The Surge 2 - Review: Χρειαζόταν λίγη προσπάθεια ακόμη

Πληροφορίες



Τίτλος: The Surge 2

Διαθέσιμο σε: PlayStation 4 / Xbox One / PC

Δοκιμάστηκε σε: PlayStation 4

Εταιρεία Ανάπτυξης: Deck13 Interactive

Εκδότρια Εταιρεία: Focus Home Interactive

Είδος: Action RPG

Ηλικίες: 18+

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 24 Σεπτεμβρίου 2019





Επιτυχία της FromSoftware δεν είναι μόνο τα εξαιρετικά, αλλά ταυτόχρονα απαιτητικά παιχνίδια της (Dark Souls, Bloodborne κτλ) αλλά το γεγονός ότι δημιούργησε ένα δικό της είδος, τα souls-like games. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν δεκάδες παιχνίδια ακόμη και επιπέδου indie αλλά και η σειρά The Surge (πνευματικός διάδοχος του Lords of the Fallen) της Focus Home Interactive. Το πρώτο Surge παιχνίδι κυκλοφόρησε πριν δύο χρόνια αποσπάζοντας καλές γενικά κριτικές, έχοντας όμως αρκετά προβλήματα που αφορούσαν κυρίως το level design, τα bugs και την μικρή ποικιλία εχθρών. Το The Surge 2 είναι μια ακόμη ΑΑ παραγωγή με τους developers της Deck13 Interactive να έχουν πλέον περισσότερη εμπειρία αλλά και feedback για να δημιουργήσουν έναν δυνατό souls κλώνο, παρά το εμφανώς περιορισμένο budget.



H σειρά The Surge ανήκει στην κατηγορία των action RPGs τρίτου προσώπου φτιαγμένη σε μετα-αποκαλυπτικό περιβάλλον όπου άνθρωποι και μηχανές έχουν γίνει σχεδόν ένα. Η “ρημαγμένη” και φουτουριστική μεγαλούπολη Jericho όπου διαδραματίζονται τα γεγονότα του The Surge 2 έχει αφεθεί στο έλεος των scavengers αλλά και άλλων ειδών συμμοριών. Οι άνθρωποι πλέον χρησιμοποιούν εξελιγμένα exo-suits τα οποία τους κάνουν δυνατότερους και όλοι τρέχουν σε έναν αγώνα επιβίωσης ενάντια στις φυσικές καταστροφές αλλά και τις καταστροφές που έχουν επιφέρει οι ίδιοι οι άνθρωποι (ιοί, τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις κτλ).

Σε αυτόν τον αγώνα συμμετέχει και ο πρωταγωνιστής μας που αυτή τη φορά μπορούμε να σχεδιάσουμε εμείς μέσω ενός απλού character creator, ενώ μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε και ένα background για τον ίδιο που ελάχιστη σημασία έχει στην ιστορία του παιχνιδιού. Ένα από τα δύο μεγάλα “ατοπήματα” του τίτλου είναι το story του που παρότι προσπαθεί να κρατήσει το μυστήριο με κάποια κλασικά tricks (ένα μυστηριώδες κορίτσι που παίζει τεράστιο ρόλο στην ιστορία και μια επικίνδυνη αίρεση) δεν καταφέρνει σε κανένα σημείο να κερδίσει τον παίκτη και περνάει γενικά σε δεύτερη μοίρα. Η εικοσάωρη περίπου διάρκεια του τίτλου είναι πάντως ικανοποιητική για αυτά που έχει να προσφέρει, ενώ το νούμερο αυτό ανεβαίνει ανάλογα με το πόσα side quests θελετε να ολοκληρώσετε ή γενικά πόσο θέλετε να εξερευνήσετε τις περιοχές.



Παρόλα αυτά, έχουν γίνει κάποια βήματα “μπροστά” στον συγκεκριμένο τομέα όπως για παράδειγμα στην αλληλεπίδρασή μας με τους NPCs του παιχνιδιού. Οι συγκεκριμένοι χαρακτήρες έχουν πλέον δικό τους δέντρο διαλόγων (conversation tree) και πολλοί από αυτούς μας δίνουν και ορισμένα side quests με τίμια rewards. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα περιβάλλοντα ο σχεδιασμός είναι σαφώς καλύτερος από τον πρώτο τίτλο με την Jericho να αποτελείται από τα κεντρικό της “κορμό” (σοκάκια, ταράτσες, μισο-γρεμισμένα κτίρια αλλά και ορισμένες ειδικές περιοχές όπως το λιμάνι, το πάρκο, τα υπόγεια και το εργοστάσιο). Στο The Surge 2 δεν υπάρχουν αυτά τα συνεχή μουντά περιβάλλοντα που είδαμε στο προκάτοχό του.









