Famicom Detective Club - Review: Δύο εξαιρετικά αστυνομικά adventures

Πληροφορίες‌



‌Τίτλος:‌ Famicom Detective Club

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ Nintendo Switch

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ Mages

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ Nintendo

Είδος:‌ Adventure

Ηλικίες:‌ 16+‌ ‌

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 14 Μαΐου 2021



Τα παιχνίδια Famicom Detective Club ίσως τα γνωρίζετε λίγοι και ίσως τα έχετε παίξει ακόμα λιγότεροι, καθώς κυκλοφόρησαν πριν 30 χρόνια για το NES (γνωστό ως "Famicom" στην Ιαπωνία). Η σειρά (αν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι), αποτελείται από δύο εξαιρετικά adventures, τα The Missing Heir και The Girl Who Stands Behind, με το δεύτερο να αποτελεί prequel του πρώτου. Τα δύο παιχνίδια αποτελούν την πρώτη συγγραφική προσπάθεια του Yoshio Sakamoto, ο οποίος έχει δουλέψει σε τίτλους ορόσημα για τη βιομηχανία όπως τα: Donkey Kong, Metroid, Super Metroid, Wario Land 4 κ.α.



H σειρά δεν είχε "βγει" ποτέ εκτός Ιαπωνίας και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που η Nintendo, μαζί με τη Mages, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε remake εκδόσεις αυτών των δύο τίτλων για το Nintendo Switch.





The Girl Who Stands Behind



Ξεκινώντας με το δεύτερο παιχνίδι χρονικά, αλλά πρώτο όσον αφορά τη σειρά που διαδραματίζονται, στο The Girl Who Stands Behind αναλαμβάνετε τον ρόλο ενός νεαρού, ο οποίος δουλεύει σε ένα γραφείο ερευνών σαν βοηθός ντετέκτιβ. Το γραφείο σας, αναλαμβάνει μια υπόθεση δολοφονίας ενός ανήλικου κοριτσιού, της Yoko Kojima, οπότε σκοπός σας είναι να ερευνήσετε την υπόθεση και να βρείτε τον δολοφόνο.



Παράλληλα, στο Λύκειο Ushimitsu, στο οποίο ήταν μαθήτρια η Yoko, κυκλοφορεί μια φήμη για ένα κορίτσι γεμάτο αίματα που εμφανίζεται συχνά είτε σε αντανακλάσεις, είτε πίσω από ανθρώπους. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το κορίτσι αυτό μοιάζει πολύ με την Yoko.



Το σενάριο του The Girl Who Stands Behind παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον, διότι αναμιγνύει το αστυνομικό κομμάτι με το υπερφυσικό, δημιουργώντας μια εξαιρετική πλοκή. Συνολικά το παιχνίδι θα σας κρατήσει απασχολημένους περίπου 7 ώρες, που αφού δείτε τα credits θα οδηγηθείτε στο...









The Missing Heir



Το The Missing Heir αποτελεί άμεση συνέχεια του The Girl Who Stands Behind. Ο ίδιος νεαρός ντετέκτιβ δέχεται ένα τηλεφώνημα για να αναλάβει μια νέα υπόθεση στο χωριό Myoujin. Εκεί θα ανακαλύψει ότι μένει η βαθύπλουτη οικογένεια Ayashiro, από την οποία βρέθηκε νεκρή η Kiku Ayashiro ακριβώς τη μέρα που συνέταξε τη διαθήκη της. Παρόλο που ο γιατρός διαβεβαίωσε τους πάντες ότι η Kiku πέθανε από καρδιακό επεισόδιο, ο μπάτλερ της οικογένειας έχει διαφορετική άποψη και προσλαμβάνει τον πρωταγωνιστή μας για να ρίξει φως στην υπόθεση. Το πρόβλημα παρατηρείται στο γεγονός ότι ο νεαρός ντετέκτιβ, ενώ πήγαινε στο χωριό, έχασε τελείως τη μνήμη του. Έτσι, παράλληλα με την υπόθεση, θα πρέπει να επαναφέρει και τις αναμνήσεις του.



