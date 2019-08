Man of Medan - Review: Καλύτερα παίξτε με παρέα

Πληροφορίες



Τίτλος: Man of Medan

Διαθέσιμο σε: PlayStation 4 / Xbox One / PC

Δοκιμάστηκε σε: PlayStation 4

Εταιρεία Ανάπτυξης: Supermassive Games

Εκδότρια Εταιρεία: Bandai Namco Entertainment

Είδος: Horror / Adventure / Interactive Drama

Ηλικίες: 16+

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 30 Αυγούστου 2019



Η Supermassive Games είναι μια σχετικά καινούργια εταιρεία στον χώρο, καθώς ιδρύθηκε μόλις το 2008, η οποία όμως κατάφερε να γίνει γρήγορα γνωστή χάρη στο Until Dawn που κυκλοφόρησε το 2015 και εντυπωσίασε κοινό και κρητικούς, αφού κατάφερε να μπλέξει επιλογές και QTE, όπως τα παιχνίδια της Telltale ή της Quantic Dream, σε μια αγνή ιστορία τρόμου. Το Until Dawn μας παρέδωσε μια περιπέτεια τρόμου στην οποία μοναδικός σκοπός του παίκτη ήταν να κρατήσει ζωντανούς τους χαρακτήρες και ανάλογα με τις επιλογές του, είχαμε και την αντίστοιχη εξέλιξη στην ιστορία.





Στη συνέχεια η Supermassive Games κυκλοφόρησε το Hidden Agenda και το The Impatient, τα οποία για τους λόγους τους το καθένα, δεν κατάφεραν να ξεχωρίσουν. Έπειτα από αυτά, η εταιρία αποφάσισε να ασχοληθεί με μια ανθολογία τρόμου, κάτι το οποίο έχουμε δει αρκετές φορές στην τηλεόραση, αλλά καμία φορά στον χώρο των video games. Η ανθολογία ονομάζεται The Dark Pictures και ο πρώτος τίτλος αυτής είναι το Man of Medan.











Σενάριο





Το σενάριο του Man of Medan είναι βασισμένο σε πραγματική ιστορία και πιο συγκεκριμένα στο SS Ourang Medan, ένα πολεμικό πλοίο, το οποίο ναυάγησε το 1947 στα ανοιχτά της Ινδονησίας. Όταν ανακαλύφθηκε, η φήμη για πλοίο φάντασμα, καθώς όλο το πλήρωμα είχε πεθάνει μυστηριωδώς, άρχισε να εξαπλώνεται μέχρι που εξελίχθηκε σε μύθο.





Στο παιχνίδι μας, αφού βλέπουμε όλα τα παραπάνω και την πορεία του πλοίου από πλήρως λειτουργικό σε πλοίο φάντασμα, μεταφερόμαστε στο παρόν και σε μια παρέα τεσσάρων ατόμων με χόμπι τις καταδύσεις. Αφού προσλαμβάνουν ένα μικρό σκάφος και την καπετάνιο τους, βγαίνουν στα ανοιχτά ώστε να ψάξουν τον βυθό για ευρήματα. Επειδή όμως μια τέτοια ιστορία με πέντε άτομα στην μέση του ωκεανού δεν πάει ποτέ καλά, έτσι και οι ήρωες μας μετά από διάφορα γεγονότα, καταλήγουν στο πλοίο που αναφέραμε πιο πάνω. Για να αποφύγουμε τα spoilers... η συνέχεια στις οθόνες σας.





Το σενάριο του Man of Medan ενώ δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας, καταφέρνει να κρατήσει τον παίκτη καθ' όλη τη, σύντομη είναι η αλήθεια, διάρκειά του (4 ώρες). Υπάρχουν αρκετές επιλογές, που μπορούν να διαμορφώσουν την εξέλιξη της ιστορίας σε σημείο που δυο άτομα που έχουν τερματίσει το παιχνίδι να μην έχουν βιώσει την ίδια εμπειρία. Επίσης σημαντικό ρόλο στην ιστορία παίζει και ο αφηγητής του παιχνιδιού, ο οποίος σπάζοντας τον τέταρτο τοίχο, απευθύνεται στον παίκτη μιλώντας του για τα πεπραγμένα του μέχρι εκείνη την στιγμή στο παιχνίδι, ενώ πολλές φορές μπορεί να προσφέρει και συμβουλές, αν το θελήσει ο παίκτης.















