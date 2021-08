Στο Game Builder Garage μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου «σπιτικό» βιντεοπαιχνίδι

Δίχως αμφιβολία, τα βιντεοπαιχνίδια είναι ένα δημιουργικό χόμπι. Παρά το γεγονός ότι μας κρατούν κολλημένους μπροστά από μια οθόνη, προσπαθούν πάντα να βρουν τρόπους για να εξάψουν τη φαντασία μας και να μας κάνουν πιο δημιουργικούς. Για παράδειγμα, για να επιβιώσουμε στον σκληρό κόσμο του Sekiro, θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλη μας την εφευρετικότητα προκειμένου να υποτάξουμε τα αδίστακτα και ανελέητα αφεντικά του τίτλου που δημιούργησε ο Χιντετάκα Μιγιαζάκι. Στο SoulCalibur, οι δημιουργοί του παιχνιδιού μάς καλούν να πειραματιστούμε με τις κινήσεις των αγαπημένων μας μαχητών, ώστε να δημιουργήσουμε τις δικές μας συνδυαστικές κινήσεις, αυτές που θα γονατίσουν τον αντίπαλο και θα τον βγάλουν νοκ άουτ.



Από την άλλη, υπάρχουν βιντεοπαιχνίδια που ωθούν τον παίκτη στο να γίνει δημιουργικός, χωρίς να υπάρχει το κίνητρο της νίκης ή της άμεσης επιβράβευσης, προσφέροντάς του μονάχα την ικανοποίηση που δίνει η χαρά της δημιουργίας. Ποιος δεν θα ήθελε να σχεδιάσει το πιο όμορφο χωριουδάκι του κόσμου, για τα ζωάκια στο Animal Crossing; Ποιος δεν θα ήθελε να χτίσει το πιο εντυπωσιακό μνημείο στο Minecraft (how do you do, fellow kids?) που όλοι θα θαυμάζουν και θα συζητούν; Και ποιος δεν θα ‘θελε να βλέπει τα δημιουργήματά του να κερδίζουν τους επαίνους της κοινότητας των ανθρώπων που παίζουν Dreams στο PlayStation; Σ’ αυτήν τη χαρά ποντάρει το Game Builder Garage από τη μαμά Nintendo.



Ο τίτλος της Nintendo επιχειρεί να μας κάνει τοπ ντιβέλοπερς (ντιβέλοπερς, ντιβέλοπερς) μέσα από μία σειρά από εντολές και εργαλεία, δοσμένα με τη χαρακτηριστική τσαχπινιά της ιαπωνικής εταιρείας. Κατ’ αρχάς, το Game Builder Garage χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην εκμάθηση των εργαλείων που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ενός βιντεοπαιχνιδιού, από το μηδέν. Κάθε κεφάλαιο από αυτά τα μαθήματα, λειτουργεί ως μία πρώτη γνωριμία με τα nodon του παιχνιδιού, μία σειρά από χρωματιστά μπαρμπαδελάκια που αντιστοιχούν σε διάφορες εντολές που είναι απαραίτητες για να φτιάξουμε το δικό μας βιντεοπαιχνίδι. Υπάρχουν nodon που ζωντανεύουν τους ήρωες των παιχνιδιών μας, καθώς αποτελούν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις πιθανές κινήσεις που μπορεί να εκτελέσουν αυτοί και στα πλήκτρα του χειριστηρίου του Switch. Άλλα nodon χρησιμοποιούνται για να ορίσουμε το μέγεθος, τον όγκο και τη φυσική κατάσταση στην οποία θα βρίσκονται τα αντικείμενα που θα βρίσκονται στο περιβάλλον του παιχνιδιού μας.











Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό κομμάτι, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ να κεντρίζει το ενδιαφέρον του παίκτη και να εξάπτει τη φαντασία του, αποφεύγοντας να γίνει κουραστικό ή επαναλαμβανόμενο, παρά τον όγκο της πληροφορίας που μεταφέρει στον παίκτη, αλλά και τον μεγάλο αριθμό των μαθημάτων και της σχετικά μεγάλης διάρκειας αυτών. Χάρη στον τρόπο παρουσίασης των εντολών αυτών με τη μορφή των χαριτωμένων nodon, αλλά και της γενικής οπτικοποίησης όλων των εργαλείων που είναι απαραίτητα για να δημιουργήσουμε ένα «σπιτικό» βιντεοπαιχνίδι, η Nintendo έχει δημιουργήσει ένα απόλυτα φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εκμάθησης. Το ζητούμενο δεν είναι απλά η μετάδοση της πληροφορίας, αλλά αυτή να φτάνει στο «μαθητή» με τρόπο ευχάριστο, ώστε να μην πλήξει έπειτα από μερικές ώρες παιχνιδιού. Από την επιλογή των χρωμάτων και των ήχων, την προσωποποίηση των εντολών, μέχρι και τα τεστάκια που ακολουθούν μετά το τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, τα πάντα (όχι τα αρκουδάκια, παρακαλώ) είναι μελετημένα και προσεγμένα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια, ώστε η διαδικασία της εκμάθησης να είναι πάντα ευχάριστη για τον επίδοξο σχεδιαστή παιχνιδιών. Η Nintendo λέει «ναι» στη χαρά της μάθησης και όχι στη στείρα γνώση. Και αυτό είναι ένα από τα ατού του παιχνιδιού.



Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην πράξη και τη δημιουργία «σπιτικών» βιντεοπαιχνιδιών. Είναι το σημείο, που η θεωρία συναντά την πράξη και η φαντασία την πραγματικότητα, καθώς το Game Builder Garage μάς καλεί να δημιουργήσουμε, εφαρμόζοντας όσα μάθαμε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Είναι το κομμάτι εκείνο, που αρχίζεις δειλά-δειλά να θέτεις στον εαυτό σου τα πρώτα σου ερωτήματα, με τις απαντήσεις, οι οποίες έρχονται έπειτα από άπειρους πειραματισμούς με τα διαθέσιμα εργαλεία, να οδηγούν στον σχεδιασμό ενός παιχνιδιού που όχι απλά θα βγάζει νόημα, αλλά θα είναι ικανό να προσφέρει μία ευχάριστη εμπειρία σ’ αυτούς που θα το δοκιμάσουν.







Ο λευκός καμβάς του Game Builder Garage γεννά διαρκώς ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντήσουμε εμείς οι επίδοξοι σχεδιαστές. Από το πού θα πρέπει να στήσουμε την κάμερα - και σε ποια απόσταση από τον μπαρμπαδέλι που ελέγχουμε, κατά πόσο το μέγεθος της πίστας θα επηρεάζει το gameplay, το είδος των κινήσεων που θέλουμε να εκτελούν τα μπαρμπαδέλια που εμφανίζονται στο παιχνίδι μας, τη συμπεριφορά των αντικειμένων και των εμποδίων που οριοθετούν τον χώρο, μέσα στον οποίο μπορεί να κινηθεί ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού, αλλά και τη λειτουργικότητά τους.



Ο τίτλος της Nintendo έχει τον τρόπο να μας κρατά μονίμως σε εγρήγορση, καθώς το περιθώριο πειραματισμού που μάς δίνουν τα χαριτωμένα nodon, όπως και το εύρος των πραγμάτων, που μπορούμε να δημιουργήσουμε με τη βοήθειά τους, είναι πραγματικά μεγάλο. Μπορεί ο αριθμός των διαθέσιμων κατηγοριών από βιντεοπαιχνίδια που μπορούμε να φτιάξουμε να είναι σχετικά μικρός (επτά είδη, από δισδιάστατα και τρισδιάστατα πλατφορμάκια, μέχρι ραλάκια και παραδοσιακά σουτεράκια), ωστόσο, το παιχνίδι μάς προτρέπει να πειραματιστούμε και να αφήσουμε ελεύθερη τη φαντασία μας, ώστε να δημιουργήσουμε νέες κατηγορίες, εντός του πλαισίου των ήδη διαθέσιμων.











