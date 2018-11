The World Ends With You: Final Remix - Review: Ένας ιδιαίτερος Action RPG τίτλος

Πληροφορίες

Η ιστορία ξεκινά με τον πρωταγωνιστή, Neku, να ξυπνάει στη μέση της Shibuya, την πιο πολυσύχναστη περιοχή του Τόκιο. Εκεί, παρατηρεί πως ο κόσμος τον αγνοεί και καθώς προχωράει βλέπει ανθρώπους να εξαφανίζονται εξαιτίας σε κάποια μυστήρια πλάσματα. Πάνω στον πανικό του, τον βρίσκει μία κοπέλα, η Shiki, η οποία τον πείθει να κάνουν ένα pact, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς τους.Μετά τη μάχη τους, ο πρωταγωνιστής ανακαλύπτει πως όλα αυτά είναι μέρος ενός παιχνιδιού, που προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, εφόσον καταφέρουν να φέρουν εις πέρας μία αποστολή τη μέρα, για μία εβδομάδα. Πέρα από τους βασικούς εχθρούς, οι πρωταγωνιστές καλούνται να αντιμετωπίσουν και τους Reapers, οι οποίοι κινούν τα νήματα του παιχνιδιού. Το Final Remix, εκτός από τις εβδομάδες που γνωρίζαμε έως τώρα, προσθέτει και ένα επιπλέον κεφάλαιο στον τίτλο, με νέους χαρακτήρες και λίγες ώρες επιπλέον δράσης. Τα θέματα που θίγει η ιστορία καταφέρνουν να είναι σχετικά ακόμα και μετά από τόσα χρόνια, με κύριο κοινό τους έφηβους.Το The World Ends With You αποτελεί ένα action RPG το οποίο, όμως, είναι πολύ ιδιαίτερο. Ερχόμενο από το Nintendo DS, οι μάχες του είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται με τη χρήση της οθόνης αφής, είτε αυτό σημαίνει με απλά χτυπήματα στην οθόνη, είτε να τραβήξουμε γραμμές κάθετα, οριζόντια κλπ. Αυτό μεταφέρθηκε και στο Final Remix του Nintendo Switch και μπορούμε να πούμε με ευκολία πως είναι ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσει κανείς το παιχνίδι, μιας και οι κινήσεις βγαίνουν αβίαστα και τα πιθανά combos γίνονται άμεσα και χωρίς κανένα πρόβλημα.Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη Square Enix και τη h.a.n.d. ήταν να βρουν έναν νέο τρόπο παιχνιδιού για να μπορέσουμε να απολαύσουμε τον τίτλο και στην τηλεόραση. Εν τέλει, τα κατάφεραν, αλλά όχι με τον τρόπο που περιμέναμε. Η επιλογή του Pro Controller έχει "φύγει από το τραπέζι", με τον τίτλο να μας περιορίζει στα JoyCons και συγκεκριμένα στο ένα. Αυτό γίνεται επειδή απαιτούνται τα motion controls, μιας και η κίνηση του παίκτη γίνεται με point and click στην οθόνη, πηγαίνοντάς μας πίσω στην εποχή του Wii. Με λίγα λόγια, έχει γίνει προσομοίωση του touch: το άγγιγμα έχει μετατραπεί στο πάτημα ενός κουμπιού και το σύρσιμο σε ένα κρατημένο κουμπί, σε συνδυασμό με τα motion controls.Κάπου εδώ, οφείλουμε να αναφέρουμε ίσως και το μοναδικό αρνητικό κομμάτι του port, αλλά ταυτόχρονα και το πιο σημαντικό. Η μετάφραση των touch controls σε motion controls και κουμπιά δεν έχει υλοποιηθεί με τον ιδανικότερο τρόπο, μιας και αρκετά συχνά χρειαζόταν καλιμπράρισμα, το οποίο ευτυχώς γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού οποιαδήποτε στιγμή. Ακόμα και έτσι όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε τις κινήσεις με την ίδια ταχύτητα που θα τις κάναμε με τα touch controls, γεγονός που οδηγεί σε προβλήματα στα μετέπειτα κεφάλαια της ιστορίας, καθώς αυξάνεται η δυσκολία. Για παράδειγμα, η γρήγορη μετακίνηση του χαρακτήρα μας και τα γρήγορα swipes για τις επιθέσεις, που κάνουμε στην οθόνη αφής, δεν γίνονται με την ίδια ευκολία στο JoyCon. Αν και δεν φτάνει στο σημείο να γίνει unplayable, κάποια είδη κινήσεων δεν είναι βολικά και σίγουρα επηρεάζουν το ομαλό gameplay.