Super Mario Maker 2 - Review: Για τους πιο δημιουργικούς

Πληροφορίες

Τίτλος: Super Mario Maker 2

Διαθέσιμο σε: Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε σε: Nintendo Switch

Εταιρεία Ανάπτυξης: Nintendo EPD

Εκδότρια Εταιρεία: Nintendo

Είδος: Level Editor / Platformer

Ηλικίες: 3+

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 28 Ιουνίου 2019





H συλλογή παιχνιδιών του Nintendo Switch εμπλουτίζεται σταδιακά είτε με νέα παιχνίδια γνωστών franchises της Nintendo όπως το Super Smash Bros, το Super Mario και το Legend of Zelda, είτε με Remastered εκδόσεις επιτυχημένων παιχνιδιών του Wii U. Αυτό που έλειπε μέχρι στιγμής, αυτά τα δύο και πλέον χρόνια κυκλοφορίας της κονσόλας είναι ένα παιχνίδι Mario Maker και να που ήρθε η στιγμή να το πιάσουμε στα χέρια μας και να το απολαύσουμε. Το Super Mario Maker 2 είναι η συνέχεια του τίτλου που κυκλοφόρησε το 2015 και υπόσχεται να τελειοποιήσει την puzzle - platforming φόρμουλα και να προσθέσει νέες ενδιαφέρουσες δυνατότητες. Αραγε μπορεί να γίνει system seller και να διατηρήσει τη φήμη του διάσημου Ιταλού υδραυλικού, Mario, στα ύψη;

Για όσους δεν γνωρίζουν το Super Mario Maker, όπως “προδίδει” και ο τίτλος του δεν είναι ένα απλό Super Mario παιχνίδι, αλλά ένας συνδυασμός ερασιτεχνικών επιπέδων που έχουν δημιουργήσει οι παίκτες, μαζί με τα επίπεδα που έχει δημιουργήσει η Nintendo. Το παιχνίδι δίνει την δυνατότητα στους παίκτες να δημιουργήσουν και να μοιραστούν τα δικά τους επίπεδα βασισμένα στη διάσημη σειρά. Συγκεκριμένα, τα επίπεδα του Mario Maker έχουν τις βάσεις τους σε 5 διαφορετικά παιχνίδια της σειράς: το Super Mario Bros., το Super Mario Bros 3, το Super Mario World, το Super Mario Bros. U και τέλος το Super Mario 3D World στο οποίο υπάρχουν αρκετές μεμονωμένες λειτουργίες. Κάθε ένα από τα παραπάνω, πλην του προφανώς διαφορετικου οπτικού στυλ έχουν και διαφορετικά physics αλλάζοντας ελαφρώς τις κινήσεις του Mario αλλά και του περιεχομένου του επιπέδου.













Πριν τεστάρετε την δημιουργικότητά σας στο Editor προτείνουμε να ασχοληθείτε με το Story Mode του τίτλου. Το Story Mode αποτελεί μια συλλογή επιπέδων κατασκευασμένων από την ίδια τη Nintendo και λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ως επίδειξη των δυνατοτήτων του Editor ενώ ταυτόχρονα είναι και πηγή έμπνευσης για τους ίδιους τους παίκτες. Μεταφέροντάς μας σε ένα 3D περιβάλλον και μετά από ένα δυσάρεστο (εως αστείο) ατύχημα, το κάστρο της πριγκίπισσας Peach καταστρέφεται. Σκοπός σας ως (μηχανικός πλέον) Mario είναι να συνεργαστείτε με άλλους χαρακτήρες και να κατασκευάσετε το κάστρο από την αρχή. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να αποκτήσετε coins, με το να ολοκληρώνετε Jobs (πίστες στην ουσία) και κομμάτι-κομμάτι να ολοκληρώσετε το κάστρο. Τα επίπεδα του Story Mode είναι περισσότερα από 100 στο σύνολο τους και μοιάζουν περισσότερο ως challenges λόγω του μικρού σχετικά μεγέθους τους σε σχέση με τα κοινά Mario games.

