Pro Evolution Soccer 2019 - Review: Χαμένη ευκαιρία

Pro Evolution Soccer 2019PlayStation 4 / Xbox One / PCPlayStation 4PES ProductionsKonamiSports3+30 Αυγούστου 2018Διαθέτει ελληνικά μενού και ελληνική περιγραφή αγώναO Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που καρτερούμε όλοι οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι, τόσο γιατί σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σεζόν για την αγαπημένη μας ομάδα, όσο γιατί κάθε χρόνο αυτήν την περίοδο κυκλοφορούν οι “αιώνιοι” αντίπαλοι των ηλεκτρονικών ποδοσφαιρικών παιχνιδιών.Τόσο η Konami, όσο και η EA, φέτος υπόσχονται ένα σωρό βελτιώσεις και προσθήκες, αν και η ιαπωνική εταιρία ξεκινάει την μονομαχία, με ένα μεγάλο όπλο όμως να απουσιάζει από τη φαρέτρα της. Η απουσία των βασικών διοργανώσεων της UEFA μετά από 10 χρόνια αποκλειστικότητας και η μεταφορά των δικαιωμάτων στον βασικό ανταγωνιστή, αποτελεί ένα μεγάλο πλήγμα για το Pro Evolution Soccer 2019.Βέβαια η Konami υποσχέθηκε και έκανε πράξη, όπως θα διαβάσετε παρακάτω, την προσθήκη νέων πρωταθλημάτων, νέων κινήσεων κλπ., όμως τα περισσότερα από αυτά είναι β' διαλογής και πραγματικά δεν ενδιαφέρουν πολλούς. Αλήθεια στην επιλογή ομάδας σε αγώνα με κάποιο κολλητό σας, πόσοι από εσάς θα διαλέξουν ομάδα από τη Ρωσία, Τουρκία, Χιλή, Βέλγιο και πάει λέγοντας; Από την άλλη πόσοι από εσάς δεν θα ξενερώσετε όταν θα δείτε ότι η ομάδα που κατέκτησε πέρυσι τα πάντα να αναφέρεται σαν MD White (Ρεάλ Μαδρίτης); Οι άδειες είναι σίγουρα το μεγάλο αγκάθι για μια ακόμα χρονιά στο Pro Evolution Soccer, όμως δεν είναι το παν.Το δυνατό στοιχείο του παιχνιδιού για μια ακόμη χρονιά είναι το gameplay του. Οι βελτιώσεις που έγιναν στην περυσινή έκδοση του Pro Evolution Soccer συνεχίζουν να υφίστανται, ενώ υπάρχει και μια μικρή αύξηση στην αμεσότητα των κινήσεων των παικτών, με τις πάσες να γίνονται πιο γρήγορα και τους παίκτες, πολλές φορές, να φαντάζουν πιο ελαφρείς.Ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με πέρυσι δεν υπάρχουν και το Pro μας παρουσιάζει το ίδιο στιβαρό και τακτικό gameplay με τις άμεσες εναλλαγές του ρυθμού σε δευτερόλεπτα. Αυτό που μας ενόχλησε αρκετά είναι ότι μετά από τόσα χρόνια βελτιώσεων, η Konami ακόμα δεν έχει καταφέρει να δώσει πραγματική ελευθερία στον παίκτη. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, σε πολλές ψηλές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας μας, η πορεία των αμυντικών φάνταζε πολλές φορές προδιαγεγραμμένη όσο και αν κουνούσαμε τους αναλογικούς μοχλούς για να πετύχουμε το αντίθετο. Ή στις κάθετες μπαλιές οι αμυντικοί φαίνεται σαν να έλκονται από κάποιον μαγνήτη και ενώ τους δίνουμε διαγώνια πορεία, αυτοί κινούνται στην ευθεία, με αποτέλεσμα να μη προλαβαίνουν να ανακόψουν την μπαλιά.Οι παθογένειες αυτές που μαστίζουν την σειρά του Pro τόσα χρόνια δεν έχουν ακόμα εξαλειφθεί, όμως δε μπορούν να αμαυρώσουν το συνολικό αποτέλεσμα, καθώς και φέτος τα physics τόσο της μπάλας όσο και των παικτών είναι εξαιρετικά, το collision system διακρίνεται από υψηλότατο επίπεδο, με τις κινήσεις των παικτών, τις συγκρούσεις τους και γενικά το animation τους στην κάθε φάση να μοιάζει ρεαλιστικότατο.Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει για την τεχνητή νοημοσύνη τόσο των τερματοφυλάκων όσο και των αντίπαλων ομάδων στο μεγαλύτερο επίπεδο δυσκολίας. Οι τερματοφύλακες (με καινούργια animations), φέτος έχουν βελτιωθεί αρκετά, καθώς αυτοί με το μεγάλο rating δύσκολα κάνουν λάθη, αν και παρατηρήσαμε μερικά λάθη, ενώ γενικά όσοι έχουν από 70 και κάτω, κάθε φορά που δέχονται κάποιο καλοζυγισμένο σουτ είναι για να κάνετε τον σταυρό σας.Όσον αφορά στις αντίπαλες ομάδες, η δυσκολία έχει ανέβει κατακόρυφα, με τους αντίπαλους παίκτες να πιέζουν ασφυκτικά για να κλέψουν την πρώτη μπάλα και να σας χαλάσουν το παιχνίδι. Ένας καλός παίκτης με μια υψηλού επιπέδου ομάδα σίγουρα μπορεί να κερδίσει τη CPU, όμως η νίκη γίνεται πρακτικά αδύνατη όταν προσπαθείτε να νικήσετε με ομάδα μικρότερου επιπέδου, μια μεγαλύτερου. Οι παίκτες ξεμένουν πιο γρήγορα από δυνάμεις και η κούραση τους κατά ένα μεγάλο ποσοστό μεταφράζεται σε γκάφες.Προσθήκες έχουν γίνει ακόμα σε διάφορα σημεία του παιχνιδιού, όπως έξτρα τακτικές στα κόρνερ (κίνηση της ομάδας στο δεύτερο δοκάρι ή στην μικρή περιοχή) και στα φάουλ, προσποίηση στο πλάγιο άουτ και γρήγορες αλλαγές την ώρα του αγώνα, για να μην χρειάζεται να μπαίνετε στα μενού για να τις κάνετε και να χάνετε χρόνο.Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, επτά νέα πλήρως αδειοδοτημένα πρωταθλήματα κάνουν την εμφάνιση τους στο φετινό Pro Evolution Soccer. Αυτά είναι τα: Ρωσικό, Αργεντίνικο, Δανέζικο, Πορτογαλικό, Ελβετικό, Σκωτσέζικο και Βελγικό. Σίγουρα, με αυτόν τον τρόπο, η Konami μεγαλώνει την βιβλιοθήκη της με licenses, όμως για εμάς όπως για τους περισσότερους χρήστες είναι ανούσιες. Λίγοι θα διαλέξουν κάποια από τις παραπάνω ομάδες για να αγωνιστούν και ακόμα λιγότεροι θα αισθανθούν ικανοποίηση αντικρίζοντας τες. Με αυτή την κίνηση η Konami προσπαθεί να "χρυσώσει το χάπι" μετά την ήττα με τις άδειες της UEFA, κάνοντας συμφωνία με μερικές από τις μεγαλύτερες ομάδες του πλανήτη (Barcelona, Liverpool, Arsenal, Milan) όμως και πάλι δεν αρκεί, αφού τα σημαντικότερα πρωταθλήματα και ομάδες λάμπουν δια της απουσίας τους. Σίγουρα κάτι πρέπει να κάνει η ιαπωνική εταιρία σε αυτόν τον τομέα, καθώς εκτός από το gameplay αρκετοί παίκτες νοιάζονται και για το οπτικό κομμάτι.Για μια ακόμη χρονιά, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο Pro Evolution Soccer βρίσκεται στο απόλυτα εθιστικό MyClub. Μπορεί να μην έχει υποστεί ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με πέρυσι αλλά σίγουρα το να φτιάχνετε μια ομάδα από το μηδέν με τους παίκτες που θέλετε, με σκοπό να την οδηγήσετε στην κορυφή είναι το απόλυτο όνειρο κάθε ποδοσφαιρόφιλου. Ενδιαφέρουσα προσθήκη αποτελεί το 3v3 co-op στην MyClub κατηγορία, όπου συγχωνεύονται οι καλύτεροι παίκτες και των τριών ομάδων με σκοπό την επικράτηση κατά του αντιπάλου.Κατά τα άλλα, τα Master League και το Become a Legend βρίσκονται και πάλι εδώ και αποσκοπούν να κλέψουν λίγο χρόνο από την ενασχόληση σας με το MyClub, χωρίς να διαθέτουν κάποια συνταρακτική αλλαγή. Στο Master League παίρνετε την αγαπημένη σας ομάδα και την τοποθετείτε σε ένα πρωτάθλημα με σκοπό την κατάκτηση του, ενώ στο Become a Legend ελέγχετε μόνο έναν παίκτη με σκοπό την εξέλιξη και την απόκτηση φήμης. Τα υπόλοιπα modes είναι ολόιδια και δεν έχουν δεχτεί κάποια αλλαγή, εκτός από τα ολοκαίνουργια What's On, στα οποία διαγωνίζεστε με την ομάδα σας από το MyClub σε ένα και μοναδικό αγώνα με έναν αντίπαλο, με την νίκη να σημαίνει κάποιο πολύ καλό βραβείο.