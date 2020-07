Pokemon Shield: The Isle of Armor - DLC Review: Υπογραμμίζει τα προβλήματα του αρχικού παιχνιδιού

Πληροφορίες



Τίτλος: Pokemon Shield: The Isle of Armor (DLC)

Πλατφόρμες: Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε σε: Nintendo Switch

Εταιρεία Ανάπτυξης: GameFreak

Εκδότρια Εταιρεία: The Pokemon Company / Nintendo

Είδος: RPG

Ηλικίες: 7+

Κυκλοφορία: 17 Ιουνίου 2020

Τον Νοέμβρη του περασμένου έτους, η Nintendo μάς χάρισε ακόμα ένα παιχνίδι Pokemon, με τον υπότιτλο Sword/Shield, δίνοντας συνέχεια στην ιστορική σειρά παιχνιδιών της GameFreak. Στο review μας είχαμε μοιραστεί τις σκέψεις μας, με το κείμενό μας να εστιάζει στις ριζικές αλλαγές που δοκιμάζει το franchise, εν μέσω ενός μεταβατικού σταδίου με σκοπό την αναζωογόνηση. Οι αλλεπάλληλες κυκλοφορίες επί 24 χρόνια, είχαν φέρει μια κόπωση στα Pokemon, που ήδη από την κυκλοφορία της Sun/Moon απέκτησε μια τάση πειραματισμού με νέες ιδέες.



Αν και η εν λόγω ανανέωση κρίνεται αναγκαία, το τελευταίο παιχνίδι δεν έπεισε τους πάντες, με τα ρίσκα που πήρε να αφήνουν ανάμεικτες εντυπώσεις στους fans. Μπορεί να είδαμε έναν εντελώς νέο τρόπο απεικόνισης, με διαφορετική δομή στον κόσμο και τις μεθόδους εξερεύνησης, ωστόσο η διαλογή των λιγοστών - κατά πολλούς - διαθέσιμων τεράτων και ο τεχνικός τομέας απογοήτευσαν.



Ταράσσοντας τα νερά, η Nintendo σπάει ακόμα μια παράδοση, αλλάζοντας το τυπικό πλάνο μιας τρίτης κυκλοφορίας, που, όπως συνήθιζε έως τώρα, ακολουθεί τα δυο βασικά variants. Σε αυτές τις εκδόσεις, συνήθως, βλέπαμε βελτιώσεις του αρχικού παιχνιδιού, αλλά και προσθήκη νέων στοιχείων και λειτουργιών. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτά τα παιχνίδια ως «definitive editions», σε μια πρώιμη εκδοχή του όρου. Βέβαια, στα χρόνια του cartridge, χωρίς τη δυνατότητα για ενημερώσεις λογισμικού, περιστατικά με game-breaking glitches καθιστούσαν τις τελικές εκδόσεις ως τη βέλτιστη επιλογή για να βιώσεις την εμπειρία του παιχνιδιού, πλέον όμως, στην εποχή του internet, τέτοια προβλήματα λύνονται άμεσα και αποτελεσματικά. Έχοντας απαλείψει την ανάγκη για βελτιωτικές κινήσεις μέσω επανακυκλοφοριών, η Nintendo επιχειρεί να προσθέσει υλικό στο παιχνίδι της, υπό μορφή expansion. Και κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα ενός Expansion Pass με δύο μεγάλα DLC που θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2020. Το πρώτο εξ αυτών, το Isle of Armor, έγινε διαθέσιμο στις 17 του Ιούνη, το δοκιμάσαμε και παραθέτουμε τις εντυπώσεις μας.







Μετά τα γεγονότα του βασικού παιχνιδιού, το παραδοσιακό σώσιμο του κόσμου και τη στέψη μας ως πρωταθλητές του Galar, λίγα πράγματα θα μπορούσαν να μας φοβίσουν. Είθισται με το πέρας της κανονικής διάρκειας των παιχνιδιών Pokemon να νιώθουμε ανίκητοι, με το party μας να προσεγγίζει τα 100 level εμπειρίας και τις εναπομένουσες προκλήσεις να είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Είναι το σημείο που επικεντρωνόμαστε στη συμπλήρωση του Pokedex, πιάνοντας ΟΛΑ τα τερατάκια, «σκουπίζοντας» τα τελευταία side-quests και εξερευνώντας τις σκοτεινές πτυχές του εκάστοτε τίτλου. Στο Isle of Armor δεν συναντούμε κάποιο νέο κίνδυνο. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως «μια βόλτα στο πάρκο» με πολλές έννοιες.



