Need for Speed Heat - Review: Εύκολα το καλύτερο NFS της γενιάς

Πληροφορίες

Τίτλος: Need for Speed Heat

Πλατφόρμες: PlayStation 4 / Xbox One / PC

Δοκιμάστηκε σε: Xbox One X

Εταιρεία Ανάπτυξης: Ghost Games

Εκδότρια Εταιρεία: Electronic Arts

Είδος: Racing

Ηλικίες: 16+

Κυκλοφορία: 8 Νοεμβρίου 2019





Εισαγωγή





Η σειρά Need for Speed αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες στη βιομηχανία των video games, ενώ φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τίτλου, τότε, το μακρινό 1994. Το Need for Speed Heat αποτελεί τον 24ο τίτλο του franchise και την τέταρτη προσπάθεια της Ghost Games.



Μετά το χλιαρό Need for Speed που αποτελεί και reboot της σειράς και το αποτυχημένο Need for Speed Payback, η Ghost Games θέλησε να ρεφάρει, γυρνώντας τη σειρά σε γνώριμα μέρη. Η νύχτα και οι αστυνομικοί επανέρχονται με άγριες διαθέσεις, ενώ και στα αυτοκίνητα έχουμε μεγάλες προσθήκες, με τη Ferrari να επιστρέφει μετά την απουσία της.





Η EA μετά το κράξιμο που δέχθηκε για την δομή του Payback και τα αισχρό σύστημα με τα microtransactions, φαίνεται να έβαλε μυαλό, αφαιρώντας τα πλήρως από το Need for Speed Heat. Κάτι που από μόνο του αρκεί, για να δώσει κάποιος μια ακόμη ευκαιρία στην δημοφιλέστερη arcade racing σειρά.







Σενάριο



Ξεκινώντας από το σενάριο που δεν ήταν ποτέ το δυνατό σημείο της σειράς, για μια ακόμη φορά θα αναλάβετε τον ρόλο ενός νέου οδηγού, που φτάνει στην Palm City (μια φανταστική έκδοση του Μαϊάμι) με σκοπό να συμμετέχει σε αγώνες και να κάνει όνομα στην κοινότητα των παράνομων αγώνων. Μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ 12 έτοιμων χαρακτήρων, χωρίς να μπορείτε να τους πειράξετε στην αρχή ή να τους δώσετε κάποιο όνομα.





Στην Palm City θα γνωρίσετε διάφορους χαρακτήρες, στην πλειοψηφία τους αδιάφοροi, κυρίως όμως θα κάνετε “παρέα” με την Ana Rivera. Η Ana είναι ήδη διάσημη στην Palm City, οπότε στην αρχή θα σας κανονίζει όλους σας τους αγώνες, ενώ αργότερα θα σας ζητήσει να σχηματίσετε και Crew, με σκοπό να μπείτε στο The League, μια ομάδα με τους καλύτερους οδηγούς της πόλης.





Από την άλλη, το αστυνομικό τμήμα της Palm City δεν μπορεί να αφήσει όλους αυτούς τους οδηγούς να δρουν ανεξέλεγκτα στην πόλη και έτσι, δημιουργώντας μια ειδική ομάδα «ταχύτητας», με αρχηγό τον Lt. Frank Mercer, σκοπεύουν να σας σταματήσουν με κάθε κόστος. Κυριολεκτικά.







Το σενάριο του Need for Speed Heat δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο και σε πολλά σημεία είναι τελείως αδιάφορο. Δεν βλέπουμε κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί σε παιχνίδι ή ταινία με παράνομους αγώνες ταχύτητας, ενώ διαθέτει μόλις τέσσερα chapters. Βέβαια κανείς δεν αγοράζει έναν racing τίτλο για να απολαύσει ένα καλογραμμένο σενάριο, αφού όλα γυρίζουν γύρω από το gameplay.





Gameplay





Το Need for Speed Heat είναι open-world. Από την πρώτη στιγμή θα εντυπωσιαστείτε από το μέγεθος της πόλης και τα διαφορετικά τοπία που θα βρεθείτε. Θα οδηγήσετε σε βουνά και δίπλα σε θάλασσες, σε αμμώδεις περιοχές και άλλες γεμάτες λάσπη. Βέβαια, μια τόσο μεγάλη πόλη, έχει και τα αρνητικά της, καθώς ειδικά τη μέρα φαντάζει αρκετά άδεια. Λίγα αυτοκίνητα στους δρόμους, ενώ δεν υπάρχει το παραμικρό σημάδι ζωής πέρα από αυτά.





