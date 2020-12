Immortals Fenyx Rising - Review: Μια ανάλαφρη, διασκεδαστική ματιά στην ελληνική μυθολογία

Πληροφορίες‌



‌Τίτλος:‌ Immortals Fenyx Rising

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ PlayStation 5

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ Ubisoft Quebec

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ Ubisoft

Είδος:‌ Action/Adventure

Ηλικίες:‌ ‌‌12+‌ ‌

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 3 Δεκεμβρίου 2020



Η ελληνική μυθολογία έχει γίνει πολλές φορές το βασικό αντικείμενο για να δημιουργηθεί ένα παιχνίδι, μια σειρά ή μια ταινία. Από τις σειρές Ηρακλής και Ζήνα παλαιότερα, τις ταινίες Clash και Wrath of Titans, το Assassin’s Creed Odyssey και την πιο πρόσφατη σειρά Blood of Zeus που κυκλοφόρησε πριν μερικές μέρες, όλα είναι βασισμένα ή περιέχουν στοιχεία από την ελληνική μυθολογία.



Το Immortals Fenyx Rising είναι το επόμενο entry στην παραπάνω λίστα και αποτελεί δημιούργημα της Ubisoft Quebec, της εταιρίας που μας παρέδωσε το Assassin’s Creed Odyssey. Η ιστορία του είναι πολύ ιδιαίτερη, καθώς προέκυψε από ένα software bug στον κώδικα του Odyssey, που ουσιαστικά μετέτρεπε το πλήρωμα του παίκτη σε τεράστιους Κύκλωπες. Η ιδέα για την δημιουργία ενός ξεχωριστού τίτλου βασισμένου στην ελληνική μυθολογία έπεσε στο τραπέζι και η Ubisoft βλέποντας την αποδοχή που γνώρισε το Odyssey, αποφάσισε να δώσει το πράσινο φως για την ανάπτυξη.



Το παιχνίδι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην E3 2019 με το όνομα Gods and Monsters, αλλά άλλαξε σε Immortals Fenyx Rising καθώς η Ubisoft ένιωσε ότι έτσι δίνεται περισσότερη έμφαση στον πρωταγωνιστή του παιχνιδιού, τον Fenyx. Αρχικά ήταν να κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριου του 2020, αλλά πήρε αναβολή μέχρι τον Νοέμβριο για να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις.







Η ιστορία του Immortals Fenyx Rising ξεκινάει με το Τιτάνα Typhon, ο οποίος ελευθερώνεται από τα Τάρταρα που τον είχαν φυλακίσει οι θεοί το Ολύμπου και πλέον έχει σκοπό να τους καταστρέψει και να πάρει πίσω τον θρόνο του Δία. Έτσι ο Δίας ζητάει την βοήθεια του Προμηθέα για να καταστρέψουν τον Typhon, όμως ο Προμηθέας ζητάει την ελευθερία του σαν αντάλλαγμα. Αρνούμενος να του την δώσει ο Δίας, βάζουν ένα στοίχημα. Ο Προμηθέας προβλέπει ότι τον Typhon θα τον κατατροπώσει ένας θνητός και αν κάτι τέτοιο συμβεί, ο Δίας πρέπει να τον ελευθερώσει. Αν ο θνητός δεν τα καταφέρει, τότε ο Προμηθέας θα βοηθήσει τον Δία για να σκοτώσουν τον Τιτάνα. Ο Δίας με τον γνωστό του χαρακτήρα, συμφωνεί στο στοίχημα, καθώς πιστεύει ότι όλοι οι θνητοί είναι ανίκανοι.



Έτσι ξεκινάει η ιστορία του Fenyx, ο οποίος ξυπνάει σε μια ακτή στο Golden Isle και δεν αργεί να συνειδητοποιήσει ότι όλο του το πλήρωμα, και γενικά όλοι στο νησί έχουν γίνει πέτρα. Στην προσπάθεια του να βρει τι συμβαίνει, ένας προφήτης του λέει ότι ένας θνητός θα γίνει ο ήρωας του Ολύμπου και θα σκοτώσει τον Typhon. Η συγκεκριμένη προφητεία τραβάει την προσοχή του Ερμή, ο οποίος εξηγεί στον Fenyx την όλη κατάσταση, με τους θεούς να έχουν εξαφανιστεί και τους άλλους ήρωες να έχουν πάει με το μέρος του Typhon, παρά τη θέληση τους. Σκοπός σας είναι να βρείτε τους θεούς του Ολύμπου και να τους ελευθερώσετε, ώστε να σας βοηθήσουν να νικήσετε τον παντοδύναμο Τιτάνα.





