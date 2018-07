LEGO The Incredibles - Review: Οι Απίθανοι έρχονται... σε LEGO game!

Πληροφορίες



LEGO The Incredibles
PC / PS4 / Xbox One / Nintendo Switch
PlayStation 4
TT Fusion
Warner Bros. Interactive Entertainment
Action-Adventure
7+
13 Ιουλίου 2018

Η σειρά παιχνιδιών LEGO συνεχίζει τις μεταφορές αγαπημένων franchises, φέρνοντάς μας αυτή τη φορά το The Incredibles. Η γνωστή υπερηρωική ταινία της Pixar είναι σίγουρα ταιριαστό υλικό για να παρουσιαστεί μέσω των LEGO. Όσοι έχουν παίξει προηγούμενα LEGO παιχνίδια, ξέρουν τι να περιμένουν από την περιπέτεια των Απίθανων.Το αν θα μας αρέσει ένα παιχνίδι LEGO, εξαρτάται κυρίως από το πόσο ελκυστικό βρίσκουμε το franchise στο οποίο βασίζεται. Τα υπόλοιπα στοιχεία των παιχνιδιών, όπως το gameplay και ο τρόπος παρουσίασης, είναι σε γενικές γραμμές ίδια. Το The Incredibles δίνει στη σειρά LEGO έναν ενδιαφέροντα και πολύχρωμο κόσμο με χαρακτήρες που έχουν μοναδικές ιδιότητες. Βέβαια, έχουμε χειριστεί υπερήρωες ξανά, παλιότερα σε LEGO παιχνίδι. Έτσι, οι Απίθανοι χάνουν λίγο από τον εν δυνάμει αντίκτυπό τους. Επίσης, το σενάριο και η παρουσίαση έχουν γίνει πιο κωμικά και παιδικά από των αντίστοιχων ταινιών της Pixar.Ξεκινώντας το LEGO The Incredibles, βλέπουμε πως αρχικά μας εξιστορεί τα γεγονότα της δεύτερης ταινίας. Αυτή είναι σίγουρα μία περίεργη επιλογή, ειδικά με δεδομένο πως το The Incredibles 2 κυκλοφόρησε πρόσφατα και έτσι ενδεχομένως πολλοί να μην το έχουν δει. Αν λοιπόν σας ενδιαφέρει να αποφύγετε τα spoilers, πρέπει να δείτε πρώτα την ταινία και μετά να ασχοληθείτε με το παιχνίδι.Τελειώνοντας με την ιστορία της δεύτερης ταινίας, ξεκλειδώνουμε τα κεφάλαια της πρώτης. Η ροή του σεναρίου, με το δεύτερο μέρος πριν το πρώτο, αποδεικνύεται ικανοποιητική. Αυτό, βέβαια, αν δεν λάβουμε υπόψη μας τα spoilers και το ότι το πρώτο μισό του παιχνιδιού είναι καλύτερα δοσμένο. Η διάρκεια της συνολικής ιστορίας είναι πολύ μικρή, καθώς μπορεί να τερματιστεί σε 5 ώρες και αυξάνεται με το παράπλευρο περιεχόμενο.Το voice acting είναι μέτριο, καθώς κάποιοι σημαντικοί ηθοποιοί από την ταινία έχουν αντικατασταθεί με άλλους που δεν ερμηνεύουν εξίσου πετυχημένα τους ρόλους τους, ενώ τον Mr. Incredible τον παίζει ο σωσίας του Homer Simpson, με ακούσια αστείο αποτέλεσμα.Η μουσική του παιχνιδιού είναι ακριβώς στο ύφος της ταινίας και μεταδίδει πετυχημένα την ατμόσφαιρα. Τα περιβάλλοντα είναι εξίσου ταιριαστά στο σύμπαν των Απίθανων. Η ποιότητα των γραφικών δεν εντυπωσιάζει σε καμία περίπτωση και μάλιστα δείχνει πως τα παιχνίδια LEGO, τεχνικά, μένουν στάσιμα. Επίσης, υπάρχουν αρκετά frame drops σε σημεία όπου υπάρχουν πολλά αντικείμενα και κινήσεις στην οθόνη. Τα textures είναι μέτρια και το draw distance δείχνει παλιότερης εποχής, ιδίως σε cut-scenes. Ο φωτισμός είναι σε καλύτερη μοίρα αλλά η συνολική εικόνα του LEGO The Incredibles, όσον αφορά τεχνικά χαρακτηριστικά και οπτική απεικόνιση, είναι μετρίου επιπέδου.