σε έναν τίτλο με ήδη πάρα πολύ καλές βάσεις. Τo Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age στο Nintendo Switch βελτιώνει αρκετά πράγματα χωρίς να επηρεάζει τον πυρήνα του αρχικού παιχνιδιού. Αν αγαπάτε το παραδοσιακό και έχετε σκοπό να αφιερώσετε δεκάδες ώρες σε έναν αντίστοιχο τίτλο τότε το Dragon Quest XI είναι μια εξαιρετική επιλογή ενώ θα “κοντραριστεί” σίγουρα και με το πρόσφατο remaster του Ni No Kuni: Wrath of the White Witch, κάτι που εμάς σαν gamers δεν μας χαλάει καθόλου εννοείται...



Βαθμολογία: 8/10