Η ιστορία του Immortals Fenyx Rising δεν διεκδικεί δάφνες πρωτοτυπίας, καθώς το σενάριο του θυμωμένου Τιτάνα που απειλεί να σκοτώσει τους θεούς, ενώ ένας θνητός μπαίνει στην μέση, το έχουμε ξαναδεί αρκετές φορές. Αυτό που το κάνει ενδιαφέρον είναι η αφήγηση του Προμηθέα και του Δία η οποία ακούγεται στο background όσο εσείς εξερευνάτε το νησί. Μπορεί, για παράδειγμα να λύσετε ένα άσχετο με την ιστορία γρίφο και θα ακούσετε τους δυο αφηγητές να τσακώνονται για το αν αυτό που κάνατε ήταν υψίστης σημασίας ή όχι. Ο Δίας είναι απολαυστικός και αντιμετωπίζει όλες τις καταστάσεις με χιούμορ και χαμηλού επίπεδου αστεία, ενώ ο Προμηθέας προσπαθεί να κρατήσει ένα πιο σοβαρό προφίλ. Η επιλογή να υπάρχει αφήγηση σε πολλά σημεία του παιχνιδιού και ειδικά από δυο τόσους διαφορετικούς αφηγητές, είναι εξαιρετική.



Το Immortals Fenyx Rising είναι ένα καθαρόαιμο Action-adventure παιχνίδι και αν έχετε παίξει κάποιο Assassin’s Creed τίτλο τα τελευταία χρόνια, τότε θα βρεθείτε σε ένα πολύ γνώριμο περιβάλλον καθώς από άποψη gameplay, μοιάζουν αρκετά.



Ξεκινώντας θα κληθείτε να διαλέξετε το φύλο και τα χαρακτηριστικά του/της Fenyx, μέσα από ένα αρκετά μαζεμένο customization σύστημα. Στην συνέχεια θα ξεκινήσετε την περιπέτεια σας στο Golden Isle, του οποίου o χάρτης αν και αρκετά μεγάλος δεν είναι τόσο αχανής όσο των τελευταίων Assassin’s Creed, και μπορείτε κυριολεκτικά να πάτε παντού. Όλες οι περιοχές του χάρτη είναι πλήρως προσβάσιμες μετά τον πρόλογο και μπορείτε να ξεκινήσετε απ’ όποια θέλετε. Η δυσκολία των τεράτων κάνει scaling ανάλογα με εσάς και το πόσο έχετε προχωρήσει στην ιστορία, οπότε στην αρχή όλες οι περιοχές είναι το ίδιο.





Ο χάρτης χωρίζεται σε τέσσερις βασικές περιοχές (συν άλλες δυο), όπου κάθε μία ξεχωρίζει ανάλογα με τον θεό που βρίσκεται εκεί. Για παράδειγμα η περιοχή της Αφροδίτης είναι γεμάτη λιβάδια, λίμνες, ζώα και χρώματα, ενώ η περιοχή του Άρη είναι γεμάτη πεδία μαχών, αίμα και τεράστια φρούρια. Κάθε περιοχή πέρα από το βασικό quest που αφορά την ελευθέρωση του εκάστοτε θεού, είναι γεμάτη με challenges και puzzles, κάποια (αν και ευτυχώς όχι πολλά) side-quests, τα Vaults of Tartaros που είναι μικρές περιοχές με platforming στοιχεία, αλλά και μυθικά Bosses. Γενικά δεν θα ξεμείνετε ποτέ από πράγματα να κάνετε, καθώς ο κόσμος του παιχνιδιού είναι αρκετά γεμάτος.