Μπορούμε να πούμε ότι παρά το ανιαρό objective του Story Mode, τα επίπεδα είναι ιδιαίτερα καλοφτιαγμένα, με ποικιλία και εναλλάσσονται από απλά speed runs σε επίλυση γρίφων, διάσωση χαρακτήρων, ανεύρεση αντικειμένων, κατατρόπωση bosses κτλ. Κάθε επίπεδο έχει τη δική του θεματολογία και είναι φτιαγμένο στην βάση ενός από τα 5 διαφορετικά Mario games που αναφέραμε παραπάνω. Η συνεχής εναλλαγή από το ένα Mario game στο άλλο κάνει το Story mode να χάνει ελαφρώς την συνοχή του μιας και τα επίπεδα είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους σε όλους τους τομείς. Το Story mode ολοκληρώνεται περίπου στις 10 ώρες gameplay (και περισσότερες ανάλογα με το επίπεδο του παίκτη) και σε αυτό θα συνεργαστείτε με χαρακτήρες όπως ο Toad ή Toadette και τα υπόλοιπα “μανιταράκια” που αναλαμβάνουν τον ρόλο των οικοδόμων του κάστρου. Τα επίπεδα διακρίνονται από 1 εως 4 αστέρια ανάλογα με τη δυσκολία τους και αν κάπου "τα βρείτε πολύ σκούρα”, μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια του Luigi που σας δίνει χρήσιμα αντικείμενα και μπορεί ακόμη και να “περάσει” το επίπεδο για εσάς.















Φυσικά, οι περισσότεροι από τους παίκτες που θα αγοράσουν το Super Mario Maker 2 δεν θέλουν απλά να παίξουν τα levels του Story mode, αλλά να “χτίσουν” τα δικά τους και να τα μοιραστούν με τους φίλους τους αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Το Course Maker, όπως ονομάζεται, μας δίνει αυτήν τη δυνατότητα. Το interface δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι (δεν υπήρχε και ιδιαίτερος λόγος άλλωστε), απλά αυτήν τη φορά δίνεται περισσότερη έμφαση στο touch της οθόνης του Nintendo Switch όταν το παιχνίδι παίζεται σε handheld mode. Για να μην βρεθείτε τελείως χαμένοι στο υπερπλήρες editor του παιχνιδιού, υπάρχουν εκτενή και λεπτομερέστατα video tutorials που εξηγούν σχεδόν τα πάντα, από τα απλότερα πράγματα μέχρι και τους πιο εξειδικευμένους μηχανισμούς του παιχνιδιού. Ιδιαίτερα στις πρώτες ώρες ενασχόλησης με το Course Maker είναι πολύ λογικό να δυσκολευτείτε, όμως δοκιμάζοντας αρχικά απλά πράγματα όπως η τοποθέτηση απλών αντικειμένων, βασικών εχθρών και ορισμένων jumps είναι πιθανό να σας “ανοίξει” την όρεξη ώστε να πάτε σε πιο εξειδικευμένα, όπως η τοποθέτηση objective εντός των επιπέδων ή δημιουργία puzzles, αλλά και η δημιουργία επιπέδων με μεγαλύτερο βάθος.

Εκεί που νομίζαμε όμως ότι στο πρώτο Super Mario Maker δεν υπάρχουν περιθώρια για βελτιώσεις και προσθήκες, το Super Mario Maker 2 εμφανίζει νέες δυνατότητες που επεκτείνουν τους ορίζοντες και τη φαντασία των παικτών. Τα νέα εργαλέια λοιπόν περιλαμβάνουν τα slopes, επιφάνειες με κλίση αλλά και κίνηση προς τα κάτω ή προς τα πάνω, τον angry sun που κυνηγά τον παίκτη μέσα στην πίστα, το κουμπί On και Off που αλλάζει καταστάσεις και αντικείμενα ενώ πλέον μπορούμε να αλλάξουμε και τη στάθμη του νερού και της λάβας στα αντίστοιχα levels. Το Editor περιέχει εκτός από τα αντικείμενα και τους εχθρούς και νέους ήχους όταν για παράδειγμα περνάτε από συγκεκριμένο σημείο ή εκτελείτε συγκεκριμένη κίνηση. Η θεματολογία των επιπέδων μπορεί να αλλάξει από level στον ουρανό, στη θάλασσα, στην έρημο μέχρι και επίπεδο με μηδενική βαρύτητα στο διάστημα.













