To Kirby and the Forgotten Land είναι από τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια του Nintendo Switch

Του Παύλου Κρούστη



Η Nintendo έχει διαγράψει σταθερή πορεία με τους περισσότερους από τους πασίγνωστους χαρακτήρες της: ο Super Mario αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση με ελάχιστα παιχνίδια να ξεφεύγουν από τον χαρακτηρισμό «κλασικό», ενώ τα The Legend of Zelda επίσης έχουν επανακαθορίσει πολλές φορές το είδος τους. Ο Kirby είναι αυτό που θα ονομάζαμε «δεύτερο όνομα στη μαρκίζα» της εταιρείας. Για όσους δεν γνωρίζουν, οι πρώτες του εμφανίσεις έγιναν επί εποχές Game Boy, οπότε σίγουρα δεν του λείπει η… πείρα. Αυτό που του έλειπε τα τελευταία 20 χρόνια ήταν η σωστή μετάβαση σε 3D. Και η HAL Laboratory το Kirby and the Forgotten Land κάνει ακριβώς αυτό.



Από την πρώτη στιγμή που πιάσαμε τον νέο αποκλειστικό τίτλο του Nintendo Switch ήταν ξεκάθαρο ότι έχουμε να κάνουμε με ένα παιχνίδι, που η «μαμά εταιρεία» έχει φροντίσει να βγει όπως του αρμόζει. Η φροντίδα και η παρουσίαση του παιχνιδιού αγγίζουν τα επίπεδα άλλων μεγάλων τίτλων της κονσόλας, όπως τα Super Mario Odyssey και Luigi’s Mansion 3. Παρ’ ότι οι προσδοκίες του δεν αγγίζουν τόσο υψηλά στάνταρ, αλλά αρκούνται στο βεληνεκές ενός τίτλου σαν το Super Mario 3D World, το νέο Kirby σίγουρα είναι προϊόν αγάπης και ένας από τους πιο διασκεδαστικούς τίτλους που μπορεί να παίξει κάποιος σήμερα στο Nintendo Switch.



Από τα πρώτα trailers είχαμε πάρει μια εικόνα για τον post-apocalyptic κόσμο του νέου παιχνιδιού της σειράς. Τα αρχικά βίντεο έδωσαν μια εικόνα ότι θα δούμε πλήρως ανοιχτό κόσμο, όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχουμε έναν «πατροπαράδοτο» τίτλο με «κόσμους» και «πίστες», όπως γνωρίζουν και αγαπούν οι fans της Ιαπωνικής εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο κόσμος του Forgotten Land είναι σε post-apocalyptic περιβάλλον, αλλά με την χαριτωμένη πινελιά του franchise του Kirby, που δίνει χρώμα και ζωντάνια σε πράγματα που υπό διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσαν να «πρωταγωνιστήσουν» στο επόμενο… The Last of Us!





Ο κόσμος του Kirby and the Forgotten Land είναι λαχταριστός. Οι πίστες είναι πανέμορφες και διατηρούν μια αίσθηση διοράματος, με γλυκές πινελιές Nintendo, γεμάτες με εξαιρετικά εφέ και animations. Η μετάβαση του Kirby στις 3 διαστάσεις έρχεται με μια οπτική σχεδόν «¾», που έχουμε δει και σε προηγούμενα παιχνίδια της σειράς, όμως πλέον η κίνηση είναι προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με κάμερα που είναι αρκετά δυναμική και ακολουθεί τη δράση, ενώ παράλληλα κινείται αναλόγως σημείου που στέκεστε ή αναλόγως δράσης. Ακόμα κι αν ο Kirby κρυφτεί πίσω από αντικείμενα, υπάρχει ένα περίγραμμα που μας ενημερώνει για τη θέση του, ώστε να μην χαθούμε. Μπορείτε να κινήσετε τον δεξί μοχλό για την κάμερα ώστε να δείτε καλύτερα, όμως πάντα θα διατηρείται μια συγκεκριμένη γωνία που έχει προεπιλέξει το παιχνίδι για εσάς. Φαίνεται πως είναι η ιδανική λύση για την πρόοδο του Kirby στις πίστες του Forgotten Land.



