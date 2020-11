PlayStation PULSE 3D Wireless Headset - Review: Απολαύστε τον 3D ήχο του PS5

Του Παύλου Κρούστη



Πληροφορίες



Συσκευή: PlayStation PULSE 3D Wireless Headset

Συμβατά με: PlayStation 5 / PlayStation 4 / PC / Mac (μέσω USB dongle) / Οποιαδήποτε συσκευή μέσω 3.5mm

Δοκιμάστηκαν σε: PlayStation 5 / PC

Τιμή: €99,00 [playstation.com]





Έχουν περάσει μερικές ημέρες από τότε που πιάσαμε το PlayStation 5, την κονσόλα νέας γενιάς της Sony, στα χέρια μας. Λίγες ημέρες μετά την κονσόλα, λάβαμε από την εταιρεία τα περιφερειακά που κυκλοφορούν μαζί με την κονσόλα. Το δημοφιλέστερο απ’ αυτά είναι μακράν το νέο σετ ακουστικών, PULSE 3D, που υποστηρίζει το 3D Audio, τη νέα τεχνολογία ήχου του PlayStation 5.



Tο PS5, όπως αναφέραμε και στην αναλυτική μας παρουσίαση, διαθέτει σημαντικές αναβαθμίσεις στο σύστημα ήχου του, με το νέο τσιπ, που ονομάζεται Tempest 3D AudioTech. Το συγκεκριμένο κομμάτι hardware χρησιμοποιεί ανεξάρτητους πόρους για να αναπαράγει ήχο υψηλής ανάλυσης με ακρίβεια στην τοποθέτηση της πηγής του κάθε ήχου, όπως ονομάζεται στην ουσία ο positional ήχος. Σκεφθείτε ακόμα καλύτερη καθαρότητα για ένα surround σύστημα, που μας επιτρέπει να ξεχωρίζουμε με άνεση τις πηγές των ήχων στον χώρο απ’ όπου κι αν προέρχονται.



Δεν υπάρχει ακριβώς καινοτομία όταν μιλάμε για positional ή binaural ήχο, αφού η συμβολή της Dolby και της DTS στη συγκεκριμένη κατηγορία συνεχώς εξελίσσει τις τεχνολογίες αυτές, με το PlayStation 5 όμως να μην υποστηρίζει ούτε Dolby Atmos, ούτε DTS:X στην αναπαραγωγή των παιχνιδιών. Οι εν λόγω τεχνολογίες αποτελούν τις πιο πρόσφατες από την εκάστοτε εταιρεία και στην ουσία έχουν καταφέρει να δώσουν καλύτερη 3D εικόνα με πιο σωστή τοποθέτηση και στον κάθετο άξονα, κάτι που έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια περισσότερο και τις διαφοροποιεί σε σχέση με τις προηγούμενες.







Φυσικά, το PS5 που αυτήν τη στιγμή ταυτίζεται με την αιχμή της τεχνολογίας σε οπτικοακουστικό φορμά, δεν θα μπορούσε να μην έχει δική του λύση για τον positional ήχο. To 3D Audio της Tempest 3D AudioTech είναι η απάντηση σε αυτό. Με δικαιώματα που ανήκουν αποκλειστικά στη Sony, ο έλεγχος της εφαρμογής του 3D ήχου στο σύστημα της Sony ανήκει αποκλειστικά σε εκείνη.





Ο τρόπος λειτουργίας του 3D Audio παρουσιάζει ενδιαφέρον, αλλά όπως αναφέραμε και στην παρουσίαση του PS5 είναι ακόμη ελλιπής. Η Sony σκοπεύει να κάνει διαθέσιμη την τεχνολογία για κάθε μέσο διάδοσης του ήχου, είτε μιλάμε για τα ηχεία της τηλεόρασης, είτε για ξεχωριστά ηχεία, είτε για ηχομπάρα ή ενισχυτή. Αυτήν τη στιγμή όμως το 3D Audio είναι διαθέσιμο μόνο για ακουστικά. Συγκεκριμένα, το 3D Audio υποστηρίζεται στο PS5 από όλα τα ακουστικά που είναι συμβατά με PS4 και PS5 μέσω USB ή μπορείτε να το ενεργοποιήσετε σε όλα τα ακουστικά, αν είναι συνδεδεμένα με καλώδιο audio jack 3.5mm, ακόμη κι αν δεν είναι συμβατά με PlayStation.



