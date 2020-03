Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 - Review: Μια από τα ίδια

Πληροφορίες



Τίτλος: Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3

Διαθέσιμο σε: PlayStation 4 / Xbox One / PC / Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε σε: PlayStation 4

Εταιρεία Ανάπτυξης: Milestone S.r.l.

Εκδότρια Εταιρεία: Milestone S.r.l.

Είδος: Racing / Sports

Ηλικίες: 18+

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 4 Φεβρουαρίου 2020



H Milestone δεν είναι άγνωστη με παιχνίδια βασισμένα σε πρωταθλήματα μηχανοκίνητων όπως τα WRC και Moto GP για να ονοματίσουμε μερικά. Η ομάδα ανάπτυξης από το Μιλάνο αυτήν τη φορά επιστρέφει με το τρίτο κατά σειρά επίσημο παιχνίδι του Monster Energy Supercross. Το Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 όπως είναι και ο πλήρης τίτλος του φέρνει όλο το περιεχόμενο από το πρωτάθλημα της σεζόν του 2019 σε PlayStation 4, Xbox One, Switch και PC.



Το Monster Energy Supercross επιστρέφει με τα physics του να είναι πιο ρεαλιστικά από ποτέ και με τον χειρισμό του να βελτιώνεται σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Το handling των μηχανών είναι πιο προσγειωμένο και με τις κατάλληλες παραμετροποιήσεις μπορεί να έχει ακόμη πιο ικανοποιητική αίσθηση. Το νέο παιχνίδι έχει γίνει πιο απαιτητικό από τους παίκτες του και δεν συγχωρεί τα λάθη. Αυτήν τη φορά είναι πιο εύκολο να ανατραπούμε από αντίπαλους αναβάτες ή να βγούμε από τη πορεία μας. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να εκτελούμε άλματα και wheelies με απόλυτη ακρίβεια αν θέλουμε να παραμείνουμε στην κορυφή του leaderboard.





Οι πίστες που είναι αντιγραφές των πραγματικών του πρωταθλήματος είναι ακόμη πιο λεπτομερείς και υπάρχουν παντού εμπόδια και απότομες στροφές που πολλές φορές γλιστρούν λόγω των καιρικών συνθηκών και του ρεαλισμού που έχει δοθεί στα physics και το έδαφος. Η A.I έχει γίνει και αυτή πιο προκλητική όμως ταυτόχρονα δίνει την αίσθηση πως δεν είναι σωστά ρυθμισμένη, ενώ από εδώ και από εκεί υπάρχουν μικροπροβλήματα και bugs όπως αντίπαλοι που θα μας ρίξουν, χωρίς να έρθουμε σε επαφή. Ευτυχώς υπάρχει πάντα το rewind το οποίο όμως στο τέλος του αγώνα μας κοστίζει σημαντικούς πόντους τους οποίους και θα εξαργυρώσουμε για cosmetics.

Το παιχνίδι ξεκινάει με ένα πολύ φτωχό tutorial το οποίο παρουσιάζει τον χειρισμό του παιχνιδιού στην οθόνη, ενώ παράλληλα εξελίσσεται ο αγώνας, αγνοώντας έτσι ίσως τους νέους παίκτες που χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες κατά την πρώτη επαφή, βάζοντάς τους να βρουν την άκρη και πως λειτουργούν τα physics μόνοι τους. Παρόλα αυτά ο χειρισμός είναι εύκολος και ρυθμίζεται πλήρως, όμως οι newcomers θα παιδευτούν λιγάκι στην αρχή μέχρι να εξοικειωθούν, ώστε να μην τρώνε σαβούρες σε όλες τις στροφές.











Για ακόμη μια φορά το παιχνίδι συμπεριλαμβάνει τα πρωταθλήματα των 250SX και 450SX, επίσημους αναβάτες και ομάδες του αθλήματος, ενώ για πρώτη φορά μας δίνεται η δυνατότητα να φορέσουμε στολή γυναίκας και να δημιουργήσουμε τη δική μας αναβάτρια. Πάντα οι παίκτες έχουν την ελευθερία να φέρουν τους κανονισμούς στα μέτρα τους και να παίξουν με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμούν αλλά και να φέρουν την εμφάνιση των μοτοσυκλετών και τον αναβατών στα δικά τους γούστα με αμέτρητα licensed αντικείμενα και αξεσουάρ.