Το σενάριο του The Missing Heir, παρότι εξελίσσεται σε μια ενδιαφέρουσα αστυνομική έρευνα, δεν βρίσκεται στα επίπεδα του prequel. Την περισσότερη ώρα θα ανακρίνετε συγγενείς και ανθρώπους του χωριού, ενώ παράλληλα θα προσπαθείτε να βρείτε τη χαμένη κληρονόμο της οικογένειας. Όπως και το prequel, έτσι και το The Missing Heir, θα σας κρατήσει απασχολημένους για περίπου 7 ώρες.





Από άποψη gameplay έχουμε να κάνουμε με δύο visual novels, στα οποία το input του παίκτη είναι ελάχιστο. Σε κάθε σκηνή θα κάνετε ερωτήσεις σε κάποιον χαρακτήρα, ενώ παράλληλα θα μπορείτε να κάνετε κάποιες ενέργειες, όπως να εξετάσετε τον χώρο, να εξάγετε συμπεράσματα και να κρατήσετε σημειώσεις, να αλλάξετε τοποθεσία κ.α. Επίσης, σε ελάχιστες περιπτώσεις, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε κενά με ονόματα υπόπτων, που θα οδηγήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Πέρα από αυτά, απλά θα βλέπετε την ιστορία να εξελίσσεται και δεν θα επεμβαίνετε κάπου δραστικά, κάτι που μας ξένισε. Θα ήταν προτιμότερο μετά το τέλος όλων των ερευνών, το παιχνίδι να ζητάει από τον παίκτη να υποδείξει τον δολοφόνο, ώστε να νιώσει ότι η έρευνα που έκανε απέδωσε καρπούς.



Παράλληλα, παρότι το παιχνίδι ζητάει να κάνουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις σε συγκεκριμένους χαρακτήρες, δεν οδηγούμαστε πουθενά καθώς δεν τις απαντάνε. Ουκ ολίγες φορές δεν ξέραμε πως να προχωρήσουμε τη συζήτηση με έναν χαρακτήρα, ενώ είχαμε διαλέξει όλες τις διαθέσιμες επιλογές, μέχρι να ανακαλύψουμε ότι πρέπει να κάνουμε τις ίδιες ερωτήσεις 2 και 3 φορές, μέχρι να πάρουμε κάποια διαφορετική απάντηση. Επίσης, σε ελάχιστες περιπτώσεις, ο παίκτης θα πρέπει να σκεφτεί ή να ψάξει πολύ σχολαστικά το background, για να κάνει examine κάτι πολύ μικρό ώστε να αντιδράσει ο συνομιλητής του και να προχωρήσει η κουβέντα. Και οι δύο περιπτώσεις μας κούρασαν αφάνταστα.









Οπτικά και τα δύο παιχνίδια έχουν δημιουργηθεί από το μηδέν, με τα ακίνητα sprites των προ-τριακονταετίας παιχνιδιών να έχουν αντικατασταθεί με εξαιρετικής ποιότητας εικόνες, οι οποίες φέρουν και κάποια μικρά animation. Παράλληλα, υπάρχουν και κάποια μικρά cutscenes-sequences που ανεβάζουν το συνολικό επίπεδο.



Εκτός από τα βελτιωμένα γραφικά, τα δύο παιχνίδια ντύνουν και νέα μουσικά κομμάτια, ενώ σε αντίθεση με τα πρωτότυπα παιχνίδια, στα remakes έχει προστεθεί και πλήρες voice acting.





Συμπέρασμα



Τα Famicom Detective Club παιχνίδια έρχονται για πρώτη φορά στη Δύση και μάλιστα στην καλύτερη τους μορφή, καθώς έχουν εκσυγχρονιστεί σε γραφικά και ήχο. Με τα αρνητικά τους να είναι ελάχιστα και τις ιστορίες που προσφέρουν οι δύο τίτλοι να είναι αρκετά αξιόλογες, αν είστε φαν του είδους, πρέπει να τα δείτε.



Βαθμολογία: 8/10