Η εμπειρία της ολοκαίνουργιας συνδρομής PS Plus

Του Παύλου Κρούστη



Μετά από αρκετό καιρό αναμονής και μπόλικες φήμες για τη νέα υπηρεσία PS Plus, η Sony άνοιξε τα χαρτιά της τον περασμένο Μάρτιο και μάθαμε πως μέσα στους επόμενους μήνες θα εξαπέλυε το νέο της σχέδιο για τη συνδρομητική της υπηρεσία. Πλέον, το ολοκαίνουργιο PlayStation Plus είναι εδώ, μαζί με το game streaming, όπως είχε υποσχεθεί η εταιρεία. Τι είναι όλα αυτά όμως; «Εγώ έχω αγοράσει ένα PS5 και θέλω να παίξω…», θα έλεγε κάποιος. Ναι, πλέον μπορείς να παίξεις με ακόμη περισσότερους τρόπους. Αυτό είναι όλο το θέμα.



Μερικές επεξηγήσεις



Προτού αναλύσουμε τη νέα υπηρεσία του PlayStation, έχει νόημα να αναφερθούμε σε δύο πράγματα: τη συνδρομή τύπου Netflix/Game Pass, αλλά και τη νέα λειτουργία παιχνιδιού που βλέπουμε στη γέννησή της και αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω μέσα στα επόμενα χρόνια: το game streaming.



Οι διαθέσιμες gaming υπηρεσίες είναι σχετικά φρέσκες και ο τρόπος που λειτουργούν ακόμη δεν έχει γίνει γνωστός στο ευρύτερο κοινό, το οποίο σαφώς μπορεί να έχει κατά νου ακόμη και την αποκλειστική physical διανομή των παιχνιδιών. «Θέλω τα παιχνίδια μου σε δισκάκι», θα ανέφερε χαρακτηριστικά κάποιος χρήστης. Εδώ και δυο γενιές περίπου, το PlayStation Store έγινε η εναλλακτική επιλογή για τους χρήστες PlayStation, που ήθελαν κάτι διαφορετικό. Μπορούσες να συνδεθείς online, να εισέλθεις στην ψηφιακή σελίδα του καταστήματος PS Store και να κάνεις τις αγορές σου.



Η Sony είχε κάνει διάφορα πειράματα στο παρελθόν με αποκλειστικά ψηφιακή διανομή, ενώ με το PlayStation 5 Digital Edition έκανε και το πρώτο σταθερό της βήμα, καθώς η κονσόλα δεν παίρνει δισκάκια και μπορεί να παίζει μόνο παιχνίδια τα οποία είναι διαθέσιμα ψηφιακά. Φυσικά, η «σκέτη» (και ακριβότερη) έκδοση του PS5 δίνει και αυτήν τη δυνατότητα, μαζί με τη θύρα για τα Blu-ray discs.







Για όσους δεν έχουν εντρυφήσει στην ψηφιακή διανομή, να πούμε ότι οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες. Πλέον το δισκάκι πολλές φορές δεν συμπεριλαμβάνει καν ολόκληρο το παιχνίδι, ενώ και η εγκατάσταση είναι απαραίτητη, συνεπώς, το δισκάκι χρησιμοποιείται ως «κλειδί». Ακριβώς το ίδιο «κλειδί» μπορεί κάποιος να προμηθευτεί με την ψηφιακή αγορά, όπου σε εκείνη την περίπτωση το «κλειδί» συνδέεται με τον μοναδικό λογαριασμό χρήστη και την κονσόλα του. Συνεπώς, η ψηφιακή αγορά ενός παιχνιδιού πλέον δεν διαφέρει σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη αγορά από φυσικό κατάστημα, αν εξαιρέσουμε βέβαια το προϊόν που στη μία περίπτωση είναι άυλο, ενώ στην άλλη… σχεδόν όχι.



Η εξέλιξη αυτού του μοντέλου είναι οι gaming υπηρεσίες, όπως τις ονομάζουμε. Λαμβάνοντας έμπνευση από την επιρροή του Netflix στη βιομηχανία της τηλεόρασης και του σινεμά, η Microsoft πριν μερικά χρόνια παρουσίασε το Game Pass. Πρόκειται για μια συνδρομητική υπηρεσία, που δίνει πρόσβαση σε εκατοντάδες τίτλους, στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο για όσο διαρκεί η συνδρομή του. Μπορεί να κατεβάσει και να παίξει ένα παιχνίδι από το αντίστοιχο store, εφόσον αυτό το παιχνίδι είναι διαθέσιμο στην υπηρεσία και ο χρήστης είναι συνδρομητής.



