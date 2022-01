Το Rainbow Six Extraction είναι ένα spin-off που φέρνει ανανέωση

Τι θα συμβεί εάν οι χαρακτήρες του Rainbow SIx Siege σταματήσουν τις μεταξύ τους μάχες και ενωθούν απέναντι σε έναν εξωγήινο παρασιτικό εχθρό; Το Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction είναι ένας spin-off τίτλος του Siege, όμως με τελείως διαφορετική οπτική. Ναι μεν, παραμένει αυτή της close-quarters μάχης, όμως αυτήν τη φορά είναι απέναντι σε εξωγήινους εχθρούς, γνωστούς ως Archaeans. Το τι γνώμη θα είχε ο ίδιος ο εκλιπών Tom Clancy για αυτήν την τροπή που παίρνουν τα παιχνίδια που είναι βασισμένα στα βιβλία του; Είναι απίθανο να το μάθουμε και όμως η Ubisoft τόλμησε και κυκλοφορεί έναν τίτλο που πέρασε από αρκετά στάδια και ονομασίες μέχρι επιτέλους να βρεθεί στις οικιακές κονσόλες και τα PC.







Στο Extraction δεν υπάρχει κεντρική ιστορία ή κάποιου είδους campaign, όμως ο τίτλος είναι χτισμένος έτσι ώστε να δίνει συνεχώς κίνητρο στον παίκτη να ασχοληθεί, περίπου σαν κάποιο roguelike παιχνίδι. Το Extraction είναι ένα PvE (player vs. enemy) shooter πρώτου προσώπου που μπορεί να παιχτεί είτε ως solo εμπειρία, είτε με party έως τριών ατόμων. Το ότι κρατάει την ονομασία Rainbow Six δεν είναι τυχαίο, μιας και το gameplay είναι καθαρά βασισμένο σε αυτό του Rainbow Six Siege, ενώ και οι χαρακτήρες ή αλλιώς οι Operators, τα όπλα και πολλά από τα skills/gadgets που μπορούμε να χειριστούμε είναι βγαλμένα από το Siege. Το αργό -και πιο tactical- shooting παραμένει, έτσι μην περιμένετε μεγάλου μεγέθους ανοιχτές πίστες, ούτε ορδές εχθρών τύπου horde. Mάλιστα το stealth και τα silent takedowns αποτελούν βασικό συστατικό.



Αφού επιλέξουμε έναν από τους 18 συνολικά Operators και την τοποθεσία της επιλογής μας, μπαίνουμε στη μάχη απέναντι στους Archeans, τους σκοτεινούς εξωγήινους, παρασιτικούς εχθρούς. Παρ' ότι οι developers τις Ubisoft έχουν δημιουργήσει συμπαθητικό lore γύρω από τα γεγονότα και τους εχθρούς του Extraction, δεν υπάρχει κεντρική ιστορία ή αλλιώς πλοκή και είναι κρίμα γιατί θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν, δίνοντας περισσότερο νόημα στον κόσμο που δημιούργησαν. Αντ’ αυτού υπάρχει μια κεντρική μπάρα προόδου, με την οποία σταδιακά “ανοίγουμε” περισσότερο από το lore ολοκληρώνοντας objectives και εκτελώντας challenges (“studies” όπως αναφέρονται στο παιχνίδι).





Η αρχική περιοχή (Νέα Υόρκη) περιλαμβάνει τρεις μικρότερες περιοχές και είναι στην κρίση του παίκτη το σε ποια περιοχή θα εκτελέσει την αποστολή του. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να ολοκληρώσουμε τρια objectives σε μια περιοχή και να κάνουμε Extract ώστε να μην χάσουμε τα XP μας. Με τα XP αναβαθμίζουμε τους Οperators, ξεκλειδώνοντας νέα όπλα και αναβαθμίζοντάς τους. Κάθε Operator έχει ένα δικό του χαρακτηριστικό Skill, είτε είναι Healer, είτε μπορεί να ρίχνει turrets ή να εντοπίσει εχθρούς πίσω από τοίχους. Με την αναβάθμιση του κεντρικού XP, ανοίγουμε νέα gadgets και throwables που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε Operator.



Τα objectives, που είναι τυχαία έως ότου επιλέξουμε επίπεδο, είναι της μορφής "να σώσουμε έναν NPC, να καταστρέψουμε φωλιές των εχθρών, να κάνουμε defend σημεία ή να εξουδετερώσουμε συγκεκριμένους εχθρούς". Αυτά τα 10-15 objectives επαναλαμβάνονται σε κάθε γύρο τυχαία και η αλήθεια είναι ότι δεν αλλάζουν ιδιαίτερα με την πρόοδό μας. Οι πίστες αποτελούνται, όπως και στο Rainbow Six Siege, από κλειστές περιοχές με πολλά δωμάτια και παρ' όλο που η θεματολογία τους αλλάζει από περιοχή σε περιοχή, η αρχιτεκτονική τους παραμένει ίδια. Συνολικά, υπάρχουν 4 τοποθεσίες και η κάθε μία διαθέτει τρεις επιμέρους χάρτες.









