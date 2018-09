Marvel's Spider-Man - Review: Με μεγάλη δύναμη, έρχεται και μεγάλο παιχνίδι

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 7 Σεπτεμβρίου 2018



Μετάφραση / Μεταγλώττιση: Διαθέτει ελληνικούς υπότιτλους και ελληνικά μενού



Εισαγωγή

Τα παιχνίδια με υπερ-ήρωες βασισμένα είτε σε κόμικ, είτε σε αντίστοιχες κινηματογραφικές προσπάθειες διαθέτουν ξεχωριστή φήμη στη βιομηχανία των video games. Πολλές δεκαετίες πριν κυκλοφόρησε και το πρώτο παιχνίδι με τον Άνθρωπο-Αράχνη, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ήρωες της Marvel, αλλά και γενικότερα του super hero στερεώματος. Συγκεκριμένα, το 1982 κυκλοφόρησε το Spider-Man για το Atari 2600. Έκτοτε, έχουμε δει δεκάδες παιχνίδια που έχουν προσπαθήσει να μεταφέρουν στον παίκτη την αίσθηση του να είσαι ο Σπάιντερ-Μαν. Η πιο επιτυχημένη όλων (και των 37 ως τώρα) είναι αυτή που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Σεπτεμβρίου από την Sony Interactive Entertainment αποκλειστικά στο PlayStation 4.



Ως τώρα, το πιο επιτυχημένο παιχνίδι του συγκεκριμένου ήρωα ήταν -κατά κοινή ομολογία- το Spider-Man 2, που είχε κυκλοφορήσει σε PlayStation 2, Xbox και Gamecube το 2004 και είχε βασιστεί σε μικρό ποσοστό στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία. Το παιχνίδι συνδύασε για πρώτη φορά το υπερ-ηρωικό θέμα μαζί με το σύστημα ανοιχτού κόσμου, που είχε κάνει γνωστό το 2001 το Grand Theft Auto III, φέρνοντας επανάσταση στα video games. Μαζί με το εξαιρετικό του σενάριο, τη μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων και την αίσθηση της αιώρησης με τη βοήθεια του ιστού σε ολόκληρο το Μανχάταν κατάφερε να αποκτήσει τη φήμη ενός εκ των καλύτερων super hero video games.



Από το 2004 o μόνος ουσιαστικός ανταγωνιστής του στο είδος των super hero video games ήταν η σειρά Batman Arkham που έφερε μια μικρή επανάσταση και αυτή στο είδος της, παρουσιάζοντας απαράμιλλη προσοχή στη λεπτομέρεια, επιλέγοντας το σωστό ύφος και στήνοντας μια ιδιαίτερα επιτυχημένη νέα συνταγή για αυτό το είδος παιχνιδιών.



H Activision, η οποία ήταν ο publisher για τα παιχνίδια Spider-Man από το 2000 και έπειτα, έχει παραδώσει κάποιες πολύ καλές προσπάθειες (όπως το Spider-Man 2 που αναφέραμε παραπάνω), αλλά και μερικές αρκετά μέτριες που δεν στάθηκαν αντάξιες του ονόματός τους. Οι αμέσως προηγούμενες προσπάθειες, το The Amazing Spider-Man 1 & 2 του 2012 & 2014 αντίστοιχα, ήταν αρκετά αξιόλογες, με αρκετά προβλήματα όμως. Προσπάθησαν να συνδυάσουν στοιχεία από παλιότερα παιχνίδια της σειράς επαναφέροντας το open world μέρος, όμως δεν τα κατάφεραν πολύ καλά.To Marvel's Spider-Man που κυκλοφορεί στο PlayStation 4 είναι η λογική συνέχεια των παραπάνω και συνδυάζεται με το budget και την προσοχή στη λεπτομέρεια που χαρακτηρίζει τα παιχνίδια που παράγονται από τα studios της Sony -τουλάχιστον- τα τελευταία χρόνια. Αποτελεί μια ακόμα τεράστια αποκλειστικότητα για το PS4 κλείνοντας το roster της εταιρείας για το 2018 μαζί με τα Detroit: Become Human ( διαβάστε εδώ το review ) και God of War ( διαβάστε εδώ το review ) ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες χρονιές για τα single player games.