Στα χαρτιά λειτουργεί ακριβώς όπως το Netflix: πληρώνω ένα αντίτιμο κάθε μήνα κι έχω πρόσβαση σε περιεχόμενο που θα απαιτούσε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, σε περίπτωση που αποφάσιζα να τα αγοράσω όλα. Στην ουσία νοικιάζω την είσοδό μου σε ένα περιβάλλον τύπου βίντεο κλαμπ, όπου μπορώ να δω ό,τι θέλω χωρίς περαιτέρω χρέωση. Πληρώνω για τη χρήση όλων αυτών των παιχνιδιών, χωρίς όμως να είναι δικά μου και μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.



Επειδή όμως έχουμε να κάνουμε με παιχνίδια και όχι με video streaming, μπαίνει στη μέση και ο παράγοντας του download. Εδώ έρχεται το δεύτερο κομμάτι, το οποίο απαιτεί επεξήγηση. Η νεότερη λειτουργία παιχνιδιού είναι το game streaming. Σκεφθείτε τα βίντεο στο YouTube, τα οποία υφίστανται ως αρχεία σε κάποιον μακρινό σέρβερ και εμείς μέσω της γραμμής μας λαμβάνουμε την εικόνα και τη δυνατότητα ελέγχου αναπαραγωγής. Σκεφθείτε τώρα ότι οι ταχύτητες που υπάρχουν πλέον στο ίντερνετ μάς επιτρέπουν να παίξουμε έναν τίτλο απομακρυσμένα. Δηλαδή, το παιχνίδι τρέχει σε κάποιον σέρβερ μακριά μας και εμείς στέλνουμε εντολή από το χειριστήριό μας, αυτή ταξιδεύει στον σέρβερ, αλλάζει εκεί την εξέλιξη του παιχνιδιού και ταξιδεύει και πάλι η εικόνα και έρχεται πίσω στην οθόνη μας. Είναι μια άκρως εντυπωσιακή τεχνολογία, που στην Ελλάδα υποστηριζόταν έως τώρα μόνο από την Nvidia με το GeForce Now.



Και τι μας ενδιαφέρουν όλα αυτά; Εάν είσαι χρήστης του PlayStation 5 ή PlayStation 4, πλέον έχεις κι εσύ πρόσβαση σε αντίστοιχες λειτουργίες μέσω του νέου PlayStation Plus, τις οποίες θα εξηγήσουμε παρακάτω.







PS Plus Essential (€8,99/μήνα - €24,99/3μηνο - €59,99/έτος)



Το PS Plus υπήρχε ήδη εδώ και δυο γενιές ως συνδρομητική υπηρεσία για τους χρήστες PlayStation. Συγκεκριμένα, έδινε πρόσβαση σε online multiplayer, δηλαδή μπορούσατε να παίξετε τα παιχνίδια σας διαδικτυακώς μαζί με άλλους χρήστες, εφόσον υποστηρίζει το παιχνίδι τέτοια λειτουργία, αλλά έδινε και πρόσβαση στα μηνιαία παιχνίδια, δηλαδή κάποιους τίτλους που ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσθέσει στη συλλογή του και να έχει πρόσβαση σε αυτούς όσο είναι ενεργός συνδρομητής. Παράλληλα, οι συνδρομητές PS Plus είχαν αποκλειστικές εκπτώσεις στο PS Store, αποκλειστικό περιεχόμενο σε κάποιες περιπτώσεις και δυνατότητα Share Play (δηλαδή να προσκαλέσετε έναν φιλοξενούμενο μέσω internet και να παίξει το παιχνίδι που παίζετε ή να σας δει να παίζετε).