Μεγάλο αγκάθι παραμένει για μια ακόμη χρονιά το online κομμάτι του τίτλου και συγκεκριμένα το matchmaking. Παρόλο που το lag έχει διορθωθεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς ως επί το πλείστον αντιμετωπίσαμε παίκτες κοντά στην περιοχή μας, το matchmaking και φέτος είναι τραγικό. Αν δεν καταφέρει ο server να σας συνδέσει με κάποιο παίκτη του επιπέδου σας με την πρώτη (κάτι αρκετά συχνό), τότε αμέσως αρχίζει να ψάχνει για παίκτη οποιουδήποτε επιπέδου, με αποτέλεσμα αρκετές φορές να καταλήγετε να παίζετε με παίκτες με μεγαλύτερο ranking αλλά και καλύτερη ομάδα από εσάς. Άλλες φορές περνούσαν αρκετά λεπτά μέχρι να βρούμε τον οποιονδήποτε παίκτη ακόμα και με τα πολύ γενικά settings ενεργοποιημένα. Είναι κρίμα να μην υπάρχει ιδιαίτερο lag πλέον αλλά να μην υπάρχει σωστή αντιστοίχιση μεταξύ των παικτών.Στον τομέα των γραφικών το Pro Evolution Soccer 2019 τα πάει περίφημα. Είναι ίσως το μοναδικό κομμάτι του παιχνιδιού που επιδεικνύει πραγματική βελτίωση χρόνο με τον χρόνο. Η επένδυση που έγινε στην Fox Engine φαίνεται ότι απέδωσε καρπούς, καθώς ο οπτικός τομέας έχει φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στον φωτορεαλισμό. Τα animation των παικτών είναι εξαιρετικά, ενώ τα χιλιάδες πρόσωπα είναι πιστά μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας.Τρομερή δουλεία έχει γίνει και στα στάδια, τα οποία από φέτος ξεπερνούν τα 40 και ίσως αποτελούν τα πιο λεπτομερή που έχουμε δει ποτέ σε ποδοσφαιράκι ανεξαρτήτου εταιρείας. Από την άλλη για μια ακόμη χρονιά, η ελληνική μετάδοση είναι για γέλια και για κλάματα. Από που να πρωτοξεκινήσουμε; Σωτηρακόπουλος και Θαναηλάκης κάνουν ρεσιτάλ λαθών, από λάθος προσφώνηση γνωστών ομάδων (αναφέρουν τις δυο ομάδες του Μάντσεστερ σαν “το Μάντσεστερ”) μέχρι λάθος προσφώνηση ονομάτων γνωστών παικτών, ενώ οι περισσότερες ατάκες που λένε, εκτός του ότι είναι από παλαιότερες εκδόσεις, είναι και τελείως άστοχες. Για παράδειγμα η ομάδα μας έχασε μια μεγάλη ευκαιρία στο 75ο λεπτό του αγώνα και ο Θαναηλάκης ανέφερε ότι “ίσως ήταν η τελευταία του ευκαιρία”. Πραγματικά αν γνωρίζετε έστω και λίγα Αγγλικά σας προτείνουμε την αγγλική περιγραφή, καθώς οι ατάκες του Jim Beglin τουλάχιστον δεν θα σας κάνουν να θέλετε να πατήσετε το mute στη τηλεόραση σας.Το Pro Evolution Soccer 2019 τελικά δεν είναι και τόσο Evolution. Μετά την περυσινή εξαιρετική έκδοση θα περιμέναμε από την Konami το βήμα παραπάνω, ένα βήμα που όμως δεν ήρθε ποτέ. Αντ' αυτού έχασε και πολύτιμους συμμάχους από το άρμα της (UEFA licenses) ενώ οι αντικαταστάτες τους δεν είναι και τόσο δυνατοί.Τα νέα πρωταθλήματα θα αφήσουν το περισσότερο κόσμο παγερά αδιάφορο, ενώ ακόμα και το gameplay που διαχρονικά ήταν το δυνατό του σημείο, δεν έχει εξελιχθεί όσο θα έπρεπε. Σίγουρα δεν είναι όλα μαύρα, καθώς συνεχίζει να προσφέρει μια πολύ καλή ποδοσφαιρική εμπειρία, η οποία όμως δεν είναι ολοκληρωμένη καθώς λείπουν τα μεγαλύτερα εμπορικά brands του πλανήτη (πρωταθλήματα και ομάδες).Αν σας άρεσε η περυσινή έκδοση του παιχνιδιού και δεν σας ξενίζει η απουσία των αδειών, τότε επενδύστε άφοβα καθώς θα βρείτε όλα αυτά τα στοιχεία που σας έκαναν να αγαπήσετε την ποδοσφαιρική σειρά. Αν ανήκετε όμως στους παραδοσιακά αναποφάσιστους, τότε θα σας συνιστούσαμε λίγη υπομονή καθώς αν είναι να δώσετε 70€ για ένα τίτλο, τουλάχιστον να είναι ολοκληρωμένος και όχι μισός.