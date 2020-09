Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - Review: Εξαιρετικά υποτιμημένο παιχνίδι, μέτριο remaster

Της Ελένης Δρίβα



Πληροφορίες‌

‌Τίτλος:‌ Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ PlayStation 4, Xbox One, PC

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ PlayStation 4

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ Kaiko

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ THQ Nordic

Είδος:‌ Action role-playing / Hack and slash

Ηλικίες:‌ ‌‌18+‌ ‌

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 8 Σεπτεμβρίου 2020



Τα role-playing παιχνίδια που είναι πλούσια σε περιεχόμενο, εστιάζουν στην πλοκή και χτίζουν τον δικό τους κολοσσιαίο κόσμο, γεμάτο με μαγεία και μύθους, είναι ιδιαίτερα αγαπητά σε μια μεγάλη μερίδα του gaming κοινού. Πως να μην είναι άλλωστε, όταν σε κάνουν να νιώθεις μέρος τους και σου επιτρέπουν να ορίσεις τη συμπεριφορά, αλλά και τη μοίρα του πρωταγωνιστή;

Το Kingdoms of Amalur: Reckoning, το οποίο κυκλοφόρησε το 2012, ανήκει σε αυτό το είδος παιχνιδιών. Πρόκειται για το μοναδικό project της 38 Studios αφού το εν λόγω στούντιο αναγκάστηκε να κλείσει λόγω πτώχευσης. Έξι χρόνια αργότερα, η THQ Nordic αγόρασε τα δικαιώματα για το franchise και ανακοίνωσε την ανάπτυξη του Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning από την Kaiko, δηλαδή του remaster του τίτλου που αποτελεί και το αντικείμενο της παρούσας κριτικής.

Όντας remaster, η πλοκή του Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning παραμένει ίδια με του πρωτότυπου. Στα Faelands έχει ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στους ουσιαστικά αθάνατους Tuatha Deohn (τα διεφθαρμένα μέλη της φυλής των Winter Fae) και τις θνητές φυλές των βασιλείων, δηλαδή τους ανθρώπους, τα ξωτικά και τους νάνους. Οι θνητοί είναι καταδικασμένοι να αποτύχουν, όμως όλα αλλάζουν όταν ο χαρακτήρας μας (του οποίου το φύλο, την εμφάνιση και τη φυλή ορίζουμε εμείς), γνωστός και ως "Fateless One", επανέρχεται στη ζωή χάρις σε ένα πείραμα, έχοντας "διαφύγει" από τα δεσμά της Μοίρας...

Ακόμα και 8 χρόνια μετά, το σενάριο του Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning καταφέρνει να σταθεί με αξιοπρέπεια, παρά τις ατέλειές του. Παραμένει το ίδιο ενδιαφέρον όπως τότε. Στον κόσμο του κατοικούν κάθε λογής χαρακτήρες με καλές και κακές προθέσεις (και εξαιρετικό voice acting), με τους οποίους θα χρειαστεί να συζητήσετε εκτενώς και να τους απαντήσετε όπως εσείς θεωρείτε ότι αρμόζει. Όλα αυτά πλαισιώνονται πολύ όμορφα από το πλούσιο lore των βασιλείων της Amalur.

Αν δεν είχατε την ευκαιρία να ασχοληθείτε με το πρωτότυπο για τον οποιοδήποτε λόγο, φανταστείτε πως πρόκειται για τον πρώτο "ξάδερφο" των Dragon Age και των The Elder Scrolls (Oblivion/Skyrim), αν και το κεντρικό σενάριό του δεν διακλαδίζεται πολύ. Υπάρχει η κεντρική πλοκή που ξετυλίγεται στο επίκεντρο, καθώς και δεκάδες side quests που συμπληρώνουν το υπόβαθρο και γεμίζουν ζωντάνια την κάθε περιοχή. Μπορείτε να γίνετε μέλη σε διάφορα factions, να φέρετε εις πέρας κάποιες αποστολές με διαφορετικούς τρόπους ή να επιλέξετε να μην τα κάνετε καθόλου γιατί δεν ταιριάζουν στον χαρακτήρα σας.

Η κεντρική ιστορία διαρκεί περίπου 20 ώρες, όμως το Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning μπορεί πολύ εύκολα να σας απασχολήσει για 100+ ώρες, καθώς περιέχει και τα The Legend of Dead Kel και Teeth of Naros expansions (αλλά και το Weapons and Armor Bundle, που προσθέτει επιπλέον όπλα και πανοπλίες).