Ειδικά για τους χρήστες PlayStation 5, οι συνδρομητές PS Plus είχαν επίσης πρόσβαση στο Game Help, μια νέα λειτουργία που δίνει πρόσβαση σε περιεχόμενο με βοήθειες για όποια παιχνίδια το υποστηρίζουν. Δηλαδή ο χρήστης μπορεί να ψάχνει κάποιο συγκεκριμένο συλλεκτικό αντικείμενο ή κάποιον τρόπο να περάσει έναν γρίφο ή κάποιο boss. Το Game Help εμφανίζει ειδικό μενού με τις λύσεις. Τέλος, πάλι αποκλειστικά για τους χρήστες PS5, διατίθεται το PS Plus Collection. Πρόκειται για μια συλλογή 19 παιχνιδιών, στα οποία και πάλι ο χρήστης έχει πρόσβαση εφόσον είναι συνδρομητής. Τα 19 αυτά παιχνίδια είναι μερικά από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν κυκλοφορήσει για το PS4 και μπορούν να παιχτούν τόσο σε PS4, όσο και σε PS5.



Όλα αυτά ήταν το παλιό PS Plus. Με το νεότερο PS Plus, η Sony αποφάσισε να διατηρήσει τις παροχές αυτές ανέγγιχτες και να ονομάσει το συγκεκριμένο πακέτο “PS Plus Essential”, καθορίζοντας έτσι το πρώτο tier (κατηγορία) της νέας υπηρεσίας. Με λίγα λόγια, όσοι χρήστες ήταν ήδη συνδρομητές PS Plus, μετατράπηκαν από τα μέσα Ιουνίου αυτόματα σε συνδρομητές PS Plus Essential.



PS Plus Extra (€13,99/μήνα - €39,99/3μηνο - €99,99/έτος)



Η δεύτερη κατηγορία του νέου PS Plus, ονομάζεται “PS Plus Extra” και συμπεριλαμβάνει τα πλεονεκτήματα του PS Plus Essential, που ήδη αναφέραμε. Μαζί με αυτά όμως έρχεται και η πρόσβαση σε μια τεράστια βιβλιοθήκη, περίπου 350 τίτλων PlayStation 4 και PlayStation 5.



Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτά όχι με τον τρόπο που έχει στα μηνιαία παιχνίδια του PS Plus Essential, αλλά λίγο διαφορετικά. Στο Extra υπάρχουν αυτά τα 350 περίπου παιχνίδια που αναφέραμε, τα οποία όμως θα υπόκεινται σε αλλαγές. Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη, κάθε μήνα (στις 15 του μηνός) θα χάνει κάποιους τίτλους και ταυτόχρονα θα προστίθενται κάποιοι άλλοι. Ακόμη δεν γνωρίζουμε το πλήθος των αλλαγών αυτών, ούτε το «ειδικό βάρος» τους, όμως γνωρίζουμε ότι η πλειοψηφία των τίτλων θα παραμένει ως έχει.







Η ήδη υπάρχουσα βιβλιοθήκη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Για αρχή, έχουμε μερικούς από τους σημαντικότερους τίτλους του PlayStation 4 και του PlayStation 5 από την ίδια τη Sony, όπως το Returnal και το remake του Demon’s Souls (δύο από τα καλύτερα παιχνίδια της κονσόλας), μαζί με άλλες μεγάλες κυκλοφορίες, όπως το Marvel’s Spider-Man: Miles Morales και το Ghost of Tsushima. Παράλληλα, βλέπουμε και τρομερή υποστήριξη από third-party εταιρείες, με τίτλους όπως το Red Dead Redemption 2, το Assassin’s Creed Valhalla, το Control: Ultimate Edition και το NBA 2K22, ανάμεσα σε άλλα. Τη λίστα συμπληρώνουν πολλά indie διαμάντια, όπως το Celeste, το Blasphemous, το Tetris Effect: Connected, το SOMA, το Deliver Us the Moon, το The Artful Escape, το Ghostrunner και πολλά ακόμη.



Επιπλέον, βλέπουμε μια συλλογή 27 παιχνιδιών της Ubisoft (ανάμεσα σε αυτά, είναι και το πιο πρόσφατο Assassin’s Creed, που προαναφέραμε, μαζί με τα Far Cry 3+4, For Honor, The Crew 1+2, South Park και πολλά ακόμη). Πέρα από το Valhalla, βλέπουμε κυρίως παλαιότερους τίτλους της εταιρείας, όμως ίσως είναι… για καλό... Η συλλογή αυτή έρχεται να μπερδέψει με το όνομά της, καθώς οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να την πουν “Ubisoft+ Classics”, κάτι το οποίο δεν βγάζει νόημα ούτε κατά διάνοια, αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι θα αποτελεί μέρος του πλήρους καταλόγου της υπηρεσίας Ubisoft+, όταν αυτή γίνει διαθέσιμη στο PlayStation μελλοντικά.