Gameplay





Το gameplay του Man of Medan δεν διαφέρει καθόλου με αυτό που είδαμε στο Until Dawn. Έχουμε πέντε χαρακτήρες παγιδευμένους σε ένα πλοίο και ανάλογα με τις επιλογές μας και διάφορα QTE (quick time events) προσπαθούμε να προχωρήσουμε την ιστορία, κρατώντας τους ζωντανούς. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, διαμορφώνουμε το σενάριο με τις επιλογές μας, όχι όμως σε τέτοιο σημείο ώστε να αλλάζει τελείως το τέλος του παιχνιδιού. Τα τέλη (υπάρχει παραπάνω από ένα) είναι προκαθορισμένα και οι μοναδικές μεταβλητές που αλλάζουν είναι ο αριθμός των χαρακτήρων που θα έχουν επιβιώσει στο τέλος.

Το πρόβλημα με του χαρακτήρες είναι ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είναι τελείως αντιπαθητικοί και δεν ωθούν τον παίκτη να ενδιαφερθεί γι’ αυτούς σε κανένα σημείο το παιχνιδιού, ώστε να προσπαθήσει να τους σώσει. Βέβαια με τις επιλογές σας μπορείτε να πλάσετε τον χαρακτήρα τους ανάλογα, όμως και πάλι τόσο οι κακοί διάλογοι, όσο και οι άστοχες ερμηνείες των ηρώων, δεν βοηθούν σε κανένα σημείο ώστε να συμπαθήσουμε κάποιον. Για λόγους σύγκρισης, έχουν περάσει δυο χρόνια από τότε που τερματίσαμε το Until Dawn και ακόμα θυμόμαστε χαρακτηριστικά σχεδόν όλους τους ήρωες του.















Το παραπάνω πρόβλημα βέβαια οφείλεται και στη μικρή διάρκεια του Man of Medan, που χαρακτηρίζεται αρκετά μικρή για παιχνίδι του είδους. Μέσα σε τέσσερις ώρες, οι χαρακτήρες πρέπει να παρουσιαστούν στον παίκτη, να προλάβει να τους γνωρίσει, να δει τα χαρακτηριστικά του καθενός ώστε να διαμορφώσει άποψη για τις προσωπικότητες τους και πρέπει να προλάβει να ενδιαφερθεί γι’ αυτούς αρκετά, ώστε να καταλήξει να τους σώσει. Δυστυχώς αρκετά από αυτά μένουν πίσω λόγω του κακού writing και των ανέκφραστων ερμηνειών των χαρακτήρων. Βέβαια με τις επιλογές που υπάρχουν και τα διαφορετικά μονοπάτια που μπορούν να πάρουν οι χαρακτήρες, ένα δεύτερο ή και τρίτο playthrough φαντάζει επιβεβλημένο.





Στον Man of Medan υπάρχουν και στιγμές που μπορείτε να παρεκκλίνετε από το μονοπάτι σας και να εξερευνήσετε τα δωμάτια ή διάφορους χώρους του πλοίου. Κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης θα βρείτε collectibles, τα οποία ξεδιπλώνουν την ιστορία, ενώ υπάρχουν και διάφορα πορτρέτα που δείχνουν μελλοντικές στιγμές, όπως τα totems στο Until Dawn. Βέβαια δεν βοηθάει καθόλου ο χειρισμός του παιχνιδιού που θυμίζει παιχνίδια παλαιότερων εποχών, ενώ και η κάμερα πολλές φορές κάνει τα δικά της με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να δείτε πλήρως τον χώρο που σας περιβάλλει.





Ένα σημείο που το Man of Medan παίρνει άριστα είναι σίγουρα η ατμόσφαιρα του. Ο τρόπος που παρουσιάζεται το πλοίο και οι κλειστοφοβικοί διάδρομοι του είναι αριστουργηματικός, σε σημείο που πολλές φορές μπορεί να προκαλέσει και ασφυξία στην πραγματικότητα. Φανταστείτε να προσπαθείτε να προχωρήσετε σε ένα στενό διάδρομο και εκεί που φτάνετε στο τέλος του και το άγχος τελειώνει, το παιχνίδι να σας χτυπάει με κάποιο jumpscare. Οι περισσότεροι θα το περιμένετε, αλλά και πάλι δεν παύει να είναι αγχωτικό.















