Pokemon: Let's Go, Pikachu! - Review: Ένα πραγματικά αξιόλογο remake

Με την κυκλοφορία του Nintendo Switch τον Μάρτιο του 2017 ανυπομονούσαμε για τους επόμενους τίτλους των διάσημων σειρών της Nintendo. Πρώτα με το The Legend of Zelda: Breath of the Wild και στην συνέχεια με το Super Mario Odyssey, η ιαπωνική εταιρία έδωσε τα πρώτα δείγματα, τα οποία ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά.





Όμως κάτι μας έλειπε. Τα αγαπημένα μας τερατάκια τσέπης. Ή αλλιώς Pocket Monsters. Ή αλλιώς Pokémon. Όλοι εμείς που μεγαλώσαμε με τα Nintendo Game Βoy πάντα είχαμε μια κασέτα Pokémon να τα συνοδεύει ή είχαμε έρθει σε επαφή μαζί τους σε κάποιον φίλο/συγγενή. Στην Ε3 2017, η Nintendo ανακοίνωσε την επιστροφή της σειράς Pokémon στο Nintendo Switch αυτήν τη φορά, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Θα είχαμε για πρώτη φορά την ευκαιρία να παίξουμε την αγαπημένη μας σειρά σε οικιακή και όχι αποκλειστικά σε handheld (φορητή) κονσόλα.







Όλα αυτά μέχρι τον περασμένο Μάιο, που η Nintendo έβαλε τέλος στα σενάρια και ανακοίνωσε και επίσημα τα Pokémon: Let’s Go Pikachu! και Pokémon: Let’s Go Eevee!. Οι δυο τίτλοι αποτελούν remake της Pokémon Yellow κασέτας που κυκλοφόρησε 20 χρόνια πριν, διαδραματίζονται στην περιοχή του Kanto και περιλαμβάνουν τα original 151 Pokémon (με κάποιες έξτρα προσθήκες). Σύμφωνα με την εταιρεία αποτελούν εντελώς ξεχωριστό project από τη βασική σειρά Pokémon, αφού υπάρχει στα σκαριά και ένας ακόμα τίτλος που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2019.













Σκοπός της εταιρείας με τους Let’s Go τίτλους είναι να προσελκύσει το νεαρότερο κοινό οι οποίοι είναι φρέσκοι στη σειρά, αλλά και τους παίκτες του Pokémon GO, καθώς όπως θα διαβάσετε στην συνέχεια, ο διάσημος mobile τίτλος συνδέεται άμεσα με τις δυο νέες προσθήκες της σειράς, ενώ σίγουρα υπάρχει και μια νότα νοσταλγίας για τους γηραιότερους, αφού μπορούν να αναβιώσουν μια από τις καλύτερες περιπέτειες της σειράς με ανανεωμένα γραφικά και κάποια καινούργια χαρακτηριστικά.







Σενάριο





Οι τίτλοι Pokémon ποτέ δεν φημίζονταν για το σενάριο τους, καθώς σε κάθε παιχνίδι έχουμε και έναν διαφορετικό πρωταγωνιστή, σε διαφορετική περιοχή που θέλει να γίνει ο Pokémon Master. Το ίδιο συμβαίνει και στο Pokémon: Let’s Go Pikachu! το οποίο όπως αναφέραμε και πιο πάνω διαδραματίζεται στην περιοχή Kanto και η περιπέτεια μας ξεκινάει με δυο παιδιά από την πόλη Pallet. Αφού επιλέξετε το φύλο και το όνομα του πρωταγωνιστή σας, αποκτάτε το πρώτο σας Pokémon από τον καθηγητή Oak, το οποίο διαφέρει αναλόγως της έκδοσης που έχετε στα χέρια σας.







Διαθέτοντας την Let’s Go Pikachu! έκδοση, το πρώτο μας Pokémon δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τον Pikachu, ενώ ο Rival απέκτησε το Pokémon της έταιρης έκδοσης, την Eevee. Από εκείνη τη στιγμή, ο κόσμος των Pokémon ήταν ορθάνοιχτος για εξερεύνηση και ο στόχος του να τα πιάσουμε όλα πιο ορατός από ποτέ.