Επιστρέφοντας στο συνολικό περιεχόμενο του PS Plus Extra, τα περισσότερα παιχνίδια έχουν εκδόσεις για PS4, με ελάχιστες εξαιρέσεις που παίζουν μόνο σε PS5, ενώ πολλά από αυτά έχουν ξεχωριστές εκδόσεις για PS4 και PS5. Όπως ακριβώς η νέα γενιά δεν έχει ακόμη πολλά παιχνίδια next-gen only, έτσι ακριβώς και ο κατάλογος βασίζεται πάρα πολύ σε παιχνίδια προηγούμενης γενιάς που έχουν πάρει κάποιο next-gen patch ή δεν έχουν καθόλου next-gen έκδοση. Μιας και είμαστε στην αρχή αυτής της γενιάς, αυτό δεν είναι από μόνο του καθοριστικό στοιχείο σαφώς, όμως είναι κάπως απογοητευτικό το ότι βλέπουμε μόλις περίπου 40 παιχνίδια για PS5, με ελάχιστα από αυτά να είναι next-gen μόνο.



Το θέμα όμως είναι η ποικιλία. Το PS Plus Extra αποτελεί τον άμεσο ανταγωνιστή του Xbox Game Pass. Ναι, δεν έχουμε day one κυκλοφορίες, με το Stray, να είναι το πρώτο παιχνίδι που θα κάνει ακριβώς αυτό, στις 19 Ιουλίου, ενώ σαφώς λείπουν πολλά από τα first-party της Sony, με τα πιο πρόσφατα να είναι τα παιχνίδια του 2021, κάτι που διαφέρει παρασάγγας με την τακτική της Microsoft που προσθέτει όλα τα παιχνίδια των Xbox Game Studios από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας τους στην υπηρεσία. Με λίγα λόγια, η Sony δείχνει ότι δεν έχει σκοπό αυτήν τη στιγμή να βάζει τα νέα της παιχνίδια εντός της υπηρεσίας, αλλά ίσως το κάνει αυτό περίπου μερικούς μήνες ή έναν χρόνο αργότερα, καθώς φαίνεται. Θα μάθουμε όταν περάσει λίγος καιρός, που θα μπορούμε να εξετάσουμε καλύτερα την τακτική αυτή.



Επίσης, πολλά από τα παιχνίδια του συγκεκριμένου καταλόγου είναι παιχνίδια τα οποία έχουν δοθεί στο παρελθόν στα μηνιαία PS Plus games. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας χρήστης είχε όλο αυτόν τον καιρό συνδρομή PS Plus και προσέθετε κάθε μήνα τα παιχνίδια στη βιβλιοθήκη του, τότε το PS Plus Extra έχει μικρότερη αξία για εκείνον. Το ίδιο ισχύει και για τον χρήστη που ήδη είχε πρόσβαση στο PS Plus Collection για το PS5.



Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούμε παρά να θαυμάσουμε την ποικιλομορφία της συλλογής, που προσφέρει ενδιαφέροντες τίτλους από σχεδόν όλα τα είδη παιχνιδιών και για τον μέσο χρήστη που μπορεί να διαθέτει έως και 300-500 ευρώ τον χρόνο για το gaming, σίγουρα η υπηρεσία έχει να δώσει πολύ περισσότερα, με 100 ευρώ για το ίδιο διάστημα. Εάν κάποιος δεν θέλει να αγοράσει παιχνίδια κατά το λανσάρισμά τους στην αγορά και δεν έχει πρόβλημα να περιμένει, τότε το PS Plus Extra είναι ένα προϊόν εξαιρετικής αξίας γι’ αυτόν. Αν ο χρήστης ενδιαφέρεται για ΑΑ και indie κυκλοφορίες, πάλι βλέπουμε μια εξαιρετικά δελεαστική συλλογή.



