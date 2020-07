F1 2020 - Review: Οι πρίγκιπες της ταχύτητας επιστρέφουν

Πληροφορίες

Τίτλος: F1 2020

Διαθέσιμο σε: PC / PlayStation 4 / Xbox One

Δοκιμάστηκε σε: PlayStation 4

Εταιρεία Ανάπτυξης: Codemasters Birmingham

Εκδότρια Εταιρεία: Codemasters

Είδος: Racing

Ηλικίες: 3+

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 10 Ιουλίου 2019



Ένα από τα πολλά “θύματα” του κορωνοϊού είναι και οι αγώνες ταχύτητας και η μεγαλύτερη διοργάνωση, που ονομάζεται Formula1, δεν μπορούσε να μην “χτυπηθεί” φέτος από το παγκόσμιο αυτό φαινόμενο. Έφτασε Ιούλιος για να ξεκινήσει το πρώτο Grand Prix στην Αυστρία, σε ένα “πετσοκομμένο” καλεντάρι μιας και έχουν προγραμματιστεί μόλις 8 από τους 22 συνολικά αγώνες, με την τύχη των υπολοίπων να είναι ακόμη στον αέρα… Αυτό όμως δεν σας απασχολεί αν έχετε σκοπό να επενδύσετε στο φετινό F1 2020 μιας και θα περιέχει όλα τα Grand Prix με τις πλήρεις και λεπτομερείς διαδρομές τους. Τα τελευταία παιχνίδια έχουν τελειoποιήσει την "συνταγή” όσον αφορά στο gameplay και μένει να δούμε τι μπορεί να αλλάξει και τι νέο μπορεί να προσφέρει το F1 2020.

Ξεκινώντας από τα menu του παιχνιδιού καταλαβαίνουμε πως η Codemasters δεν θέλησε να κάνει μεγάλες αλλαγές και στην ουσία τα menu, οι γραμματοσειρές και η κατανομή των modes είναι ακριβώς ίδια με πέρυσι, με τη διαφορά ότι φέτος υπάρχουν διαφορετικές χρωματικές αποχρώσεις. Στην ουσία το φετινό μενού αποτελεί ένα reskin του προηγούμενου το οποίο ήταν αρκετά εύχρηστο και ευανάγνωστο.

Η δημιουργία του οδηγού σας είναι η πρώτη ενέργεια που καλείστε να κάνετε μιας και το avatar σας θα το επιλέγετε τοσο στα single player modes, όσο και στο online. Ξεκινώντας από τα modes για έναν παίκτη μπορείτε να επιλέξετε από τα γνωστά μέχρι τώρα Career, Championships, Time Trials και Grand Prix Weekend. Να τονίσουμε πως τα default στατιστικά των οδηγών και των μονοθέσιων θα ανανεώνονται συχνά με updates με βάση τις επιδόσεις τους στο πραγματικό πρωτάθλημα.

Ας επικεντρωθούμε στο Career που είναι μάλλον και το σημαντικότερο για τους περισσότερους παίκτες. Για ακόμη μια χρονιά παίρνουμε τον ρόλο ενός rookie driver που προσπαθεί να χτίσει σταδιακά το όνομα του και να “αναρριχηθεί” στην κορυφή. Πλέον είναι προαιρετικό το αν θέλετε να ξεκινήσετε από την Formula 2 και το πόσο θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό, αν και καλό είναι να το κάνετε, μιας και η Formula 2 αποτελεί ένα άτυπο tutorial για το τι ακολουθεί μετά. Αυτήν τη φορά δεν υπάρχουν τα συχνά cutscenes με αντιπάλους, βέβαια υπάρχουν οι συνεντεύξεις στις οποίες οι απαντήσεις σας παίζουν ρόλο για το γόητρο της ομάδας και του ίδιου σας του οδηγού. Η διαφορά του Career με το Championship είναι πως στο Career μπορείτε μεταξύ των αγώνων να ασχολείστε με την ανάπτυξη του οχήματός σας με το κλασικό πλέον R&D Tree, το γνωστό “δέντρο” με της αναβαθμίσεις. Πετυχαίνοντας στόχους κατά την προπόνηση, τα δοκιμαστικά και τους αγώνες, κερδίζετε development points με τα οποία ξεκλειδώνετε skills και αναβαθμίσεις για το μονοθέσι;o σας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να κατασκευάζετε νέα μέρη για το όχημά σας σε περίπτωση που τα παλαιότερα αχρηστευτούν.

Το F1 2020 περιέχει την πλήρη σεζόν με όλες τις άδειες για το πρωτάθλημα της Formula One 2020 και τις άδειες για τη Formula 2 2019. Το νέο mode που βλέπουμε φέτος είναι το My Team, στο οποίο μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας ομάδα, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τόσο τον ρόλο του manager της ομάδας, αλλά και του πρώτου οδηγού. Είναι στην επιλογή σας το τι κινητήρα θα χρησιμοποιήσετε, με ποιους σπόνσορες θα συνεργαστείτε, ποιον team mate θα επιλέξετε, ενώ δίνεται ακόμη και η δυνατότητα και για τον εξωτερικό σχεδιασμό του μονοθεσίου. Γενικά όμως, πέραν των παραπάνω, το gameplay δεν αλλάζει ριζικά σε σχέση με το κλασικό Career mode και το My Team αποτελεί μια καλή εναλλακτική για όσους έχουν βαρεθεί το παραδοσιακό μοτίβο.

