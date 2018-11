Starlink: Battle for Atlas - Review: Φιγούρες που ζωντανεύουν στην οθόνη σας!

Πληροφορίες

Το νέο παιχνίδι της Ubisoft, Starlink: Battle for Atlas, είναι η προσπάθεια της εταιρείας να αναβιώσει τα toys-to-life. Είναι μία ενδιαφέρουσα στιγμή για μία τέτοια απόπειρα, καθώς έχουμε ήδη δει την άνοδο και την πτώση του είδους, με δοκιμές από Disney και LEGO, μεταξύ άλλων. Η Ubisoft επιχειρεί να ξαναφέρει στο προσκήνιο τα toys-to-life και παράλληλα να μας δώσει ένα αξιόλογο διαστημικό shooter για όλες τις ηλικίες.



Το Starlink: Battle for Atlas είναι ένα παιχνίδι που κινείται στα χνάρια του Star Fox, με κάτι από No Man's Sky. Περιλαμβάνει διαστημικές αερομαχίες και εξερεύνηση πλανητών, μέσα από το πιλοτήριο του σκάφους μας, σε τρίτο πρόσωπο. Το toys-to-life στοιχείο εντοπίζεται στην επιλογή οχημάτων, πιλότων και όπλων, καθώς και την παραμετροποίησή τους. Αν αγοράσουμε τη Physical Starter έκδοση του Starlink, παίρνουμε μαζί με το παιχνίδι ένα μικρό, χειροπιαστό πλαστικό σκάφος, έναν πιλότο και μερικά όπλα.











Όλα αυτά, δεν είναι απλώς για ομορφιά ή για τον εμπλουτισμό της συλλογής μας. Στο πακέτο περιλαμβάνεται ένα εξάρτημα για το χειριστήριο, όπου τοποθετούμε τις φιγούρες και τα σκάφη τους. Στο πάνω μέρος του εξαρτήματος, τοποθετούμε τον πιλότο μας και μετά το σκάφος. Τα φτερά και τα όπλα μπαίνουν στο τέλος. Ό,τι κάνουμε πάνω στο mount, μεταφράζεται ψηφιακά στην οθόνη μας. Αν αφαιρέσουμε ένα κομμάτι, το παιχνίδι μάς δείχνει, σε pause, την τρέχουσα διαρρύθμιση του σκάφους. Μπορούμε να κάνουμε mix and match, να αλλάξουμε μεταξύ τους διάφορα μέρη, να τοποθετήσουμε τα όπλα ανάποδα και όλα έχουν τη δική τους επίδραση.



Τα μοντέλα των physical σκαφών είναι πανέμορφα και φανταζόμαστε πως ένα μικρό παιδί θα τα χαρεί πάρα πολύ. Οι φιγούρες των πιλότων είναι επίσης πολύ όμορφα σχεδιασμένες. Τίποτα δεν μοιάζει "ψεύτικο" και όλα έχουν ιδανικό βάρος και πολλές λεπτομέρειες. Εκτός από την καλαισθησία τους, όλα τα κομμάτια χαρακτηρίζονται και από λειτουργικότητα, καθώς κάθε ένα είναι χαρακτηριστικό και κάνει ξεκάθαρη την ταυτότητά του, ώστε να μην μπερδευόμαστε.









Φυσικά, μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι και με ψηφιακά σκάφη. Αν αγοράσουμε την digital έκδοση, παίρνουμε (αρκετά περισσότερα) κομμάτια για να χρησιμοποιήσουμε, απλώς δεν έχουμε τα χειροπιαστά μοντέλα. Αν τοποθετήσουμε ένα σκάφος στο mount του χειριστηρίου, μπορούμε έπειτα να το χρησιμοποιήσουμε στην ψηφιακή του μορφή για μία εβδομάδα, προτού το σκανάρουμε ξανά (κάτι απαραίτητο για να παίξουμε φορητά). Αν κάποιος δεν ενδιαφέρεται πολύ για τη συλλογή των πλαστικών παιχνιδιών, η αγορά κάποιας ψηφιακής έκδοσης με περισσότερο περιεχόμενο, είναι μονόδρομος.



