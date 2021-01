Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition - Review: Oldschool βρομόξυλο

Πληροφορίες‌





‌Τίτλος:‌ Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ PlayStation 4 / Switch

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ Ubisoft Montreal

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ Ubisoft

Είδος:‌ Beat 'em up

Ηλικίες:‌ ‌‌12+‌ ‌

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 14 Ιανουαρίου 2021

Τι και αν κυκλοφόρησε αρχικά το 2010, το Scott Pilgrim vs. The World: The Game εκπέμπει έντονα 80’s vibes από τις παλιές καλές εποχές των beat ‘em up, τύπου Double Dragon. Βασισμένο σε κόμικ -ή καλύτερα στο graphic novel- του καναδού Bryan Lee O'Malley, το Scott Pilgrim, πέρα από τα βιντεοπαιχνίδια, είχε την τιμητική του και στις αίθουσες του κινηματογράφου με την ομώνυμη ταινία η οποία μάλιστα απέσπασε και καλές κριτικές. 11 χρόνια μετά, η περιπέτεια του Scott Pilgrim vs. The World καταφτάνει στα PS4, Xbox One, PC και Switch (στο οποίο έγινε και το παρόν review) σε μια πλήρη έκδοση με την ονομασία Complete Edition.









Αυτό το pixelated, 2D action παιχνίδι σας βάζει στον ρόλο του Scott Pilgrim, ενός νεαρού που για να κατακτήσει την αγαπημένη του Ramona Flowers πρέπει να κατατροπώσει πρώτα τους 7 “πρώην” της, οι οποίοι παρεμπιπτόντως είναι και τα 7 bosses του παιχνιδιού στα ισάριθμα levels. Όσον αφορά στο σενάριο του παιχνιδιού -και εφόσον σας ενδιαφέρει- το Scott Pilgrim vs. The World δεν πρόκειται να σας κατατοπίσει ιδιαίτερα μιας και δίνει ελάχιστη έμφαση στην ιστορία γύρω από τον κόσμο του παιχνιδιού και θα πρέπει να καταφύγετε σε άλλα μέσα, όπως για παράδειγμα τα αρχικά novels.









Ελάχιστοι όμως θα ασχοληθούν με ένα παιχνίδι τέτοιου είδους για το story του, αφού τις εντυπώσεις κλέβουν η old-school καφρίλα και η δράση του. Αν σας αρέσουν τα παιχνίδια τύπου Streets of Rage θα βρείτε σίγουρα κάτι αντίστοιχο να ικανοποιήσει τα γούστα σας στο Scott Pilgrim. Αν επίσης έχετε και την κατάλληλη παρέα ακόμη καλύτερα, μιας και το παιχνίδι υποστηρίζει local και online co-op των τεσσάρων ατόμων.





Τα controls φαίνονται αρκετά απλά στην αρχή καθώς οι χαρακτήρες κινούνται σε ένα περιορισμένο 2D περιβάλλον, χρησιμοποιώντας light και heavy attacks. Κάθε χαρακτήρας που μπορούμε να επιλέξουμε έχει το δικό του leveling με το οποίο ξεκλειδώνει καινούργιες κινήσεις, όπως το dash attack, το back attack, αλλά και περισσότερα interactions με τα δεκάδες αντικείμενα που υπάρχουν στον χώρο. Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί χαρακτήρες για να διαλέξουμε και στην ουσία η Complete Edition περιλαμβάνει και τους DLC χαρακτήρες των “The Knives Chau” και “Wallace Wells” πακέτων που είχαν κυκλοφορήσει τότε.









Οι βασικές επιθέσεις μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα εναέρια και μη combos, ενώ κάθε χαρακτήρας έχει και μια περιστροφική area attack για τις περιπτώσεις που βρεθεί περικυκλωμένος από εχθρούς. Πέρα από αυτό υπάρχει και πλήκτρο για ένα ακόμη βοηθητικό attack, καλώντας στιγμιαία ενισχύσεις από άλλους χαρακτήρες. Δεν υπάρχει περιορισμός για το ποιον χαρακτήρα θα διαλέξετε για να παίξετε το story mode, αλλά όπως προαναφέραμε κάθε χαρακτήρας έχει το δικό του leveling οπότε θα προτείναμε λόγω της μεγάλης δυσκολίας του τίτλου να επικεντρωθείτε σε έναν ή δύο το πολύ, στο πρώτο playthrough. Το leveling αλλά και η αύξηση των στατιστικών παραμένει μετά από κάθε death, απλά αν πεθάνετε θα χρειαστεί να παίξετε το επίπεδο από την αρχή, μηχανισμός ο οποίος δίνει μια ελαφριά roguelike μορφή στο παιχνίδι.









