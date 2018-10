SoulCalibur VI - Review: Η αναβίωση της σειράς

Πληροφορίες

Βαθμολογία: 9/10

Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από την εκδότρια εταιρεία για τις ανάγκες του Review.

SoulCalibur VIPlayStation 4 / Xbox One / PCPlayStation 4 ProProject SoulBandai Namco EntertainmentFighting16+19 Οκτωβρίου 2018ΌχιTranscending History and the World, a tale of Souls and Swords, eternally retold. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε στα μάτια μας όταν είδαμε και ακούσαμε ξανά στις τηλεοράσεις μας αυτή την πασίγνωστη φράση που σηματοδοτούσε την επιστροφή μιας εκ των παλαιότερων σειρών που έχει αφήσει τη δική της πινελιά στην ιστορία των fighting games. 6 χρόνια πέρασαν από την κυκλοφορία του τελευταίου βασικού παιχνιδιού της σειράς, του SoulCalibur V, το οποίο σε συνδυασμό με τον αρκετά μέτριο προκάτοχό του σχεδόν κατάφερε να σκοτώσει το franchise. Μετά από τόσα χρόνια σιγής ιχθύος, όλοι πιστεύαμε ότι η μοίρα της σειράς ήταν αβέβαιη.Τελικά η σειρά όχι μόνο απέκτησε έναν νέο αριθμημένο τίτλο, αλλά αποφάσισε να πατήσει ένα reset και να βγάλει από την ιστορία πολλούς αταίριαστους χαρακτήρες που εισήχθησαν στο SoulCalibur V. Το θέμα είναι όμως ότι η fighting σκηνή τα τελευταία χρόνια, και ειδικά φέτος, έχει δει πολλές νέες παρουσίες που έχουν καταφέρει να μαζέψουν ένα ευρύ κοινό. Καταφέρνει όμως το SoulCalibur VI να κάνει κάτι για να κερδίσει πίσω τη χαμένη δόξα του ή η ιστορία των ψυχών και των σπαθιών θα ξαναειπωθεί για τελευταία φορά;Όπως προείπαμε, ο ρόλος του παιχνιδιού είναι να κάνει reset τα πάντα μετά το αδιέξοδο στο οποίο είχε οδηγηθεί η σειρά και να ξεκινήσει ένα καινούργιο timeline, κάτι παρόμοιο με αυτό που είχε κάνει το Mortal Kombat του 2011. Σε αντίθεση με αυτό που θα περίμενε κανείς από fighting παιχνίδι, η σειρά SoulCalibur έχει στην πραγματικότητα ένα αρκετά καλοδουλεμένο σενάριο, αλλά είναι αρκετά δυσνόητη η αφήγηση και η παρακολούθηση των λεπτομερειών.Ως εκ τούτου, το SoulCalibur VI αποτελεί μια επανεκδοχή των γεγονότων του πρώτου SoulCalibur με σκοπό να κάνει πιο εύκολη την κατανόησή τους στους νέους παίχτες, αλλά και να δείξει στους ήδη γνώστες κάποια επιπλέον πράγματα σχετικά με τις ζωές και τη δράση των χαρακτήρων. Το Main Story έχει σαν κεντρικούς χαρακτήρες τον Kilik, τον Maxi και την Xianghua στην αποστολή τους να βρουν τον Nightmare και να καταστρέψουν το καταραμένο σπαθί Soul Edge, που ευθύνονται για προσωπικές τραγωδίες στις ζωές τους. O μεγάλος λόγος που χαρήκαμε με την επιστροφή του SoulCalibur VI είναι ότι όλοι οι original χαρακτήρες που αγαπήσαμε, όπως η Taki, η Sophitia, ο Kilik, η Xianghua, o Siegfried, ο Nightmare και πολλοί άλλοι είναι ξανά πάλι μαζί μας και καλύτεροι από ποτέ!