Όπως αναφέραμε και στην αρχή του review μας, το gameplay τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει σε ένα ιδανικό επίπεδο, υπό τη φροντίδα φυσικά της πολύ έμπειρης Codemasters και στο F1 2020 δεν υπάρχουν αλλαγές σχεδόν σε κανένα τομέα και αν υπάρχουν είναι τόσο μικρές που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Το παιχνίδι μπορεί να μετατραπεί από ένα απαιτητικό racing sim σε ένα πολύ χαλαρό arcade racer, αναλόγως με το επίπεδο και τις ορέξεις σας. Πέρα από τα assists υπάρχουν τα καθιερωμένα πλέον “flashbacks” σε περίπτωση ατυχήματος, ενώ η δυσκολία της AI των αντιπάλων ρυθμίζεται σε μια “αχανή” κλίμακα από το 1 μέχρι το 110, πράγμα που σημαίνει ότι αν θέλετε απλά να παίζετε και να κερδίζετε, μπορείτε να το κάνετε ανεξαρτήτως skills. Αυτό είναι και το κυριότερο αρνητικό σημείο του παιχνιδιού: το ότι δεν ανταμείβει εμπράκτως τους καλύτερους οδηγούς και η βελτίωσή σας θα φανεί πιθανώς μόνο αν ασχοληθείτε με το multiplayer.

Παρόλα αυτά ο χειρισμός παραμένει διασκεδαστικός και πολύ ακριβής στα επίπεδα των τελευταίων δύο τίτλων και τα physics είναι εξίσου ρεαλιστικά, ενώ υπάρχει μεγάλη γκάμα επιλογών τόσο για το controller όσο και για την χρήση τιμονιέρας. Από φέτος υπάρχει μια επιπλέον επιλογή, αυτή του "casual", όπως ονομάζεται, που ενεργοποιεί αυτόματα ό,τι χρειάζεται ένας νέος παίκτης, αυξάνοντας το κράτημα των μονοθεσίων, μειώνοντας τις τυχόν ποινές κατά τον αγώνα κτλ.

Για οσους αποφασίσουν να μπουν στο ιδιαίτερο κομμάτι του online, υπάρχουν τα multiplayer modes που κατατάσσονται σε weekly events τα οποία ακολουθούν το κανονικό πρόγραμμα της Formula One, τα Leagues και τα rooms τα οποία χωρίζονται και αυτά με τη σειρά τους σε Ranked και Unranked. Ελπίζουμε να μείνει κόσμος στο online, μιας και γενικά το παιχνίδι δουλευει αρκετά καλά και σε αυτόν τον τομέα.

Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια το τι μπορεί να κάνει η μηχανή γραφικών "Ego Engine" σε ό,τι αφορά στο κομμάτι των γραφικών και είναι πολλές φορές που βλέποντας ένα replay σε παιχνίδι Formula 1 δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν είναι video game ή η πραγματικότητα. Ο οπτικός τομέας του F1 2020 είναι κορυφαίος, όχι μόνο λόγω της ρεαλιστικής και λεπτομερούς απεικόνισης των οχημάτων και των πιστών, αλλά και της τρομερής εναλλαγής των καιρικών συνθηκών σε συνδυασμό με τους φωτισμούς αναλόγως της ώρας του αγώνα. Πέραν αυτών, το παιχνίδι τρέχει σε πολύ σταθερά 60 καρέ κάτι που βοηθά πάρα πολύ τόσο στο immersion όσο και στο ίδιο gameplay.

Αυτό όμως που αποτελεί το κερασάκι στην τούρτα, βάζοντάς μας στο πετσί του ρόλου του οδηγού της Formula 1 είναι ο ηχητικός τομέας. Πέρα από τον “ερωτεύσιμο” ήχο των κινητήρων, την ενδοεπικοινωνία με τα pits (που μπορούμε να την “αναθέσουμε” στο ηχειο του DualShock 4), παρατηρήσαμε φέτος ότι έχει γίνει μια βελτίωση ακόμη που αφορά τη 3D υπόσταση των ήχων. Έτσι για παράδειγμα είναι αντιληπτά πιο έντονος ο θόρυβος του μονοθεσίου όταν περνά από στενότερες διαδρομές ή από κάποιο τούνελ. Γενικά, ο τίτλος οπτικοακουστικά θα καλύψει και τους απαιτητικότερους παίκτες.

Το παιχνίδι κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις: την απλή "Seventy Anniversary" και την "Deluxe Schumacher Edition", η οποία αποτίει φόρο τιμής στον θρυλικό Γερμανό οδηγό, με ορισμένα καλούδια του παρελθόντος (στολές, κράνη, και μονοθέσια, με τα οποία αγωνίστηκε).

Συμπέρασμα

Κάτι που κερδίζει δεν το αλλάζεις έτσι και η Codemasters έχει βρει την κατάλληλη συνταγή για τα παιχνίδια Formula 1. Ναι μεν, το F1 2020 αποτελεί ένα “reskin” του προηγούμενου, όχι μόνο οπτικά αλλά και σε επίπεδο gameplay, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται για ένα εξαιρετικό racer. Οι πλήρεις άδειες των πρωταθλημάτων, των μονοθεσίων και των οδηγών σε συνδυασμό με τον πανέμορφο οπτικοακουστικό τομέα δημιουργούν ένα τρομερό σύνολο για έμπειρους και αρχάριους παίκτες.

Για όσους αναζητούν κάτι καινούριο σε σχέση με τον περσινό τίτλο θα χρειαστεί να αρκεστούν στο My Team mode που είναι και η μόνη ουσιαστική προσθήκη σε σχέση με τον τίτλο του 2019. Το σίγουρο είναι πως σε αντίθεση με video games άλλων sports, το F1 2020 αποτελεί διαφήμιση για το πραγματικό προϊόν και τον μοναδικό κόσμο της Formula 1.

Βαθμολογία: 8/10