Κάθε χαρακτήρας έχει και διαφορετικά αρχικά στατιστικά τα οποία βελτιώνονται μόνο μέσω της αγοράς snack και τροφίμων στα shops των επιπέδων. Γενικά, υπάρχουν πολλές αλληλεπιδράσεις μέσα στην κάθε πίστα τόσο με NPCs και με αντικείμενα, όσο και με τους εχθρούς, τους οποίους μπορείτε να πετάξετε πάνω σε άλλους αντιπάλους για να δημιουργήσετε νέα combos. Οι εχθροί πετούν νομίσματα με την εξουδετέρωσή τους, τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε είτε για να αγοράσετε τρόφιμα, είτε για να αναπληρώσετε τις ζωές σας.





Η αλήθεια είναι πως τέτοιου είδους παιχνίδια αποκτούν περισσότερο νόημα όταν παίζονται συνεργατικά και η Ubisoft έχει δημιουργήσει μια σειρά αλληλεπιδράσεων για τους παίκτες σε όλες τις πίστες. Αυτές μπορεί να είναι η δημιουργία ενός μεγαλύτερου super attack όταν οι παίκτες τη χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα, η μεταφορά πόντων υγείας από τον ένα παίκτη στον άλλο, αλλά και το revive, πράγματα που δεν υπάρχουν στο solo gameplay.









Την καλύτερη των εντυπώσεων μας άφησε τόσο ο σχεδιασμός, όσο και η ποικιλία των εχθρών που κινούνται και επιτίθενται με διαφορετικούς τρόπους, ενώ και τα bosses είναι μοναδικά στα mechanics τους και αρκετά αξιομνημόνευτα. Παρόλο που υπάρχουν στιγμές που το gameplay μπορεί να καταντήσει button mashing στους πιο απλούς εχθρούς, η δυσκολία και η αλλαγή της προσέγγισης της μάχης στις περισσότερες των περιπτώσεων αποδεικνύουν ότι το παιχνίδι έχει πολύ “ζουμί” στους μηχανισμούς του και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να τελειοποιήσετε την τεχνική σας.





Ο χιουμοριστικός τρόπος που προσεγγίζεται ο σχεδιασμός των επιπέδων και των εχθρών είναι κάτι που θα κερδίσει τους περισσότερους παίκτες. Τα επίπεδα έχουν μεγάλη ποικιλία, αλλά και πολλά μυστικά δωμάτια με bonus coins, shops κτλ. Η μουσική υπόκρουση συνδυάζει ένα 16-bit arcade soundtrack με ήχους punk-rock και εξυψώνει το gameplay με τους ρυθμούς της. Να σημειώσουμε πως δεν υπάρχουν οπτικές αναβαθμίσεις στην complete edition του παιχνιδιού σε σχέση με το αρχικό παιχνίδι, κάτι που δεν ήταν αναγκαίο ούτως ή άλλως.









Πέρα από το story mode που θα σας απασχολήσει τουλάχιστον 4-5 ώρες μέχρι να φτάσετε σε έναν τερματισμό του, υπάρχει το zombie survival mode, που θα αντιμετωπίσετε ορδές από zombies για όσο αντέξετε, ένα mini battle royale mode τεσσάρων παικτών, το boss rush, για να παίξετε μόνο τα bosses του παιχνιδιού με τη σειρά και τέλος, ένα blitz sports mini-game με το οποίο... δεν ξετρελαθήκαμε.



Συμπέρασμα





Το Scott Pilgrim vs. The World: The Game δεν είναι ένα παιχνίδι που ξαναγράφει τη φόρμουλα των beat ‘em ups καθώς δεν περιέχει ιδιαίτερες πρωτοτυπίες, είναι όμως ένας πολύ ενδιαφέρων τίτλος με πανέμορφο pixelated εικαστικό και μουσική που παραπέμπει στα arcade της χρυσής εποχής του genre. Η προσιτή τιμή του και η φορητότητά του στο Nintendo Switch, το κατατάσσουν σαν must buy για τους φίλους του είδους, ειδικά αν έχετε και την κατάλληλη παρέα να γευτείτε το αγνό και old-school “βρομόξυλο” που προσφέρει.



Βαθμολογία: 7/10