Στο θέμα της διήγησης, το SoulCalibur VI ακολουθεί ένα διαφορετικό μονοπάτι από τα περισσότερα fighting games υψηλού προφίλ. Αντί για ένα πλήρως CGI story mode που απαρτίζεται μόνο από cutscenes και μερικές μάχες εδώ κι εκεί, το Soul Chronicle στο συγκεκριμένο παιχνίδι έχει ελάχιστα cutscenes και ακολουθεί τον τρόπο αφήγησης με τη χρήση πανέμορφα ζωγραφισμένων Storyboards και χρησιμοποιώντας τα πορτραίτα των χαρακτήρων με τις φωνές των διαλόγων και στατικές εικόνες στο υπόβαθρο. Απ’ ό,τι φαίνεται το παιχνίδι μάλλον είχε ένα θεματάκι με το budget του, αλλά σε αντίθεση με τις πρόσφατες αντίστοιχες απόπειρες του Tekken 7 και του Marvel vs Capcom Infinite, το SoulCalibur VI καταφέρνει να κάνει αυτό το γεγονός να δουλέψει υπέρ του.Πέρα από το Main Story που ακολουθεί μόνο τα κύρια γεγονότα του πρώτου SoulCalibur, κάθε χαρακτήρας έχει τη δική του προσωπική ιστορία που ακολουθεί τα γεγονότα που διαδραματίζονται ανά χρονική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι το παιχνίδι δεν προσπαθεί να μπλέξει στα γεγονότα της κεντρικής ιστορίας τους χαρακτήρες που δεν έχουν καμία δουλειά να βρίσκονται εκεί και αντ’ αυτού τους δίνει το άφθονο spotlight που χρειάζονται στην καθαρά δική τους αποστολή και στον λόγο που ξεκινούν το ταξίδι τους. Η Project Soul πάντως τήρησε την υπόσχεσή της και το παιχνίδι παρέχει όντως μπόλικο single-player περιεχόμενο. Παρόλο που το Main Story βγαίνει μέσα σε 3 ώρες, θα περάσετε αρκετές ώρες ακόμα για να καθαρίσετε τις ξεχωριστές ιστορίες του κάθε χαρακτήρα στο Soul Chronicle. Και αυτό είναι μόνο το ορεκτικό!Εκτός από το Soul Chronicle, υπάρχει ένα επιπλέον Story Mode, το Libra of Soul, στο οποίο φτιάχνετε έναν δικό σας χαρακτήρα και κάνετε το δικό σας ταξίδι στον κόσμο του παιχνιδιού. Ταξιδεύετε από το ένα μέρος στο άλλο, εκπληρώνετε αποστολές, ξεκλειδώνετε καλύτερα όπλα και εξοπλισμό και μαζεύετε δικούς σας μισθοφόρους με σκοπό να σταματήσετε έναν εχθρό που επιχειρεί να μαζέψει τα κομμάτια του Soul Edge. Αν έχετε ασχοληθεί με το Chronicles of the Sword του SoulCalibur III, τότε θα ξέρετε περίπου τι να περιμένετε. Είναι μια παράλληλη ιστορία στην οποία θα αφιερώσετε πάρα πολλές ώρες και όπου το δικό σας δημιούργημα αλληλεπιδρά με αρκετούς άγνωστους χαρακτήρες και πολλούς από τους κανονικούς πρωταγωνιστές της κεντρικής ιστορίας.Και τέλος, ένα από τα πιο αγαπημένα modes που ξεκίνησε πρώτη φορά από το SoulCalibur III επιστρέφει για ακόμα μια φορά για να του αφιερώσετε ακόμα περισσότερες ώρες από τη ζωή σας. Μιλάμε φυσικά για το Character Creation! Στο συγκεκριμένο mode έχετε εσείς τη δυνατότητα να φτιάξετε τον δικό σας χαρακτήρα από το μηδέν, χρησιμοποιώντας το στυλ μάχης του χαρακτήρα που εσείς επιθυμείτε και να τον ντύσετε με ό,τι εξοπλισμό διαθέτετε. Κατά κύριο λόγο βασίζεται στο αντίστοιχο mode του προηγούμενου παιχνιδιού και σας δίνει απόλυτη ελευθερία στα ρούχα και στο πώς θα κάνετε τροποποιήσεις με τα σχέδια και τα χρώματα για να πετύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Μπορείτε να φτιάξετε είτε τον πιο τρομακτικό ξιφομάχο που έζησε ποτέ, είτε έναν περίεργο που απλά φόρεσε το πρώτο πράγμα που βρήκε στην ντουλάπα του και βγήκε έξω. Αν βαριέστε να παίξετε με έναν κοινό άνθρωπο, κανένα απολύτως πρόβλημα! Στο SoulCalibur VI σας δίνεται πλέον η δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε 16 φυλές συμπεριλαμβανομένων και των beast men, σκελετών, δαιμονισμένων, lizardmen και διαφόρων άλλων, κάτι που σας επιτρέπει και να φτιάξετε τους αγαπημένους σας χαρακτήρες από άλλα παιχνίδια, ταινίες και anime.