Σχετικά με τις αδυναμίες του Game Builder Garage, αυτές εντοπίζονται σε δύο σημεία. Αναφορικά με το δημιουργικό κομμάτι, ο τίτλος της Nintendo δεν μάς δίνει και πολλές επιλογές τροποποίησης της εμφάνισης των αντικειμένων που παρελαύνουν από την οθόνη μας. Έτσι καταλήγουμε στο να σχεδιάζουμε παιχνίδια που, αν και ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, παρουσιάζουν αρκετές οπτικές ομοιότητες μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να δείχνουν, ως ένα βαθμό, τυποποιημένα και ομογενοποιημένα. Βέβαια, το Game Builder Garage μάς παρέχει τα εργαλεία για να σκιτσάρουμε τα δικά μας μπαρμπαδέλια, ωστόσο, οι δυνατότητες του σχεδιαστικού προγράμματος, δεν ξεπερνούν αυτές του αντίστοιχου από το Animal Crossing ή ακόμα και εκείνων από την έκδοση του MS Paint που κυκλοφόρησε πριν από εκατόν πενήντα χρόνια.



Το δεύτερο σημείο στο οποίο χωλαίνει το Game Builder Garage σχετίζεται με τον τρόπο, με τον οποίο μπορούμε να μοιραζόμαστε τα δημιουργήματά μας ή πιο σωστά, με την έλλειψη αυτού. Με λίγα λόγια, το παιχνίδι δεν παρέχει τη δυνατότητα να ανταλλάζουμε κωδικούς με τους «συναδέρφους ντιβέλοπερς», μέσω της ιντερνετικής υπηρεσίας της μαμάς Nintendo. Όσοι ενδιαφέρονται να μοιραστούν τα δημιουργήματά τους με την κοινότητα και θέλουν να δοκιμάσουν τα παιχνίδια άλλων παικτών, θα πρέπει να ψάχνουν σε fora και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βρουν αυτό που θέλουν. Η απουσία αυτής της δυνατότητας ενδεχομένως να οφείλεται στην προσπάθεια της εταιρείας από το Κιότο να προστατέψει το προϊόν της από δημιουργίες που δεν θα ταίριαζαν και πολύ με το οικογενειακό ύφος του Game Builder Garage. Αλλά και πάλι είναι ενοχλητικό να ψάχνεις κάθε απίθανο μέρος του ίντερνετ για να βρεις ένα Sonic the Hedgehog φτιαγμένο με τη βοήθεια του Game Builder Garage.







Αυτό που μένει στο τέλος της ημέρας, είναι ένα καλοστημένο παιχνίδι που μας μαθαίνει για πράγματα άχαρα, με ευχάριστο τρόπο, και μας βοηθάει να κατανοήσουμε τη σχεδιαστική λογική πάνω στην οποία βασίζονται τα βιντεοπαιχνίδια. Με τον τρόπο της, η Nintendo καταφέρνει να μετατρέψει την ένωση μικρών κουτιών που αντιπροσωπεύουν διάφορες εντολές, σε μία διαδικασία αφάνταστα διασκεδαστική και μάς προτρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν είχαμε ποτέ σκεφτεί. Και επιπλέον μας δίνει την ευκαιρία να εκτιμήσουμε λίγο παραπάνω τη δουλειά των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τα αγαπημένα μας παιχνίδια, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να συνδέουν εντολές για να φτιάξουν κόσμους μαγικούς, χωρίς να έχουν την πολυτέλεια να δημιουργούν με τη βοήθεια των χαριτωμένων nodon.



Βαθμολογία





--



Πληροφορίες‌



‌Τίτλος:‌ Game Builder Garage

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ Nintendo Switch

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ Nintendo EPD

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ Nintendo

Είδος:‌ Programming Game

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 11 Ιουνίου 2021