Αυτό γίνεται μέσα από τις ρυθμίσεις ήχου του PlayStation 5. Αφού ενεργοποιήσετε το 3D Audio, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα πέντε διαθέσιμα προφίλ στο μενού, που ακούγεται καλύτερα στα δικά σας αυτιά με τα ακουστικά που χρησιμοποιείτε. Το «καλιμπράρισμα» αυτό είναι ένα πρώτο βασικό επίπεδο γι’ αυτό που επιθυμεί να κάνει η Sony στο άμεσο μέλλον. Η εταιρεία έχει δηλώσει τις προθέσεις της να δημιουργήσει εξατομικευμένα προφίλ για τον κάθε χρήστη και τον τρόπο που ακούει αυτός. Τα προφίλ αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα στο σύστημα να προσαρμοστεί στα φυσικά χαρακτηριστικά του καθενός (μέγεθος προσώπου, σχήμα αυτιών, κλπ.) για τη βέλτιστη απόδοση 3D ήχου. Μέχρι να γίνει διαθέσιμο αυτό, το μόνο που μπορεί να κάνει ο χρήστης προς το παρόν, είναι να επιλέξει ένα από τα πέντε προφίλ.



Πάνω σε όλα αυτά που αναφέραμε παραπάνω, η Sony έχει έτοιμο στο λανσάρισμα της κονσόλας ένα headset που έρχεται ως διάδοχος των ασύρματων PS4 Gold και Platinum ακουστικών και αποτελεί το επίσημο συνοδευτικό σετ ασύρματων ακουστικών του PlayStation 5.











To PULSE 3D Wireless Headset, όπως ονομάζεται, εμφανισιακά διαθέτει πολλά κοινά στοιχεία με την κονσόλα, με ίδια χρώματα και υφές. Το headset είναι όλο κατασκευασμένο από σκληρό πλαστικό και δεν διαθέτει καμία μεταλλική επιφάνεια. Αυτό το κάνει αρκετά ελαφρύ, αφού ζυγίζει 295 γραμμάρια. Σχεδιαστικά χαρακτηρίζεται από τα τεράστια earcups, που φαίνονται περισσότερο παχιά, με το «μαξιλαράκι» να φτάνει περίπου στη μέση του πλάτους του κάθε earcup και από το λευκό πλαστικό σχέδιο που καμπυλώνει σύμφωνα με τη φουτουριστική τάση που διέπει και τον σχεδιασμό της κονσόλας.



Κάτι που μας ενόχλησε αρχικά είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει περιθώριο σοβαρής ρύθμισης του ύψους των ακουστικών ή τρόπος για να προσαρμοστούν ακριβώς στα αυτιά μας. Υπάρχει ένα χοντρό λάστιχο που ακουμπάει στο επάνω μέρος της κεφαλής, το οποίο ρυθμίζεται ελαφρώς και παρότι δεν είναι υφασμάτινο, δεν ενοχλεί το κεφάλι, γιατί είναι αρκετά μαλακό. Το πλαστικό τμήμα είναι αρκετά εύκαμπτο και μπορεί να ανοίξει για να υποδεχθεί ακόμα και πολύ μεγάλα κεφάλια, ενώ η μη ευελιξία των earcups είναι κάπως προβληματική.