Σεναριακά οι Let’s Go τίτλοι δεν διαφέρουν σχεδόν σε τίποτα από την original Pokémon Yellow αν και κάποιες περιοχές, που θα αναλύσουμε στην συνέχεια, έχουν απλουστευτεί αρκετά.





Gameplay





Ξεκινώντας την περιπέτειά σας, το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσετε είναι ότι τα Pokémon είναι ορατά και περιφέρονται στον κόσμο, κάτι που αποτελεί και το μεγαλύτερο θετικό των Let’s Go τίτλων, καθώς δεν χρειάζεται να σταματάτε συνέχεια την πορεία σας, επειδή κάποιο άγριο Pokémon σας επιτέθηκε.







Πλέον μπορείτε να διαλέξετε ποια Pokémon θέλετε προτού μπείτε σε «μάχη» μαζί τους, ενώ αν ψάχνετε κάποιο σπανιότερο, με αυτόν τον τρόπο, ο εντοπισμός τους γίνεται πιο εύκολος από πότε. Επίσης αυτή η μορφή φέρνει τα παιχνίδια όλο και πιο κοντά στα μονοπάτια της σειράς anime, όπου τα Pokémon ξεπηδούσαν κυριολεκτικά από παντού και είναι κάτι που μας αρέσει πολύ. Ελπίζουμε να συνεχιστεί και στους επόμενους τίτλους Pokémon, ώστε να συνεχίσουμε να αποφεύγουμε όλα τα ενοχλητικά Zubat.













Σε αυτό το σημείο έρχεται η πρώτη σύνδεση των Let’s Go τίτλων με το Pokémon Go και έχει να κάνει με τον τρόπο που μπορείτε να πιάσετε τα Pokémon. Πλέον δεν μάχεστε μαζί τους, όπως γινόταν σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά τα πιάνετε με τον ίδιο τρόπου που τα πιάνετε στο Pokémon Go. Από τη στιγμή που θα γίνει encounter και θα μπείτε σε διαδικασία «μονομαχίας» μαζί του, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να του δώσετε διάφορα berries (τα γνωστά από το Pokémon Go) για να τα κάνετε πιο ευάλωτα και στη συνέχεια να στοχεύσετε και να πέτυχετε τον κύκλο που ανοιγοκλείνει πάνω τους. Ο κύκλος μπορεί να είναι πράσινος αν το Pokémon είναι χαμηλού επιπέδου και εμφανίζεται συχνά, πορτοκάλι αν είναι μεγαλύτερου επιπέδου και με λίγο σπανιότερο spawn ή και κόκκινος αν είναι ακόμα μεγαλύτερου επιπέδου και αρκετά σπάνιο.





Αναλόγως σε ποιο σημείο θα πετύχετε τον κύκλο, τόσες περισσότερες ή λιγότερες πιθανότητες έχετε για να επιτύχετε. Επίσης τα Pokémon κουνιούνται αρκετά, κάτι που κάνει την στόχευση τους κάπως πιο δύσκολη.





Η στόχευση γίνεται χρησιμοποιώντας τα motion controls που διαθέτουν τα Joy-cons αν παίζετε με το Joy-con ή στοχεύοντας και κουνώντας όλη την κονσόλα αν παίζετε σε handheld μορφή. Με το Joy-con η διαδικασία είναι αρκετά πιο δύσκολη καθώς χρειάζεται η κίνηση του προς την κατεύθυνση όπου βρίσκετε το Pokémon, σαν να πετάτε κανονική Pokeball, ενώ σε handheld μορφή η στόχευση είναι πιο εύκολη, αφού απλά γυρνάτε την κονσόλα προς το Pokémon, περιμένετε και πατάτε το αντίστοιχο κουμπί. Εμείς σας προτείνουμε να εξοικειωθείτε και με τις δυο επιλογές καθώς θα σας χρησιμεύσουν και οι δυο, ανάλογα αν παίζετε σε docked ή handheld μορφή.