Ξεκινώντας, λαμβάνουμε το Armor Pass, το εισιτήριο για το ταξίδι μας στο νησί, που γίνεται διαθέσιμο στον σταθμό Wedgehurst. Η νέα περιοχή δεν θυμίζει σε τίποτα το Galar, αφού βασίζεται στην πραγματική τοποθεσία της Νήσου του Μαν. Πρακτικά, μιλάμε για βρετανικό έδαφος, αν και τα τοπία διαφέρουν αισθητά από τα αντίστοιχα «εγγλέζικα» του βασικού κορμού. Με μια πρωτοφανή ποικιλία να τη χαρακτηρίζει, η νέα περιοχή αποτελεί, ουσιαστικά, ένα τεράστιο ενιαίο Wild Area, με νοητά φυσικά σύνορα που οριοθετούν διάφορα τερέν, όπως αμμώδεις ερήμους, παραλίες, πεδιάδες, δάση και βουνά με σπηλιές. Δεν υπάρχουν πόλεις ή χωριά, παρά μόνο ένα Dojo (χώρος εκπαίδευσης πολεμικών τεχνών) και δύο πύργοι που σχετίζονται με τη βασική ιστορία και το quest line.







Πατώντας το πόδι μας στο Isle of Armor, μας καλωσορίζει ο νέος μας ανταγωνιστής (η Klara στη Sword ή ο Avery στη Shield), που ευθύς εξαρχής προσπαθεί να μας εξαπατήσει, λέγοντάς μας να φύγουμε γιατί δεν υπάρχει τίποτα για εμάς εδώ. Λίγες ώρες ιστορίας και 110 πιασμένα Pokemon αργότερα, κάποιοι θα αρχίσουν να πιστεύουν πως ήθελε να μας προστατεύσει. Βλέπετε, η ιστορία αυτού του expansion, εκτός από διάρκειας, στερείται υποβάθρου και σοβαρού νοήματος. Αυτό δε σημαίνει πως απαιτούμε κάτι εξαιρετικά βαθύ από τη σειρά, όμως μετά το Darkest Day, τη μάχη μας με τα θρυλικά Zacian και Zamazenta και την ανάδειξή μας ως καλύτεροι εκπαιδευτές του Galar, η επιστροφή στην εξοχή για να εκπαιδευτούμε στις… πολεμικές τέχνες μοιάζει τουλάχιστον υποβαθμιστική.



Ο Mustard, ένας ηλικιωμένος γεράκος, πρώην Champion του Galar και νυν Master του τοπικού Dojo, μας «βαφτίζει» μαθητές του και μας ωθεί σε μια σειρά δοκιμασιών, απέναντι στους υπόλοιπους μαθητές του, ανάμεσα στους οποίους θα βρεθεί και ο βασικός ανταγωνιστής που αναφέραμε νωρίτερα. Τα τρία trials απαιτούν απλά μια βόλτα στο νησί για να μαζέψετε συγκεκριμένα αντικείμενα, ενώ στο μεσοδιάστημα ρίχνετε και μερικές μάχες, που δεν είναι ικανές να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση του «άθλου» για περισσότερα από λίγα λεπτά. Το έπαθλο των δοκιμασιών είναι το νέο «θρυλικό» Pokemon, Kubfu, ένα αρκουδάκι που παίζει «ξύλο», το οποίο στη συνέχεια καλείστε να εκπαιδεύσετε ακολουθώντας μια εκ των δύο σχολών που εκπροσωπούνται από τον αντίστοιχο πύργο της περιοχής. Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση του Kubfu, ανταμείβεστε με ένα - σαφώς - πιο κουλ evolution form και μια νέα δευτερεύουσα αποστολή, με αντικείμενο το Gigantamaxing του αρκουδο-φίλου μας. Για όλα τα παραπάνω, που αποτελούν το βασικό κομμάτι του expansion, θα χρειαστείτε περίπου 4-5 ώρες, ίσως και λιγότερο, αν είστε πιο έμπειρος εκπαιδευτής.