Στα του gameplay, το SoulCalibur VI είναι ακριβώς αυτό που θα θέλαμε από αυτήν τη σειρά. Έχει κρατήσει ακέραιο τον πυρήνα του και αυτό που το έκανε ξεχωριστό. Σε αντίθεση με σχεδόν όλα τα υπόλοιπα fighting παιχνίδια, όπου οι χαρακτήρες χρησιμοποιούν τέχνες για μάχες σώμα με σώμα, το SoulCalibur είναι ένα ξεκάθαρα βασισμένο στα όπλα παιχνίδι. Πρέπει να προβλέψετε τις κινήσεις του εχθρού σας με βάση το όπλο που χρησιμοποιεί, τις αντεπιθέσεις και το περιβάλλον γύρω σας ώστε να μην βρεθείτε κολλημένοι σε έναν τοίχο ή, ακόμα χειρότερα, να καταλήξετε έξω από το Ring.Το νέο κεφάλαιο της σειράς χτίζει πάνω σε όλες τις εμπειρίες και στο feedback που έχει μαζέψει από τους προηγούμενους τίτλους και αφαίρεσε τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούσαν τον ειδικό μετρητή Soul Gauge και το έκαναν να μοιάζει περισσότερο με Street Fighter, παρά με SoulCalibur. Ένας από τους κεντρικούς μηχανισμούς, το Guard Impact, είναι και πάλι εδώ για να τιμωρείτε τους παίχτες που παίζουν πολύ προβλέψιμα και χωρίς να χρειάζεται πια να σπαταλήσετε ποσοστό από το Soul Gauge.Αυτήν τη φορά ο μετρητής Soul Gauge χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το Critical Edge, μια σειρά από θεαματικές επιθέσεις που κόβουν ένα σεβαστό ποσοστό ζωής από τον αντίπαλο και τον μηχανισμό του Soul Charge. Το Soul Charge όταν ενεργοποιηθεί, δίνει για κάποιο περιορισμένο διάστημα καινούργιες ικανότητες ή και ολοκαίνουργιες κινήσεις σε όλους τους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, η Talim αποκτά ένα νέο stance το οποίο επικεντρώνεται στην ενεργή χρήση του ανέμου στα combo της, ενώ στην περίπτωση της Sophitia μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες κινήσεις στα combos και στο Angel Step της. Όλα τα παραπάνω κάνουν το καστ να ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο και δίνει μια επιπλέον τροφή για σκέψη για τη χρήση τους στη διάρκεια του αγώνα.Ίσως ο πιο σημαντικός νέος μηχανισμός είναι το Reversal Edge, όπου με το πάτημα ενός πλήκτρου κάνετε μια επίθεση που αν πετύχει, τότε οι δύο παίχτες εισέρχονται σε μια slow motion φάση όπου ο καθένας επιλέγει με τι κίνηση θα χτυπήσει τον αντίπαλο και ανάλογα με τον συνδυασμό των επιθέσεων, υπάρχουν διάφορες εκβάσεις για το ποια θα είναι η κατάληξη. Αυτό σας επιτρέπει να περνάτε γρήγορα στη δυνατή επίθεση από την άμυνα και να σκέφτεστε πιο σοβαρά για το πώς θα αντιδρούσε ο αντίπαλός σας. Φανταστείτε το σαν να παίζετε μια πιο περίπλοκη εκδοχή του “Πέτρα-ψαλίδι-χαρτί”.Όλα τα παραπάνω ίσως να ακούγονται αρκετά περίπλοκα, αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οφείλουμε να πούμε ένα μπράβο στην Project Soul για το πόσο προσβάσιμο έχει κάνει το παιχνίδι και στους νεόφερτους, αλλά και σε όσους ζητούν κάτι πιο τεχνικό. Το παιχνίδι σάς παρέχει μερικά από τα πιο επεξηγηματικά tutorials που έχουν υπάρξει σε fighting τίτλους και μάλιστα σας διαθέτει και περαιτέρω εξηγήσεις για το στυλ μάχης του κάθε χαρακτήρα και συμβουλές για το πώς μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε στο έπακρο. Με λίγα λόγια, έχετε τα πάντα στη διάθεσή σας για να περάσετε πάρα πολλές ώρες στην προπόνηση και να μάθετε να παίζετε τέλεια με τον αγαπημένο σας χαρακτήρα.