Το gameplay και ειδικότερα η μάχη είναι melee με κοντινά χτυπήματα των εχθρών. Χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά πλήκτρα, τα οποία κρατάμε πατημένα, εκτελούμε ένα μικρό combo για το κάθε ένα από τα δεκάδες όπλα του παιχνιδιού. Η απλότητα που υπήρχε στο πρώτο παιχνίδι υπάρχει και εδώ με τη διαφορά ότι η ταχύτητα της μάχης είναι κάπως γρηγορότερη και η ποσότητα των όπλων πολύ μεγαλύτερη. Όταν καταφέρουμε ένα μεγάλο ποσοστό damage στον εχθρό τότε δίνεται η ευκαιρία να εκτελεστεί ένα εντυπωσιακό τελειωτικό χτύπημα που τις περισσότερες φορές επιφέρει και διαμελισμό.



Βασισμένο στο πρώτο παιχνίδι, το μοντέλο της μάχης μάς επιτρέπει να επικεντρώνουμε το damage σε συγκεκριμένα άκρα του εχθρού (πόδι, χέρι, σώμα, κεφάλι). Από εκεί έχουμε δύο επιλογές: αν υπάρχει πανοπλία στο συγκεκριμένο άκρο, τότε μπορούμε να το διαμελήσουμε και να κερδίσουμε υλικά και schematics για να φτιάξουμε καινούρια πανοπλία, ενώ αν δεν υπάρχει πανοπλία τότε μπορούμε απλά να σκοτώσουμε τον εχθρό μας ευκολότερα. Και στις δύο περιπτώσεις μαζεύουμε scrap που είναι και το βασικό υλικό για να κάνουμε σχεδόν τα πάντα στο παιχνίδι (leveling, αγορά αντικειμένων από NPCs και upgrades). Σε περίπτωση θανάτου, όλο το scrap που κουβαλάμε πέφτει μας στον τόπο του θανάτου και έχουμε μόνο μια ευκαιρία να το ανακτήσουμε σε περιορισμένο μάλιστα χρόνο, έως ότου χαθεί για πάντα (ναι, όλα αυτά είναι καθαρά “παρμένα” από τη σειρά souls).









Αυτό που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο The Surge 2 είναι η δυνατότητα για parry, απόκρουση δηλαδή των επιθέσεων του εχθρού που με το σωστό timing τον αφήνει σε stunned κατάσταση για μερικά δευτερόλεπτα και είναι μια τεχνική αρκετά δύσκολη ώστε να τελειοποιηθεί. Το parry του Surge 2 γίνεται με την τοποθέτηση του όπλου στη σωστή θέση σε σχέση με το αντίπαλο χτύπημα και γίνεται με τον δεξί αναλογικό μοχλό και το πλήκτρο άμυνας. Σε γενικές γραμμές, η τεχνική είναι ίδια με το parry του For Honor για όσους έχουν ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο τίτλο και παρότι το παιχνίδι μπορεί και χωρίς αυτό, ίσως χρειαστεί να ασχοληθείτε με την εκμάθησή του, καθώς θα σας χρησιμεύσει -ειδικά- σε κάποια bosses. Η κύρια όμως τεχνική είναι το dodging, η αποφυγή δηλαδη των χτυπημάτων των εχθρών με πλάγια βήματα που είναι βασικότατη κίνηση στο The Surge 2. Η μάχη ίσως γίνει λίγο πιο μονότονη από κάποιο σημείο και μετά καθώς η ίδια τακτική αποφυγής-επίθεσης λειτουργεί απέναντι σχεδόν σε όλους τους εχθρούς.



Συντροφιά μας όμως στη μάχη έχουμε και το drone μας που λειτουργεί και ως ranged όπλο καθώς μπορεί να πυροβολήσει ή να πετάξει grenades από μακριά. Μέσω του drone πραγματοποιείται και μια από τις ελάχιστες online δυνατότητες του παιχνιδιού: το να αφήνετε spray tags για τους άλλους παίκτες (ναι, όπως τα μηνύματα στα Dark Souls, Bloodborne). Αυτά είτε αφορούν οδηγίες για κρυφό loot, είτε επικίνδυνα περάσματα, είτε ακόμη και ως παγίδες που θα σας στείλουν στον... άλλο κόσμο. H άλλη online δυνατότητα είναι το να τοποθετούμε ένα decoy του εαυτού μας σε μυστικά σημεία. Με το πέρασμα μιας πραγματικής ώρας, όσο λιγότεροι έχουν βρει το decoy σας, τόσο περισσότερα scrap κερδίζετε, καθιστώντας τη συγκεκριμένη διαδικασία μια καλή πηγή για scrap farming.





