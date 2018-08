Sonic Mania Plus - Review: To καλύτερο παιχνίδι του μπλε σκαντζόχοιρου

Πληροφορίες



Βαθμολογία: 8/10



Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από την εκδότρια εταιρεία για τις ανάγκες του Review.

Sonic Mania PlusPlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo SwitchPlayStation 4PagodaWest Games / HeadcannonSEGA2D Platform / Action3+17 Ιουλίου 2018Μερικοί gaming χαρακτήρες είναι τόσο εμβληματικοί που τους γνωρίζουν μέχρι και άτομα που δεν έχουν ιδέα από τον χώρο των video games. Είναι τόσο διάσημοι που υπάρχουν παντού και μπορούν όλοι να τους απολαύσουν σε όλες τις μορφές. Από ηλεκτρονικά παιχνίδια, σειρές στην τηλεόραση, comics, λούτρινα κουκλάκια κ.α. Μερικοί από αυτούς είναι ο Mario, o Pac-Man, o Pikachu αλλά και ο Sonic.O Sonic έκανε την εμφάνισή του στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και αποτέλεσε το αντίπαλο δέος του Super Mario, διεκδικώντας μερίδιο από την επιτυχία του διάσημου χαρακτήρα της Nintendo που είχε κυριαρχήσει και μονοπωλήσει την αγορά μέχρι τότε. Το πρώτο Sonic κυκλοφόρησε το 1991 με τρία sequels να το ακολουθούν το 1992 και 1994, με τους τέσσερις τίτλους να κερδίζουν πολλά βραβεία και τρομερές κριτικές από τον τύπο της εποχής.Αρκετούς Sonic τίτλους και 23 χρόνια μετά, η Sega αποφάσισε να κυκλοφορήσει το Sonic Mania ή αλλιώς μια ωδή στο παρελθόν με μοντέρνες πινελιές. Δυστυχώς ο τίτλος κυκλοφόρησε μόνο ψηφιακά για PC, PS4, Xbox One και Switch, όμως οι fans ήθελαν κάτι χειροπιαστό όπως παλιά. Έτσι, έναν χρόνο μετά, η Sega κυκλοφορεί το Sonic Mania Plus, που αποτελεί τη retail έκδοση του τίτλου και, εκτός από κάποιες έξτρα προσθήκες στο gameplay, περιέχει ένα old-school Sega Mega Drive cover αλλά και ένα art book με πληροφορίες για τους χαρακτήρες και το παιχνίδι. Ένα πολύ ωραίο πακέτο από την Sega.Τα γεγονότα του Sonic Mania Plus λαμβάνουν χώρα λίγο μετά το τέλος του Sonic & Knuckles, όπου ο Sonic, o Tails, ο Knuckles, o Ray και ο Mighty βρίσκονται για μια ακόμη φορά αντιμέτωποι με τον Dr. Eggman, αυτή τη φορά για ένα περίεργο artifact που έχει στην κατοχή του. Αυτή τη φορά όμως δεν είναι μόνος του, καθώς τον πλαισιώνει ένα γκρουπ από ρομπότ, τα λεγόμενα Eggrobos. Ο στόχος σας παραμένει ίδιος όπως σε όλα τα Sonic. Πρέπει να νικήσετε τον Dr. Eggman και του φίλους του και να μαζέψετε τα Chaos Emeralds που βρίσκονται διάσπαρτα στις πίστες.