Εκτός από τον τεχνικό τομέα, στάσιμο μένει και το gameplay των LEGO παιχνιδιών. Στο The Incredibles, οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουμε είναι πανομοιότυπες με των άλλων LEGO. Μαζεύουμε studs, χρησιμοποιούμε τις ξεχωριστές ιδιότητες των χαρακτήρων, λύνουμε mini-puzzles, δέρνουμε εχθρούς και χτίζουμε με τουβλάκια. Αυτήν τη φορά, το πακέτο έχει γίνει ακόμη πιο φιλικό προς τους παίκτες μικρής ηλικίας. Οι μάχες και τα puzzles είναι πάρα πολύ εύκολα, σε σημείο που θα απομακρύνουν μεγαλύτερους ηλικιακά παίκτες.Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του LEGO The Incredibles είναι το open world στοιχείο του. Έχουμε έναν μικρό ανοιχτό κόσμο, με κύκλο ημέρας/νύχτας και πολύ περιεχόμενο. Εκτός από τα collectibles και τα challenges, υπάρχουν side quests, αυτοκίνητα και χαρακτήρες για να ξεκλειδώσουμε. Τα side quests δίνονται μέσω των crime waves, που είναι κλασικά events σε super hero themed παιχνίδια. Κάποιος κακοποιός διαταράσσει την ησυχία του κόσμου και εμείς αναλαμβάνουμε να τον πολεμήσουμε. Οι αποστολές δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσες, καθώς είναι του τύπου “σκοτώστε χ κακούς” ή “ελευθερώστε χ καλούς”. Η συμπερίληψή τους είναι θετικό στοιχείο, λόγω του στησίματος μέσω μικρών δελτίων ειδήσεων και της αύξησης της διάρκειας του παιχνιδιού.Το στοιχείο του παιχνιδιού που δεν βοηθάει την κατάσταση, είναι ο χειρισμός. Δυστυχώς, τα προβλήματα της σειράς LEGO δεν λένε να διορθωθούν εντελώς. Έτσι, η κάμερα και ο χειρισμός δεν αποκρίνονται σωστά και κουράζουν. Το αποκορύφωμα είναι ο χειρισμός των αυτοκινήτων με τις πολύ ευαίσθητες στροφές. Βέβαια, ο κόσμος είναι τόσο μικρός που τα αμάξια δεν είναι καν απαραίτητα και, όπως και να'χει δεν τα οδηγούμε για πολύ.Επίσης, ένα μεγάλο μέρος του LEGO The Incredibles αναλώνεται σε ανούσια, επαναλαμβανόμενα και βαρετά quick time events. Υπάρχουν και μερικά σημεία που είναι πολύ καλύτερα δομημένα, όπως τα boss fights. Γενικά, το gameplay καταφέρνει πάντως να είναι ευχάριστο και να μας διασκεδάζει. Ιδανικά, το παιχνίδι πρέπει να παίζεται από μικρά παιδιά, μόνα ή με τους φίλους ή τους γονείς τους, στο local multiplayer που υποστηρίζεται.Όπως είναι αναμενόμενο, οι χαρακτήρες των ταινιών δεν είναι αρκετοί ώστε να γεμίσουν το παιχνίδι. Έτσι, υπάρχουν μερικοί από άλλα franchises της Pixar για να γεμίσουν το κενό, όπως ο Woody, ο Wall-E και η Dory. Η λύση αυτή είναι ικανοποιητική, αν και μερικοί χαρακτήρες δείχνουν εντελώς παράταιροι στο σύμπαν των Απίθανων. Οι περισσότεροι ήρωες ξεκλειδώνονται με τυχερές σακούλες, των οποίων το περιεχόμενο δεν γνωρίζουμε. Θα προτιμούσαμε να ξεκλειδώνουμε όποιον χαρακτήρα θέλουμε εμείς, καθώς η τυχαιότητα αυτή είναι αχρείαστη.Το LEGO The Incredibles είναι, καλώς ή κακώς, ένα ακόμη LEGO παιχνίδι. Το gameplay του είναι εθιστικό και ευχάριστο και υπάρχει αρκετό περιεχόμενο για να μας κρατήσει μόλις τελειώσουμε το σύντομο main story. Δυστυχώς δεν έχει αφήσει πίσω του τα προβλήματα της σειράς LEGO και δεν κάνει τίποτα για να ανανεώσει τη συνταγή. Οι fans των ταινιών The Incredibles θα απολαύσουν το παιχνίδι στα σίγουρα και η εμπειρία προτείνεται -όπως όλα τα LEGO- σε γονείς για να παίξουν με τα παιδιά τους. Το συγκεκριμένο LEGO παιχνίδι είναι ακόμη πιο εύκολο και φιλικό προς μικρές ηλικίες, από όσο έχουμε συνηθίσει.