Έπειτα, μπορείτε να αφιερώσετε χρόνο στα λοιπά objectives. Η συμπλήρωση του Pokedex, με τα παλιά γνώριμα είδη που επιστρέφουν από προηγούμενες γενιές, θα ευχαριστήσει όσους απολαμβάνουν το «πιάσιμο», ενώ τα raid battles ανανεώνονται με νέες Gigantamax μορφές, αποτελώντας, παράλληλα, τη μόνη πραγματική πρόκληση στο κομμάτι της μάχης. Υπάρχουν χαρακτήρες που θα σας δώσουν μικρότερες αποστολές, όπως να αναζητήσετε στο χάρτη τα χαμένα τους Diglett με αντάλλαγμα άλλα Pokemon, ή να συλλέξετε ενέργεια από dens για να αναβαθμίσετε το Dojo του Mustard.



Τα fetch quests και η συλλογή των τεράτων μπορεί να σας απασχολήσει για αρκετή ώρα, όμως το πραγματικό περιεχόμενο αναλογικά με την αξία του μπορεί να γίνει αντικείμενο μεγάλης κουβέντας. Το Isle of Armor δεν μπορεί να αγοραστεί μεμονωμένα, παρά μόνο να αποκτηθεί μαζί με το Expansion Pass, που κοστίζει 30€ και περιλαμβάνει και το επερχόμενο DLC «The Crown Tundra», που αναμένεται το φθινόπωρο.



Κύριος προβληματισμός μας, πάντως, είναι πως ενώ το expansion αντικατέστησε την παραδοσιακή «τρίτη έκδοση» της γενιάς, δεν διόρθωσε τα προβλήματα της αρχικής, παρά μόνο τα υπογράμμισε! Μια κενή σε περιεχόμενο τοποθεσία, χωρίς κόσμο και κτήρια, χωρίς ψυχή και ουσία, προσπαθεί να επανορθώσει για τη δυσαρέσκεια που έφερε το λειψό Galarian Pokedex, πετώντας σε μια αχανή έκταση δεκάδες «νέα» τέρατα. Μετά τις λιγοστές ώρες ιστορίας, η περιπλάνηση στο νησί μοιάζει με session στο Pokemon Go, όπου απλά πιάνουμε Pokemon χωρίς context. Μπορεί το «Gotta catch em all» να είναι το σλόγκαν, όμως στην προκειμένη περίπτωση, φλερτάρουμε με τον αποθησαυρισμό, σε ένα RPG που, διαχρονικά, παρουσίαζε κι άλλα στοιχεία gameplay.







Η ευκολία των Sword και Shield, επίσης, ήταν κάτι που μας προβλημάτισε από την πρώτη στιγμή που τα πιάσαμε στα χέρια μας. Στο expansion, που, επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά, τοποθετείται μετά το βασικό παιχνίδι, ξεκινάτε με το party που σας ακολουθούσε όταν τερματίσατε στο hall of fame του πρωταθλήματος. Το γεγονός πως ΟΛΕΣ οι μάχες είναι απέναντι σε αντιπάλους των 60 level αφαιρεί εντελώς κάθε πρόκληση, αφού, κρατώντας την παλιά σας ομάδα θα είστε σε θέση να αφανίσετε τα πάντα με ένα χτύπημα. Μια πιθανή λύση θα ήταν να ακολουθήσετε τα anime tropes, ή κάποιο Nuzlocke Challenge, βάζοντας στον εαυτό σας τον όρο πως θα χρησιμοποιήσετε πιο αδύναμα Pokemon, ώστε να βρεθεί… αντίπαλος και να αποκτήσει νόημα το game.



Οι επιδόσεις του παιχνιδιού και το αισθητικό αποτέλεσμα παραμένουν στα ίδια προβληματικά επίπεδα. Στη βάση του, το Switch πασχίζει να κρατήσει τα 30 καρέ στις έντονες σκηνές, προκαλώντας συχνά… ναυτία. Σε handheld mode η κατάσταση σώζεται, ελαφρώς, αλλά ο τίτλος, δυστυχώς, κουβαλάει τα περσινά κουσούρια παρά τα updates που δέχτηκε.







Συμπέρασμα



Το Isle of Armor είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον setting που προσφέρεται για την επίδειξη του νέου περιεχομένου. Όσοι θα ήθελαν να πιάσουν λίγα Pokemon ακόμα θα ξετρελαθούν με τον τριψήφιο αριθμό ειδών που επιστρέφουν. Από την άλλη, όσοι περίμεναν ένα γενναίο συμπλήρωμα ιστορίας και συναρπαστικών αποστολών θα απογοητευτούν οικτρά.



Βαθμολογία: 6/10