PS Plus Premium (€16,99/μήνα - €49,99/3μηνο - €119,99/έτος)



Περνάμε έτσι στο τρίτο πρόγραμμα (tier) του νέου PS Plus. To ακριβότερο πακέτο ονομάζεται PS Plus Premium και συμπεριλαμβάνει όλα τα προνόμια που βρίσκουμε στα Essential και Extra. To upselling στα χαρτιά είναι σχετικά εύκολη υπόθεση: για 3 ευρώ παραπάνω τον μήνα ή 20 ευρώ επιπλέον τον χρόνο (σε σχέση με το PS Plus Extra), έχει κάποιος στη διάθεσή του τα εξής… μαγικά: πρόσβαση σε τίτλους PS1, PS2, PS3, PSP, πρόσβαση σε κλασικούς τίτλους που έχουν γίνει remake ή remaster και πρόσβαση στο game streaming, που αναφέραμε στην αρχή. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα δοκιμής (game trials) κάποιων πιο πρόσφατων παιχνιδιών για 2 ώρες περίπου, αναλόγως τίτλου. Θα έλεγε κάποιος ότι τα πλεονεκτήματα είναι αρκετά και είναι σημαντικά. Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τι ισχύει.





Για αρχή, τα game trials είναι μια εναλλακτική λύση στα demo που βλέπαμε παλιότερα να διανέμονται δωρεάν για την προώθηση του κάθε τίτλου και πλέον έχουν γίνει τρομερά σπάνια. Τα game trials θα έπρεπε να δίνονται δωρεάν ή έστω να δίνεται πρόσβαση από το χαμηλότερο tier και όχι στο υψηλότερο. Από μόνο του δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό δεν βγάζει ιδιαίτερο νόημα σε αυτό το tier, τουλάχιστον.



Δεύτερον, στην αρχή του κειμένου εξηγήσαμε τι ακριβώς είναι το game streaming. Πρόκειται πρακτικά για την ενσωμάτωση της υπηρεσίας PlayStation Now, όπως υπήρχε σε χώρες του εξωτερικού, η οποία πλέον γίνεται διαθέσιμη και στην Ελλάδα ταυτόχρονα με το λανσάρισμα του νέου PlayStation Plus.



H χρήση του game streaming από μόνη της έχει ειδικά τεχνικά θέματα στα οποία θα αναφερθούμε σε άλλο άρθρο, όμως η δυνατότητα του να μπορείς να παίξεις ένα παιχνίδι, χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση είναι κάτι συναρπαστικό. Απλά επιλέγετε τον τίτλο μέσα από τη διαθέσιμη λίστα και πατάτε play. Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα θα μπορείτε να παίξετε. Το game streaming απαιτεί συνδέσεις τουλάχιστον στα 15 Mbps, ενώ προτείνεται 50άρα γραμμή. Στα 100 Mbps (όχι FTTH) δεν είχαμε πρόβλημα, όμως το lag είναι αυτό που παίζει ουσιαστικότερο ρόλο.



Είχαμε δοκιμάσει και στο παρελθόν την αντίστοιχη υπηρεσία της Nvidia και σε κάθε περίπτωση, τα οφέλη είναι τεράστια, ενώ βλέπουμε αντίστοιχες επιδόσεις. Υπάρχει φυσικά ένα lag (καθυστέρηση) αισθητό, το οποίο όμως δεν μπορεί να αναιρέσει τη διασκέδαση ή να ακυρώσει εντελώς την απόκριση. Σαφώς με την τελευταία γενιά έχουμε συνηθίσει αστραπιαία απόκριση στις κινήσεις μας, όμως σίγουρα η καθυστέρηση είναι υποφερτή, ακόμα και σε απαιτητικά είδη, όπως είναι τα racing και τα shooters.



Δεν πρόκειται ποτέ να αντικαταστήσει ο συγκεκριμένος τρόπος παιχνιδιού το παραδοσιακό τοπικό παιχνίδι (μεγάλο «μάλλον» εδώ), όμως η δυνατότητα άμεσης επιλογής τίτλου και το απομακρυσμένο gaming είναι σίγουρα κάτι από το μέλλον.



