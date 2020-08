Fast & Furious Crossroads - Review: Μας άφησε ανάμεικτα συναισθήματα

Πληροφορίες‌



Τίτλος:‌ Fast & Furious Crossroads

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ PlayStation 4, Xbox One, PC

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ PlayStation 4

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ Slightly Mad Studios

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ Bandai Namco Entertainment

Είδος:‌ Racing / Action

Ηλικίες:‌ ‌‌16+‌ ‌

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 7 Αυγούστου 2020



Το 2020 υποτίθεται πως θα ήταν μια δυνατή χρονιά για το franchise του Fast & Furious αφού η 10η ταινία της σειράς θα έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους ενώ ταυτόχρονα έχουμε και τοπαιχνίδι Fast & Furious Crossroads, το οποίο μας λύνει τις απορίες για το πού βρίσκεται η ομάδα του Dom μετά από την τελευταία ταινία. Όμως ξέσπασε η πανδημία και έτσι και οι δύο κυκλοφορίες πήγαν αρκετά πίσω σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα. Τελικώς, με ομάδα ανάπτυξης την Slightly Mad Studios -γνωστή για τις σειρές Need for Speed: Shift και Project CARS- το παιχνίδι κυκλοφόρησε από τη Bandai Namco στις 7 Αυγούστου για PlayStation 4, Xbox One και PC.











Το Fast & Furious Crossroads συνεχίζει από εκεί που μας άφησε η ταινία The Fate of the Furious, με τον Mr. Nobody να αναφέρει πως η ομάδα χάκερ που κυνηγούν, η Cipher, κρύβεται στην Ελλάδα. Το παιχνίδι ξεκινάει με τους Dom και Letty στους δρόμους της Αθήνας όταν ξαφνικά εντοπίζουν έναν φυγά ο οποίος θα τους οδηγήσει σε μια πολύ μεγαλύτερη αποστολή από ότι φαντάζονταν. Ο φυγάς ανήκει σε ένα παγκόσμιο εγκληματικό δίκτυο και την τρομοκρατική ομάδα των Tadakhul. Η εισαγωγή τελειώνει με τα νέα στοιχεία να οδηγούν τη Letty στη Βαρκελώνη. Εκεί μας συστήνονται και οι τρεις νέοι χαρακτήρες του παιχνιδιού που λειτουργούν ως πρωταγωνιστές. Οι Dom, Letty και Rom έχουν στην ουσία δεύτερο ρόλο, ωστόσο έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε αρκετές αποστολές μαζί τους. Οι νέοι ήρωες φαίνεται ότι βρίσκονταν πάντα στο background των ταινιών, όπως μας αποκαλύπτει το παιχνίδι. Η Vienna, η Cam και ο Sebastian είναι λάτρεις της ταχύτητας και η μοίρα θα τους φέρει αντιμέτωπους με την ίδια οργάνωση που κυνηγούν οι Letty και Dom. Η κόντρα που θα λάβει χώρα στη νυχτερινή Βαρκελώνη θα τους αλλάξει τη ζωή, και από οδηγοί ταχύτητας θα γίνουν σωτήρες του κόσμου.



Το cast του παιχνιδιού είναι λαμπρό. Εκτός από τους Vin Diesel, τη Michelle Rodriguez και τον Tyrese, έχουμε τις φωνές των Sonequa Martin-Green του Walking Dead (Vienna) και Asia Kate Dillon (Cam). Τον μεγάλο κακό και αρχηγό της οργάνωσης Tadakhul υποδύεται ο φανταστικός Peter Stormare, ο οποίος και δίνει μεγάλο βάρος στον χαρακτήρα. Το σενάριο είναι ενδιαφέρον και έχει βάθος, αφήνει όμως την εντύπωση πως θα μπορούσε να χωρέσει και άλλα στοιχεία, αφού η διάρκεια του παιχνιδιού είναι κάπως μικρή (4-6 ώρες). Εκτός των ήδη γνωστών χαρακτήρων που κάνουν αναφορές στο παρελθόν, περιέχει όλα τα γνωστά κωμικά κλισέ που έχουν και οι ταινίες και το μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται από σεκάνς δράσης.