Βέβαια μετά από ένα σημείο, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός των puzzles μάς κούρασε. Καταλαβαίνουμε ότι τα περισσότερα δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά αν θέλετε να δείτε τα πάντα και να αναβαθμίσετε τα αντικείμενα σας, θα κουραστείτε. Για παράδειγμα, στην κατεύθυνση μας για ένα quest, έπεσε στη αντίληψη μας ένα πάζλ. Σταθήκαμε να το ολοκληρώσουμε. Στην συνέχεια, βρήκαμε ένα challenge τοξοβολίας και σταθήκαμε να το ολοκληρώσουμε. Έπειτά ένα αγώνα ταχύτητας, μια άρπα που έπρεπε να παίξουμε μια μελωδία, ένα puzzle με κάτι βόλους που ήταν διασκορπισμένοι στην γύρω περιοχή και ένα Vault of Tartaros με αρκετά απαιτητικό platforming. Μετά από όλα αυτά διαπιστώσαμε ότι είχε περάσει 1,5 ώρα, από την ώρα που ξεκινήσαμε να πάμε στο quest και ουσιαστικά δεν είχαμε κάνει τίποτα μεγάλης σημασίας. Το παιχνίδι προσφέρει αρκετό περιεχόμενο, που ναι μεν δεν χρειάζεται να κάνετε τα πάντα, αλλά από την άλλη είναι ο βασικός τρόπος για να αποκτήσετε νέα όπλα και πανοπλίες, αλλά και να αναβαθμίσετε τις δυνάμεις σας.





Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, οι μάχες και γενικά το όλο gameplay θυμίζει αρκετά Assassin’s Creed. Έχουμε τα σημεία στο χάρτη που μπορείτε να κάνετε scout τις περιοχές και αρκετό σκαρφάλωμα σε υπερυψωμένα σημεία. Οι μάχες δεν διαφέρουν ιδιαίτερα, καθώς έχουμε τα γνωστά: light και heavy επιθέσεις, parry, dodge, κρύψιμο σε θάμνους, βοηθητικό πτηνό, μάχες με τόξο, ακόμα και το γνωστό predator arrow που ουσιαστικά κινείτε εσείς το βέλος. Τέλος υπάρχει και η γνωστή «ματιά» όπου εδώ διαφέρει λίγο, καθώς δεν ανακαλύπτετε αντικείμενα σε μια περιοχή γύρω σας, αλλά κινείτε ένα στόχο και μόλις βρει κάποιο σημείο ενδιαφέροντος σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη, μπορείτε να το ανακαλύψετε. Στην συνέχεια θα αποκτήσετε κάποιες δυνάμεις όπως το να μπορείτε να σηκώνετε βαριά αντικείμενα, κάτι που βοηθάει στα puzzles αλλά και στις μάχες, ενώ οι δυνάμεις της Αθηνάς, του Άρη και του Ήφαιστου, βοηθάνε πιο πολύ στις μάχες. Παρόλα αυτά αν έχετε ασχοληθεί με τα Assassin’s δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου.



Βέβαια σημαντικό ρόλο στο gameplay του τίτλου, παίζει το stamina. Οτιδήποτε και αν κάνετε, από μάχες, τρέξιμο, κολύμπι, πέταγμα, σκαρφάλωμα κλπ., καταναλώνει το stamina σας, οπότε είτε θα πρέπει να σταματάτε για λίγο, είτε να χρησιμοποιείτε διαρκώς potions. Γενικά αν και είναι καλή ιδέα, είναι λίγο κουραστικό να πρέπει να παρακολουθούμε διαρκώς το stamina και να σκεφτόμαστε πριν πετάξουμε ή πριν σκαρφαλώσουμε αν θα μας φτάσει ή θα πέσουμε κάτω, στα μισά. Για παράδειγμα σκαρφαλώναμε κάποιο τεράστιο άγαλμα θεού για να ανακαλύψουμε την περιοχή του, και στα μισά πέσαμε κάτω γιατί δεν είχαμε μαζί μας κάτι για να αναπληρώσουμε το stamina, οπότε έπρεπε να πάμε να κραφτάρουμε potions και να επιστρέψουμε ξανά. Θα μπορούσε να χρησιμοποιείται μερικώς, όπως και στα Assassin’s.



Για τη μετακίνησή σας στον κόσμο του Immortals Fenyx Rising, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φτερά σας, με τα οποία κάνετε glide και δεν πετάτε ή κάποιο από τα διαθέσιμα mount σας. Τα mount μπορείτε να τα κάνετε tame, αφού βρείτε το εκάστοτε ζώο κάπου και το κρατάτε μόνιμα στην κατοχή σας. Όπως και τα φτερά, δεν διαφέρουν σε κάτι, παρά μόνο στην εμφάνιση τους.





