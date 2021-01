HUAWEI MateBook X - Review: Η επιτομή της φορητότητας

Του Παύλου Κρούστη



Συσκευή: HUAWEI MateBook X (2020)



Πληροφορίες



Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά:



Επεξεργαστής: Intel i5-10210U (4 πυρήνες, έως 4.2 GHz)

Κάρτα Γραφικών: Intel UHD Graphics

Οθόνη: 13 ιντσών LTPS (3000 x 2000 pixels, 3:2) / Αναλογία οθόνης προς σώμα: 90% / 10-point οθόνη πολλαπλής αφής με στιγμιότυπο οθόνης χειρονομίας δακτύλου / Αναλογία αντίθεσης: 1500:1 / Μέγιστη φωτεινότητα: 400 nits (τυπικό)

Μνήμη: 16 GB LPDDR3 2133 MHz // Αποθ. χώρος: 512 GB NVMe PCIe SSD

Μπαταρία / Φόρτιση: 42Wh (Rated capacity)

Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 Home Edition

Διαστάσεις: Πλάτος: 284.4 mm - Βάθος : 206.7 mm - Βάθος : 13.6 mm

Βάρος: 1 kg

Ασύρματες Συνδέσεις: Bluetooth 5.0, Compatible with Bluetooth 4.2, Bluetooth 2.1+EDR / WiFi 802.11a/b/g/n/ac & MIMO

Θύρες: 3.5mm Audio Jack / USB 3.0 (Type A) x 1 / USB Type-C x 1 / USB 2.0 (Type A) x 1 / HDMI x 1

Ηχεία: 2x2W, Dolby Atmos and dual mics, for immersive 3D sound experience

Έξτρα: Αισθητήρας αποτυπωμάτων στο power button / pop-up webcam / HONOR Magic-link 2.0

Χρώματα: Silver Frost, Forest Green

Τιμή: €1.599,00



H Huawei μέσα στο 2020 απέδειξε ότι μπορεί να εισβάλλει σε μια τεχνολογική κατηγορία, με την οποία δεν είχε μεγάλη σχέση στο παρελθόν και να την κατακτήσει. Στις αρχές του περσινού έτους περίπου, είδαμε στην αγορά τα laptops MateBook D14 και D15 που κυριολεκτικά έγιναν best-sellers μέσα σε μόλις μερικές ημέρες. Η τόσο επιτυχημένη πορεία συνεχίστηκε φυσικά με υπολογιστές διαφόρων κατηγοριών και για κάθε τσέπη και τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στην υπερ-premium σειρά laptop της Huawei και συγκεκριμένα στο MateBook X.



Το MateBook X της Huawei διαθέτει όλα όσα θα μπορούσε να ζητήσει ο σύγχρονος επαγγελματίας και όχι μόνο. Είναι ένα πολυεργαλείο, που διαθέτει πολλαπλά πλεονεκτήματα για να διευκολύνει τον χρήστη, μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα σε κάθε τομέα.



Για αρχή, η εμφάνισή του είναι ένα από τα σημαντικότερα προσόντα του. Δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με ένα στιλάτο notebook, αλλά με κορυφαία τεχνολογία, που επιτρέπει εξαιρετικά λεπτό σώμα στα 13,6 χιλ. και βάρος μόλις 1 κιλό. Έχουμε έτσι ένα πανέμορφο προϊόν με πραγματικά premium εμφάνιση. Η κατασκευή από κράμα αλουμινίου μαγνησίου και οι πανέμορφες καμπύλες του αναδεικνύουν τα δύο χρώματα, στα οποία είναι διαθέσιμο: Silver Frost και Forest Green.



Η υψηλής ποιότητας LTPS LCD οθόνη αφής ολοκληρώνει την premium αίσθηση. Με αναλογία 3:2 μεγαλώνει ο ωφέλιμος χώρος και η ανάλυση 3000 x 2000 είναι παραπάνω από ικανοποιητική για τις 13 ίντσες του, αφού φτάνουμε περίπου 90% λόγο οθόνης προς σώμα.







Μπορεί να μην είναι βελτιστοποιημένος ο λόγος για θέαση ταινιών, όμως βρήκαμε την οθόνη του MateBook X ιδανική σχεδόν σε όλες τις περιστάσεις, ενώ είναι βελτιστοποιημένη για την απεικόνιση αρχείων ή web browsing, καθώς θα νιώσετε ότι έχετε επιπλέον χώρο. Το εξαιρετικά μικρό πλαίσιο επίσης βοηθά σε αυτό.