Η πρώτη μεγάλη διαφορά με το Payback είναι ότι το παιχνίδι πλέον δεν διαθέτει 24ωρο κύκλο μέρας νύχτας. Κάθε φορά που επισκέπτεστε κάποιο γκαράζ μπορείτε να επιλέξετε αν θα βγείτε στον δρόμο μέρα ή νύχτα. Τις νυχτερινές ώρες η PalmCity φοράει τα καλά της και σας δελεάζει να βγείτε στον δρόμο για να παρανομήσετε. Την νύχτα όλοι οι αγώνες που μπορείτε να πάρετε μέρος, σας ανταμείβουν με φήμη (με αυτήν ξεκλειδώνετε νέα εξαρτήματα και αυτοκίνητα), ενώ εκτός της συνεχής κίνησης από διερχόμενα αυτοκίνητα, έχετε να αντιμετωπίσετε και την ειδική ομάδα των αστυνόμων του Mercer. Όσο παρανομείτε (δηλαδή τρέχετε σε αγώνες) τόσο ανεβαίνει και ο μετρητής Heat, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι αστυνομικοί να βρίσκονται στο κατόπι σας.







Αν καταφέρετε να τους ξεφύγετε, τότε με μια επίσκεψη σε κάποιο γκαράζ, μπορείτε να τελειώσετε τις βραδινές σας περιπέτειες και να κρατήσετε ό,τι έχετε κερδίσει μέχρι εκείνη την στιγμή. Αν σας πιάσουν ή σας καταστρέψουν το αυτοκίνητο, τότε γυρνάτε σχεδόν με άδεια χέρια.





Αυτό που θέλουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι οι αστυνομικοί είναι πιο αδυσώπητοι από ποτέ. Σας πιέζουν ασφυκτικά, σας τρακάρουν και τρέχουν συνεχώς στην ίδια ταχύτητα που τρέχετε εσείς, σε σημείο αδικίας. Ειδικά στο επίπεδο Heat 4 και πάνω είναι σχεδόν αδύνατο να τους ξεφύγετε, κάτι που είναι κρίμα καθώς σπάνια θα μπορείτε να γυρίσετε με μεγάλο ποσοστό φήμης πίσω. Ενδεικτικά μέσα σε 30 ώρες καταφέραμε να ξεφύγουμε μόλις τέσσερις φορές από κυνηγητό Heat 5. Το χειρότερο είναι ότι ενώ το πρωί δικαιούστε άπειρες επιδιορθώσεις στο αυτοκίνητο σας, το βράδυ δικαιούστε μόλις τρεις, κάτι που κάνει τα κυνηγητά ακόμα πιο δύσκολα.



Τη μέρα τα πράγματα είναι πολύ πιο ήρεμα, αφού δεν διαθέτετε κανέναν κίνδυνο στους αγώνες σας. Δεν θα δείτε ούτε αστυνομικούς αλλά ούτε και άλλα διερχόμενα αυτοκίνητα εντός των αγώνων. Κοινώς την ημέρα γίνονται οι "κυριλέ" αγώνες με κοινό και είναι ο βασικός τρόπος για να βγάλετε χρήματα και να αγοράσετε εξαρτήματα και νέα αυτοκίνητα. Η Ghost Games έχει ισορροπήσει θαυμάσια τα δυο κομμάτια και δεν μπορείτε να προχωρήσετε το παιχνίδι παίζοντας μόνο μέρα ή μόνο νύχτα.



Από άποψη χειρισμού έχουμε να κάνουμε με ένα καθαρόαιμο arcade racing τίτλο, που δεν διαφέρει πολύ από τους προκατόχους του. Το κύριο μέλημα του Need for Speed είναι η ταχύτητα και οι αγώνες με στιλ. Στο Need for Speed Heat θα τα βρείτε και τα δυο, ενώ θα βρεθείτε μπροστά στο πιο πλήρες customization σύστημα που έχουμε δει σε racing τίτλο. Μπορείτε να πειράξετε κυριολεκτικά τα πάντα, από τον ήχο(!) της εξάτμισης μέχρι και τα παξιμάδια στις ζάντες, για να δημιουργήστε το ονειρικό αυτοκίνητο για εσάς.