Αφού δεν μάχεστε πλέον με τα Pokémon, πώς κερδίζετε experience points θα αναρωτιέστε αρκετοί. Εκτός από τους αρκετούς εκπαιδευτές που θα βρείτε στον δρόμο σας, experience κερδίζετε και με κάθε Pokémon που πιάνετε, ενώ μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα τις συνθήκες. Η διαδικασία θυμίζει και εδώ το Pokémon Go, καθώς κερδίζετε περισσότερο experience αν κάνετε excellent στην στόχευση σας, αν πιάσετε το Pokémon για πρώτη φορά, αν είναι διαφορετικού μεγέθους από το συνηθισμένο (tiny ή huge), αν το πιάσετε με την πρώτη Pokeball ή αν είναι αρκετά σπάνιο. Επίσης έχει προστεθεί το combo catch το οποίο σας προσφέρει περισσότερο experience αν πιάνετε το ίδιο Pokémon συνεχόμενα, χωρίς να παρεμβάλετε κάποιο άλλο ενδιάμεσα. Όσο μεγαλώνετε το combo βέβαια αυξάνετε τις πιθανότητες σας για κάποιο shiny, οπότε εκτός από το training που θα κάνετε τα Pokémon σας, μπορείτε να πετύχετε και την shiny έκδοση του Pokémon που κάνατε combo catch. Τέλος το experience διαμοιράζεται σε όλη την εξάδα σας, καθώς το Exp. Share είναι μόνιμα ενεργοποιημένο και δεν μπορείτε να το απενεργοποιήσετε, κάτι που ίσως ξενίσει τους βετεράνους της σειράς, καθώς με αυτό τον τρόπο το παιχνίδι γίνεται αρκετά πιο εύκολο.





Όπως αναφέραμε και παραπάνω η εταιρεία με τα Let’s Go στοχεύει στο νεαρότερο κοινό, εξού και η απλούστευση του παιχνιδιού. Θα παρατηρήσετε ότι αρκετές περιοχές που στην original κασέτα ήταν αρκετά μεγάλες και δύσκολες (πχ. σπηλιά του Mewtwo), έχουν μικρύνει αισθητά και είναι πιο εύκολο να βρείτε τον δρόμο σας. Επίσης πλέον το παιχνίδι σας δίνει συμβουλές για το πού πρέπει να πάτε και τι πρέπει να κάνετε στην συνέχεια, οπότε έχει χαθεί λίγο το στοιχείο της εξερεύνησης και του αγνώστου που υπήρχε στην παλαιότερη έκδοση.







Στην απλούστευση του τίτλου συμβάλουν και μερικές τρανταχτές απουσίες και κάποιες αλλαγές, σε σχέση με την Pokémon Yellow. Καταρχάς έχουν αφαιρεθεί τα fishing rods, το ποδήλατο και τα HMs, ενώ δεν υπάρχει η επιλογή για breeding (αν και δεν υπήρχε ούτε στην παλαιότερη έκδοση). Τα HMs πλέον έχουν αντικατασταθεί με τα secret techniques τα οποία είναι πέντε στον αριθμό, τα μαθαίνει όλα το βασικό σας Pokémon (Pikachu ή Eevee),είναι διαχωρισμένα από το βασικό του moveset και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην μάχη. Τα secret techniques είναι τα Chop Down (Cut), Sky Dash (Fly), Strong Push (Strength), Sea Skim (Surf) και Light Up (Flash). Αυτό είναι μια χρήσιμη προσθήκη καθώς πλέον δεν χρειάζεται να φορτώνουμε άχρηστες επιθέσεις κάποια από τα Pokémon μας.











Μια ακόμα απουσία που είναι άξια αναφοράς, είναι η απουσία του Safari Zone. To διάσημο πάρκο δεν είναι πλέον διαθέσιμο για να κάνουμε τις βόλτες μας, ψάχνοντας για σπάνια Pokémon, έχει όμως αντικατασταθεί εν μέρει από το Go Park. To Go Park αποτελεί το μέρος στο οποίο μπορούμε να περάσουμε όλα τα Pokémon που έχουμε συλλέξει στο Pokémon Go, απλά συνδέοντας την κινητή συσκευή μας με το Nintendo Switch.







Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μεταφέρετε οποιοδήποτε Pokémon της πρώτης γενιάς διαθέτετε στο κινητό σας, στο Let’s Go, στο οποίο στην συνέχεια μπορείτε να τα ξαναπιάσετε, γεμίζοντας έτσι το Pokedex σας πανεύκολα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αποκτήσετε και το special Pokémon Meltan, που παρουσιάστηκε πριν λίγο καιρό.





