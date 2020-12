Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition - Review: Η μεγαλύτερη... μεγάλη περιπέτεια!

Πληροφορίες





Τίτλος: Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

Διαθέσιμο σε: PC / PlayStation‌ ‌4 / Xbox One / Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε σε: PlayStation 4

Εταιρεία Ανάπτυξης: Square Enix

Εκδότρια Εταιρεία: Square Enix

Είδος: Role-playing

Ηλικίες: 12+

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 4 Δεκεμβρίου 2020 (PC / PlayStation‌ ‌4 / Xbox One) / 27 Σεπτεμβρίου 2019 (Nintendo Switch)



Το Dragon Quest δεν χρειάζεται συστάσεις στους φίλους των ιαπωνικών RPG. Για όσους δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν ασχοληθεί, πρόκειται για μια σειρά αυτοτελών turn-based RPG, που μετράει χρόνια στο ενεργητικό της παρόμοια με το Final Fantasy και κάθε νέο installment στην Ιαπωνία χαίρει καλωσορίσματος και ενθουσιασμού εφάμιλλων με έκδοση νέου βιβλίου Harry Potter στη Μεγάλη Βρετανία. To Dragon Quest XI κυκλοφόρησε αρχικά στην Ευρώπη το Σεπτέμβριο του 2018 και εκτός από μεγάλη εμπορική επιτυχία, θεωρήθηκε όχι άδικα ως ένα από τα καλύτερα ιαπωνικά RPG της γενιάς. Ύστερα από την αρχική του κυκλοφορία στο Nintendo Switch, το Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition έρχεται τώρα και στα PS4, Xbox One και PC να προσθέσει νέα features και να παρουσιάσει ορισμένες quality of life αλλαγές που είναι σίγουρα καλοδεχούμενες.



Η υπόθεση παραμένει η ίδια με τον αρχικό τίτλο φυσικά και περιστρέφεται γύρω από τον πρωταγωνιστή, τη μετενσάρκωση του θρυλικού ήρωα Luminary, ο οποίος μαζί με τους συντρόφους του ξεκινάνε την περιπέτειά τους προς τη σωτηρία του κόσμου από τις σκοτεινές δυνάμεις που τον απειλούν. Παρόλο που δεν έχουμε νέες προσθήκες χαρακτήρων στο party, οι υπάρχοντες παραμένουν γοητευτικότατοι, όπως η οξύθυμη μάγισσα Veronica και ο υπέροχος queer jester, Sylvando. Νέα προσθήκη, παρ' όλα αυτά, είναι τα character specific quests τα οποία προσφέρουν νέα backstories και insight για τον κάθε χαρακτήρα ξεχωριστά.







Οι μάχες επίσης παραμένουν turn-based με τους εξαιρετικούς και χιουμοριστικούς εχθρούς που έχουμε συνηθίσει από το Dragon Quest να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλαγές και βελτιώσεις δεν υπάρχουν εδώ, αν και το “μην το φτιάχνεις αν δεν είναι σπασμένο” είναι σίγουρα μία λογική εξήγηση. Όπως και στον original τίτλο, μπορούμε να αλλάξουμε την οπτική με το να χειριζόμαστε τους χαρακτήρες στη δική τους σειρά ή να αφήνουμε την κάμερα να κάνει τη δουλειά της ενώ εμείς επιλέγουμε την επόμενη κίνηση του χαρακτήρα στα μενού. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για μία καθαρά εικαστική παρέμβαση και καμία ουσιαστική διαφορά δεν έχει στη ροή της μάχης. Η μεγάλη αλλαγή εδώ είναι πως μπορούμε να αλλάξουμε την ταχύτητα της μάχης σε x2 και x4, θεόσταλτη προσθήκη που κάνει το level grinding παιχνιδάκι και μειώνει αισθητά τον χρόνο που περνάμε σκοτώνοντας τέρατα για το πολυπόθητο level up.











Δυστυχώς δεν έχουμε graphical enhancements αν και ο τίτλος παραμένει εξαιρετικά όμορφος ακόμη και μερικά χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, με τους cel-shaded χαρακτήρες, σχεδιασμένους από τον θρυλικό Akira Toriyama γνωστός από το Dragon Ball, να δίνουν χρώμα και ζωή στον κόσμο του Dragon Quest. Σε λίγα παιχνίδια είναι η αλήθεια βλέπουμε βάθος και λεπτομέρεια να ξεχειλίζει και από τον πιο ασήμαντο NPC. Αντί γι’ αυτό έχουμε ένα από τα δυνατότερα selling points του DGXI S, ολόκληρο το παιχνίδι σε 2D! Ένα feature αρχικά διαθέσιμο μόνο στη 3DS έκδοση του τίτλου, αποκλειστική στην Ιαπωνία, το οποίο μας επιτρέπει να απολαύσουμε ολόκληρο το παιχνίδι σε 16bit. Πέρα από τη νοσταλγία που θα προκαλέσει στους παλιότερους fans, η 2D έκδοση δεν είναι απλά ένα reskin, αλλά ένα Dragon Quest XI ανασχεδιασμένο σημείο προς σημείο, πιστό στον 3D τίτλο αλλά και με ορισμένα twists και διαφορετικές διαδρομές στα dungeons που το κάνουν κατάλληλο ακόμη και για back to back replay. Το μόνο αρνητικό σ’ αυτό είναι ο περίεργος τρόπος που μπορούμε να κάνουμε swap από τον έναν κόσμο στον άλλο. Το transition γίνεται από οποιαδήποτε εκκλησία (save points) όπου σώζουμε την ως τώρα πρόοδο μας και πρέπει να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό save file για το άλλο mode. Παρόλο που XP και inventory μεταφέρονται, το gameplay μπορεί να συνεχιστεί μόνο από συγκεκριμένα checkpoints της υπόθεσης.