Το Starlink: Battle of Atlas μοιάζει αρκετά με το No Man's Sky, με την πρώτη ματιά. Ο σχεδιασμός των πλανητών, της χλωρίδας και της πανίδας τους, καθώς και τα χρώματα σε πολλά σημεία, μας φέρνουν αμέσως στο νου τα αντίστοιχα του παιχνιδιού της Hello Games. Παρόλα αυτά, στο Starlink δεν υπάρχουν τυχαία ή procedurally generated στοιχεία και είναι ένα που βασίζεται στο σενάριό του.











Βέβαια, μην περιμένετε space opera επιπέδου Battlestar Galactica. Η πλοκή είναι σύντομη, αρχετυπική, γεμάτη κλισέ και μονοδιάστατους χαρακτήρες. Η παρουσίασή της είναι ευχάριστη και ο κόσμος του έχει κάποιο ενδιαφέρον, όμως η ίδια η ιστορία δεν είναι αρκετά ενδιαφέρουσα για να μας κρατήσει και η γραφή είναι πρόχειρη και ανέμπνευστγ. Στο Nintendo Switch, η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη, λόγω της προσθήκης του Fox McCloud και της ομάδας του. Το voice acting που τους ενσαρκώνει είναι καλής ποιότητας και τα custom cutscenes που τους περιλαμβάνουν μία πολύ θετική έκπληξη. Αυτά, μαζί με το Arwing, είναι αρκετά για να προτιμηθεί η έκδοση του Switch υπέρ των άλλων δύο.



Το gameplay του Starlink: Battle for Atlas είναι πιο βαθύ από αυτό ενός παιδικού παιχνιδιού, καθώς και σχετικά πιο δύσκολο. Οι μάχες είναι εξαιρετικές, από την αρχή μέχρι το τέλος και δεν γίνονται ποτέ βαρετές. Τα σκάφη έχουν τη δυνατότητα να εναλάσσουν τη λειτουργία πτήσης τους: μπορούν να πετούν ψηλά και να εκτελούν εντυπωσιακές μανούβρες ή να αιωρούνται κοντά στο έδαφος. Οι δύο αυτές περιπτώσεις είναι διαφορετικές και έχουν τη δική τους χρησιμότητα. Οι διαστημικές αερομαχίες, αλλά και οι μάχες με σμήνη εχθρών πάνω από τα βουνά και τα ερείπια κάποιου πλανήτη, είναι εκπληκτικα, γρήγορα και πολύ διασκεδαστικά. Σε σημεία όπου απαιτούνται πιο στρατηγικές κινήσεις και πιο ακριβείς ελιγμοί, πάμε στο hover mode και κινούμαστε σχεδόν ακουμπώντας το έδαφος. Έτσι, αποκτούμε την ιδιότητα κίνησης με πολύ μεγαλύτερη άνεση, καθώς μπορούμε να πάμε προς τα πίσω ή πλαγίως.











Σε κάθε στιγμή και με κάθε τρόπο, ο χειρισμός είναι άριστος και η πτήση γεμάτη χάρη. Τα πάντα γίνονται άμεσα, ταχύτατα και με πολύ φυσικό τρόπο. Το μόνο προβληματικό σημείο είναι το platforming που εμφανίζεται κάποιες φορές, ενώ παίζουμε σε hover mode. Τα τμήματα που μας καλούν να φτάσουμε σε ψηλά σημεία μέσω διαδοχικών αλμάτων, είναι πραγματική αγγαρεία και κουράζουν πάρα πολύ.



Στα options, έχουμε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε το αυτόματο σύστημα στόχευσης και να αυξομειώσουμε την αυστηρότητά του. Έτσι, μπορεί ο κάθε παίκτης να απολαύσει τις μάχες του Starlink, ανεξάρτητα από την εμπειρία του με παιχνίδια του είδους. Απορίας αξία είναι η έλλειψη motion controls στο Switch, τα οποία υπάρχουν μόνο όσο κάνουμε zoom για να στοχεύσουμε (ένα χαρακτηριστικό που δεν χρησιμοποιήσαμε ιδιαίτερα). Υπάρχει η δυνατότητα co-op multiplayer μέσω split-screen· ένα θετικό στοιχείο χωρίς αμφιβολία και ευτυχώς ικανοποιητικά στημένο.