Το game streaming είναι διαθέσιμο για τίτλους PS3 και PS4 αυτήν τη στιγμή. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτούς τους τίτλους είτε μέσω PS4, είτε μέσω PS5, όμως όχι μέσω PC. Η δυνατότητα αυτή θα έρθει σε λίγο καιρό για τους Έλληνες χρήστες με επερχόμενο update. H ανάλυση στην οποία φτάνει είναι 1080p και δίνει έως 60 fps. Τα παιχνίδια του PS3 παίζουν σε ανάλυση 720p, με τις επιδόσεις που έτρεχαν στα συστήματα PS3. Αυτό είναι κι ένα σημαντικό μειονέκτημα που εντοπίζεται σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικές υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρουν game streaming με τα παιχνίδια να τρέχουν απομακρυσμένα σε «υπερ-μηχανήματα», δείχνοντας τον καλύτερό τους εαυτό ή μέσω backwards compatibility τρέχουν τοπικά, αλλά με σημαντικές βελτιώσεις. Για τα παιχνίδια PS3 δυστυχώς δεν έχουμε τίποτα από αυτά, καθώς τρέχουν όπως τα θυμάστε. Στα θετικά είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζονται τα trophies που είχατε κερδίσει για αυτά, ενώ παράλληλα, αν έχετε ανεβασμένο στο PlayStation Network το save file σας, αναγνωρίζεται και αυτό.



Το game streaming είναι κάτι νέο κι ακόμα βρίσκεται στα αρχικά του στάδια. Εφόσον αυτήν τη στιγμή μπορεί κάποιος να μπει και να παίξει μέσω του PS Plus Premium πάνω από 130 παιχνίδια PS3 απροβλημάτιστα, ολοκληρώνοντας τίτλους που είχε αφήσει στη μέση ή ακόμη και να δει παιχνίδια που του είχαν ξεφύγει, θα λέγαμε ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι αρκετά σημαντική, με αρκετά καλό περιεχόμενο, το οποίο όμως επιδέχεται βελτιώσεων. Λείπουν πολλά κλασικά παιχνίδια του PS3, όμως τουλάχιστον έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε διαμάντια, όπως το Puppeteer, που δεν υπήρχαν αλλού, ούτε μεταφέρθηκαν ποτέ σε νεότερα μηχανήματα.



Αφήνοντας το game streaming, αλλά και τα παιχνίδια του PS3, τα οποία παίζονται αποκλειστικά με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέραμε, έχουμε και μια συλλογή από τίτλους PS1, PS2 και PSP, οι οποίοι δυστυχώς δεν χωρίζονται σε δική τους κατηγορία, αναλόγως πλατφόρμας, αλλά είναι όλοι μαζί σε ένα συγκεχυμένο μενού. Παράλληλα, οι τίτλοι αυτοί δεν φαίνεται αν είναι παιχνίδια του PS1 ή του PS2 για παράδειγμα, αφού για να μπορέσουν να παίξουν σε PS4/PS5 έχουν μετατραπεί σε εκδόσεις τέτοιες (PS4/PS5). Το καλό είναι ότι τα συγκεκριμένα παιχνίδια είναι βελτιωμένα εν μέρει. Έχουμε αυξημένες αναλύσεις και anti-aliasing, που «καθαρίζει» την εικόνα από τα χοντροκομμένα pixels του παρελθόντος. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για save σε όποιο σημείο θέλετε, μαζί με επιλογές για το aspect ratio και άλλα καλούδια που βρίσκουμε συνήθως σε μενού emulators.







Στα όχι και τόσο καλά νέα, τα παιχνίδια αυτά, ειδικότερα του PS1 έχουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Το ένα από αυτά θα λυθεί σύντομα και σχετίζεται με την PAL/NTSC έκδοση των τίτλων. Χωρίς να μπαίνουμε σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, λόγω διαφορετικών εκδόσεων σε διαφορετικές περιοχές, κάποια παιχνίδια δεν «τρέχουν» με τις επιδόσεις που θα έπρεπε. Μπορεί να δείτε για παράδειγμα το Ape Escape να τρέχει κάπως πιο αργά. Αυτό τουλάχιστον αναμένεται να λυθεί άμεσα, καθώς η Sony θα κάνει διαθέσιμες και τις δύο εκδόσεις των παιχνιδιών για να επιλέξει ο χρήστης όποια «τρέχει» καλύτερα. Από την άλλη, τα συγκεκριμένα παιχνίδια ήταν τα πρώτα βήματα στα 3D games. Αυτό φαίνεται από τον χειρισμό του χαρακτήρα στο Syphon Filter, για παράδειγμα, που δεν στέκει η λογική του συστήματος με τα σημερινά στάνταρ. Τέλος, υπάρχουν και κάποια προβλήματα με τα background για παράδειγμα, που κινούνται με περίεργο τρόπο, κάτι που πηγάζει από την αύξηση της ανάλυσης στις νέες εκδόσεις και ίσως αποτελεί σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα για κάποιους.