Στον οπτικό τομέα, το SoulCalibur VI μάς έδωσε κάπως ανάμεικτα συναισθήματα. Η χρήση της Unreal Engine 4 προσδίδει πολύ πιο καλοφτιαγμένα εφέ και έχει απομακρύνει πλέον την αίσθηση της "πλαστικίλας" που έδιναν μερικοί από τους χαρακτήρες στα 2 προηγούμενα παιχνίδια της σειράς, καθώς συντελεί σε ένα πολύ προσεγμένο σύνολο. Από τη μια μεριά, τα επίπεδα στα οποία παλεύετε είναι λεπτομερή και καλοσχεδιασμένα και το ίδιο ισχύει εκ πρώτης όψεως και για τους χαρακτήρες.Κατά τη διάρκεια της μάχης, τα εκπληκτικά σχέδια των χαρακτήρων και τα εφέ των κινήσεων και των συγκρούσεων θα σας αφήσουν εντυπωσιασμένους. Το πρόβλημα βγαίνει στην επιφάνεια όταν έρχεται η ώρα για κοντινά πλάνα στους χαρακτήρες, όπου τα χαμηλότερης ανάλυσης textures και το aliasing δυστυχώς “βγάζουν μάτι”. Σίγουρα δεν πρόκειται για κάτι που χαλάει τη συνολική εμπειρία, αλλά έρχεται σε αντίθεση με το κατά τα άλλα προσεγμένο σύνολο. Και μιας και το αναφέραμε, πως θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τους εξαιρετικούς σχεδιασμούς των χαρακτήρων!Όντας ουσιαστικά ένα remake του πρώτου SoulCalibur, η Project Soul χρησιμοποίησε τα αρχικά σχέδια από την εποχή του Dreamcast και συνέχισε να χτίζει πάνω σε αυτά αντλώντας επιρροές και από τα μετέπειτα παιχνίδια της σειράς. Πχ. η Taki έχει τη στολή της από το πρώτο παιχνίδι, αλλά το φουλάρι της έχει αντικατασταθεί από μια μεταλλική δαιμονική μάσκα σαν αυτή που είχε στο SoulCalibur III. Μακράν όμως το καλύτερο παράδειγμα είναι ο Nightmare. Στο πρώτο SoulCalibur ήταν απλά ένας τύπος σε μια εντελώς αδιάφορη μπλε πανοπλία, αλλά τώρα έχει γίνει ένας πραγματικά απειλητικός ιππότης με μια πιο περίτεχνη πανοπλία και μια ξεσκισμένη κάπα για το κερασάκι στην τούρτα.Εν κατακλείδι, το SoulCalibur VI όχι μόνο δεν μας απογοήτευσε, αλλά μας αποζημίωσε για όλα αυτά τα χρόνια αναμονής και ευχόμαστε πραγματικά να αποτελέσει ένα μέσο προόδου για την αναβίωση της σειράς για τα καλά. Ο ξεχωριστός πυρήνας του που βασίζεται ξεκάθαρα στις μάχες με τα όπλα το κάνει να λάμπει ακόμα περισσότερο δεδομένου ότι πλέον δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην αγορά.Σε μια εποχή που τα fighting παιχνίδια στοχεύουν πιο πολύ το κοινό των eSports και παραμελούν όσους δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτά και προτιμούν περισσότερο το offline, το SoulCalibur VI είναι η εξαίρεση που προσφέρει άφθονο περιεχόμενο που θα σας κρατήσει την προσοχή για πολλές ώρες, αλλά έχει και αυτό που θα κάνει το πιο ανταγωνιστικό κοινό να θέλει να ασχοληθεί ακόμα περισσότερο για να τελειοποιήσει τη γνώση του επί όλων των περίπλοκων μηχανισμών.Οι νέοι και περίπλοκοι μηχανισμοί το καθιστούν ένα παιχνίδι το οποίο είναι και αρκετά προσβάσιμο σε παίκτες κάθε βεληνεκούς, χωρίς όμως να απωθεί και τους πιο προχωρημένους. Είναι ότι πιο κοντινό υπάρχει αυτή τη στιγμή στις εποχές της δόξας του SoulCalibur II.