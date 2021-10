Το Nintendo Switch OLED αποτελεί σημαντική αναβάθμιση για όσους παίζουν σε φορητή μορφή

Του Παύλου Κρούστη



Είναι απόλυτα εμφανές από την πρώτη κιόλας ματιά ότι η Nintendo έφτιαξε ακόμη μια premium φορητή κονσόλα. Μπορεί το Nintendo Switch – OLED Model κατά βάση να αποτελεί υβριδική συσκευή, αφού λειτουργεί ταυτόχρονα και ως οικιακή, όμως το συγκεκριμένο upgrade εστιάζει κυρίως στις επεμβάσεις που έγιναν για τη χρήση σε φορητή λειτουργία. Πόσο αναβαθμισμένη είναι η εμπειρία του χρήστη;







Για αρχή, χρειάζεται να κάνουμε απόλυτα σαφές το γεγονός ότι το νέο μοντέλο Nintendo Switch, που μόλις κυκλοφόρησε, δεν είναι κάποια νέα έκδοση της κονσόλας σε επίπεδο επιδόσεων. Για την ακρίβεια, οι επιδόσεις που «πηγάζουν» από την επεξεργαστική ισχύ της κονσόλας είναι ακριβώς ίδιες με αυτές της αρχικής έκδοσης, αλλά και του Nintendo Switch Lite. Όσοι είναι κάτοχοι της «κανονικής» έκδοσης (και όχι της Lite), γνωρίζουν ότι μέσω του dock, μπορούν να παίξουν σε συνδεδεμένη οθόνη με ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις, αφού συνήθως στα παιχνίδια γίνεται upscaling στα 1080p και παίζουν μάλλον με βελτιωμένο framerate. Σε φορητή μορφή, οι developers των παιχνιδιών του Switch στοχεύουν στα 720p, που είναι και η ανάλυση της οθόνης του Switch. Το νέο Switch OLED λοιπόν, δεν έχει καμία διαφορά στις επιδόσεις σε σχέση με το «απλό» Switch. Τι αλλάζει τότε;



Η Nintendo αποφάσισε να διαθέσει στην αγορά και τρίτο μοντέλο Switch, κάτι που συνηθίζει να κάνει με τις κονσόλες της. Το Switch OLED βασίζεται στο αρχικό Switch (και κατ’ επέκταση και στη “2η version”, με τη βελτιωμένη μπαταρία), αφού οι λειτουργίες του είναι ολόιδιες με αυτό, όμως φέρνει κάποιες βελτιώσεις, που σκοπό έχουν να ενισχύσουν τις ήδη εξαιρετικά δυνατές πωλήσεις της συσκευής (92,84 εκατ.) και -γιατί όχι- ίσως και να φτάσει σε νούμερα τις εμπορικότερες κονσόλες όλων των εποχών, δηλαδή το PlayStation 2 της Sony (157,68 εκατ.) και το Nintendo DS (154,90 εκατ.) ή έστω να ξεπεράσει την εμπορικότερη οικιακή κονσόλα που έχει βγάλει η ίδια εταιρεία, το Nintendo Wii (101,64 εκατ.).











Το Nintendo Switch που κυκλοφόρησε αρχικά το 2017 ήταν κατά βάση φορητή κονσόλα, που με έξυπνες πατέντες μπορούσε να λειτουργήσει και σε μορφή οικιακής (δηλαδή να συνδέεται με τηλεόραση). Η Nintendo πέτυχε αυτόν τον στόχο, παρ’ ό,τι πολλές ήταν οι φωνές που υποστήριζαν ότι δεν υπάρχει ικανή επεξεργαστική ισχύς για να «συντηρηθεί» ένα μηχάνημα για εκείνη την εποχή. Τα πράγματα φυσικά δεν βελτιώθηκαν 4 χρόνια αργότερα και γι’ αυτόν τον λόγο, οι φήμες είχαν πλάσει την εικόνα του “Switch 2” ή κάποιου ισχυρότερου μοντέλου. Η Nintendo αποφάσισε να μην μπλέξει την κατάσταση με την ισχύ και έδωσε βαρύτητα σε άλλους τομείς, όπως είναι η -επιτέλους- σύγχρονη οθόνη της συσκευής, χωρίς όμως να κάνει το μηχάνημα «πιο δυνατό», κάτι που συνεχίζει να μας προβληματίζει εν έτει 2021. Τότε, γιατί να αγοράσει κάποιος το Nintendo Switch OLED;



