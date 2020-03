One Punch Man: A Hero Nobody Knows - Review: Ίσως χρειαζόταν διαφορετική προσέγγιση

Πληροφορίες



Τίτλος: One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Διαθέσιμο σε: PlayStation 4 / Xbox One / PC

Δοκιμάστηκε σε: PlayStation 4

Εταιρεία Ανάπτυξης: Spike Chunsoft

Εκδότρια Εταιρεία: Bandai Namco Entertainment

Είδος: Fighting

Ηλικίες: 12+

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 28 Φεβρουαρίου 2020

To One Punch Man είναι ένα σχετικά νέο manga καθώς μετράει μόλις 10 χρόνια ζωής, ενώ στην τηλεόραση μεταφέρθηκε πριν μόλις πέντε χρόνια. Παρόλα αυτά έχει καταφέρει να κάνει επιτυχία, τόσο με το ιδιαίτερο concept του, όσο και με τον χαρακτηριστικό πρωταγωνιστή του, τον Saitama.



Όσον αφορά τα video games, ο Saitama δεν είχε κάνει ακόμα ντεμπούτο, μέχρι που η Bandai Namco μαζί με τη Spike Chunsoft αποφάσισαν ότι είχε έρθει αυτή ώρα, μετά και την επιτυχημένη δεύτερη σεζόν του anime. Οι δυο εταιρείες, που πέρυσι μας είχαν προσφέρει το επιεικώς μέτριο Jump Force, συνεργάζονται ξανά για να φέρουν στις οθόνες μας το One-Punch Man: A Hero Nobody Knows.













Σενάριο



Το παιχνίδι ακολουθεί τα γεγονότα της πρώτης σεζόν του anime, οπότε αν δεν γνωρίζετε πολλά για τον Saitama και τις ιδιαίτερες δυνάμεις του, μην ανησυχείτε καθώς θα τα δείτε όλα στο παιχνίδι.



Στην πρώτη σεζόν του anime έχουν κατακλύσει τη Γη τέρατα όλων των ειδών και απειλούν να καταστρέψουν τα πάντα. Ο εκατομμυριούχος Agoni έχει δημιουργήσει το Hero Association, μια οργάνωση που προσλαμβάνει άτομα με ειδικές ικανότητες για να προστατεύσει τους πολίτες. Οι ήρωες κατατάσσονται σε κατηγορίες (C-B-A-S) ανάλογα με τις δυνάμεις τους, και ανάλογα με τη δυσκολία και τη δύναμη του αντίπαλου-τέρατος, αναλαμβάνουν κάθε αποστολή.



Ο Saitama τώρα δεν ενδιαφέρεται για τίποτα από τα παραπάνω. Έχει προπονηθεί σε επίπεδο που μπορεί να εξοντώσει τους πάντες με μια μόλις γροθιά (εξού και το One Punch Man) και αναζητά διαρκώς κάποιον να τον δυσκολέψει έστω και λίγο. Θέλει να είναι ήρωας απλά για τη διασκέδαση του.



Το σενάριο του παιχνιδιού έχει τις στιγμές του, διαρκεί γύρω στις 10 ώρες, αλλά αν έχετε δει το anime ή έχετε διαβάσει το manga δεν θα βρείτε τίποτα ενδιαφέρον ή κάτι καινούργιο.





Gameplay



Το One Punch Man: A Hero Nobody Knows είναι ένα 3v3 arena brawler, με το gameplay του να θυμίζει αρκετά αυτό του Jump Force. Ξεκινώντας, δημιουργείτε τον χαρακτήρα σας μέσα από ένα περιορισμένο customization σύστημα και μπαίνετε στην πόλη, που λειτουργεί σαν το κεντρικό hub του παιχνιδιού.



Η πόλη στην αρχή είναι αρκετά περιορισμένη και σε ορισμένα σημεία αρκετά φτωχή σε περιεχόμενο. Σε αυτήν, εκτός από έναν μεγάλο αριθμό αποστολών, μπορείτε να βρείτε και διάφορα μαγαζιά, στα οποία μπορείτε να αγοράσετε αντικείμενα που βοηθούν στη μάχη, διακοσμητικά αντικείμενα, με τα οποία μπορείτε να γελοιοποιήσετε όσο δεν πάει τον χαρακτήρα σας, αλλά και έπιπλα για να εξοπλίσετε το δωμάτιο σας.



Εκτός από την εμφάνιση, μπορείτε να παραμετροποιήσετε και τις δυνάμεις του ήρωά σας ακόμα και το fighting στυλ του, ώστε να τον κάνετε πιο ευέλικτο με λιγότερο damage ή δυσκίνητο με περισσότερο damage. Επίσης, με κάθε επίπεδο που θα ανεβαίνετε θα κερδίζετε πόντους, τους οποίους θα μπορείτε να μοιράσετε στα στατιστικά του χαρακτήρα σας. Γενικά, το customization ξεκινά υπερβολικά απλά, όμως στη συνέχεια εξελίσσεται και δίνει αρκετές επιλογές στον παίκτη, ώστε να πειράξει σε βάθος τον χαρακτήρα του.







Σκοπός σας είναι να κάνετε όσο περισσότερες αποστολές μπορείτε ώστε να ανέβετε στην κλίμακα βαθμολόγησης του Hero Association. Το πρόβλημα είναι ότι τα quests στην πλειοψηφία τους είναι βαρετά και επαναλαμβανόμενα και δεν μας έκανε διάθεση να τα ολοκληρώσουμε όλα. Επίσης τα τέρατα είναι αρκετά generic, με τη μόνη διαφορά πολλές φορές να είναι το χρώμα τους. Σε αυτό το σημείο φαίνεται ξεκάθαρα η έλλειψη φαντασίας στη δημιουργία τόσο νέων κακών, πέραν του anime, όσο και κάποιων πιο πρωτότυπων αποστολών. Το μόνο θετικό είναι ότι διαρκούν λίγο χρόνο.