Με το πάτημα ενός κουμπιού μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο που δημιουργείται από Super Mario Bros. σε Super Mario 3D World και ανάποδα σε οποιοδήποτε από τα πέντε Mario games που υπάρχουν διαθέσιμα. Επίσης με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείτε άμεσα να παίξετε την πίστα που δημιουργείτε εκείνη τη στιγμή. Η λειτουργία του Editor είναι πιο εύκολη σε handheld mode λόγω του touch screen της κονσόλας και είναι κρίμα που δεν υποστηρίζεται η χρήση του γυροσκοπίου για το docked mode κι έτσι είναι πιο δύσκολο να δημιουργήσετε levels κατά αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Υπάρχει πάντως το Co-op Edit mode, στο οποίο μπορούν δύο παίκτες να “χτίζουν” ταυτόχρονα μέσα στο ίδιο επίπεδο.

Αν δεν έχετε την υπομονή και τη διάθεση να ασχοληθείτε με το Course Maker, έχετε τη δυνατότητα φυσικά, να παίξετε ένα από τα αμέτρητα επίπεδα που φτιάχνουν οι άλλοι παίκτες στο Course World. Παρά τον περιορισμένο αριθμό επιπέδων την στιγμή που γράφεται το Review, το Course World φαίνεται να είναι το must play σημείο του τίτλου και είμαστε πραγματικά ανυπόμονοι για να δούμε τι “διαμάντια” μπορεί να δημιουργήσουν απλοί χρήστες. Μπορείτε να φιλτράρετε τα επίπεδα ανάλογα με το στοιχείο τους (π.χ. puzzle solving, slow, easy going κτλ), να σχολιάσετε και να προσθέσετε τα αγαπημένα στη συλλογή σας και να αγωνιστείτε στα leaderboards. Δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα για online co-op με φίλους, παρά μόνο με local play στην ίδια η σε κοντινές συσκευές. Υπάρχει ξεχωριστή καρτέλα προφίλ για εσάς όπως και για τον κάθε παίκτη, που μετράει τα επιτεύγματα και τα στατιστικά σας. Τέλος, μπορείτε να δοκιμάσετε τις δυνατότητες σας στο endless challenges, στο οποίο θα πρέπει να ολοκληρώσετε συνεχόμενα επίπεδα με ελάχιστες ζωές.















Σαν gamers που μεγαλώσαμε με τον Mario από εποχές Game Boy, δεν μπορούμε να μην αισθανθούμε αυτό το στοιχείο της νοσταλγίας σε αυτά τα δισδιάστατα επίπεδα του Super Mario Maker 2. Η αλήθεια όμως είναι πως παρά την εξαιρετική ποικιλία προκλήσεων που βρίσκονται στο παιχνίδι, οι μηχανισμοί του gameplay και κυρίως η κίνηση του Mario (και στα πέντε παιχνίδια) μοιάζει αρκετά ξεπερασμένη και “ατίθαση” σε σχέση με νεότερους πιο εξελιγμένους platforming τίτλους (όπως για παράδειγμα το Rayman Legends, το Donkey Kong: Tropical Freeze και άλλα). Είναι πλήρως κατανοητό ότι κάτι τέτοιο φυσικά δνε ισχύει για όλους, καθώς έχουμε διακρίνεται από διαχρονικότητα, απλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε, συγκριτικά πάντα με άλλα παιχνίδια νεότερης γενιάς. Το παιχνίδι τρέχει χωρίς το παραμικρό πρόβλημα στα 60 καρέ το δευτερόλεπτο και ταιριάζει απίστευτα με την φορητή λειτουργία του Nintendo Switch.

Συμπέρασμα

Όπως και να έχει, το Super Mario Maker 2 είναι μια εξέλιξη του πρώτου παιχνιδιού σε αρκετούς τομείς και παρά το ελαφρώς “ασύνδετο” Story mode του, προσφέρει πολλές προκλήσεις για τους παίκτες ανεξαρτήτως επιπέδου. Αποτελεί μια must επιλογή για τους φίλους του Mario και προτείνουμε να ασχοληθείτε με το Course Maker που μπορεί στην αρχή να σας δυσκολέψει, αλλά σίγουρα θα σας ανταμείψει με τον χρόνο. Μέρα με την μέρα ο τίτλος θα “γεμίζει” με όμορφες δημιουργίες των παικτών, που μπορείτε να παίξετε και on-the-go λόγω της φορητότητας του Switch.



Θα θέλαμε λίγο καλύτερη λειτουργικότητα στον editor σε docked mode και επιλογή για online co-op με φίλους. Εφόσον σας αρέσει το συγκεκριμένο είδος platformer, τότε δεν βρίσκουμε τον λόγο να μην προσθέσετε το Super Mario Maker 2 στη συλλογή σας.



Βαθμολογία: 8/10