Το σενάριο δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, αν και κανείς ποτέ δεν έπαιξε το Sonic για το σενάριο του. Το gameplay του ήταν αυτό που το έκανε διάσημο και αυτό θα κρίνουμε παρακάτω. To Sonic Mania Plus είναι ένα 2D platform παιχνίδι, στο οποίο, όπως σε κάθε παιχνίδι του είδους, πρέπει να φτάσετε στο τέλος της κάθε πίστας, ξεπερνώντας εμπόδια και μαζεύοντας δαχτυλίδια. Το gameplay του τίτλου δεν διαφέρει σε πολλά από τους προκατόχους του που κυκλοφόρησαν πριν 24 χρόνια, καθώς η Sega έχει πάρει τα aspects που έκαναν γνωστό τον Sonic και τα διαμόρφωσε με ομορφότερα γραφικά στο 2018.Κάθε χαρακτήρας εκτός από το default ασταμάτητο τρέξιμο, έχει και μια ειδική ικανότητα. Ο Sonic μπορεί να γίνει σφαίρα και να αποκτήσει μεγάλη ταχύτητα αυτόματα, ο Tails μπορεί να βρει άλλα μονοπάτια σε κάθε πίστα, αφού μπορεί να πετάει για μερικά δευτερόλεπτα, ο Knuckles το ίδιο καθώς μπορεί και σκαρφαλώνει, ο Ray μπορεί να κάνει glide, ενώ ο Mighty μπορεί να καταστρέφει μερικά κομμάτια της πίστας. Στην αρχή του παιχνιδιού, μπορείτε να διαλέξετε με ποιον από τους πέντε χαρακτήρες θέλετε να παίξετε το παιχνίδι (στην αρχή υπήρχαν μόνο ο Sonic, o Tails και ο Knuckles, αλλά στο Plus προστέθηκαν ο Ray the Flying Squirrel και ο Mighty the Armadillo), ενώ σας δίνεται και η δυνατότητα του co-op με έναν φίλο σας, αφού μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι συνεργατικά διαλέγοντας τον Sonic και τον Tails.Το συνεργατικό παιχνίδι προτείνεται, καθώς ανεβάζει την διασκέδαση ένα επίπεδο παραπάνω. Όσον αφορά τα επίπεδα του Sonic Mania Plus, είναι 12 στον αριθμό και σίγουρα η νοσταλγία σας θα χτυπήσει κόκκινο, αφού αποτελούν έναν συνδυασμό επιπέδων από παλιούς τίτλους Sonic με μερικές καινούργιες πίστες. Ακόμα και τα παλιά επίπεδα όμως έχουν εμπλουτιστεί με καινούργιες ιδέες, εμπόδια και μηχανισμούς που δεν υπήρχαν στα original παιχνίδια, ώστε να μην νιώθετε ότι παίζετε τα ίδια παιχνίδια ξανά.Το μόνο αρνητικό που παρατηρείται στα επίπεδα είναι ότι επειδή είναι διπλά (δηλαδή act 1, act 2), αν περάσετε το πρώτο act και χάσετε στο δεύτερο, τότε πρέπει να ξαναπαίξετε όλο το επίπεδο από την αρχή, καθώς δεν υπάρχει save point ανάμεσα. Αυτό μετά από λίγο καταντάει εκνευριστικό αφού κάποια από αυτά έχουν ιδιαιτερότητες ή πιο απαιτητικά bosses στο τέλος, με αποτέλεσμα αν χάσετε στο τέλος του act 2 ενός επιπέδου να πρέπει να το ξεκινήσετε από την αρχή, κάτι που, τουλάχιστον για εμάς, ήταν κουραστικό.Όπως και στο Sonic 3, στο τέλος κάθε επιπέδου υπάρχει ένα boss fight, το οποίο άλλοτε είναι αρκετά εύκολο και άλλοτε χρειάζεται λίγη παραπάνω σκέψη, καθώς ποτέ δεν είναι ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνετε για να το νικήσετε. Γενικά όσοι είστε εξοικειωμένοι με το 2D gameplay του Sonic δεν θα δυσκολευτείτε να καταλάβετε την τακτική τους, αν και κάποια είναι αρκετά εκνευριστικά και ίσως χρειαστούν αρκετές προσπάθειες για να τα νικήσετε. Σε αρκετά επίπεδα θα πέσετε πάνω σε γιγάντια δαχτυλίδια. Αυτά σας μεταφέρουν σε εναλλακτικές πίστες όπου το παιχνίδι μετατρέπεται σε 3D και ξεκινάτε να κυνηγάτε ένα τεράστιο εξωγήινο μπαλόνι με αντίπαλο σας τον χρόνο αλλά και μερικά εμπόδια. Στο δάπεδο καθώς τρέχετε μαζεύετε μπλε μπάλες οι οποίες σας δίνουν ταχύτητα για να προλάβετε το μπαλόνι. Αν το πιάσετε έγκαιρα τότε κερδίζετε ένα Chaos Emerald.