Ο Kirby σε post-apocalyptic



Το παιχνίδι χωρίζεται σε διακριτούς κόσμους, που περιλαμβάνουν πίστες. Ο κάθε κόσμος ακολουθεί ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως ένα λούνα παρκ ή ένα εγκαταλελειμμένο εμπορικό κέντρο, με τις έντονες χρωματικές παλέτες να εναλλάσσονται για μεγαλύτερη ποικιλία. Η ποικιλία είναι η λέξη κλειδί σε όλες τις πτυχές του τίτλου, καθώς και οι πίστες μεταξύ τους διαφέρουν αρκετά ακόμα κι αν βρίσκονται στον ίδιο κόσμο. Για παράδειγμα, μπορεί να βρεθείτε στο τρενάκι του λούνα παρκ ή στα συγκρουόμενα. Όπως και να έχει δεν θα βαρεθείτε στιγμή να θαυμάζετε το level design, το οποίο είναι υψίστης σημασίας για ένα παιχνίδι όπως αυτό.



Συγκεκριμένα, το gameplay του Kirby and the Forgotten Land είναι ακριβώς ό,τι θα περιμένατε από τον συγκεκριμένο ήρωα, με τις δυνάμεις του να παραμένουν αυτούσιες. Και πάλι μπορείτε να πηδήξετε πάνω στους εχθρούς σας, να πετάξετε για κάποια μέτρα και κυρίως… να φάτε ό,τι υπάρχει. Αυτό το σημείο είναι που κάνει τον ήρωα να ξεχωρίζει σε σχέση με άλλα 3D platformers, αφού ο Kirby χρησιμοποιεί το… στόμα του για να καταβροχθίσει εχθρούς, ρουφώντας τους, ενώ το ίδιο κάνει και ΜΕ ΟΛΑ τα αντικείμενα στο περιβάλλον.











Ο συγκεκριμένος μηχανισμός απαρτίζεται από δύο μέρη: το πρώτο είναι η δύναμη που αποκτά από τον εχθρό ή το αντικείμενο που θα καταπιεί και το δεύτερο είναι το νέο “Mouthful” mechanic, που του επιτρέπει να… φάει ακόμη μεγαλύτερα αντικείμενα απ’ ό,τι στο παρελθόν, κάτι που οδηγεί στα καλύτερα παζλ και γενικότερα gameplay sections του παιχνιδιού. Η στόχευση έχει προσαρμοστεί στις 3 διαστάσεις, όπως και το πέταγμα με αξιοθαύμαστο τρόπο και συνοδεύεται από υπο-βοήθηση, χωρίς να χαλά την εμπειρία όμως, ούτε και τη δυσκολία, η οποία αυτήν τη φορά, εν αντιθέσει με το Kirby Star Allies, είναι πολύ πιο σωστή. Μάλιστα υπάρχει και ένα ακόμη mode για τη δυσκολία, πέραν του «κανονικού» Wild Mode”, το Spring-Breeze mode, που σας δίνει πολύ περισσότερη ενέργεια για να υπερκεράσετε τα εμπόδιά σας.



Τα δύο βασικά mechanics που αναφέραμε παραπάνω αποτελούν το μαγικό συστατικό για την απόλυτα διασκεδαστική συνταγή του παιχνιδιού. Με το Mouthful θα καταπιείτε αυτοκίνητα, σκάλες και… αυτόματους πωλητές που πετούν τενεκεδάκια, ανάμεσα σε άλλα, τα οποία χρησιμεύουν για να δώσουν ολόφρεσκο gameplay και νέες ιδέες για την επίλυση των παζλ εντός των πιστών.