Η OLED οθόνη του Nintendo Switch επιτέλους συμβαδίζει με την εποχή μας και τις AMOLED οθόνες που βλέπουμε στα περισσότερα κινητά πλέον, ενώ φέρνει και κάποιες άλλες βελτιώσεις. Συγκεκριμένα, η νέα οθόνη είναι ο λόγος της κυκλοφορίας τέτοιου. Για αρχή, πλέον είναι πιο μεγάλη. Επειδή ακριβώς το Switch OLED χρησιμοποιεί τα ίδια Joy-Cons ακριβώς, δεν θα μπορούσε να έχει διαφορετικό το μέγεθος της κονσόλας ή του κορμού του Switch, λόγω συμβατότητας. Η οθόνη όμως έχει μεγαλώσει με άλλον τρόπο. Από τις 6,2 ίντσες πλέον είμαστε στις 7 ίντσες και αυτό έγινε μέσω του κατά πολύ μικρότερου πλαισίου οθόνης, το οποίο και πάλι δεν είναι το ελάχιστο δυνατό, αλλά έχει μικρύνει κατά πολύ, δίνοντας και περισσότερο ωφέλιμο χώρο, αλλά και πιο μοντέρνα εμφάνιση. Οι επιπλέον 0,8 ίντσες δεν κάνουν διαφορά, αν δεν δει κάποιος τις κονσόλες δίπλα δίπλα για σύγκριση, όμως σε συνδυασμό με τη σαφώς ανώτερη ποιότητα, έχουμε μεγάλη βελτίωση.











Για την ακρίβεια, η OLED τεχνολογία που επιτρέπει άπειρη θεωρητικά αντίθεση, κάνει θαύματα, γιατί ακριβώς είχαμε συνηθίσει την backlit LCD του προηγούμενου μοντέλου, που φώτιζε το πάνελ και παίρναμε κάτι σε γκρι αντί για μαύρο. Ως γνωστόν, η OLED τεχνολογία προσφέρει το απόλυτο μαύρο, αφού κάθε pixel είναι αυτοφωτιζόμενο, ενώ δίπλα ακριβώς από ένα σβηστό pixel, μπορούμε να έχουμε ένα με φουλ φώτιση. Η αντίθεση αυτή κάνει τα παιχνίδια πράγματι να διαφέρουν εμφανισιακά στην οθόνη του Switch. Κι ενώ δεν έχουν όλα σημαντικές διαφορές, αυτά που βασίζονται στην αντίθεση βάσει του artstyle τους, όπως το νέο Metroid Dread, με τα σκοτεινά σημεία ή το The Legend of Zelda: Breath of the Wild με τους «κυματισμούς» των χρωμάτων του, δείχνουν σημαντικές διαφορές. Αναλόγως art direction έχουμε από μικρή έως πολύ μεγάλη βελτίωση. Μερικά επιπλέον παιχνίδια που δοκιμάσαμε και είδαμε αυτήν τη φανερή βελτίωση είναι τα Yoshi’s Crafted World, το Toki, το Hades και άλλα, ενώ στο ψηφιακό store της Nintendo μπορείτε να βρείτε μια ειδική κατηγορία με «χρωματιστά» games, που ονομάζεται “Games That Pop!” και σίγουρα ενδείκνυνται για την επίδειξη των δυνατοτήτων της νέας οθόνης του Switch OLED.



Η οθόνη μάς φάνηκε επίσης πιο φωτεινή, παρ’ ό,τι δεν είναι. Οι ενδείξεις λένε ότι φτάνει τα 343 nits περίπου, όμως η άπειρη αντίθεση, κάνει τα φωτιζόμενα pixels να φαίνονται πιο φωτεινά στο μάτι. Η χρωματική απόδοση της οθόνης είναι εξαιρετική και πολύ σωστά ρυθμισμένη. Δεν προσφέρονται ειδικές λειτουργίες για τη ρύθμιση των χρωμάτων, πέραν φυσικά από τη φωτεινότητα και ακόμη μία επιλογή που έχει προστεθεί για “Vivid ή Standard” όσον αφορά στο “Console Screen Vividness”, όπως το ονομάζει η εταιρεία. Η Vivid λειτουργία, που είναι και η default, αναδεικνύει το χρωματικό εύρος με ελαφρώς πιο κορεσμένα χρώματα σε σχέση με τη standard και είναι και η δική μας επιλογή παρ’ ό,τι γενικά προτιμάμε τα πιο ουδέτερα levels.