Γενικά όμως, θα λέγαμε ότι αποτελεί πολύ όμορφο στοιχείο που λειτουργεί υπέρ της νοσταλγίας και είναι σίγουρα αξιέπαινη η δουλειά της εταιρείας για τον τομέα του preservation, δηλαδή της συντήρησης αυτών των έργων τέχνης, που μπορούν να παιχτούν και στο σήμερα. Από την άλλη, δυστυχώς, ο κατάλογος παιχνιδιών PS1, PS2 και PSP είναι ελλιπέστατος, με μόλις σχεδόν 40 παιχνίδια και με σχεδόν όλους τους «κράχτες» της εποχής να είναι άφαντοι.



Η επόμενη κατηγορία παιχνιδιών που προσφέρεται στο Premium είναι ακόμη πιο περίεργη. O κατάλογος των classics, συμπεριλαμβάνει και μια μικρότερη υποομάδα, η οποία συμπεριλαμβάνει “remasters”. Η σύγχυση που υπάρχει στη βιομηχανία σχετικά με το τι θεωρείται remake, τι είναι απλή μεταφορά (port) και τι remaster έρχεται να πάρει σάρκα και οστά σε αυτήν την κατηγορία, η οποία περιλαμβάνει «βελτιωμένες εκδόσεις», αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Οι εκδόσεις αυτές αποτελούν κατά βάση remasters παιχνιδιών PS3, που είχαν κυκλοφορήσει στο PS4, όμως ανάμεσά τους βρίσκουμε και κάποιες πολύ περίεργες προσθήκες, όπως πχ. το Mafia: Definitive Edition. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε ένα ολικό remake που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα και θα μπορούσε να περνάει ως μοντέρνο παιχνίδι. Δεν έχει καμία δουλειά σε κανέναν κατάλογο “remasters” ή “classics”. Άλλα «περίεργα» είναι πχ. η έκδοση του Oddworld ή του πρώτου Resident Evil, που καλώς υπάρχει εδώ η PS1 έκδοση, όμως υπάρχει και το remake που κυκλοφόρησε σε PS3/PS4.



Τέλος, το πιο σημαντικό πρόβλημα με το Premium έχει να κάνει με την ταξινόμηση. Δεν είναι απλά τα προβλήματα που έχουμε αναφέρει ήδη. Δυστυχώς, υπάρχει πρόβλημα και με το tagging, αφού βλέπουμε πχ. το Syphon Filter να παρουσιάζεται ως «νέα κυκλοφορία» σε περίπτωση που θέλουμε να δούμε τα παιχνίδια σε χρονολογική σειρά ή ακόμα χειρότερα, το γεγονός ότι κάποια μενού που υποτίθεται πως έχουν όλες τις κυκλοφορίες, δεν δείχνουν τα πάντα. Για παράδειγμα το inFAMOUS του PS3 δεν υπάρχει στον κατάλογο που δείχνει όλα τα “classics”, όλα δηλαδή τα παιχνίδια του Premium. Όμως το ίδιο παιχνίδι υπάρχει στη λίστα που φαίνονται μόνο τα PS3 games. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Υπάρχουν κι άλλα που υποπίπτουν σε αυτήν την απροσεξία.



Αν δούμε στο σύνολο το Premium, σαφώς έχει τρομερή αξία και σαφώς έχει μπόλικο περιεχόμενο για να αξίζει να επιλέξετε αυτό έναντι του Extra. Τα προβλήματα όμως που αναφέραμε δεν είναι αμελητέα, ενώ κάποια ίσως παραμείνουν και για όσο υπάρχει η υπηρεσία. Το ότι δεν δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον να παίξει για παράδειγμα το Crysis Remastered που κυκλοφόρησε το 2020 στο Extra, αλλά έχει μετατοπιστεί στο Premium, είναι άδικο προς τον καταναλωτή. Φαίνεται πως έχει γίνει προσπάθεια να «γεμίσει» το Premium με τίτλους που δεν θα ταίριαζαν σε αυτό το tier.



