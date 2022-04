Ζήστε ολόκληρο τον Πόλεμο των Άστρων στο LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Όλα ξεκίνησαν το 2005, όταν η Traveller’s Tales και η Eidos Interactive κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά ένα βιντεοπαιχνίδι LEGO, το οποίο είχε ως θέμα ένα δημοφιλές franchise. Ο λόγος για το LEGO Star Wars: The Video Game που μπορεί να μην το γνώριζαν τότε, αλλά θα δημιουργούσε ένα trend που θα οδηγούσε σε δεκάδες τίτλους για όλες τις κονσόλες και έξυπνες συσκευές. Το 2019 ανακοινώνεται το LEGO Star Wars: The Skywalker Saga και μετά από συνεχόμενες ετήσιες κυκλοφορίες στη σειρά LEGO, έχουμε το πρώτο διάλειμμα. Το διάλειμμα έφτασε στο τέλος του, και ο νέος τίτλος της σειράς είναι εδώ.



Στο LEGO Star Wars: The Skywalker Saga έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε τα γεγονότα από όλες τις ταινίες της βασικής σειράς Star Wars, από το The Phantom Menace, μέχρι το The Rise of Skywalker. Για πρώτη φορά, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε από ποια τριλογία θα ξεκινήσουμε, ανάλογα με το τι θέλουμε να απολαύσουμε πρώτα. Μπορούμε να πάρουμε τα γεγονότα με τη σειρά που εκτυλίχθηκαν, ή να τα παίξουμε με τη σειρά που βγήκαν οι ταινίες, ή ακόμα και να ξεκινήσουμε από την πιο πρόσφατη τριλογία μιας και τα έχουμε φρέσκα. Κοινό τους χαρακτηριστικό: μια επιπλέον δόση χιούμορ που είναι το σήμα κατατεθέν των παιχνιδιών LEGO.



Σε αντίθεση με προηγούμενους τίτλους, οι ιστορίες κάθε επεισοδίου διαδραματίζονται σε πέντε κεφάλαια, αντί για έξι. Αυτό όμως δεν ισοδυναμεί με μικρότερη διάρκεια. Για την ολοκλήρωση όλων των επεισοδίων θα χρειαστείτε λίγο παραπάνω από 15 ώρες, όμως το υλικό του τίτλου δεν σταματά εκεί. Αρχικά, έχουμε τα κλασικά collectables για τα οποία θα χρειαστεί να επισκεφτείτε ξανά ορισμένα κεφάλαια. Όμως, δεν χωράνε 1166 blocks στη βασική ιστορία του τίτλου. Έτσι, η Traveller’s Tales, φρόντισε να μας δώσει πολλά περισσότερα πράγματα να κάνουμε μέσα από το Free Play, είτε αυτό είναι αποστολές σε έναν από τους πολλούς πλανήτες που θα επισκεφτούμε, είτε στο διάστημα σε έντονες μάχες με το μαχητικό μας μέσα από γεγονότα που εμφανίζονται κατά την περιήγηση μας.











Η γενικότερη εικόνα του τίτλου διαφέρει σε σχέση με παλαιότερους τίτλους, και σε αυτό έχει βοηθήσει η νέα μηχανή γραφικών της Traveller’s Tales προσφέροντας μας εξαιρετικά αποτελέσματα στον οπτικό τομέα. Ένα μικρό πρόβλημα που φαίνεται πως δεν ξεπεράστηκε ακριβώς, είναι η κάμερα, που ορισμένες φορές ήταν προβληματική, κάτι που όμως δεν ήταν τόσο έντονο ώστε να χαλάσει την εμπειρία με τον τίτλο.











Ανανεωμένος δεν είναι μόνο ο οπτικός τομέας, αλλά και το σύστημα μάχης. Αντί για κλασικό button mash, πλέον έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε combo με πολλές και διάφορες επιθέσεις. Αυτό έχει κάνει τις μάχες ακόμα πιο διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες. Βάθος έρχονται να δώσουν και τα skill trees, που πέρα από το βασικό που αφορά όλους τους χαρακτήρες, υπάρχει και ένα για κάθε είδος χαρακτήρα. Για παράδειγμα, οι Hero έχουν δικό τους skill tree, όπως και οι Bounty Hunters, Villains και άλλες κατηγορίες χαρακτήρων. Τα skill trees προσφέρουν ειδικά bonuses, που όμως δεν έχουν τόσο έντονο αντίκτυπο στο πέρασμά μας από την ιστορία, κάνοντάς τα κάπως αδιάφορα.











Το LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ίσως είναι το καλύτερο παιχνίδι LEGO που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Διασκεδαστικό platforming και μάχες, εξαιρετικά γραφικά, ατελείωτο και πετυχημένο χιούμορ. Υπάρχουν ορισμένες λεπτομέρειες που μπορούν να βελτιωθούν, ωστόσο η εμπειρία είναι άκρως απολαυστική. Θα λέγαμε πως ο τίτλος είναι ιδανικός για όλους, μικρούς, μεγάλους, για τους οπαδούς της σειράς Star Wars, ακόμα και για παίκτες που δεν έχουν ασχοληθεί ξανά στο παρελθόν με τίτλο LEGO ή το Star Wars.

Βαθμολογία

Πληροφορίες

Τίτλος: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Διαθέσιμο σε: PC / PS4 / PS4 / Xbox One / Xbox Series X|S / Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε σε: Xbox Series S

Εταιρεία Ανάπτυξης: Traveller’s Tales

Εκδότρια Εταιρεία: Warner Bros. Interactive Entertainment

Είδος: Action Adventure

Ηλικίες: 7+

Ημ/νια Κυκλοφορίας: 5 Απριλίου 2022