Με το Elden Ring, η FromSoftware ίσως και να ξεπεράσει τον εαυτό της

Της Ελένης Δρίβα



Όταν η FromSoftware πραγματοποίησε τα πρώτα "αποκαλυπτήρια" του Elden Ring, οι συνθήκες ήταν ιδανικές για να ελπίζουμε για ένα παιχνίδι που θα αφήσει ιστορία. Η ομάδα ανάπτυξης των Dark Souls και ο συγγραφέας του Game of Thrones (A Song of Ice and Fire) ενώνουν τα ταλέντα τους για να δημιουργήσουν ένα RPG. Απρόσμενο και πάρα πολλά υποσχόμενο. Μία συνεργασία που -υπό άλλες συνθήκες- θα βλέπαμε μόνο στα πιο τρελά μας όνειρα. Και όμως, το Elden Ring θα κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο και πάρα τη μικρή αναβολή που πήρε και μας αναστάτωσε, είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε για περιορισμένο χρονικό διάστημα το παιχνίδι (χάρις στο network test) και να σας μεταφέρουμε τις πρώτες εντυπώσεις μας.

Το αρχικό μενού μας καλωσόρισε καταλλήλως, με το λόγκο του παιχνιδιού να δεσπόζει στο κέντρο της οθόνης με χρυσά γράμματα, σε κατάμαυρο φόντο και μία επιβλητική μελωδία να πλανάται στον αέρα, προϊδεάζοντας μας για κάτι επικό και... φρικτό. Αφού επιλέξαμε το class μας -ένα από τα πέντε που προσέφερε το test- και το body type του χαρακτήρα μας, το παιχνίδι μέσα σε δευτερόλεπτα μας "πέταξε" σε έναν σκοτεινό χώρο και χωρίς πολλά, πολλά έτσι ξεκίνησε η πρώτη μας επαφή με το Elden Ring.

Ακολουθώντας το μοναδικό δρόμο που υπήρχε και διαβάζοντας τα μηνύματα που είχαν αφήσει άλλοι παίκτες στο πάτωμα από περιέργεια, σύντομα βγήκαμε στην επιφάνεια και είδαμε το φως. Κυριολεκτικά. Ξαφνικά ο κόσμος ανοίχτηκε μπροστά μας και βρισκόμασταν σε έναν φωτεινό, ανοιχτό και τεράστιο χώρο κάπου στο σύμπαν του Elden Ring, το οποίο θα είναι η πρώτη απόπειρα της FromSoftware όσον αφορά στην open world προσέγγιση.

Λίγο πιο πέρα, σε ένα ύψωμα, στεκόταν ένας NPC, ο οποίος αφού πρώτα μας χλεύασε και μας είπε πόσο καταδικασμένοι είμαστε, αποφάσισε να μας αποκαλύψει που πρέπει να πάμε, υπενθυμίζοντας μας μία τελευταία φορά πως πιθανότατα θα πεθάνουμε σε κανένα χαντάκι. Ατενίζοντας λίγο πιο πέρα πάνω από το ύψωμα, για να δούμε τι μας περιμένει, βλέπουμε σε απόσταση μερικών μέτρων έναν ιππότη, εξοπλισμένο πλήρως, πάνω σε ένα άλογο. Μην έχοντας την ψευδαίσθηση ότι είναι φιλικός και κρατώντας στο ένα χέρι το δόρυ και στο άλλο το ραβδί του δικού μας ιππότη, πηδήξαμε από το ύψωμα και πήραμε τον δρόμο για την πρώτη μας μάχη.

Όπως αποδείχθηκε, ο πρώτος μας αντίπαλος ήταν ένα mini boss, που με συνοπτικές διαδικασίες μας έστειλε στο site of grace (λειτουργεί περίπου σαν bonfire) πίσω στο ύψωμα και στο εριστικό NPC, του οποίου τα λόγια επιβεβαιώθηκαν μέσα σε δέκα λεπτά. Πλέον ήμασταν βέβαιοι πως βρισκόμασταν στο σωστό μέρος. Ναι, αυτό είναι το νέο παιχνίδι της FromSoftware.

Οι επόμενες απόπειρες μας για εξερεύνηση κύλησαν πιο ομαλά, αν και αποφασίσαμε να προσπεράσουμε τον ιππότη στην... υποδοχή με stealth και να επιστρέψουμε αργότερα, όταν είχαμε πια στην κατοχή μας το δικό μας "άλογο" (δεν είναι ακριβώς άλογο), το οποίο μας εξασφάλισε μία πιο ισορροπημένη, διασκεδαστική και εν τέλει νικηφόρα σύγκρουση. Μέχρι να κάνουμε το comeback μάθαμε πολλά για τους μηχανισμούς του παιχνιδιού, είδαμε δεκάδες διαφορετικούς εχθρούς, ανακαλύψαμε σπήλαια, ανεβήκαμε σε ανεμοδαρμένες πλαγιές και ποδοπατηθήκαμε ουκ ολίγες φορές, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Συναντήσαμε και έναν δράκο -γιατί προφανώς και θα συναντούσαμε έναν δράκο σε ένα παιχνίδι που αναμιγνύονται η FromSoftware και ο George R.R. Martin- και ο ενθουσιασμός μας κορυφώθηκε. Το άλογο μας, αν συμμετείχε στη συγγραφή αυτού του κειμένου, θα είχε διαφορετική άποψη για το τετ-α-τετ με το επιβλητικό πλάσμα όμως...

Το network test του Elden Ring ήταν κάτι παραπάνω από γενναιόδωρο σε περιεχόμενο, δίνοντας μας μία πολύ ξεκάθαρη εικόνα και ιδέα για το τελικό προϊόν. Σε αυτούς που έχουν ασχοληθεί με τα Dark Souls, το Elden Ring αναμένεται να φανεί πολύ γνώριμο, όχι γιατί η συνταγή της FromSoftware παρέμεινε στάσιμη, αλλά επειδή φαντάζει σαν μία φυσική εξέλιξη ενός franchise που έχει αφήσει ιστορία.

Η εισαγωγή του αλόγου στη μάχη και την εξερεύνηση, ο εμπλουτισμός του συστήματος μάχης με ξεχωριστές επιθέσεις και ενδυνάμωση των builds μέσω των Ashes of War, καθώς και ο ανοιχτός κόσμος, που όχι μόνο είναι γεμάτος ζωή και σημεία ενδιαφέροντος, αλλά καταφέρνει να είναι και επικίνδυνος χωρίς να είναι παράλληλα ζοφερός, είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά που μας άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις και μας έκαναν να ανυπομονούμε για την κυκλοφορία του Elden Ring.

Ο Φεβρουάριος ίσως και να φέρει το καλύτερο παιχνίδι της FromSoftware μέχρι τώρα...