Θα ήταν πολύ πιο απλό να υπήρχαν τίτλοι PS1, PS2, PS3 και PSP, μαζί με το game streaming και να μην μπλέκονται καν οι βελτιωμένες εκδόσεις. Με λίγα λόγια, δεν είναι τόσο καθαρό το μήνυμα και η επικοινωνία προς τον καταναλωτή για αυτά που προσφέρονται. Ενδεχομένως να έγινε κάτι τέτοιο για να γίνει πιο δελεαστικό το πιο ακριβό tier. Όμως δεν λειτουργεί πολύ καλά αυτό.



Το πρόβλημα με την αναβάθμιση προγράμματος



Κι ερχόμαστε στο ουσιαστικότερο πρόβλημα που έχει αυτήν τη στιγμή η υπηρεσία: το σύστημα αναβάθμισης συνδρομής. Αν κάποιος δεν έχει συνδρομή PS Plus αυτήν τη στιγμή, μπορεί να αγοράσει όποιο πρόγραμμα θέλει με τις τιμές που αναφέρουμε. Αν κάποιος θέλει όμως να μεταβεί σε κάποιο ανώτερο, αρχίζει να γίνεται προβληματική η κατάσταση.



Ο χρήστης που έχει αυτήν τη στιγμή υπόλοιπο ως απλός PS Plus συνδρομητής, δηλαδή αυτός που έχει μετατραπεί σε PS Plus Essential και έχει ακόμη υπόλοιπο συνδρομής, μπορεί να μεταβεί σε υψηλότερο tier, πληρώνοντας τη διαφορά με βάση τις ημέρες που απομένουν στη συνδρομή του και με την τιμή να καθορίζεται από την ετήσια αξία της συνδρομής. Πρόκειται για ένα αρκετά ικανοποιητικό “deal”, που δίνει είναι αρκετά “value for money” για τον καταναλωτή.



Αν όμως ο χρήστης θέλει να δοκιμάσει, για παράδειγμα, να μεταβεί για λίγο στην Premium και έπειτα να κατέβει είτε στην Extra, είτε στην Essential, δεν υπάρχει τρόπος. Με λίγα λόγια, αν ο χρήστης είναι στο Essential και θέλει να μεταβεί στο Extra ή στο Premium, τότε θα πρέπει να πληρώσει τη διαφορά για όλο το υπόλοιπο της συνδρομής του, αφού δεν υπάρχει άλλη επιλογή.



Ειδικότερα, υπό αυτές τις συνθήκες είναι πιο δύσκολο να προτείνουμε εύκολα σε κάποιον το Premium tier, καθώς αν ο χρήστης δεν θέλει να το χρησιμοποιεί τελικώς, είναι καταδικασμένος να πληρώσει όλο το ποσό για το υπόλοιπο της συνδρομής του.







Συμπέρασμα



Μπορεί να «γκρινιάξαμε» λίγο παραπάνω στο παρόν κείμενο, όμως η αξία της νέας υπηρεσίας PS Plus είναι αδιαμφισβήτητη για τους χρήστες PS4 και PS5. Το προσφερόμενο πακέτο σε κάθε ένα από τα δύο καινούργια προγράμματα είναι εξαιρετικά άξιο για τα χρήματα, αλλά και τον χρόνο σας.



Όπως σε κάθε υπηρεσία όμως αντίστοιχου ύφους, ισχύει ένας βασικός νόμος: το περιεχόμενο είναι βασιλιάς. Συνεπώς, ο κάθε χρήστης θα πρέπει να αποφασίσει από πριν αν τον ενδιαφέρουν τα προσφερόμενα παιχνίδια (και οφέλη). Σίγουρα, το Extra αποτελεί άξιο ανταγωνιστή του Game Pass με μια βιβλιοθήκη που προσφέρει εξαιρετικούς τίτλους και μεγάλη ποικιλία. Παράλληλα, το Premium θα μπορούσε να δίνει πιο «ξεκάθαρο» πακέτο, όμως για όσους θέλουν να έχουν πρόσβαση σε παλιότερα παιχνίδια, επίσης είναι πολύ δελεαστική προσφορά.



Το νέο PS Plus κοιτάζει το μέλλον της βιομηχανίας. Μπορεί να είναι στα πρώτα του βήματα και κάποια στοιχεία ακόμη να απαιτούν ρύθμιση, όμως αποτελεί μια πολύ καλή αρχή, που σίγουρα αξίζει να μελετήσουν ως επιλογή όλοι οι κάτοχοι PS4 και PS5.