Τέλος απ’ όλα τα challenges και τα puzzles, κερδίζετε διάφορα αντικείμενα με τα οποία μπορείτε να αναβαθμίσετε την ζωή και το stamina σας, την απόδοση των potions σας, το damage των όπλων και το defense των armor σας, αλλά και τις δυνάμεις σας. Εδώ να σημειώσουμε ότι το damage όπως και το defense ανεβαίνουν σε όλα τα αντικείμενα. Για παράδειγμά έχετε 58 damage σε όλα τα σπαθιά. Δεν έχει το κάθε σπαθί το δικό του damage. Η μόνη διαφορά τους, είναι το trait που έχει το καθένα. Κάποια μπορεί να κάνουν παραπάνω stun ή παραπάνω damage όταν πίνετε κάποιο potion κλπ.



Ειδική αναφορά πρέπει να κάνουμε για την εμπειρία μας στο PlayStation 5. Αρχικά, τα loadings είναι μηδαμινά και η μετάβαση από το μενού της κονσόλας μέχρι το παιχνίδι, γίνεται σε δευτερόλεπτα καθώς εκμεταλλεύεται πλήρως την ταχύτητα του SSD. Επίσης το Immortals Fenyx Rising, υποστηρίζει τις δυνατότητες του DualSense, με την εμπειρία να αναβαθμίζεται αισθητά σε σχέση με τις κονσόλες προηγούμενης γενιάς. Τα adaptive triggers δίνουν εξαιρετική αίσθηση στην τοξοβολία, καθώς νοιώθετε την δυσκολία του τραβήγματος της χορδής του τόξου, ενώ το haptic feedback θα το νιώσετε κυρίως στο σκαρφάλωμα σας. Σίγουρα δεν είναι τόσο αισθητά όσο στο Astro’s Playroom, αλλά χαιρόμαστε που υπάρχουν.



Οπτικά, το Immortals Fenyx Rising, θα το χαρακτηρίζαμε eye candy. Μπορεί να προσφέρει μια πιο καρτουνίστικη οπτική, αλλά ο κόσμος του είναι γεμάτος ποικιλία, λεπτομέρεια και χρώματα. Δεν θα δείτε τις τελευταίες τεχνολογίες γραφικών, αλλά θα δείτε ένα πολύ καθαρό αποτέλεσμα, χωρίς σπασίματα και πιξελιασμένες σκιές.







Στις κονσόλες νέα γενιάς προσφέρονται δυο modes γραφικών. Το performance που προσφέρει δυναμική 4K ανάλυση και σταθερότατα 60 fps, αλλά και το quality που προσφέρει native 4K ανάλυση και κλειδωμένα 30 fps. Έχοντας περάσει αρκετή ώρα και στα δυο modes, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η διαφορά στα γραφικά είναι αμελητέα για να θυσιαστούν τα 60 fps, που είναι must για τέτοια παιχνίδια.

Tην ηχητική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Gareth Coker (Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps) και έχει παραδώσει ένα άρτιο αποτέλεσμα. Στις μελωδίες έχουν χρησιμοποιηθεί λύρα και κιθάρα, με τον Coker να φέρνει στο στούντιο ένα Έλληνα μουσικό για να τον βοηθήσει με το όλο εγχείρημα. Μοναδική παραφωνία, η προφορά μερικών ηθοποιών, που σε σημεία φαίνεται αρκετά παράταιρη και δεν ταιριάζει με αυτόν που μιλάει στην οθόνη.



Συμπέρασμα



Το Immortals Fenyx Rising είναι μια αρκετά καλή προσπάθεια για νέο open world action adventure. Οπτικά είναι πολύ όμορφο και εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των κόνσολών νέας γενιάς, με μηδαμινά loading screens. Οι μάχες προσφέρουν αρκετή διασκέδαση και προσφέρουν ένα ευχάριστο διάλειμμα από τα puzzles και τα challenges που είναι υπερβολικά στον αριθμό και τείνουν να κουράζουν.



Μπορεί σαν gameplay να μην προσφέρει κάτι καινούργιο από τα υπόλοιπα παιχνίδια της εταιρείας, όμως ο κόσμος που έχει δημιουργήσει η Ubisoft είναι γεμάτος περιεχόμενο, μυθικά τέρατα και διάσημους χαρακτήρες της ελληνικής μυθολογίας. Μέσα σε όλα προσθέστε και το κωμικό στοιχείο των χαρακτήρων και θα έχετε ένα πιο ενδιαφέρον και ανάλαφρο Assassin’s Creed Odyssey.



Βαθμολογία: 8/10