Η σειρά MateBook X διαθέτει επίσης καταπληκτική ποιότητα εικόνας. H οθόνη του MateBook X φτάνει σε φωτεινότητα τα 400 nits, δεν υποστηρίζει HDR, διαθέτει αντίθεση περίπου 1500:1 και έρχεται με πολύ καλή καλή εργοστασιακή ρύθμιση για τα χρώματα, κάτι το οποίο μπορεί να ρυθμίσει και ο χρήστης μέσω του ειδικού μενού της Huawei, PC Manager, για να «το φέρει στα μέτρα του». Η οθόνη είναι ικανή να απεικονίσει στο 100% το φάσμα sRGB, κάτι που θα χρειαστούν πολλοί επαγγελματίες.



Το πληκτρολόγιο είναι αρκετά βολικό με μεγάλα πλήκτρα και παρότι αφήνει μια αίσθηση «κενού», είναι πολύ χρηστικό, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη το πολύ μικρό μέγεθος του laptop. Στο πληκτρολόγιο κρύβεται και η webcam, η οποία δεν μας ενθουσίασε, τόσο λόγω θέσης, που βρίσκεται πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα τα όχι και τοσο κολακευτικά πλάνα, αλλά και λόγω της 720p ανάλυσης, που θα μπορούσε να είναι υψηλότερη. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι «κρύβεται» ανάμεσα στα κουμπιά έχει τη χρησιμότητά του. Ίσως να προτιμούσαμε όμως την κάμερα στο πάνω μέρος της οθόνης κι ας μεγάλωνε λίγο το πλαίσιο της οθόνης. Το touchpad είναι μεγάλο και βολικό, ενώ μπορείτε να ρυθμίσετε και την πίεσή του μέσω εφαρμογής.







Οι επιδόσεις του MateBook X είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματά του και αρκετά καλή δικαιολογία για την αρκετά υψηλή τιμή του, μαζί με την οθόνη. Ενσωματώνει επεξεργαστή Intel 10ης γενιάς i5-10210U μαζί με 16GB RAM και συμπληρώνεται από έναν SSD στα 512 GB με ταχύτητες εγγραφής κοντά στα 3 GB/s. Και πάλι σε αυτό το μέγεθος είναι ένα από τα πιο αποδοτικά laptops, ειδικότερα αν το συγκρίνουμε με τον άμεσο ανταγωνισμό. Ανταπεξέρχεται εξαιρετικά ακόμα και σε «βαριές» εργασίες, όπως το video render, όμως δεν προτείνεται ως gaming laptop. Η βέλτιστη απόδοση έρχεται με τα πανίσχυρα bursts, που συνδυάζεται με εντελώς αθόρυβη λειτουργία.



Η αυτονομία του είναι πολύ καλή, καθώς κρατά περίπου 8 ώρες με μέση χρήση, ενώ ο φορτιστής, που είναι λίγο μεγαλύτερος από αυτούς των κινητών, μπορεί να δώσει 50% ενέργεια μέσα σε μισή ώρα.

Στα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά του, όπως και όλα τα laptops της Huawei προσφέρουν συνδεσιμότητα με τα συμβατά κινητά της εταιρείας μέσω Huawei Share, OneHop και Mutli-Screen Collaboration. Παράλληλα έχουμε 4 αρκετά δυνατά ηχεία για βελτιστοποίηση της εμπειρίας θέασης. Κάτι που έρχεται ως μειονέκτημα αναγκαστικά, λόγω της φύσης του laptop είναι οι δύο μόνο θύρες USB-C που επιτρέπουν μεταφορά δεδομένων, φόρτιση, αλλά λειτουργούν και ως DisplayPort. Σε ασύρματη συνδεσιμότητα, υποστηρίζει όλα τα τελευταια πρωτόκολλα, όπως Bluetooth 5 και Wi-Fi 6.





Συμπέρασμα



Το MateBook X αποτελεί υπόδειγμα για τη φορητότητα στα laptop, αφού συνδυάζει χρηστικότητα και στιλ. Ιδανικό για να το έχει μαζί του ένας επαγγελματίας, μπορεί να αποδώσει εξαιρετικά χάρη στον σχεδιασμό του, με αθόρυβη λειτουργία, απίθανη οθόνη αφής με πολύ καλές επιδόσεις και όλα τα κομφόρ που προσφέρουν τα laptops της Huawei, όπως το Huawei Share. Εάν ψάχνετε για Windows premium business laptop, το MateBook X είναι ένα από τα πιο ελκυστικά της αγοράς.





Βαθμολογία: 8/10