Τα Chaos Emeralds είναι επτά στον αριθμό και χρησιμεύουν στο ξεκλείδωμα του true ending του παιχνιδιού. Αρκετά ωραία ιδέα καθώς «αναγκάζει» τον παίχτη να ψάχνει παραπάνω κάθε πίστα, αλλά ο χειρισμός στα εν λόγω επίπεδα είναι περίεργος και μπορείτε να βρεθείτε εκτός πίστας αρκετά εύκολα.Όσον αφορά στα modes του Sonic Mania Plus, εκτός του Mania που είναι το βασικό Campaign, υπάρχουν τα Time Attack που προσπαθείτε να τερματίσετε μια πίστα σε όσο τον δυνατό καλύτερο χρόνο, το Competition που πλέον μπορείτε να παίξετε ενάντια σε άλλους τρεις φίλους σας σε τετραπλό Split-screen, κάτι που δεν υπήρχε στο απλό Sonic Mania, καθώς υποστήριζε split-screen μέχρι δυο άτομα και το Encore που είναι η βασική προσθήκη του Plus DLC. Το Encore είναι ουσιαστικά το ίδιο με το Mania αλλά αντί για ζωές έχετε στην διάθεση σας τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Για να το επεξηγήσουμε λίγο παραπάνω: στο Mania ο χαρακτήρας σας έχει διαθέσιμο έναν αριθμό από ζωές, πριν δείτε το game over. Στο Encore όσο παίζετε, βρίσκετε και τους υπόλοιπους χαρακτήρες του παιχνιδιού και εκτός του ότι μπορείτε να τους εναλλάξετε όποτε θέλετε για να χρησιμοποιήσετε τις δυνάμεις τους, χρησιμεύουν και σαν ζωές. Δεν θα δείτε το game over αν δεν πεθάνουν αυτοί που έχετε στην διάθεση σας, ενώ κάθε φορά μπορείτε να ελέγχετε μέχρι δυο.Ό,τι και να πούμε για τον retro τεχνικό τομέα του Sonic Mania Plus είναι λίγο. Μπορεί να μην θυμίζει παιχνίδι του 2018, αλλά έχει καταφέρει να κρατήσει το καταπληκτικό level design των παλαιότερων τίτλων προσθέτοντας στα επίπεδα παραπάνω χρώματα και λεπτομέρεια, ενώ οι χαρακτήρες έχουν βελτιωμένο animation και είναι πιο λεπτομερείς. Όσον αφορά τον ηχητικό τομέα ισχύουν τα ίδια με παραπάνω καθώς ακούμε όλες τις κλασσικές pop μελωδίες που υπήρχαν στους τίτλους Sonic την δεκαετία του 1990. Όσοι είστε fans του Sonic, ετοιμαστείτε να σας καταπνίξει η νοσταλγία.Το Sonic Mania Plus σηματοδοτεί την επιστροφή ενός αγαπημένου χαρακτήρα στις ρίζες του. Με μόλις 25 ευρώ μπορείτε αποκτήσετε τον καλύτερο τίτλο Sonic που υπάρχει αυτή την στιγμή εκεί έξω, καθώς προσφέρει μια μίξη των παλαιών τίτλων τόσο σε πίστες, σε τεχνικό τομέα, αλλά και σε gameplay, εμπλουτισμένο με αρκετές φρέσκες ιδέες, πέντε χαρακτήρες και split-screen τεσσάρων ατόμων για να διασκεδάσετε με τους φίλους σας.Αν είστε fan του μπλε σκαντζόχοιρου δεν νοείται να λείπει αυτός ο τίτλος από τη συλλογή σας, ενώ το ίδιο πρέπει να κάνετε και οι φίλοι των platform παιχνιδιών.