Modes





Στο Man of Medan υπάρχουν τρεις διαθέσιμοι τρόποι για να το απολαύσετε. Πρώτος και λιγότερο διασκεδαστικός, όχι μόνο κατά την άποψη μας αλλά και σύμφωνα με την εταιρεία, είναι το single-player. Αυτό το mode είναι γνώριμο σε όσους έχουν παίξει το Until Dawn, καθώς χειρίζεστε όλους του χαρακτήρες εσείς, έναν την φορά, και έχετε εσείς την ευθύνη για το τι θα τους συμβεί με τις επιλογές σας.





Το multiplayer είναι το mode του Man of Medan, το οποίο η Supermassive Games διαφήμιζε ως το μεγαλύτερο ατού του τίτλου και όχι αδίκως. Είναι πολύ έξυπνη προσθήκη και εύστοχη επιλογή για interactive horror τίτλο. Στο multiplayer έχουμε δυο επιλογές, το movie night mode που παίζεται στην ίδια κονσόλα και shared story που απαιτεί online.





Το movie night mode υποστηρίζει μέχρι και πέντε άτομα, όσα και οι χαρακτήρες του παιχνιδιού. Ο κάθε παίκτης επιλέγει ένα χαρακτήρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Aν είστε λιγότεροι από πέντε, ο κάθε παίκτης διαλέγει παραπάνω από έναν χαρακτήρες, και χειρίζεται αυτόν καθ'όλη την διάρκεια της ιστορίας. Σε σχέση με το single-player δεν έχουν γίνει ιδιαίτερες αλλαγές, εκτός από την ένδειξη ότι πλησιάζει η σειρά κάποιου παίκτη, ώστε να πάρει στα χέρια του το χειριστήριο. Σαν ιδέα είναι αρκετά απλή, όμως δεν παύει να είναι αρκετά πιο διασκεδαστική από την single εμπειρία, καθώς ο κάθε παίκτης μπορεί να επιλέξει να παίξει “συλλογικά” ή “ατομικά”, δημιουργώντας τις αντίστοιχες κόντρες στο δωμάτιο. Το συγκεκριμένο mode μπορεί άνετα να αντικαταστήσει μια βραδιά horror ταινίας με φίλους, είναι κάτι που σίγουρα θα ευχαριστηθείτε παραπάνω και μπορεί να προσελκύσει εύκολα και άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τα video games.















Στο σημείο όμως που λάμπει πραγματικά το Man of Medan είναι το shared story. Σε αυτό το mode μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι με κάποιο φίλο σας μέσω διαδικτύου, χωρίς να έχετε την επιλογή να επιλέξετε κάποιον χαρακτήρα. Το παιχνίδι επιλέγει ποιον χαρακτήρα θα παίξει ο παίκτης σε κάθε σκηνή, ενώ η ιστορία φαίνεται να σας χωρίζει σε δυάδες. Το αποτέλεσμα αυτού είναι να προχωράτε μαζί με τον συμπαίκτη σας στην ίδια ή και σε ξεχωριστή σκηνή χωρίς να ξέρετε τι συμβαίνει ο ένας στον άλλον, αφού την ίδια στιγμή ο καθένας μπορεί να βρίσκεται σε άλλους χώρους και να βλέπει τελείως διαφορετικά πράγματα. Αυτό κάνει τη χρήση μικροφώνων επιβεβλημένη, καθώς μόνο με αυτό τον τρόπο και με μερικά cutscenes θα μπορείτε να μάθετε τι αντίκρισε ο άλλος παίκτης. Εκτός από τα παραπάνω, ο κάθε παίκτης μπορεί την ώρα που ο άλλος μιλάει με κάποιον από τους ήρωες, να συμμετέχει στη συζήτηση, κάνοντας τις δικές του επιλογές. Επίσης ο συγχρονισμός των τμημάτων είναι υποδειγματικός, ενώ υπάρχουν αρκετές σκηνές που αν δεν παίξετε το shared story δεν θα δείτε ή δεν θα μάθετε ποτέ. Το μοναδικό ελάττωμα που βρήκαμε στο εν λόγω mode είναι η απουσία online αναζήτησης συμπαίκτη, κάτι που περιορίζει αρκετά κάποιον που θα θέλει να παίξει το shared story και δεν έχει φίλους που κατέχουν επίσης τον τίτλο.