Οι ήδη εξέχουσες μονομαχίες, γίνονται ακόμη καλύτερες μέσω της παραμετροποίησης. Ο κάθε πιλότος έχει τις δικές του ιδιότητες και το προσωπικό του skill tree, στο οποίο αναρριχόμαστε με την άνοδό μας σε levels. Τα διάφορα σκάφη έχουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά, όπως ταχύτητα και κρατήματα. Τα όπλα είναι αρκετά και η εναλλαγή τους απαραίτητη, καθώς έχουν διαφορετικά effects. Υπάρχουν όπλα που εξαπολύουν φωτιά και καίνε τα πάντα στο διάβα τους, ρουκέτες πάγου που παγώνουν τους εχθρούς, ριπές που αναστατώνουν τη βαρύτυτα, μεταξύ άλλων. Αρκετές φορές θα συναντήσουμε εχθρούς που είναι ανθεκτικοί ή ευάλωττοι σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο της φύσης, ή μονοπάτια που ανοίγουν με το κατάλληλο από αυτά.



Μπορούμε να έχουμε δύο όπλα ταυτόχρονα και έτσι δημιουργούνται πολύ ενδιαφέροντες συνδυασμοί. Οι πειραματισμοί ενδείκνυνται και αποδίδουν. Η παραμετροποίηση συνεχίζει, αφού κάθε κομμάτι μπορεί να αναβαθμιστεί και να αποκτήσει τα δικά του mods ενίσχυσης. Το Starlink μπορεί να τερματιστεί μόνο με το περιεχόμενο του Starter Pack, όμως είναι πολύ πιο δύσκολο και λιγότερο διασκεδαστικό, καθώς χάνεται το στοιχείο του πειραματισμού και της προσωποποίησης του εξοπλισμού. Όλα τα εξαρτήματα, βέβαια, μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά.



Τα menus είναι κάπως πιο πολύπλοκα από όσο θα έπρεπε και στην αρχή μπορεί να μπερδέψουν και να δώσουν την εντύπωση πως το Starlink είναι ένα παιχνίδι με δυσνόητους μηχανισμούς, κάτι που δεν ισχύει.











Αλλό ένα mechanic που καθιστά την απόκτηση οχημάτων σχεδόν αναγκαία, είναι το σύστημα των checkpoints. Αν χάσουμε σε μία μάχη, για να συνεχίσουμε πρέπει να αλλάξουμε σκάφος. Αν δεν έχουμε δεύτερο, πληρώνουμε ένα αντίτιμο in-game χρημάτων και πάμε στο προηγούμενο checkpoint. Έτσι, αναγκαζόμαστε να επαναλάβουμε τη μάχη από την αρχή και πρέπει να καταφέρουμε να την κερδίσουμε με μία “ζωή”, κάτι που αυξάνει τη δυσκολία αρκετά. Η εναλλαγή των σκαφών στην ψηφιακή τους μορφή γίνεται πολύ άμεσα, ενώ στην περίπτωση των physical μοντέλων, πρέπει να τα αλλάξουμε χειροκίνητα. Ευτυχώς, ο σχεδιασμός και η εργονομία είναι σε πολύ καλά επίπεδα και η τοποθέτηση και αφαίρεση σκαφών, όπλων και πιλότων πολύ ευχάριστη διαδικασία.



Εκτός από τις μάχες, το Starlink περιλαμβάνει εξερεύνηση, διάφορες δραστηριότητες και συλλογή αντικειμένων, καθώς και quests. Το βασικό κομμάτι του παιχνιδιού μπορεί να χωριστεί σε μερικά, πανομοιότυπα δυστυχώς, τμήματα. Καλούμαστε να επισκεφτούμε τους επτά πλανήτες που είναι διαθέσιμοι και να ολοκληρώσουμε μία σειρά από αποστολές. Με λίγα λόγια, πρέπει να χτίσουμε τις βάσεις μας σε κάθε πλανήτη, να αποδυναμώσουμε τις δυνάμεις του κακού και τέλος, να κατατροπώσουμε τα bosses. Όλο το περιεχόμενο είναι πολύ περιορισμένο σε ποικιλία. Συναντάμε σωρεία από fetch quests, wave clearing και αδιάφορες δραστηριότητες που είναι ολόιδιες σε κάθε πλανήτη. Είναι κρίμα, γιατί οι ίδιοι οι πλανήτες είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους οπτικά, όμως το gameplay, σε κάθε έναν, είναι ακριβώς ίδιο. Πολύ επαναλαμβανόμενοι, εκτός από τις αποστολές και τις δραστηριότητες, είναι και οι τύποι των εχθρών που αντιμετωπίζουμε.