Μετά τα 74 αυτοκίνητα του Payback, το Need for Speed Heat έχει να παρουσιάσει ένα γκαράζ με 127 αυτοκίνητα από 33 κατασκευαστές. Από τα πιο γνωστά supercars μέχρι τα πιο ταπεινά “χαμομηλάκια” της racing βιομηχανίας, θα μείνετε κατευχαριστημένοι σε αυτόν τον τομέα. Τα αυτοκίνητα χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: race, road, off-road και drift, δείχνοντας έτσι σε ποιον τομέα είναι καλό το καθένα. Με αυτόν τον τρόπο και πειράζοντάς τα σε όποιο σημείο θέλετε, μπορείτε να κάνετε ένα off-road φορτηγάκι να συναγωνίζεται τα πιο γρήγορα supercars, ενώ μπορείτε να τρέξετε με την Ferrari Spider σε χωμάτινες διαδρομές. Το κάθε αυτοκίνητο πέρα από τα εξαρτήματα που μπορείτε να του βάλετε για να βελτιώσετε τα στατιστικά του, διαθέτει και δυο slots για skills, τα οποία θα σας βοηθήσουν κυρίως στα κυνηγητά σας με τους αστυνομικούς.



Τέλος, όταν δεν τρέχετε σε κάποιο αγώνα ή δεν ασχολείστε με τα καθημερινά objectives, μπορείτε να περιπλανηθείτε στην Palm City και να καταστρέψετε πινακίδες της αστυνομίας ή διάφορα φλαμίνγκο που είναι διάσπαρτα στην πόλη. Ακόμα μπορείτε να κάνετε drift στους δρόμους ή να πετυχαίνετε μεγάλα όρια ταχύτητας, για έξτρα λεφτά και φήμη. Αν τα ολοκληρώσετε δε, θα κερδίσετε κάποια πολύ σπάνια εξαρτήματα και αυτοκίνητα. Το όλο σκηνικό με τα objectives και τα διάφορα events θυμίζει αρκετά την σειρά Forza Horizon και είναι μια καλοδεχούμενη προσθήκη.



Από πλευράς διάρκειας, παρόλο που το campaign είναι αρκετά μικρό, το Need for Speed Heat βρίθει από περιεχόμενο. Συνολικά μας πήρε 30 ώρες για να δούμε τους τίτλους τέλους, ενώ υπολογίζουμε ότι υπάρχει άλλο τόσο, αν θέλετε να τα δείτε και να τα ξεκλειδώσετε όλα.



Multiplayer



Στο Need for Speed Heat μπορείτε να παίξετε είτε online είτε solo, επιλέγοντας αναλόγως από το βασικό μενού του παιχνιδιού. Αν επιλέξετε τη δεύτερη επιλογή, θα έχετε μια πολύ σταθερή αλλά λιγότερο διασκεδαστική εμπειρία. Αν επιλέξετε το online, τότε το παιχνίδι σάς τοποθετεί στην Palm City μαζί με άλλα 16 άτομα, τα οποία βλέπετε ζωντανά στον χάρτη σας, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σε κάθε δευτερεύοντα αγώνα (όχι campaign) μπορείτε να τους προσκαλέσετε, ώστε να πάρουν τις θέσεις των NPCs και αυτόματα το έπαθλο, είτε είναι λεφτά, είτε είναι φήμη, ανεβαίνει κατά 40%. Βέβαια, το αρνητικό σε αυτό είναι ότι η δυσκολία αυξάνεται κατακόρυφα, καθώς τα αυτοκίνητα μπορεί να μην είναι ίδιου επιπέδου και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έρχεστε τελευταίος συνέχεια.



