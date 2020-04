One Piece: Pirate Warriors 4 - Review: Απαιτείται ανανέωση

Πληροφορίες



Τίτλος: One Piece: Pirate Warriors 4

Πλατφόρμες: PS4 / PC / Xbox One / Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε σε: PS4

Εταιρεία Ανάπτυξης: Omega Force

Εκδότρια Εταιρεία: Bandai Namco Entertainment

Είδος: Action-Adventure / Beat 'em up

Ηλικίες: 12+

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 27 Μαρτίου 2020



Τα παιχνίδια που βασίζονται σε επιτυχημένες anime σειρές ολοένα και αυξάνονται, έχοντας αποκτήσει μεγάλο κοινό στην gaming βιομηχανία. Βέβαια τα αποτελέσματα τις περισσότερες φορές είναι μέτρια ποιοτικώς, όμως αυτό δεν αναιρεί ότι έχουμε δει και αρκετά καλές προσπάθειες.



Η Omega Force, γνωστή για τα παιχνίδια της κατηγορίας “Warriors”, συνεχίζει την παραπάνω τακτική κυκλοφορώντας την συνέχεια της αντίστοιχης One Piece σειράς, με όνομα One Piece: Pirate Warriors 4.

To One Piece Pirate Warriors 4, έρχεται πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του τρίτου τίτλου, με μεγαλύτερο roster και κάποιες ακόμα αλλαγές.





Σενάριο



Ο τέταρτος τίτλος της σειράς, όσον αφορά το τμήμα της ιστορίας, εμπεριέχει μόνο τα πιο σημαντικά κεφάλαια της δημοφιλούς anime/manga σειράς. Οι φίλοι της σειράς θα νιώσουν ότι λείπει αρκετό περιεχόμενο, και δικαίως, καθώς το One Piece: Pirate Warriors 4 περιέχει μόλις 6 chapters, ενώ ο προηγούμενος τίτλος περιείχε 21. Βέβαια όσοι ακολουθούν τη σειρά σε όλες τις μορφές της, θα έχουν δει/παίξει τα arcs αυτά δεκάδες φορές.



Όμως η απουσία των παραπάνω chapters δεν είναι απαραίτητα κακή, καθώς λόγω μικρότερου όγκου περιεχομένου, θα ζήσετε τις σημαντικότερες στιγμές της σειράς, αποτυπωμένες όσο το δυνατόν καλύτερα και με τους γνώριμους Ιάπωνες voice actors, να κάνουν την όλη εμπειρία, ακόμα καλύτερη.



Μέσα στα 6 chapters, εμπεριέχεται και το κεφάλαιο της χώρας Wano, που μάλιστα χαρακτηρίζεται και ως “game original” καθώς δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί στα anime/manga. Το παραπάνω αποτελεί ευχάριστο γεγονός και μια διαφορετική προσέγγιση στο πώς μπορεί να εξελιχθεί η περιπέτεια του Luffy και του πληρώματος του, στην αφιλόξενη χώρα του Kaido.









Gameplay



Από άποψη gameplay το One Piece Pirate Warriors 4 δεν διαφέρει καθόλου από τα αντίστοιχα παιχνίδια της σειράς “Warriors”. Μεγάλα πεδία μάχης, αμέτρητοι εχθροί, άπειρο button mashing, μηδενική πρόκληση. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τα παιχνίδια αυτού του τύπου προσφέρουν μια κλασσική συνταγή, η οποία όμως έχει αρχίσει να γερνάει και να κουράζει επικίνδυνα.



Βέβαια, το One Piece: Pirate Warriors 4, προσφέρει και μερικές αλλαγές ώστε να κάνει την παραπάνω συνταγή κάπως πιο υποφερτή. Μια από αυτές αποτελεί η προσθήκη του Titan Mode, όπου οι εχθροί γίνονται τεράστιοι, προκαλώντας έτσι τον παίκτη να προσαρμόσει την τακτική του ανάλογα, ώστε να τους εξοντώσει. Σε αυτό βοηθάει και η προσθήκη του dash, η οποία δημιουργεί γρήγορο ρυθμό και παρέχει ταχύτατη μετακίνηση στο πεδίο της μάχης.