Εξίσου όμορφη προσθήκη αποτελεί ο κόσμος του Tickington, ένας 2D κόσμος που μας ταξιδεύει σε unlockable δισδιάστατες τοποθεσίες από προηγούμενους Dragon Quest τίτλους για να φέρουμε εις πέρας αποστολές σχετικές με την εκάστοτε υπόθεση των τίτλων και να νιώσουμε nostalgia overload.



Ηχητικά το Dragon Quest ΧΙ διαθέτει ένα εξαιρετικό feel-good soundtrack αν και αρκετά περιορισμένο, καθώς αρκετές μελωδίες κάνουν εμφάνιση ξανά και ξανά στις πόλεις, στο overworld αλλά και στις μάχες. Παρόλο που το OST δεν έχει εμπλουτιστεί, έχουμε πλέον την επιλογή να επιλέξουμε ελεύθερα ανάμεσα στα ορχηστρικά μουσικά θέματα (από τη φιλαρμονική του Τόκιο παρακαλώ), το original synthesized ή ακόμη και το OST του DQVIII όταν βαρεθείτε να ακούτε τα ίδια και τα ίδια. Σημαντική προσθήκη αποτελεί και το ιαπωνικό voice over, το οποίο είναι καλοδεχούμενο σε οποιοδήποτε ιαπωνικό τίτλο, παρόλο που η δουλειά με το Βρετανικό cast στο Dragon Quest XI είναι εξαιρετική.









Νέα προσθήκη αποτελεί το photo mode για τους επίδοξους φωτογράφους, με αρκετές συμπαθητικές επιλογές για να απαθανατίσετε τη στιγμή, όπως τους χαρακτήρες να κοιτάνε την κάμερα καθώς κάνουν thumbs-up για παράδειγμα, ενώ υπάρχουν και νέες επιλογές γάμου (no spoilers, βίον ανθόσπαρτον!). Σημαντικές quality of life αλλαγές έχουν γίνει στο crafting το οποίο μπορούμε πλέον να κάνουμε on the spot, χωρίς να χρειάζεται να βρούμε κάποιο camp για να γίνει διαθέσιμη η επιλογή και να αγοράσουμε επιτόπου τυχόν missing materials. Μπορούμε επίσης να καλέσουμε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη το άλογο και το να χτυπάμε εχθρούς ενώ καλπάζουμε δίνει XP.



Άλλες αλλαγές αποτελούν το quick command menu για γρήγορη εκτέλεση των νέων επιλογών, μόνιμα cosmetic outfits χωρίς να χρειάζεται πλέον το εκάστοτε gear να είναι equipped, γρήγορο harvesting, skippable cutscenes, νέα outfits, νέα rideable monster mounts και νέες Draconian quest επιλογές για να κάνουμε το playthrough μας πιο δύσκολο, όπως το game over αν πεθάνει ο πρωταγωνιστής στη μάχη.





Συμπέρασμα



Το Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition δεν θα σου αλλάξει τη γνώμη αν δεν αγάπησες το πρώτο. Δεν προσφέρει επίσης κάτι συγκλονιστικά φρέσκο για να το κάνει must buy. Αν έπαιξες το αρχικό release και θεωρείς πως ο χρόνος σου μαζί του ήταν ολοκληρωμένος, τότε αυτό ισχύει και το Definitive δεν θα το αλλάξει αυτό. Αν παρ' όλα αυτά δεν έπαιξες το πρώτο ή θέλεις να αναβιώσεις το Dragon Quest XI με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το Definitive Edition προσφέρει τόσες “to the point” quality of life προσθήκες που το κάνουν σχεδόν μονόδρομο. Τα νέα character specific quests και το 2D mode για τους νοσταλγούς αποτελούν εξαιρετικό δέλεαρ για μία δεύτερη επίσκεψη σε ένα από τα καλύτερα RPG της γενιάς που πρόσφατα αφήσαμε. Όλα αυτά κάνουν τον τίτλο αυτό με το βελτιωμένο του περιτύλιγμα μια εύκολη πρόταση με κλειστά μάτια για newcomers και ένα εξαιρετικό replay σε budget price για αυτούς που θέλουν να το επισκεφτούν ξανά με νέες επιλογές και βελτιώσεις για να κάνουν το ταξίδι πιο φιλικό προς το χρόνο τους.