Παράλληλα, υπάρχουν αρκετοί παράμετροι που μπορούν να διαφοροποιήσουν το κάθε σας playthrough. Χαρακτηριστικά, έχουμε τα skills, τα classes και τα destinies. Τα skills είναι ικανότητες όπως το persuasion, το lockpicking και το blacksmithing, τα οποία σας επιτρέπουν να επηρεάσετε τη ροή των συζητήσεων, να ανοίξετε κλειδωμένες πόρτες και σεντούκια, καθώς και να φτιάξετε τα δικά σας όπλα. Όλα σας δίνουν κάποιο πλεονέκτημα αν επενδύσετε σε αυτά. Από την άλλη έχουμε τα τρία classes: Might (Warrior), Finesse (Thief/Assassin) και Sorcery (Mage). Κάθε ένα έχει τα δικά του όπλα και πανοπλίες και ένα skill tree εξειδίκευσης. Μπορείτε να διαλέξετε ένα από αυτά και να το τελειοποιήσετε ή να δημιουργήσετε ένα υβρίδιο από δύο classes ή και από τα τρία. Σε αυτό το σημείο έρχεται να προσθέσει ακόμα περισσότερες επιλογές το Destiny system, το οποίο, ανάλογα που αφιερώνετε τα ability points από τα levels που παίρνετε, σας επιτρέπει να διαλέξετε και την ανάλογη “μοίρα” για τον χαρακτήρα σας, κερδίζοντας επιπλέον stats και όχι μόνο. Αν επιλέξετε ένα υβριδικό playstyle, τότε θα ξεκλειδώσετε και μια μίξη ανάμεσα σε διαφορετικά destinies.

Αναμενόμενα, αυτές οι επιλογές γίνονται αισθητές και την ώρα της μάχης. Το Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning είναι ένα RPG με action και hack and slash στοιχεία που σημαίνει ότι το combat είναι πολύ πιο άμεσο και με καλύτερη ροή από άλλους τίτλους του είδους. Ό,τι class και destiny και αν διαλέξετε, το σύστημα μάχης δεν απογοητεύει. Για την ακρίβεια, το 2012 πολλοί χαρακτήρισαν το combat system του original ως εντυπωσιακό και προσεγμένο, κάτι που ισχύει ακόμα. Οι μανούβρες, τα combos, το parry, το dodge, ακόμα και το εύχρηστο μενού με τις συντομεύσεις συμβάλλουν σε αυτό. Επιπλέον, το παιχνίδι υποστηρίζει μέχρι τέλους τα υβριδικά builds, επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιείτε δύο όπλα οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να μπαίνετε σε μενού και να αλλάζετε loadouts. Τη μια στιγμή μπορείτε να πολιορκείτε τους εχθρούς με μαγεία και την άλλη να ορμάτε με το σπαθί ή τα στιλέτα σας.

Εκτός από τις τεχνικές βελτιώσεις (για τις οποίες θα μιλήσουμε σε λίγο), το remaster φέρνει μερικές ακόμα αλλαγές. Αρχικά, έχουμε μια νέα δυσκολία, το very hard που προσφέρει μεγαλύτερη πρόκληση στις μάχες. Έπειτα, έχουμε τη δεύτερη αλλαγή: το level lock. Η original έκδοση κλείδωνε το level των εχθρών, αλλά και του loot, στο επίπεδο που ήταν ο χαρακτήρας σας την πρώτη φορά που έμπαινε σε μια περιοχή. Πλέον, αυτό δεν ισχύει. Το level των εχθρών σε κάθε περιοχή προσαρμόζεται κάθε φόρα που επιστρέφετε (στις μεγαλύτερες δυσκολίες έχουν σχεδόν πάντα μεγαλύτερο level από εσάς), ενώ το level του loot από chests ορίζεται την ώρα που το ανοίγετε και όχι με το που μπείτε στον χώρο οπού βρίσκεται.

Μια ακόμη αξιόλογη αλλαγή είναι πως το randomized loot έχει πλέον μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι σχετικό με το class (ή τα classes) που έχετε επιλέξει. Αν, παραδείγματος χάρη, έχετε might build, τότε θα σας “πέφτουν” πιο συχνά σπαθιά και maces από ό,τι daggers, staves και ούτω καθεξής. Πρόκειται λοιπόν για μερικές θετικές αλλαγές που εφαρμόζουν πολλά RPGs τα τελευταία χρόνια.