Τεχνικός Τομέας





Το Man of Medan τεχνικά δεν είναι καθόλου άσχημο, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τους τομείς που παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο, όπως τα μοντέλα των χαρακτήρων και τις εκφράσεις τους. Δυστυχώς, υπάρχει ασυνέχεια στα facial animations και μπορεί να δούμε κάποια εξαιρετικά, αλλά θα συνδυαστούν με κάποια που δεν θα ταιριάζουν σε κάποιες φάσεις και θα μας βγάλουν εκτός κλίματος. Παράλληλα, οι λεπτομέρειες στα περιβάλλοντα δεν είναι πολλές, όμως η σκηνοθεσία και η καλλιτεχνική επιμέλεια βοηθούν σίγουρα την κατάσταση με όμορφους φωτισμούς και προσομοιωμένα εφέ από την κάμερα. Δυστυχώς, δεν είδαμε πολλές βελτιώσεις σε σχέση με το Until Dawn του 2015 και ακόμα χειρότερα, οι επιδόσεις, ειδικότερα στις base κονσόλες, έχουν πρόβλημα.















Αυτό που μας ενόχλησε περισσότερο ήταν τα υπερβολικά πολλά κολλήματα (stutters) που υπάρχουν στο Man of Medan, σε σημείο που αρκετές φορές γινόταν unplayable. Μάλιστα αποτύχαμε σε αρκετά QTE επειδή το παιχνίδι σερνόταν, με αποτέλεσμα να χάσουμε κάποιον χαρακτήρα. Αυτό καταντάει αρκετά εκνευριστικό ειδικά σε στιγμές που απαιτούνται γρήγορες κινήσεις. Ένα ακόμα πρόβλημα που παρατηρήσαμε ήταν με τη χρήση HDR. Όσο το είχαμε ενεργοποιημένο παρατηρήθηκαν αρκετές εναλλαγές στην φωτεινότητα μεταξύ των σκηνών, σε σημείο που σε πολύ σκοτεινές σκηνές δεν φαινόταν τίποτα, ενώ σε πολύ φωτεινές χρειαζόταν να κατεβάσουμε την φωτεινότητα. Η απενεργοποίηση του HDR διόρθωσε το πρόβλημα. Ελπίζουμε για κάποιο διορθωτικό patch στο άμεσο μέλλον.





Ηχητικά το Man of Medan βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο, με τη μουσική επένδυση να ταιριάζει σε μεγάλο βαθμό με την αποπνικτική ατμόσφαιρα που δημιουργείται στην οθόνη. Στο cast των χαρακτήρων βλέπουμε μερικά μεγάλα ονόματα όπως τον Shawn Ashmore ( X-Men, Quantum Break) και τον Pip Torrens (The Crown, Preacher) που δίνει μια εξαιρετική ερμηνεία σαν αφηγητής.





Συμπέρασμα





Το πρώτο από τα οχτώ αυτοτελή παιχνίδια που ετοιμάζει η Supermassive Games, μας άφησε ανάμικτες εντυπώσεις. Παρά τα αρκετά του προβλήματα και το λιγότερο διασκεδαστικό single-player, το multiplayer κομμάτι και κυρίως το shared story, πάνε το είδος ένα βήμα μπροστά και αποτελούν εξαιρετικές ιδέες. Αν σας αρέσουν interactive drama games, τότε πρέπει οπωσδήποτε να βιώσετε την εμπειρία του shared story, καθώς είναι πρωτοποριακή και πολύ σωστά δομημένη. Όπως διατυμπανίζει η Supermassive Games εδώ και ένα χρόνο περίπου, "don’t play alone".



Βαθμολογία: 7/10