Επιπροσθέτως, μπορείτε να δημιουργήσετε Crews μέχρι και 32 ατόμων και να επιδοθείτε σε αγώνες μαζί αλλά και εναντίον άλλων, ανεβάζοντας τη φήμη και τα rewards όλου του Crew. Γενικά, το online κομμάτι του Need for Speed Heat είναι απόλυτα διασκεδαστικό, αλλά υπάρχει κάτι που μας προβλημάτισε. Αν βρίσκεστε σε online αγώνα και για οποιονδήποτε λόγο χάσετε την σύνδεση με το ίντερνετ, τότε το παιχνίδι σας πετάει στο κεντρικό μενού και χάνετε όλη την εξέλιξη που είχατε στον αγώνα, ενώ ακόμα χειρότερη κάνει την κατάσταση το γεγονός ότι από μόνο του το παιχνίδι θα σας πετάξει εκτός άνευ λόγου με disconnect. Θα μπορούσε η Ghost Games με ένα απλό τρόπο να γυρνάει το παιχνίδι σε offline, χωρίς να επηρεάζεται ο αγώνας σας, εφόσον τρέχετε με NPCσ. Αυτός ήταν και ένας από του λόγους που το περισσότερο παιχνίδι το παίξαμε offline.



Τεχνικός Τομέας



Οπτικά, το Need for Speed Heat είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει σε racing τίτλο τα τελευταία χρόνια. Τα αυτοκίνητα διακρίνονται από απίστευτη λεπτομέρεια και αληθοφάνεια, ενώ οι αντανακλάσεις και γενικά ο φωτισμός βρίσκονται σε υψηλότατο επίπεδο. Ακόμα και οι ζημιές και οι εκδορές στο αμάξωμα είναι τέρμα λεπτομερείς. Η χρήση του HDR είναι άψογη και ειδικά τη νύχτα δίνει εκπληκτικό αποτέλεσμα ενώ αυτό αλλάζει αρκετά δυστυχώς την ημέρα.Οι περιοχές όπως αναφέραμε πιο πάνω ποικίλουν και δεν θα κουραστείτε δευτερόλεπτο να τριγυρνάτε στην πανέμορφη Palm City. Τέλος, στο Need for Speed Heat θα δείτε την καλύτερη βροχή και τα καλύτερα εφέ νερού που έχετε δει σε racing παιχνίδι, μετά εκείνο το εκπληκτικό αποτέλεσμα που είχαμε θαυμάσει στο Driveclub.



Βέβαια δεν είναι όλα ρόδινα, καθώς τα πρόσωπα κάποιων χαρακτήρων είναι κακοσχεδιασμένα, ενώ παρατηρήθηκαν και ορισμένα framedrops κατά την διάρκεια των cutscenes. Τέλος, δυστυχώς βλέπουμε τον τίτλο σε όλες τις εκδόσεις του στις κονσόλες να είναι κλειδωμένος στα 30fps, ενώ θα μπορούσε -έστω στις premium κονσόλες- να έχει κάποια λειτουργία για καλύτερο framerate, όπως έχουμε δει και σε άλλα παιχνίδια. Ηχητικά η ποιότητα είναι αδιαμφησβήτητη, με τα αυτοκίνητα να έχουν τους δικούς τους ξεχωριστούς ήχους, οι αλλαγές στις εξατμίσεις γίνονται αντιληπτές αμέσως, ενώ και το soundtrack περιέχει μια πληθώρα από πασίγνωστα rap τραγούδια, τα οποία θα σας βάλουν άμεσα στο κλίμα των παράνομων αγώνων.



Συμπέρασμα



Το Need for Speed Heat, παρά τα προβλήματά του, καταφέρνει να ξαναβάλει την σειρά στο σωστό μονοπάτι. Παρόλο που οι αστυνομικοί διψάνε για αίμα υπέρ του δέοντος, το σενάριο είναι αδιάφορο και η πόλη σχετικά άδεια, υπάρχει πληθώρα από πράγματα για να κάνετε και να δείτε, αλλά και 127 πανέμορφα αυτοκίνητα για να οδηγήσετε και να φτιάξετε με το καλύτερο customization που έχουμε δει. Όλα αυτά δένουν θαυμάσια με τα εξαιρετικά γραφικά και το πολύ καλά επιλεγμένο licensed soundtrack και έτσι έχουμε μια αυθεντική Need for Speed εμπειρία, την οποία όλοι οι fans της σειράς θα απολαύσουν.





Βαθμολογία: 8/10