Το gameplay του παιχνιδιού με πολύ απλά λόγια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως vehicular-combat. Σε κάθε αποστολή θα έχουμε προκαθορισμένα οχήματα και gadgets, τα οποία θα μας βοηθήσουν στις μάχες. Η ποικιλία τους είναι αρκετά μεγάλη. Τον κύριο λόγο έχουν οι ρουκέτες για ευνόητους λόγους, ενώ έχουμε στη διάθεσή μας και το harpoon που αγκιστρώνει σε οχήματα, παρασύροντας κομμάτια και προκαλώντας χάος ή μας βοηθά να σπάσουμε τις άμυνες των αρμάτων της Tadakhul. Ο χειρισμός των gadgets και η χρήση τους μας φέρνουν έντονα στη μνήμη το Need for Speed: Hot Pursuit, ενώ ο τρόπος που πέφτουμε πάνω σε αυτοκίνητα θυμίζει τη σειρά Burnout. Έπειτα υπάρχει και gadget για hacking ή EMPs με κάθε χαρακτήρα να έχει το δικό του οπλοστάσιο από gadgets και οχήματα. Για παράδειγμα ο Dom είναι το βαρύ πυροβολικό και η Cam είναι χάκερ της παρέας. Έτσι άλλη τακτική θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για τον Dom και άλλη για την Cam.



Κατά τη διάρκεια του campaign θα συναντήσουμε αρκετές αποστολές που θα πρέπει να παίζουμε συνδυαστικά με παραπάνω από δύο χαρακτήρες. Το παιχνίδι μας επιτρέπει να αλλάξουμε οδηγούς ανά πάσα στιγμή, δίνοντας έτσι μια πιο κινηματογραφική αίσθηση και κατ΄επέκταση μεγαλύτερη ποικιλία στο gameplay. Οι αποστολές είναι αρκετά απαιτητικές και χρειάζεται να απαιτείται κάποια τακτική με κύριο αντίπαλο τον χρόνο. Αρκετές από τις αποστολές είναι γνώριμες αφού το παιχνίδι παίρνει παράδειγμα από τις ταινίες. H αντίπαλη A.I. που μας κυνηγά σαν ορδή είναι αρκετά ανταγωνιστική, όμως στο τελικώς δεν φέρνει μεγάλη αντίσταση. Αντιθέτως, τα NPCs που ανήκουν στην κυκλοφοριακό τράφικ και κατά τη διάρκεια πιο ανοιχτών αποστολών στους δρόμους προσπαθεί -χωρίς λόγο- να μας βγάλει από τη μέση με οχήματα να αλλάζουν αναπάντεχα πορεία και να έρχονται κατά πάνω μας. Επίσης βλέπουμε τρελά physics, με αυτοκίνητα που δέχονται τη παραμικρή ζημιά να καταστρέφονται ή να περιστρέφονται στον αέρα κατά τη σύγκρουση. Η οδήγηση δυστυχώς σαν εμπειρία δεν είναι από τα καλά στοιχεία του τίτλου και δεν θυμίζει σε τίποτα τους άλλους τίτλους της εταιρείας.