Έξυπνο level design



Ο Kirby θα πρέπει να βρει σε κάθε πίστα κάποια κρυμμένα Waddle Dees, τα γνωστά πλασματάκια από προηγούμενους τίτλους. Κάθε πίστα θα πρέπει να ολοκληρωθεί (διαρκούν περίπου γύρω στα 15 λεπτά), όμως κάθε μία από αυτές κρύβει και μπόλικα μυστικά. Θα πρέπει να κάνετε χρήση ειδικών δυνάμεων και να ψάξετε πολύ για να βρείτε όλα τα κρυμμένα Waddle Dees, ενώ κάποια έρχονται ως δώρο κατόπιν ολοκλήρωσης κάποιων ειδικών προκλήσεων. Μπορεί να καταφέρετε να κερδίσετε έναν αγώνα με το αυτοκίνητο ή να οδηγήσετε τα μικρά παπάκια πίσω στη μαμά τους. Κάθε πίστα έχει 3 Waddle Dees, άλλα 3-4 κρυφά και άλλα 3-4 που θα σώσετε εφόσον ολοκληρώσετε τις προκλήσεις σε κάθε πίστα. Η δομή αυτή μπορεί να είναι κάπως old-school, αλλά είναι απίστευτα διασκεδαστική.











Το μεγαλύτερο κομμάτι του gameplay έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι δυνάμεις του Kirby πλέον αναβαθμίζονται. Ξεκλειδώνοντας σε κάθε κόσμο μερικές συγκεκριμένες ιδιότητες, μπορείτε εν συνεχεία να βρείτε κάποιες περγαμηνές και να πάτε στο store, που βρίσκεται στη βάση σας (το χωριό των Waddle Dees) και να σπαταλήσετε τα αστέρια που συλλέγετε, μαζί με κάποια άλλα αστέρια που μαζεύετε από συγκεκριμένες mini πίστες πρόκλησης και έτσι να αγοράσετε τις αναβαθμίσεις. Ο μαγαζάτορας θα σας συμβουλέψει πώς να χρησιμοποιήσετε τις νέες σας ικανότητες πιο αποδοτικά.



Δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι φοβηθήκαμε στην αρχή πως όλες οι δυνάμεις θα είναι πάνω κάτω ίδιες, συνεπώς… τι να τις κάνω τις αναβαθμίσεις; Ευτυχώς όμως το παιχνίδι μας διαψεύδει, αφού οι δυνάμεις έχουν κρυφές πτυχές και διαφοροποιούνται αρκούντως, ενώ χρησιμοποιούνται και για την επίλυση των αμέτρητων παζλ στις πίστες. Για παράδειγμα, άλλη χρήση έχει ένα μπούμερανγκ κι άλλη ένα τουφέκι, αφού με το δεύτερο μπορείτε να στοχεύσετε μακριά για να πυροβολήσετε σημεία που ανοίγουν bonus πίστες κλπ, ενώ το μπούμερανγκ μπορεί να χρησιμοποιηθεί περίπου όπως το καπέλο του Mario στο Super Mario Odyssey. Οι ιδέες είναι κυριολεκτικά δεκάδες. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το level design, ενώ η λειτουργία Mouthful λειτουργεί ανεξάρτητα, «καπελώνοντας» την ήδη υπάρχουσα ιδιότητά σας, ώστε να μην χρειάζεται να χρησιμοποιείτε μία συγκεκριμένη ικανότητα για πολύ.