Η OLED οθόνη του Switch το κάνει να μοιάζει ιδιαίτερα εντυπωσιακό για φορητή συσκευή, κάτι που δεν ίσχυε με τα προηγούμενα μοντέλα. Το νέο χρώμα στο οποίο τη δοκιμάσαμε μάλιστα, το ασπρόμαυρο, δίνει ακόμη πιο elegant εμφάνιση και ταιριάζει πολύ όμορφα δίπλα στο PlayStation 5. To OLED Model όμως φέρνει μερικές ακόμη -μικρές ομολογουμένως- βελτιώσεις. Η πρώτη από αυτές είναι ο εσωτερικός χώρος αποθήκευσης που πλέον αυξήθηκε στα 64GB, ενώ φυσικά ακόμη υπάρχει η υποστήριξη για microSD card. Η άλλη βελτίωση έχει να κάνει με τη χρήση σε tabletop mode (όταν δηλαδή το χρησιμοποιείτε ως φορητό, αλλά έχετε αφαιρέσει τα Joy-Cons και τοποθετείτε την οθόνη πάνω σε κάποιο τραπέζι. Η χρήση είναι πολύ καλύτερη γιατί βελτιώθηκε ιδιαίτερα το stand που στήριζε την οθόνη. Πλέον είναι πολύ μεγαλύτερο και πιο στιβαρό, ενώ μπορεί να σταθεί και σε ακόμα μεγαλύτερη κλίση, σε περίπτωση που το θέλετε σε σχεδόν επίπεδη θέση.



Τέλος, έχουμε ανασχεδιασμό των ηχείων, που αποδίδουν πιο δυνατά και ελαφρώς πιο καθαρά, αλλά και μια θύρα LAN, που έχει μπει στη θέση της τρίτης USB, στο πίσω μέρος του dock και απευθύνεται σε όσους έχουν ασταθές σήμα Wi-Fi. Το dock έχει και αυτό ελαφρώς διαφορετικό σχεδιασμό, με κυρτές άκρες και καπάκι που αφαιρείται εντελώς στο πίσω μέρος. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και η θύρα HDMI πλέον είναι 2.0, αντί για 1.4, κάτι που όμως δεν επηρεάζει ιδιαίτερα, αφού τα παιχνίδια του Switch και οι εφαρμογές παίζουν με maximum 1080p.











Σε επίπεδο αυτονομίας, το OLED αποδίδει ελαφρώς καλύτερα από το ήδη υπάρχον «βασικό» μοντέλο, το οποίο ήταν βελτιωμένο σε σχέση με αυτό που κυκλοφόρησε αρχικά. Συγκεκριμένα, η Nintendo λέει πως και τα δυο μοντέλα μπορούν να κρατήσουν από 4,5 έως 9 ώρες, αναλόγως παιχνιδιού και βρήκαμε πως το OLED κρατά εύκολα 5 ώρες σε ένα παιχνίδι όπως το Metroid Dread, κάτι που δεν φτάνει το άλλο μοντέλο που είναι στην αγορά. Η διαφορά δεν είναι σημαντική, όμως αξίζει να αναφερθεί, καθώς έχουμε καλύτερη ενεργειακή απόδοση λόγω OLED.



Αν κάποιος περιμένει περαιτέρω διαφορές, δεν θα βρει την παραμικρή, αφού η εταιρεία ήταν σαφής στις προθέσεις της: θέλησε να βελτιώσει τη φορητή εμπειρία του Switch και αυτό έκανε.



Συνολικά έχουμε ένα από πιο σημαντικά revisions κονσόλας που έχουμε δει ποτέ, ακόμα κι αν θα θέλαμε να το δούμε και με βελτιώσεις στις επιδόσεις του. Αν κάποιος διαθέτει ήδη το προηγούμενο μοντέλο, δεν θα προτείναμε να το αλλάξει, καθώς η εμπειρία σε TV mode είναι ολόιδια, ενώ σε φορητή/tabletop μορφή, αλλάζει ελαφρώς κυρίως λόγω αντίθεσης/χρωματικής απόκρισης. Αν κάποιος δεν έχει Switch όμως ακόμη και σκέφτεται να αγοράσει, θεωρούμε πως το OLED Model είναι μονόδρομος, αφού η οθόνη από μόνη της δικαιολογεί τα επιπλέον €60, που κοστίζει η συσκευή, αρκετά εύκολα.



Βαθμολογία

Πληροφορίες

Κονσόλα: Nintendo Switch - OLED Model

Είδος: Υβριδική (Φορητή + Οικιακή)

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 8 Οκτωβρίου 2021

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή: 379€