Δεν είχα πρόβλημα να τα εφαρμόσω στο δικό μου κεφάλι, όμως δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορούν να πουν το ίδιο όλοι οι χρήστες. Σίγουρα τα ένιωσα ξεκούραστα ακόμη και μετά από συνεχόμενο session αρκετών ωρών και το μόνο που ενόχλησε ελαφρώς είναι το γεγονός ότι στο εσωτερικό των earcups οι οδηγοί δεν είναι παράλληλα τοποθετημένοι απέναντι στο αυτί, αλλά έχουν μια κλίση. Είναι μερικά εκατοστά πιο βαθιά στο πίσω μέρος του αυτιού και έρχονται πιο πολύ στην επιφάνεια στο μπροστινό. Αυτό σημαίνει ότι ίσως ακουμπάει το μπροστινό μέρος του οδηγού στο αυτί σας. Πιθανώς έχει να κάνει με την αναπαραγωγή του 3D ηχητικού περιβάλλοντος και δεν πιστεύω ότι θα ενοχλήσει κανέναν, αλλά είναι άξιο αναφοράς. Ακόμη κάτι που δεν με ενθουσίασε είναι η ποιότητα του συνθετικού υλικού, που ακουμπά στο αυτί. Είναι δερματίνη και φοβάμαι ότι μοιάζει πολύ με το αντίστοιχο υλικό που είχε χρησιμοποιήσει η Sony στα προηγούμενα ακουστικά, αλλά και στο PlayStation VR, που έπειτα από αρκετή χρήση μπορεί να αρχίσει να διαλύεται. Προφανώς δεν αντιμετώπισα κάτι τέτοιο ακόμη, αλλά το φοβάμαι, γιατί το συνθετικό υλικό δεν φαίνεται ποιοτικό.



Συνολικά, ο σχεδιασμός είναι αρκετά όμορφος και ταιριάζει απόλυτα με τον φουτουριστικό ύφος της κονσόλας, όμως η ποιότητα κατασκευής δεν είναι η καλύτερη που έχουμε δει σε αυτήν την κατηγορία. Παρ’ όλα αυτά, τα ακουστικά φαίνονται ιδιαίτερα ανθεκτικά, με τα πλαστικά να είναι αρκετά εύκαμπτα και στη χρήση είναι αρκετά ξεκούραστα.







Το headset διαθέτει στο αριστερό earcup όλα τα κουμπιά για τις λειτουργίες του. Στα θετικά είναι το γεγονός ότι έχει μπόλικες από δαύτες, όμως στα αρνητικά είναι ότι έχουμε πολλά κουμπάκια για να μάθουμε να τα χειριζόμαστε χωρίς να βλέπουμε. Συγκεκριμένα, έχουμε τον διακόπτη ενεργοποίησης, θύρα 3.5mm, θύρα USB-C για τη φόρτιση, mute button, το volume rocker που ενώνει κάπως το “+” με το “-“, άρα ξεχωρίζει σε σχέση με τα άλλα κουμπιά, έναν διακόπτη για monitor, δηλαδή για να ακούτε τη φωνή σας και ακόμα ένα rocker το οποίο κάνει μια μίξη ανάμεσα στον ήχο του chat και στον ήχο του παιχνιδιού. Στο default είναι στη μέση, αλλά μπορείτε να το φέρετε μέχρι τέρμα προς κάποια από τις δύο μεριές, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο. Ναι, τα κουμπιά είναι πολλά. Το να συνηθίσει κάποιος απλά με την αφή να βρίσκει το volume rocker δεν είναι πολύ εύκολο, όμως εκτιμούμε το γεγονός ότι υπάρχουν τόσες λειτουργίες.



Στην ίδια μεριά έχουμε και τα δύο μικρόφωνα με το δεύτερο να λειτουργεί για την ακύρωση θορύβου. Το μικρόφωνο δεν έχει δικό του μπουμ, καλάμι δηλαδή για να έρχεται στο στόμα σας, αλλά υπάρχει μόνο μια μικρή οπή μπροστά από τον διακόπτη ενεργοποίησης. Αντίστοιχα το μικρόφωνο για την ακύρωση θορύβου είναι άλλη μια μικρή οπή προς τα πίσω. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός λειτουργεί θετικά ως προς το γεγονός ότι δεν έχετε κάτι να σας ενοχλεί μπροστά από το στόμα σας, όμως από την άλλη είναι εύκολο να λάβει το μικρόφωνο ήχο και από κάποιον που είναι δίπλα σας ή να μεταφέρει κάποιο κοντινό θόρυβο στο περιβάλλον. Η ακύρωση θορύβου με το πίσω μικρόφωνο δεν λειτουργεί πολύ καλά και γενικά δεν ακούσαμε διαφορά αφού ό,τι ήχος βρίσκεται γενικά κοντά, περνάει από το μικρόφωνο. Συνολικά το μικρόφωνο κάνει τη δουλειά του θα λέγαμε απλά ικανοποιητικά, με την ποιότητα να όμως να είναι αρκετά μέτρια.