Οι μάχες τοποθετούν τον πρωταγωνιστή σε ένα κλειστό περιβάλλον, όπου αντιμετωπίζει noises, δηλαδή θορύβους που έχουν τη μορφή ζώων, με ένα ιδιαίτερο design που ξεχωρίζει. Για τις επιθέσεις χρησιμοποιούμε διάφορες pins, με την κάθε μια να έχει διαφορετικές ικανότητες και τρόπο ενεργοποίησης. Για παράδειγμα, μπορεί μια κονκάρδα φωτιάς να θέλει να τη σύρουμε δεξιά και αριστερά για να ενεργοποιηθεί, ενώ μια κονκάρδα με projectiles να ενεργοποιείται με απλό tap, μια άλλη να κάνουμε swipe τον χαρακτήρα μας και πάει λέγοντας... Η πληθώρα των pins δίνει βάθος στο σύστημα μάχης, ενώ οι διαθέσιμοι συνδυασμοί κάνουν το gameplay γρήγορο και ενδιαφέρον. Παρότι μιλάμε για παιχνίδι δεκαετίας, το gameplay του καταφέρνει να παραμείνει ξεχωριστό, με ζωντάνια και ενδιαφέρον.Ο πρωταγωνιστής κάνει level up ξεκλειδώνοντας περισσότερα slots για pins, ώστε να κάνει περισσότερη και να δέχεται λιγότερη ζημιά και όχι μόνο, κάτι που είναι αναμενόμενο από ένα RPG. Δυστυχώς, δεν υπάρχει επιλογή του τι θα αναβαθμιστεί κάθε φορά, αλλά δεν θεωρούμε πως αυτό δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Επιπλέον, έχουμε τη δυνατότητα να “ντύσουμε” τους χαρακτήρες μας με ρούχα που θα τους κάνουν πιο δυνατούς. Οι κονκάρδες κάνουν και αυτές level up, με κάποιες να γίνονται master και άλλες να εξελίσσονται σε μία νέα, πιο ισχυρή. Έπειτα, τα quests, αν και δεν είναι πολλά, πέρα από αυτά της κύριας ιστορίας, μας ανάγκασαν να παίξουμε σε μεγαλύτερες δυσκολίες προκειμένου να αποκτήσουμε το αντικείμενο που μας ζητήθηκε, κάνοντας τα πολύ πιο ενδιαφέροντα, μιας και έπρεπε να αλλάξουμε τη στρατηγική μας και να προσαρμοστούμε στην πρόκληση της αυξημένης δυσκολίας.Μία νέα επιλογή που προστέθηκε στο Final Remix είναι αυτή του co-op παιχνιδιού, κάτι που είναι εφικτό χάρη στη φύση των JoyCons. Το παιχνίδι αφορούσε πάντα ένα ζευγάρι πρωταγωνιστών, και αυτό φαινόταν στις δύο οθόνες του DS, με κάθε χαρακτήρα να πολεμά ξεχωριστούς “θορύβους”. Στο Solo Remix που κυκλοφόρησε για iOS και Android δεν ήταν ορατός ο δεύτερος χαρακτήρας μέχρι να τον καλέσουμε για να μας βοηθήσει. Το ίδιο γίνεται και στο Final Remix, εκτός αν παίζουμε σε co-op. Τότε και οι δύο χαρακτήρες εμφανίζονται στην οθόνη, με τον δεύτερο παίκτη να χειρίζεται το ταίρι του Neku. Το αρνητικό είναι πως ο δεύτερος παίκτης έχει προκαθορισμένες ικανότητες. Το θετικό είναι πως αυτός είναι ο μοναδικός περιορισμός που υπάρχει, μιας και μπορεί να κινείται ελεύθερα στο περιβάλλον της μάχης και να απολαύσει τον τίτλο χωρίς προβλήματα.Εκτός από το gameplay του, το παιχνίδι ξεχωρίζει τόσο για την εικαστική επιμέλεια, όσο και για τη μουσική επένδυση του. Συγκεκριμένα, το soundtrack αποτελείται από πολλά “πιασάρικα” τραγούδια, τα οποία είχαν μείνει στη μνήμη μας από την εποχή του DS και χαρήκαμε ιδιαίτερα όταν είδαμε πως υπάρχει επιλογή να ακούσει κανείς τα τραγούδια στην κανονική τους εκτέλεση, αλλά και στα νέα remix που έγιναν για την τελική έκδοση του τίτλου.Ο σχεδιασμός των χαρακτήρων είναι τόσο ιδιαίτερος, που κάθε ένας από αυτούς καταφέρνει να ξεχωρίσει με την πρώτη ματιά, κάτι που ισχύει και για τους εχθρούς και τους “θορύβους”, με τους οποίους έρχονται αντιμέτωποι. Το οπτικοακουστικό αποτέλεσμα είναι άριστο, ακόμα και στην οθόνη μιας τηλεόρασης πολλών ιντσών. Ένα από τα παράπονα μας σχετικά είναι για τα εικονίδια των αντικειμένων με τα οποία εξοπλίζουμε τους παίκτες μας, μιας και έχουν μείνει pixelated, πιθανότατα από την εποχή του DS. Τέλος, ορισμένες οδηγίες αναφέρουν πράγματα που ισχύουν μόνο για το gameplay των touch controls και δεν υπάρχουν αντίστοιχες διαφάνειες για τα JoyCons.Το The World Ends With You: Final Remix είναι ταυτόχρονα ένας τρόπος να επανέλθει το franchise στο προσκήνιο, αλλά και ένας τρόπος να δώσει στους οπαδούς του νέο περιεχόμενο. Μπορεί η υλοποίηση των motion controls να μην είναι καλή και σε κάποιους τομείς να φαίνεται σαν ένα βιαστικό port του Solo Remix, όμως το νέο περιεχόμενο και το co-op mode σώζουν την κατάσταση. Το σίγουρο είναι, πως αν δεν του δώσατε μία ευκαιρία τότε, πρέπει να του δώσετε μία τώρα, μιας και μιλάμε για ένα ιδιαίτερο παιχνίδι με εξαιρετικό character design, μουσική και gameplay, είτε το παίξετε σε tablet mode, είτε στην τηλεόραση σας με τα νέα motion controls που προστέθηκαν.