Όσον αφορά το fighting κομμάτι το One Punch Man: A Hero Nobody Knows θυμίζει και σε αυτό το σημείο το Jump Force. Οι χαρακτήρες διαθέτουν τις βασικές κινήσεις, όπως επίθεση, άμυνα, αποφυγή κλπ., αλλά και τέσσερις special επιθέσεις για περισσότερο damage. Αν και οι μάχες προσφέρουν διασκέδαση, δεν εντυπωσιάζουν σε κανένα σημείο. Τα animations των επιθέσεων είναι υπερβολικά αργά, και πολλές φορές τελειώνουν αφού δεχθεί το damage ο αντίπαλος, ενώ και η ανταπόκριση τόσο στην άμυνα όσο και στα διάφορα combos έχει σημαντική καθυστέρηση.



Επειδή όμως η επιλογή ενός χαρακτήρα που νικά τους πάντες με μια γροθιά δεν ταιριάζει σε ένα fighting παιχνίδι, οι δημιουργοί σκέφτηκαν ένα ωραίο τρόπο ώστε να μην νικάτε απευθείας. Ξεκινώντας την μάχη σας, εκπέμπετε ένα σήμα SOS, ώστε να δείτε ποιοι ήρωες θα ανταποκριθούν. Μόλις ανταποκριθούν, ξεκινούν να σας βρουν, ενώ εσείς πολεμάτε. Σκοπός σας λοιπόν είναι να επιβιώσετε μέχρι να φτάσουν οι ενισχύσεις, ενώ ανάλογα με τον τρόπο που πολεμάτε, μπορείτε να μειώσετε και τον χρόνο που θα κάνει ο άλλος ήρωας να έρθει. Μόλις φτάσει, μπαίνει στην ομάδα σας και μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε. Αν σας τύχει ο Saitama τότε απλά νικάτε με μια γροθιά. Στα υπόψιν ότι ο Saitama χρειάζεται τον τριπλάσιο χρόνο από τους άλλους ήρωες για να καταφθάσει.







Στο multiplayer από την άλλη, αν επιλέξετε και οι δυο παίκτες τον Saitama, τότε μπορείτε να προκαλέσετε κανονικό damage ο ένας στον άλλον. Και ναι, στο One-Punch Man: A Hero Nobody Knows υπάρχει κανονικό multiplayer, όπου μπορείτε να παίξετε με φίλο σας τοπικά ή με άλλους παίκτες που υπάρχουν στην πόλη online, επιλέγοντας μέσα από 28 χαρακτήρες τους οποίους θα ξεκλειδώσετε όσο παίζετε το παιχνίδι.



Οπτικά το One Punch Man: A Hero Nobody Knows σίγουρα δεν εντυπωσιάζει και σε κάποια σημεία θυμίζει παιχνίδι προηγούμενης γενιάς. Τα textures του περιβάλλοντος είναι χαμηλής ποιότητας, ενώ και στους δευτερεύοντες χαρακτήρες δεν έχει δοθεί η πρέπουσα προσοχή. Ο Saitama και κάποιοι πιο κεντρικοί ήρωες έχουν προσεχθεί περισσότερο. Χαμηλής ποιότητας είναι και τα cutscenes με το animation των χαρακτήρων και εδώ να προβληματίζει.



Τεχνικός Τομέας



Στη συνέχεια, σε αρκετές μάχες παρατηρήθηκαν κάποια framedrops στο Xbox One X που δοκιμάσαμε το παιχνίδι. Για τη συγκεκριμένη ποιότητα εικόνας, κάτι τέτοιο δεν έχει δικαιολογία. Ακουστικά, ενώ συμμετέχουν οι ηθοποιοί του anime τόσο της αγγλικής όσο και της ιαπωνικής μεταγλώττισης, δεν θα λέγαμε η Spike Chunsoft εκμεταλλεύτηκε την επιλογή τους, καθώς πολλές φορές οι χαρακτήρες δεν μιλούν ή άλλες φωνάζουν υπερβολικά. Δεν μένει χρόνος για να «παίξουν».





Συμπέρασμα



Η πρώτη παρουσία του Saitama στα video games σίγουρα δεν κρίνεται επιτυχημένη. Μπορεί το One-Punch Man: A Hero Nobody Knows να διαθέτει κάποια καλά στοιχεία, όμως δυστυχώς δεν ξεχωρίζει κανένα από αυτά.



Από την άλλη πιο πολύ θυμίζει παιχνίδι προηγούμενης γενιάς, τόσο οπτικά όσο και από άποψη gameplay, το οποίο αν και είχε διασκεδαστικές στιγμές, το βρήκαμε υπερβολικά αργό και όχι αντάξιο άλλων παρόμοιων τίτλων. Μαζί με τα επαναλαμβανόμενα quests και τους χωρίς φαντασία κακούς ολοκληρώνουν ένα μη θελκτικό, για τον αγοραστή, πακέτο.



Γενικά, η Spike Chunsoft μαζί με την Bandai Namco ίσως θα πρέπει να στραφούν σε διαφορετικές προσεγγίσεις αν θέλουν να συνεχίσουν σε αυτό το genre, καθώς και οι δυο προσπάθειες τους μέχρι τώρα ήταν αρκετά αδύναμες.



Βαθμολογία: 5/10