Τέλος δεν υπάρχουν Pokémon Boxes στα Pokémon Center, αλλά τα κουβαλάτε πάνω σας όπως το Pokémon Go. Με αυτόν τον τρόπο οι προσθήκες και οι αφαιρέσεις στην εξάδα σας γίνονται άμεσα και χωρίς κόπο, αφού πλέον όλα βρίσκονται πάνω σας. Τα διπλά και τα τριπλά Pokémon μπορείτε να τα στείλετε στον Καθηγητή Oak, ο οποίος θα σας ανταμείψει με διάφορα candies, με τα οποία μπορείτε να δυναμώσετε συγκεκριμένα στατιστικά των Pokémon σας (Attack, Defense, Health κλπ). Από την εξάδα σας μπορείτε να έχετε και κάποιο Pokémon να σας ακολουθεί, ενώ κάποια μπορείτε να τα ιππεύσετε κιόλας, αντικαθιστώντας έτσι την απουσία του ποδηλάτου.













Όσον αφορά τον αριθμό των Pokémon ναι μεν θεωρητικά είναι 151, όμως πρακτικά είναι περισσότερα, αφού πιο πάνω αναφέραμε ότι μπορείτε να αποκτήσετε τον Meltan, ένα Pokémon έβδομης γενιάς. Δεν είναι το μόνο special Pokémon που υπάρχει στα Let’s Go παιχνίδια. Μπορείτε να αποκτήσετε όλες τις Alolan μορφές των Pokémon της πρώτης γενιάς που διαθέτουν Alolan μορφή, αν και δεν μετράνε σαν διαφορετική καταχώρηση στο Pokedex.







Εκτός από τα παραπάνω, στο meta-game μπορείτε να βρείτε όλες τις mega stones για να εξελίξετε παραπάνω τα Pokémon σας. Επίσης αφού κερδίσετε τους Elite Four ξεκλειδώνονται οι Master Trainers, οι οποίοι διαθέτουν μόνο ένα Pokémon. Είναι ειδικοί σε αυτό και φαίνεται σε ένα συννεφάκι πάνω από το κεφάλι τους. Μπορείτε να τους πολεμήσετε όσες φορές θέλετε, μόνο με το ίδιο Pokémon και χωρίς αντικείμενα. Μια ενδιαφέρουσα πρόκληση για το τέλος του παιχνιδιού.







Multiplayer





Ένα ακόμα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό που εντάσσεται στα Let’s Go παιχνίδια, είναι το co-op. Απλά κουνώντας το δεύτερο Joy-con ένας φίλος σας μπορεί να μπει στο παιχνίδι σας, να μοιραστεί την εξάδα σας και να σας βοηθήσει στην εξερεύνηση, στο κυνήγι των Pokémon αλλά και στις μάχες σας.















Δυστυχώς η συγκεκριμένη επιλογή αν και καλοδεχούμενη, έχει ένα αρνητικό. Το αρνητικό έχει να κάνει με το ότι μπορείτε να εμφανίσετε τον δεύτερο εκπαιδευτή οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Ακόμα και σε μια μάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη, κάτι που είναι άδικο καθώς η μάχη επιτόπου γίνεται άνιση. Για παράδειγμα αν δεν μπορείτε να νικήσετε κάποιον εκπαιδευτή επειδή τα Pokémon του είναι αρκετά πιο δυνατά από τα δικά σας, απλά κουνάτε το δεύτερο Joy-con και έρχεται βοήθεια, καθώς η μάχη γίνεται 2vs1, άρα αυξάνονται οι πιθανότητες σας για νίκη. Η συγκεκριμένη επιλογή θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη πριν από κάθε μάχη ή και καθόλου σε κάποιες πιο σημαντικές μάχες. Με αυτόν τον τρόπο που υλοποιείται, απλά αναιρείται με την μια η όποια δυσκολία μπορεί να έχει μια μάχη.