Οι μάχες μπορεί να προσφέρουν ψήγματα διασκέδασης, όχι όμως για μεγάλο διάστημα, καθώς επαναλαμβάνονται και κουράζουν σχετικά γρήγορα. Σε αυτό βοηθάει και η εκνευριστική κάμερα, που πολλές φορές χάνει τον επιλεγμένο αντίπαλο και άλλες φορές δεν μπορεί καν να τον “βρει” μέσα από τις ορδές των υπόλοιπων εχθρών.









Συνέχεια στις αλλαγές δίνει η εξέλιξη των χαρακτήρων, που πλέον δεν χρησιμοποιείται το πατροπαράδοτο leveling σύστημα, αλλά αντ’ αυτού χρησιμοποιούνται δέντρα ικανοτήτων (ή μάλλον νησιά). Ένα από αυτά τα δέντρα είναι universal, δηλαδή όποιες ικανότητες και στατιστικά ενεργοποιήσετε, εφαρμόζονται για όλους τους χαρακτήρες. Τα υπόλοιπα δέντρα είναι ξεχωριστά για τον κάθε χαρακτήρα, στους οποίους εκτός από αύξηση των στατιστικών τους, μπορείτε να ξεκλειδώσετε νέες δυνάμεις και combos. Για να γίνει αυτό απαραίτητη προϋπόθεση αποτελούν τα Beli (νομισματική μονάδα του One Piece) και διάφορα μετάλλια τα οποία αποκτάτε με την ολοκλήρωση των αποστολών και διάφορων στόχων μέσα στα πεδία μάχης.



Roster



Στο One Piece: Pirate Warriors 4 συναντάμε το μεγαλύτερο roster χαρακτήρων σε παιχνίδι της σειράς, καθώς περιέχονται 43 αγαπημένοι χαρακτήρες, με την Omega Force να έχει ενημερώσει για άλλους 9 που θα γίνουν διαθέσιμοι μελλοντικά με DLC.



Στο παιχνίδι διατίθενται τρία διαφορετικά modes. Εκτός από το βασικό story mode, που περιέχει 6 chapters όπως αναφέραμε πιο πάνω, περιέχονται τα Free Log και Treasure Log, στα οποία μπορείτε να παίξετε τις ίδιες ή και διαφορετικές πίστες με το story, με όποιον από τους παραπάνω χαρακτήρες επιθυμείτε.











Τεχνικός Τομέας



Οπτικά το One Piece Pirate Warriors 4 τρέχει σε δυο ταχύτητες. Από τη μια, μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο της ιστορίας (το time-skip), τα γραφικά του παιχνιδιού φαντάζουν προηγούμενης γενιάς, με πολλά textures και skins να θυμίζουν τα παιχνίδια του PlayStation 3. Από εκείνο το σημείο και μετά, τα πράγματα βελτιώνονται με textures υψηλότερης ποιότητας, αλλά και πάλι δεν θυμίζουν σε τίποτα παιχνίδι του 2020.



Οι δεκάδες εχθροί στο πεδίο της μάχης γονάτισαν σε αρκετές στιγμές το απλό PlayStation 4, στο οποίο έγινε η δοκιμή, με τα frame drops να φτάνουν οριακά σε μη playable καταστάσεις τον τίτλο. Από την άλλη τα cutscenes είναι σε εξαιρετικό επίπεδο και σχεδιαστικά αρκετά κοντά στο anime, ενώ όπως αναφέραμε πιο πάνω οι Ιάπωνες ηθοποιοί, κάνουν την όλη παρακολούθησή τους ακόμα καλύτερη.







Συμπέρασμα



Εν κατακλείδι, το One Piece: Pirate Warriors 4 αποτελεί έναν ιδιαίτερο τίτλο και όπως όλα τα παιχνίδια της σειράς “Warriors”, απευθύνεται σε πολύ περιορισμένο κοινό. Μπορεί να διαθέτει το μεγαλύτερο roster χαρακτήρων που έχει εμφανιστεί στο franchise, δυστυχώς όμως δεν εξελίσσει σχεδόν σε κανένα σημείο το κλασσικό, αλλά απαρχαιωμένο πλέον, gameplay της σειράς, ενώ και οπτικά βρίσκεται αρκετά πιο πίσω από το να χαρακτηριστεί τίτλος του 2020.



Βαθμολογία: 6/10