Είναι στενάχωρο το γεγονός πως η Milestone δεν φέρνει αρκετές νέες προσθήκες ώστε το Monster Energy Supercross 3 να έχει την αίσθηση νέου παιχνιδιού και δεν συστήνει καινοτομίες στη σειρά αλλά και γενικότερα. Ένα από τα ελάχιστα νέα χαρακτηριστικά που έρχονται στη σειρά είναι το Race Director, το οποίο ουσιαστικά επιτρέπει στους παίκτες να διοργανώσουν τα δικά τους custom πρωταθλήματα online, με ειδικούς κανονισμούς και παραμετροποιήσεις. Το Monster Energy Supercross 3 πλέον έχει τους δικούς του dedicated servers οι οποίοι φιλοξενούν τους παίκτες χωρίς προβλήματα με το online μέρος να λειτουργεί ομαλά. Τέλος, φυσικά από το παιχνίδι δε θα μπορούσε να απουσιάζει και το αγαπημένο feature πολλών, το track editor, αλλά και τα εθιστικά SX Challenges τα οποία πάντα σπάνε τη μονοτονία.







H Milestone έχει αναβαθμίσει σημαντικά τα γραφικά του νέου παιχνιδιού, "γυαλίζοντάς" τα και δίνοντας μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια του περιβάλλοντος, των μηχανών αλλά ακόμη και στα χαρακτηριστικά των οδηγών. Το παιχνίδι κατά κύριο λόγο τρέχει ομαλά όμως υπάρχουν και στιγμές που θα πέσουν κάποια frames, ειδικά στην αρχή των αγώνων όταν θα συνυπάρξουν στο ίδιο πλάνο πολλές μοτοσυκλέτες ταυτόχρονα. Αν για κάποιον λόγο οι κάμερες που σας προσφέρει το παιχνίδι κατά τη διάρκεια του gameplay δεν σας είναι βολικές, υπάρχει η δυνατότητα να την φέρετε στα δικά σας μέτρα, να αλλάξετε το κέντρο, το ύψος και να τη φέρετε πιο κοντά ή πιο μακριά. Τέλος, το αγαπημένο photo mode παραμένει στο παιχνίδι με μερικές νέες πινελιές.

Οι ήχοι του Monster Energy Supercross 3 είναι αρκετά ικανοποιητικοί με τις μηχανές να ακούγονται όπως πρέπει. Τους αγώνες και τα μενού στολίζει ηχητικά μια πολύ ωραία playlist από Hip-Hop, Trap, Metal και Lo-Fi ρυθμούς οι οποίοι δένουν με την όλη motorcross αισθητική και την αδρεναλίνη της στιγμής.

Το Monster Energy Supercross 3 δεν προσφέρει πολλές συγκινήσεις, όμως χαρίζει πολλή διασκέδαση και προκλήσεις στους παίκτες του, νέους και παλιούς. Κρατάει ζωντανό το συναίσθημα των cross με την ορμή και τα αεροπλανικά άλματα. Δέχθηκε βελτιώσεις στον χειρισμό και στον οπτικό τομέα. Παρόλο που έγινε πιο απαιτητικό και δύσκολο, έγινε ταυτόχρονα και πιο διασκεδαστικό. Δυστυχώς η έλλειψη νέων ιδεών και features είναι εμφανής και είναι στενάχωρο γιατί η Milestone μας έχει παραδώσει στο παρελθόν πολύ καλύτερες δουλειές.











Συμπέρασμα



Έχει αναβαθμιστεί κάπως τόσο οπτικά, όσο και στην αίσθηση της ανάβασης. Δυστυχώς όμως έχει μεγάλη έλλειψη από περιεχόμενο και δεν εξελίσσει τη σειρά. Θα ήταν πολύ καλύτερο αν δεν είχε κυκλοφορήσει ήδη άλλες δύο φορές.

Βαθμολογία: 6/10