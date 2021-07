Το F1 2021 είναι η απόλυτη εμπειρία Formula 1 που μπορείτε να ζήσετε από τον καναπέ σας

Πιστό για ακόμη μια χρονιά στο ραντεβού του είναι το πρωτάθλημα της Formula 1, το οποίο αν και έχει “πετσοκομμένο” καλεντάρι και φέτος λόγω κορωνοϊού, είναι ακόμη ικανό να συγκινήσει τους φίλους του αθλήματος. Η Codemasters, που έχει τις άδειες του πρωταθλήματος και είναι η υπεύθυνη για τη δημιουργία του F1 the video game, φαίνεται πως δεν έμεινε στάσιμη λόγω των συνθηκών και στο νέο F1 2021 βλέπουμε αρκετές αλλαγές και προσθήκες.



Σημαντικότερη όλων είναι η εισαγωγή ενός νέου story mode, με την ονομασία Braking Point, όπου απολαμβάνουμε τον ρόλο ενός rookie που μπαίνει στον κόσμο της Formula 1 μετά από μια επιτυχημένη σεζόν στη F2. Το όνομα του χαρακτήρα μας είναι Aiden Jackson και η ιστορία μάς μεταφέρει από αγώνα σε αγώνα, με διαφορετικές συνθήκες. Για παράδειγμα, σε έναν αγώνα ξεκινάμε από τον 5ο γύρο με σκασμένο ελαστικό και πρέπει να μπούμε στα πιτ και να αναρριχηθούμε σε μια συγκεκριμένη θέση. Κάθε κεφάλαιο του Braking Point απαιτεί την ολοκλήρωση ενός objective, που μπορεί να αφορά τη νίκη σε κάποιον αγώνα, τον τερματισμό κάτω από δύσκολες συνθήκες ή απλά τον τερματισμό μπροστά από έναν συγκεκριμένο οδηγό.





Τα 16 κεφάλαια του Braking Point μπορείτε να τα ολοκληρώσετε σε 6 περίπου ώρες, ενώ υπάρχουν και τρία διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας για να επιλέξετε. Αντίπαλοι σας είναι, κυρίως, ο κυνικός teammate σας Casper Akkerman, αλλά και ο “κακός” ανταγωνιστής Devon Butler. Δύο έντονες προσωπικότητες που υπάρχουν στο mode για να αυξήσουν λίγο το ενδιαφέρον, σε σχέση με τον αρκετά αδιάφορο πρωταγωνιστή. Το Braking Point συνοδεύεται από αρκετά καλής ποιότητας cutscenes, αν και τα animations των χαρακτήρων και κυρίως των προσώπων, είναι κακοσχεδιασμένα έως τρομακτικά.



Τo season mode έχει και φέτος δύο υποκατηγορίες και σας δίνει τη δυνατότητα να αναλάβετε τη διαχείριση μιας ολόκληρης ομάδας που εισέρχεται σαν την ενδέκατη στο πρωτάθλημα των 10 πραγματικών ομάδων. Φυσικά, υπάρχει η επιλογή να αγωνιστείτε απλά σαν οδηγός. Η νέα προσθήκη είναι αυτή του “διπλού” με έναν φίλο online, στο career mode. Μπορείτε να αγωνιστείτε συνεργατικά στην ίδια ομάδα ή σαν αντίπαλοι. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα προσθήκη, αρκεί να έχετε και τον φίλη ή τη φίλη ώστε να την εξερευνήσετε, γιατί online είναι δύσκολο να βρείτε ξένους παίκτες στα lobbies το παιχνιδιού.





Σε ό,τι αφορά στο “στήσιμο” του career δεν υπάρχουν διαφορές, πέρα από την αλλαγή του μενού των αναβαθμίσεων. Επίσης, η Codemasters σας δίνει τη δυνατότητα να μπείτε στο τιμόνι ενός οδηγού στη μέση της σεζόν, με τις βαθμολογίες να είναι όπως οι κανονικές της Formula 1. Όπως και να έχει, το career είναι πληρέστατο και μπορείτε να το τροποποιήσετε όπως εσείς επιθυμείτε όσον αφορά στη διάρκεια, τη δυσκολία και τις όποιες βοήθειες επιθυμείτε. Η οδήγηση είναι ακριβώς όπως τη γνωρίζουμε, ρεαλιστική αλλά φιλική προς τους αρχάριους και παράλληλα απαιτητική, για όσους το επιθυμούν. Αυτά εξαρτώνται από το επίπεδο δυσκολίας που θα επιλέξουμε, αλλά και από το ποσοστό βοηθειών (assists) που θα ενεργοποιήσουμε.



Το Formula 1 2021 είναι το πρώτο παιχνίδι της σειράς που υπάρχει σε δύο εκδόσεις: last gen και next gen. Πέρα από τους μηδενικούς χρόνους φορτώματος στις next gen εκδόσεις (πραγματικά 2 δευτερόλεπτα) και την ελαφρώς καλύτερη ανάλυση, δεν θα δείτε μεγάλες διαφορές στο οπτικό κομμάτι από γενιά σε γενιά. Ακόμη και το ray-tracing είναι διαθέσιμο μόνο στο photo mode του παιχνιδιού, δυστυχώς. Στο PlayStation 5, δηλαδή στην κονσόλα στην οποία στηρίζεται η κριτική μας, υπάρχουν δύο graphics modes: το quality (4K - 60 fps) και το performance (1440p - 120 fps).





Οι κάτοχοι PlayStation 5 έχουν στη διάθεσή τους και τα νέα χαρακτηριστικά του DualSense. Η τεχνολογία των adaptive triggers αξιοποιείται αρκετά έξυπνα τόσο στο πάτημά τους, όσο και στην υπέροχη κατανομή της δόνησης. Ακόμη και την κάθε αλλαγή ταχύτητας τη νιώθετε στις σκανδάλες, όπως και τα πατήματα στα κερμπς. Για όσους αναρωτιούνται, δεν υπάρχουν κλασικά historic μονοθέσια, όπως σε προηγούμενους τίτλους, αλλά υπάρχει και φέτος ολόκληρο το πρωτάθλημα της Formula 2. Φυσικά δεν λείπουν τα microtransactions και VIP passes, τα οποία έχουν “καθιερωθεί” εδώ και χρόνια, όμως ευτυχώς περιορίζονται σε cosmetic items.





Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η Codemasters έχει τελειοποιήσει πλέον τη συνταγή του τίτλου και απλά κάθε χρόνο πρέπει να βρίσκει κάτι νέο ώστε να δικαιολογεί την αγορά από τους fans. Το Braking Point είναι μια σύντομη, αλλά ουσιαστική και ενδιαφέρουσα προσθήκη, όπως και το 2 player career mode. Θα θέλαμε να βλέπαμε μεγαλύτερες βελτιώσεις στο οπτικό κομμάτι στις next gen εκδόσεις (αν και το παιχνίδι είναι πανέμορφο και πεντακάθαρο), που ίσως τις δούμε στον επόμενο τίτλο της σειράς. Στο κομμάτι του gameplay ξέρετε τι να περιμένετε από την εμπειρία της Codemasters.



Βαθμολογία





--



Πληροφορίες‌



‌Τίτλος:‌ F1 2021

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ PlayStation 5

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ Codemasters

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ EA Sports

Είδος:‌ Racing, Arcade

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 16 Ιουλίου 2021