Τώρα ακούτε την ποιότητα του μικροφώνου. Μιλάμε σε κανονική ένταση ενώ έχουμε στα αυτιά μας τα ακουστικά και το μικρόφωνο βρίσκεται στην περιφέρεια του αριστερού earcup. Αυτός ο ήχος που ακούτε είναι απευθείας από το μικρόφωνο. Έτσι θα ακούγεται η φωνή σας στο chat. Φέρνουμε μπροστά μας μια πηγή που παράγει ήχο. Όπως ακούμε η ακύρωση θορύβου δεν λειτουργεί σε αυτήν την περίπτωση.











Φτάνοντας στην ποιότητα του ήχου των ακουστικών, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι συνδέονται ασύρματα στα 2.4 GHz με ένα USB dongle και παρότι μπορούν να συνδεθούν και μέσω jack 3.5mm με οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει τέτοια θύρα, όπως για παράδειγμα το PlayStation VR , εννοείται ότι προτιμάται η ασύρματη σύνδεση. Τα PULSE 3D εκτός από PS5, δουλεύουν ασύρματα και σε PS4, αλλά και σε PC ή Mac. Βρήκαμε λίγο απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια εφαρμογή της Sony, ούτε κάποιος τρόπος μέσω του PlayStation να πειράξουμε το equalizer, όμως η γενική ρύθμιση διαθέτει μπόλικο presence, αρκετά καλή λαμπρότητα και, εν αντιθέσει με κάποιες φήμες που έχουν βγει ως τώρα, διαθέτουν πάρα πολύ καλά μπάσα. Για την ακρίβεια κατεβαίνει έως και τα 25 Hz άνετα, ενώ υπάρχει παρουσία ακόμη και στα 20 Hz. Οι εκρήξεις στα παιχνίδια ακούγονται απίστευτες, ενώ στη μουσική είναι καλύτερα απ’ ό,τι περιμέναμε για συσκευή της κατηγορίας. Στις υψηλές συχνότητες έχουμε παρουσία μέχρι περίπου τα 15 KHz, που είναι αρκετά τίμια απόκριση για την κατηγορία. Υπάρχει έξτρα ένταση στις μεσαίες, που σημαίνει ότι οι ομιλίες ακούγονται πεντακάθαρα. Γενικά η συχνοτική απόκριση είναι περισσότερο φιλική προς το αυτί και όχι ουδέτερη. Αυτό για gaming headset δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Ίσα ίσα δημιουργεί «συμπαθητικό» ήχο.



Δοκιμάσαμε τα ακουστικά σε διάφορα σενάρια: τόσο σε PC, όσο και σε PS4 / PS5 με μουσική, που μας άρεσε πολύ, σε ταινίες που δεν πήραμε ακριβώς την αίσθηση του surround που θα περιμέναμε, αλλά ήταν σχετικά ικανοποιητικά και τέλος με το 3D Audio του PS5. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι δοκιμάσαμε και κάποια άλλα gaming ακουστικά, συμβατά με PS4 σε συνδυασμό με το 3D Audio, αλλά και άλλα ασύμβατα ακουστικά με PlayStation μέσω της θύρας των 3.5mm, πάλι με ενεργό το 3D Audio. Το καλύτερο αποτέλεσμα για 3D, το πήραμε σίγουρα από τα PULSE 3D, καθώς φαίνεται πως είναι φτιαγμένα για αυτό ακριβώς.

Τα νέα ακουστικά του PlayStation λειτουργούν θαυμάσια με τη νέα 3D Audio τεχνολογία και μάλιστα μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα για τα χρήματα που ζητά. Στο Astro’s Playroom μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε ακριβώς από πού μας μιλούσε το κάθε ρομποτάκι, στο Spider-Man από πού μάς φωνάζει ο κάθε πολίτης στους δρόμους και στο Devil May Cry 5 Special Edition ακριβώς πού βρίσκεται ο κάθε εχθρός.