Το Fast & Furious Crossroads περιέχει και online λειτουργία με τρεις ομάδες να έρχονται αντιμέτωπες μεταξύ τους. Στο multiplayer εκτός από τους ήρωες που ανταγωνίζονται τους εγκληματίες, έρχονται και οι αστυνομικοί που προσπαθούν να σταματήσουν τις άλλες δύο ομάδες. Εκτός από τα gadgets με τις ρουκέτες και τις συσκευές για hack εδώ βλέπουμε μια ακόμη class και δυνατότητες το να αμολύσετε λάδια και καρφιά για τους αντιπάλους σας. Επίσης στο multiplayer υπάρχει =μεγαλύτερη γκάμα από licensed αυτοκίνητα και περιπολικά, αλλά και άλλα οχήματα που έχουν εμφανιστεί στις ταινίες. Για να αποκτήσουμε πρόσβαση σε περισσότερα οχήματα θα πρέπει να ανέβουμε level, όμως επί της παρούσης είναι ακατόρθωτο αφού οι servers του παιχνιδιού είναι άδειοι και δύσκολα μπορεί να βρει κάποιος ενεργό παιχνίδι. Το concept είναι ωραίο και σαν ιδέα αλλά και σαν πράξη αν φυσικά συγκεντρωθούν οι παίκτες για όλες τις ομάδες.



Ο οπτικός τομέας και τα εφέ δεν ικανοποιούν δυστυχώς. Το περιβάλλον είναι φτωχό, βλέπουμε κάποια περίεργα animations και πολλά στοιχεία είναι άψυχα. Τρανό παράδειγμα είναι οι οδηγοί που χειριζόμαστε που μοιάζουν με μανεκέν και όχι μόνο δεν ανοιγοκλείνουν το στόμα τους όταν υπάρχει διάλογος, αλλά δεν αποκρίνονται σε τίποτα απ' ό,τι συμβαίνει γύρω τους ή στο όχημά τους. Η προοπτική του παιχνιδιού επίσης είναι σημαντικό πρόβλημα, καθώς είναι προκαθορισμένη σε μία ρύθμιση. Είναι άβολα κοντά, με αποτέλεσμα τα μεγαλύτερα οχήματα να πιάνουν περισσότερο χώρο στο πλάνο ενώ η κάμερα δεν ανταποκρίνεται πάντα σωστά σε περίπτωση που θέλουμε να ελέγξουμε την περιοχή γύρω μας. Προβληματάκια παρατηρήθηκαν και σε κάποια animations (αλλά και στο lip-sync) και κατά τη διάρκεια των cinematics. Η αισθητική και η όψη του Fast & Furious Crossroads ίσως έρχονται από άλλη γενιά, όμως οι fans ίσως βρουν τις σκηνές ενδιαφέρουσες.







Ο ηχητικός τομέας βρίσκεται και αυτός στα ίδια επίπεδα: δεν εντυπωσιάζει. Οι μηχανές των αυτοκινήτων που ακούγονται είναι οι αυθεντικές, όμως τα εφέ των εκρήξεων και συγκρούσεων σε σημεία καταντούν κουραστικά αφού υπάρχουν φορές που θα γίνονται αλυσιδωτά ή και ταυτόχρονα. Το soundtrack είναι και αυτό επηρεασμένο από τις ταινίες και ακούγονται rap, latin και ηλεκτρονικά κομμάτια ενώ το original soundtrack υπογράφει ο παλαίμαχος συνθέτης της Slightly Mad Studios, ο Stephen Baysted.



Συμπέρασμα



Θα μπορούσαμε να πούμε πως το Fast & Furious Crossroads είναι μια interactive ταινία δράσης με ικανοποιητικές ερμηνείες για τους fans και ένα ενδιαφέρον σενάριο που επεκτείνει τον κόσμο του Fast & Furious, αλλά κάπως προβλέψιμο λόγω της μικρής διάρκειας. Το gameplay έχει τα δικά του προβλήματα, όμως μπορεί να γίνει διασκεδαστικό. Για πρώτη φορά γινόμαστε μέλος της οικογένειας του Dominic Toretto, οδηγώντας στο πλάι του μια πληθώρα οχημάτων και προσπαθούμε να σώσουμε για ακόμη μια φορά τον κόσμο. Το Fast & Furious Crossroads μάς αφήνει με ανάμεικτα συναισθήματα, όμως μπορεί να βρει κοινό στους fans της σειράς.



Βαθμολογία: 5/10