Ένα ακόμη πρόβλημα της δομής του Starlink έχει να κάνει με το “κλείδωμα” του βασικού περιεχομένου πίσω από την ανάγκη αναβαθμίσεων και συνεπώς ολοκλήρωσης βαρετών παράπλευρων δραστηριοτήτων. Το main story διαρκεί περίπου 15-20 ώρες και υπάρχει πλούσιο παράπλευρο περιεχόμενο, όμως το πόσο θα ασχοληθεί κανείς εξαρτάται από το τι ζητάει από ένα παιχνίδι.



Στην έκδοση του Switch υπάρχει και ένα πολύ σύντομο questline που αποτελεί φόρο τιμής στη σειρά Star Fox. Το πνεύμα του Star Fox βρίσκεται εκεί, όμως το περιεχόμενο είναι ελάχιστο και ο πυρήνας του δεν αποκλίνει πολύ από το υπόλοιπο παιχνίδι.



Η μετάβαση από πλανήτη σε πλανήτη, γίνεται με τρόπο παρόμοιο του No Man's Sky. Δεν υπάρχουν loading screens και η μετακίνηση από το διάστημα σε έναν πλανήτη είναι ρευστά συνδεδεμένη και εντυπωσιακή. Τα γραφικά, δυστυχώς, δεν είναι όσο γυαλισμένα θα έπρεπε για να αποδοθεί το μεγαλείο του διαστημικού ταξιδιού επαρκώς. Το draw distance και οι υφές του περιβάλλοντος είναι κατώτερα των περιστάσεων. Παρόλα αυτά, ο εξαιρετικός σχεδιασμός και τα πλούσια χρώματα, σε συνδυασμό με τον ικανοποιητικό φωτισμό, δημιουργούν ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Ευτυχώς, δεν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα και το frame rate είναι σταθερό σε handheld και docked mode.











Η μουσική του Starlink: Battle for Atlas είναι απόλυτα ταιριαστή και ευχάριστή, όμως τελικά ξεχνιέται γρήγορα. Η απόδοση των χαρακτήρων μέσω voice acting είναι αδιάφορη σε γενικές γραμμές και αρκετές φορές ακούμε επαναληψη των in-game διαλόγων. Τα ηχητικά εφέ προσδίδουν την απαιτούμενη ένταση στις μάχες. Highlight του ηχητικού τομέα, η αναφορά στη σειρά Star Fox με ένα πολύ πετυχημένο remix, που σίγουρα θα προκαλέσει χαμόγελα στους fans.



Συμπέρασμα



Παρά τα πολλά του προβλήματα εξαιτίας του αδιάφορου σεναρίου και της τεράστιας επανάληψης, το Starlink: Battle for Atlas έχει πολλά να μας δώσει. Οι fans των space shooters δεν θα απογοητευτούν, καθώς οι διαστημικές μονομαχίες είναι πολύ διασκεδαστικές και το σύστημα χειρισμού σχεδόν αψεγάδιαστο. Είναι ένα παιχνίδι που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και μπορεί να κερδίσει τον κάθε παίκτη. Η έκδοση του Starlink: Battle for Atlas για το Switch είναι η ιδανική, καθώς οι αναφορές στη σειρά Star Fox έχουν γίνει με σεβασμό και κάνουν την εμπειρία πιο ξεχωριστή και ενδιαφέρουσα.





Βαθμολογία: 7/10





Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από την εκδότρια εταιρεία για τις ανάγκες του Review.



Τίτλος: Starlink: Battle for AtlasΔιαθέσιμο σε: PlayStation 4 / Xbox One / Nintendo SwitchΔοκιμάστηκε σε: PlayStation 4Εταιρεία Ανάπτυξης: Ubisoft TorontoΕκδότρια Εταιρεία: UbisoftΕίδος: Action/Adventure / ShooterΗλικίες: 7+Ημ/νία Κυκλοφορίας: 16 Οκτωβρίου 2018