Τον ρόλο των checkpoints παίζουν και εδώ τα Med-bays στα οποία αναπληρώνουμε την ενέργεια μας, κάνουμε level-up και κατασκευάζουμε και αναβαθμίζουμε όπλα και πανοπλίες που βρίσκουμε στο παιχνίδι. Τα κομμάτια πανοπλίας όπως και τα όπλα έχουν διαφορετικές βαθμίδες upgrade, ενώ ορισμένα από αυτά τα βρίσκουμε ήδη στον κόσμο αρκετά αναβαθμισμένα (πχ. όπλα από bosses). Η δυσκολία του παιχνιδιού είναι υποθετικά μεγάλη, αλλά αυτό εξαρτάται όχι μόνο από τα skills του παίκτη, αλλά και από το πόσο δυνατό και αναβαθμισμένο εξοπλισμό έχουμε και αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω του farming (δεν υπάρχει δυνατότητα για επιλογή δυσκολίας).



Τα med-bays έχουν μια σχετικά καλή απόσταση μεταξύ τους, αλλά συνεχώς ανοίγουμε shortcuts στον κόσμο του παιχνιδιού που μας φέρνουν πιο κοντά σε δυσπρόσιτα σημεία, έτσι δεν χρειάζεται να περνάμε δεκάδες φορές από τους ίδιους εχθρούς. Βέβαια, το στοιχείο του backtracking υπάρχει στο παιχνίδι αν και ορισμένες φορές οι καταστάσεις σε μια περιοχή αλλάζουν σε επόμενη επίσκεψη μας. Στο παιχνίδι υπάρχουν και non-combat zones, περιοχές δηλαδή που δεν υπάρχει μάχη και μπορούμε με την άνεση μας να μιλήσουμε σε NPCs ή να αγοράσουμε/πουλήσουμε αντικείμενα ή να μιλήσουμε με χαρακτήρες μαθαίνοντας πράγματα για το lore του σεναρίου.









Μεγαλύτερη ποικιλία υπάρχει σίγουρα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι σε ότι αφορά τους εχθρούς. Υπάρχουν εχθροί με ασπίδες, snipers, drones, εχθροί που κάνουν elemental damage και τέρατα διαφόρων ειδών, όπως τα mechs που παίρνουν την μορφή αγαλμάτων αλλά και εχθροι που εξαφανίζονται μέσω stealth. Τα bosses είναι δύο κατηγοριών, είτε απλοί ανθρωποι με mech suits, είτε τεράστια ρομπότ διαφόρων μορφών. Είναι ένας τομέας που έχει βελτιωθεί, όχι στον επιθυμητό βαθμό, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό.



Σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο δεύτερο μεγάλο μειονέκτημα του τίτλου και αυτό είναι ο κακός οπτικός τομέας του. Μπορεί τα bugs του αρχικού The Surge να έχουν εξαφανιστεί, έχουν εμφανιστεί όμως άλλες “παθήσεις” που αφορούν κυρίως τις επιδόσεις, ακόμη και στις δυνατότερες κονσόλες (PS4 Pro, Xbox One X), αλλά και το πραγματικά απαράδεκτο pop-up, με τα γραφικά να αργούν να φορτώσουν όχι μόνο μετά από loading, αλλά και μετά από απλό κλείσιμο του inventory. Σαν να μην έφταναν αυτά, ο γενικότερος οπτικός τομέας παρά την μεγαλύτερη ποικιλία του, είναι κάτω του μετρίου, ειδικά στις κονσόλες, με κακής ποιότητας φωτισμούς και πολλά άσχετα εφέ (motion blur κλπ.) που ευτυχώς μπορούν να απενεργοποιηθούν.



Η μουσική στο The Surge 2 είναι καλή, ώστε να να γίνεται αντιληπτή σε σημεία και ταιριάζει στο σύνολο με κάποια rock και breakbeats κομμάτια σε περιπτώσεις, όπως στα bosses. Γενικά είναι ένα παιχνίδι που έχει τα πάνω του και τα κάτω του όσων αφορά στο presentation.

Συμπέρασμα



Το The Surge 2 είναι ένα παιχνίδι που κάνει “βήματα” μπροστά σε σχέση με τον προκάτοχό του, αλλά μένει υπερβολικά στάσιμο σε κάποια άλλα. Το λειτουργικό σύστημα μάχης σε συνδυασμό με το design των επιπέδων και των εχθρών είναι αρκετά να ικανοποιήσουν τους φίλους του είδους. Σε τομείς όμως όμως, όπως το storytelling, το presentation και τον οπτικό τομέα, το παιχνίδι δείχνει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για "Β' διαλογή". Η εικόνα που μας άφησε είναι αυτή ενός βελτιωμένου sequel που ήθελε ακόμη μια “ώθηση” για να πάει ψηλότερα. Εμείς πάντως περάσαμε ευχάριστα παίζοντάς το και πιστεύουμε ότι αξίζει την προσοχή σας, αν όχι day one, τότε σίγουρα σε κάποια πτώση της τιμής του.

Βαθμολογία: 7/10