Όλα τα παραπάνω είναι μηχανισμοί που μπλέκουν μεταξύ τους, αλλά διατηρούν μια εξαιρετική ισορροπία στο gameplay. Παράλληλα, οι mini πίστες πρόκλησης που αναφέραμε έρχονται να σας «μάθουν» τις λειτουργίες της κάθε δύναμης και των αναβαθμίσεών τους, συμπληρώνοντας έτσι ένα εξαιρετικό σύνολο δραστηριοτήτων. Τέλος, υπάρχει διαθέσιμο και co-op mode για 2 παίκτες, κάτι που δυστυχώς δεν είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε



Λαμπερά χρώματα



Στα της παρουσίασης έχουμε παράπονο μόνο από τις επιδόσεις του Switch, αφού το παιχνίδι τρέχει στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο με δυναμική ανάλυση και σε docked (έως 1080p) και σε φορητή μορφή (έως 720p). O τίτλος υποφέρει από το shimmering και το aliasing, όμως οι χαρακτήρες και τα αντικείμενα είναι πανέμορφα σχεδιασμένα και ζωντανεύουν με τον καλύτερο τρόπο με τα απίστευτα animations. Ειδικότερα ο Kirby είναι λες και ξεπήδησε από κάποιο over-the-top cartoon. Αρκεί να τον δείτε να γίνεται μπαλόνι με νερό ή… τέντα.













Τα απίθανα χρώματα του παιχνιδιού αναδεικνύονται στο Switch OLED, με την αντίθεση να βοηθά στη ζωντάνια, αλλά και στο να διακρίνουμε τα αντικείμενα επί της οθόνης. Διάφορα εφέ, όπως της φωτιάς, του αέρα και του νερού είναι πιο λεπτομερή απ’ ό,τι θα περίμενε κάποιος, ενώ εντύπωση κάνει και η διαδραστικότητα με τα στοιχεία της πίστας, αφού πολλά από αυτά μπορούν να γίνουν κομμάτια. Ένα πανέμορφο εφέ depth of field συμπληρώνει την πολύ γλυκιά εικόνα, ενώ καλύπτει στο βάθος τις όποιες ατέλειες. Προβληματικό βρήκαμε το γεγονός ότι τα μακρινά αντικείμενα «τρέχουν» στα 10-15 καρέ και δυστυχώς δεν είναι… τόσο μακριά μας για να μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Τα ηχητικά εφέ του τίτλου μοιάζουν με τα προηγούμενα της σειράς, ενώ ολόκληρο το εικαστικό στιλ είναι πιστό στις παραδόσεις του, με τελευταία πινελιά τη μουσική, η οποία είναι και πάλι εξαιρετική, με κολλητικά themes.



H απόκριση του χειρισμού είναι αρκετά άμεση, παρά τα 30 fps του τίτλου, όμως σίγουρα θα θέλαμε να το δοκιμάσουμε κάποια στιγμή σε ένα βελτιωμένο hardware και στα 60. Η τρισδιάστατη πτυχή του χειρισμού λειτουργεί πολύ καλά, χωρίς να είναι αψεγάδιαστη βέβαια, αλλά και χωρίς ουσιώδη προβλήματα.



Συμπέρασμα



Το νέο Kirby είναι αυτό που χρειαζόταν η σειρά: μια επιτυχημένη μετάβαση στις 3 διαστάσεις, με σφιχτό σχεδιασμό και φρέσκες ιδέες. Σαν δομή είναι κάπως αναχρονιστικό σε σχέση με αυτό που περιμέναμε, όμως σίγουρα μας εξέπληξε ευχάριστα με την εφευρετικότητα των μηχανισμών και το πόσο διασκεδαστικό μπορεί να γίνει. Πανέμορφα χρώματα, χιούμορ, ποικιλία στο gameplay και χαριτωμένοι χαρακτήρες. Αυτά είναι τα τυπικά προσόντα για ένα ακόμα hit από τη Nintendo.



Βαθμολογία

Πληροφορίες

Τίτλος: Kirby and the Forgotten Land

Διαθέσιμο σε: Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε σε: Nintendo Switch

Εταιρεία Ανάπτυξης: HAL Laboratory

Εκδότρια Εταιρεία: Nintendo

Είδος: Action / Platformer

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 25 Μαρτίου 2022

Ηλικίες: 7+