Δυστυχώς, το κεντρικό μενού για τα όπλα, τις ασπίδες και τις πανοπλίες έχει παραμείνει ως είχε. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνει ιδιαίτερα χαοτικό και κουραστικό στη χρήση όταν έχετε πολλά αντικείμενα στην κατοχή σας και η πάροδος του χρόνου τονίζει ακόμα περισσότερο τον προβληματικό σχεδιασμό του.

Για αυτούς που δεν έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με τον συγκεκριμένο τίτλο αξίζει να αναφέρουμε πως υπάρχει ικανοποιητική ποικιλία σε εχθρούς και περιοχές. Κάθε τοποθεσία έχει διαφορετικό κλίμα, αισθητική, εντυπωσιακά τοπία και τα δικά του είδη εχθρών. Το soundtrack, από την άλλη, συνεχίζει να περνάει το ίδιο απαρατήρητο δυστυχώς.

Τι γίνεται όμως με τον τεχνικό τομέα; Μιλώντας για ένα remaster η πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό των παικτών πάντα είναι οι οπτικές βελτιώσεις, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν, όμως μεσολαβεί και ένα “αλλά”. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η δουλειά που έχει κάνει η Kaiko θα λέγαμε πως είναι ένα μέτριο ρετουσάρισμα. Το Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning έχει βελτιωμένα textures, καλύτερο rendering, υψηλότερη ανάλυση και framerate. Στα PlayStation 4 Pro και Xbox One X το αποτέλεσμα είναι ακόμα καλύτερο.

Γενικά, λοιπόν, το Re-Reckoning είναι σίγουρα πιο παρουσιάσιμο από το πρωτότυπο. Τα περιβάλλοντα και οι χαρακτήρες είναι πιο αληθοφανείς, τα χρώματα είναι πιο ζωηρά και η εικόνα στο σύνολο είναι πιο όμορφη και “καθαρή”. Παρ' όλα αυτά, πρόκειται για ένα επιφανειακό πέρασμα. Το παιχνίδι μαρτυράει από την πρώτη στιγμή την πραγματική του ηλικία, δεν ξεγελάει κανέναν παρά τις τεχνικές αλλαγές. Ναι, όλα τα παραπάνω έχουν βελτιωθεί, όμως είναι φανερό πως πρόκειται για παιχνίδι προηγούμενης γενιάς, ενώ και η κίνηση του πρωταγωνιστή θεωρείται πλέον “άγαρμπη”. Στην ίδια μοίρα βρίσκονται και τα μοντέλα των υπόλοιπων χαρακτήρων, με προβλήματα στο lip-synch και όχι μόνο.

Παράλληλα, δεν λείπουν και τα μικρά bugs και glitches όπου NPCs παραμένουν ακίνητα σε T-pose ή που δέντρα, κτήρια και λεπτομέρειες “ξεφυτρώνουν” ξαφνικά καθώς πλησιάζουμε. Παρά τα οχτώ χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, παρά τον κόπο της Kaiko, αυτά τα θέματα δεν έχουν διορθωθεί, ενώ υπάρχουν και αρκετά εκτενή loading times που θα μπορούσαν να είχαν ελαττωθεί στη νέα γενιά κονσολών.

Συμπέρασμα

Από όλα τα franchises που έχει αγοράσει η THQ Nordic, το Kingdoms of Amalur είναι αυτό που άξιζε πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία. Πρόκειται για ένα αξιόλογο RPG που κατά την πρώτη κυκλοφορία του δεν απέσπασε την προσοχή που του άξιζε και τώρα, με το Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, ίσως να καταφέρει να αποκτήσει το κοινό που του αναλογεί. Παρά το μέτριο remaster, ο εν λόγω τίτλος δεν παύει να αποτελεί μια εξαιρετική πρόταση για τους λάτρεις των The Elder Scrolls και γενικά των RPGs. Με τα καλά του και τα κακά του, ελπίζουμε στο άμεσο μέλλον να δούμε εκείνο το sequel που η 38 Studios δεν πρόλαβε να φτιάξει ποτέ.



Βαθμολογία: 7/10