Όσον αφορά τα υπόλοιπα online features, αυτά αρχίζουν και τελειώνουν στις 1vs1, 2vs2 μάχες αλλά και τα trades. Features που υπήρχαν στα προηγούμενα παιχνίδια όπως τα Global Trade System, Wonder Trade και Battle Spot λάμπουν δια της απουσίας τους. Μπορείτε να κάνετε trade με κάποιον γνωστό σας, αλλά όχι με κάποιον άγνωστο, δηλαδή να αναζητήσετε ένα Pokémon και να βρείτε κάποιον που το ανταλλάσσει.



Τέλος τα trades θυμίζουν Pokémon Go, καθώς πρέπει να βάλετε ένα κωδικό από τρία Pokémon ώστε να βρείτε τον φίλο σας και να κάνετε ανταλλαγή. Το σύστημα όμως πολλές φορές σας συνδέει με άσχετα άτομα που βάζουν επίσης τον ίδιο κωδικό, καθώς δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Δυστυχώς το νέο σύστημα έχει αρκετά θέματα και κατά την γνώμη μας χρήζει βελτίωσης.











Τεχνικός Τομέας





Ο οπτικός τομέας του Pokémon: Let’s Go Pikachu! είναι αναμενόμενα ό,τι καλύτερο έχουμε δει ποτέ σε Pokémon παιχνίδι. Το Nintedo Switch τα καταφέρνει περίφημα τις περισσότερες φορές, ειδικά σε TV mode όπου ο τίτλος τρέχει στα 1080p. Τα πάντα είναι καλοσχεδιασμένα, φωτεινά και απίστευτα ζωντανά, τα Pokémon έχουν τις δικές τους εκφράσεις, ενώ και τα εφέ των επιθέσεων βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο.





Από την άλλη, δυο πράγματα μας έκαναν αρνητική εντύπωση. Πρώτον οι σκιές είναι χαμηλής ανάλυσης, πράγμα που μας κάνει να απορούμε πως ξέφυγε στην Game Freak, η οποία παρουσίασε ένα πολύ όμορφο οπτικό περίβλημα. Δεύτερον υπάρχουν αρκετά frame drops κυρίως στα cutscenes, ειδικά αφού ζεσταθεί αρκετά η κονσόλα.







Επίσης αρνητική εντύπωση μας έκανε η απουσία των touch λειτουργειών που προσφέρει η κονσόλα. Πρακτικά σε κανένα σημείο στο παιχνίδι (εκτός από το να παίξετε με τα Pikachu/Eevee), δεν μπορείτε να λειτουργήσετε την κονσόλα σας μέσω της touch οθόνης, παρά μόνο με τα Joy-con.













Όσον αφορά τον ηχητικό τομέα δεν υπάρχει καμία αλλαγή από τις πανέμορφες μελωδίες που μας κρατούσαν συντροφιά στην Pokémon Yellow.







Συμπέρασμα





Εν κατακλείδι μετά από περίπου 30 ώρες ενασχόλησής μας με το Pokémon: Let’s Go Pikachu! μπορούμε να πούμε ότι η Game Freak τα κατάφερε και πάλι. Η εταιρεία για μια ακόμη φορά μας έκανε να βυθιστούμε στον κόσμο των Pokémon και να γίνουμε ο καλύτερος εκπαιδευτής του κόσμου. Η νοσταλγία της πρώτης γενιάς, πάντα θα μας θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια και τις περιπέτειες που περάσαμε με τον Pikachu στην πλάτη.





Μπορεί η Game Freak στην προσπάθειά της να προσελκύσει νεαρότερο κοινό να έχει υπεραπλουστεύσει αρκετά το παιχνίδι, σε σημείο που ίσως ξενίσει τους βετεράνους, όμως κάποια νέα χαρακτηριστικά έχουν δώσει φρεσκάδα στον τίτλο και ελπίζουμε να τα δούμε και στα επόμενα παιχνίδια. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά για το Pokémon: Let’s Go Pikachu! είναι ότι αποτελεί ένα άξιο remake ενός από τους καλύτερους τίτλους Pokémon όλων των εποχών, της Pokémon Yellow.







Βαθμολογία: 8/10





Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από τη Nintendo Distributor Hellas (CD Media) για τις ανάγκες του review.