Για να είμαστε πιο ξεκάθαροι, το 3D Audio θα πρέπει να υποστηρίζεται και από τα παιχνίδια για να μπορέσετε να το απολαύσετε. Απ’ ό,τι φαίνεται όμως, όλα μάλλον τα παιχνίδια που θα δούμε στο PS5 θα έχουν τέτοια υποστήριξη, καθώς στο λανσάρισμα όσα παιχνίδια δοκιμάσαμε είναι συμβατά. Το 3D Audio υποστηρίζεται παράλληλα και από τα Ghost of Tsushima και The Last of Us Part II, αλλά και άλλα παιχνίδια, όπως το Hellblade που χρησιμοποιεί binaural audio. Αυτή η αίσθηση της κατευθυντικότητας του positional audio γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη αφού καταλαβαίνουμε ακριβώς από πού έρχεται ο κάθε ήχος. Έχουμε πολύ μεγαλύτερη ανάλυση στη λήψη δειγμάτων ήχου και είναι σαν να μεγαλώνει η ανάλυση στο περιβαλλοντικό εύρος για τον ήχο μας. Μπορούμε να αντιληφθούμε καλύτερα αν κάτι βρίσκεται πίσω μας, από κάτω μας ή πίσω δεξιά μας. Και τα PULSE 3D εξυπηρετούν εξαιρετικά αυτόν τον σκοπό σε συνδυασμό με το 3D Audio.













Συνολικά, τα ακουστικά σε συμβατική χρήση έχουν λίγο καλύτερη ποιότητα απ’ ό,τι περιμέναμε, χωρίς να έχουμε παθητική ακύρωση θορύβου όμως, αφού τα earcups δεν εφαρμόζουν τέλεια, ενώ δεν τα προτείνουμε για ταινίες ή σειρές. Στα παιχνίδια που δεν έχουν 3D ήχο, αποδίδουν μια χαρά για την κατηγορία τους, αλλά πήραμε εξαιρετικά αποτελέσματα στην αποτύπωση του 3D περιβάλλοντος, όταν έχουμε 3D Audio.

Τέλος, η αυτονομία τους φτάνει σύμφωνα με τη Sony γύρω στις 12 ώρες. Εμείς βρήκαμε ότι κρατούν περίπου 10. Γενικά είναι ικανοποιητική διάρκεια, ενώ για τη φόρτιση θέλουν περίπου 3,5 ώρες μέσω της θύρας USB-C, που αποδεικνύεται σωτήρια επιλογή, όπως έχουμε αναφέρει ήδη και για το χειριστήριο. Στο πακέτο θα βρείτε ένα καλώδιο USB-A σε USB-C για τη φόρτιση και ένα καλώδιο 3.5mm, μαζί με τα εγχειρίδια.



Συμπέρασμα



Τα PULSE 3D είναι πάρα πολύ αξιόλογα ακουστικά για την κατηγορία τους, με το σοβαρότερο πλεονέκτημα να είναι το 3D Audio, για το οποίο φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά ρυθμισμένα. Όσοι τα προπαραγγείλατε μαζί με το PS5 σας, κάνατε πολύ καλά, ενώ όσοι θέλετε να απολαύσετε 3D Audio, καλό είναι να ξέρετε ότι έχετε κι άλλες επιλογές, αλλά τα PULSE 3D είναι από τις καλύτερες που δοκιμάσαμε.



Σε συμβατική χρήση δεν εντυπωσιάζουν, αλλά κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους τόσο σε υπολογιστή, όσο και σε PS4, αλλά και σε όποια άλλη πηγή μέσω θύρας 3.5mm. Η ποιότητα κατασκευής και η εργονομία δεν μας ενθουσίασε, όμως είναι αρκετά ξεκούραστα και έχουν καλύτερο ήχο απ’ ό,τι περιμέναμε. Αυτήν τη στιγμή αποτελούν έναν από τους καλύτερους τρόπους για να απολαύσετε το 3D Audio στα παιχνίδια του PlayStation 5.



Βαθμολογία: 9/10