Το gameplay είναι αργό. Βασίζεται αρκετά στο stealth και την απόκρυψη από τους εχθρούς, αλλά θα υπάρξουν και στιγμές με ένταση και αρκετό πιστολίδι. Πιστεύουμε πως η συγκεκριμένη ροή του gameplay σίγουρα θα αρέσει στους φίλους της σειράς, ενώ είναι αρκετά προσιτό και για τους νέους παίκτες που θέλουν μια σοβαρή co-op εμπειρία.





Οι Archaeans έχουν μια σχετική ποικιλία, αν και η αλήθεια είναι πως την πρώτη ώρα του παιχνιδιού θα έχετε ήδη δει ένα μεγάλο μέρος τους. Θα μπορούσαμε να δούμε και περισσότερα είδη, πέρα από τα nests, τους ανθρωπόμορφους εξωγήινους, αλλά και τους bloaters που σκάνε, όταν τους πυροβολούμε στην πλάτη τους. Η “λούπα” του gameplay όμως παραμένει αρκετά ενδιαφέρουσα και αυτό γιατί το σύστημα αναβαθμίσεων είναι αρκετά rewarding, ενώ θα πρέπει να προσέχουμε και την υγεία της υπόλοιπης ομάδας μας. Το παιχνίδι ωθεί τον παίκτη να δοκιμάσει άλλους Operators και loadouts και είναι κρίμα που η μικρή ποικιλία εχθρών, αλλά και ο μονότονος σχεδιασμός των επιπέδων δεν το αφήνουν να αναδειχθεί όπως πρέπει και να φτάσει σε άλλα ύψη.









Σίγουρα όμως έχει γίνει αρκετά σοβαρή δουλειά τόσο όσον αφορά στο στήσιμο του τίτλου, αλλά και του αψεγάδιαστου οπτικού τομέα, ενώ μιλάμε για ένα παιχνίδι από τη Ubisoft, που δεν ζητά "full price". Αναβαθμίζοντας τους Operators, μπορείτε να δοκιμάσετε μεγαλύτερες δυσκολίες, ανεβάζοντας το risk-reward factor του τίτλου. Αφού ξεκλειδώσετε και τις τέσσερις περιοχές, τα επόμενα unlockables είναι τα εποχικά events, αλλά και το Maelstrom, που αποτελεί το ύψιστο challenge με 9 objectives συνολικά, αντί για 3. Να τονίσουμε εδώ πως μια αποτυχημένη αποστολή μπορεί όχι μόνο να επιφέρει μηδενικό XP, αλλά και να μειώσει το XP του χαρακτήρα και το συνολικό του παίκτη, εάν ο Operator δεν διασωθεί σε επόμενο run. Είναι ένας μηχανισμός που ιντριγκάρει τον παίκτη να επιλέξει πώς θα κινηθεί σε ορισμένες καταστάσεις και να σκεφτεί το αν πρέπει να κάνει extract πρόωρα ή να συνεχίσει την αποστολή του.









Το παιχνίδι μπορεί να προσφέρει δεκάδες ώρες ενασχόλησης, εφόσον μπείτε στο "τριπάκι" και σας αρέσει το συγκεκριμένο μοτίβο. Εμείς ασχοληθήκαμε και θα ασχοληθούμε πολύ με τον τίτλο, όμως είναι λίγο δύσκολο να κρατήσει αρκετά σε βάθος χρόνου, καθώς δεν έχει την απαραίτητη ποικιλία ακόμη, ώστε να γίνει απρόβλεπτο, και αυτό οφείλεται κυρίως στα επαναλαμβανόμενα objectives και την έλλειψη πιο μεγάλων και ξεχωριστών εχθρών. Πάντως, το Rainbow Six Extraction παίζεται αρκετά ευχάριστα τόσο σε co-op, όσο και solo, ενώ η Ubisoft έχει ένα πλάνο με δωρεάν updates για τον τίτλο για τους επόμενους μήνες τουλάχιστον. Τέλος, υπάρχουν κάποιες ανισορροπίες που θα πρέπει να διευθετηθούν, όπως για παράδειγμα ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός των nests, αλλά και η κατακόρυφη αύξηση της δυσκολίας, όταν παίζουμε σε multiplayer σε σχέση με solo (κάποιος θα περίμενε να συμβαίνει το αντίθετο).







Οπτικά, το Extraction διατηρεί την μηχανή γραφικών του Siege, η οποία μετράει αισίως 7 χρόνια. Είναι ένα όμορφο, παρ' ότι μουντό, παιχνίδι με μεγάλη λεπτομέρεια στα textures των επιπέδων αλλά και των εχθρών, όμως υπάρχουν αρκετά assets, που επαναλαμβάνονται. Στο PlayStation 5, υπάρχουν δύο modes για τα γραφικά: το Quality, που προσφέρει 4K ανάλυση και το Performance, με 1080p ανάλυση που ενεργοποιεί όμως ορισμένα άλλα εφέ (καλύτερη ποιότητα σκιών κτλ). Και τα δύο παραπάνω modes τρέχουν σε σταθερό 60άρι framerate χωρίς προβλήματα. Κάποια εφέ ιδιαίτερα aυτά του mold της εξωγήινης λάσπης που διασπάται και εξαπλώνεται στα επίπεδα είναι εξαιρετικά, όμως δεν είναι ένας τίτλος που αποτελεί διαφήμιση των next-gen δυνατοτήτων σε ό,τι αφορά στον οπτικό τομέα.



Η Ubisoft τολμά να μεταφέρει την σειρά Rainbow Six ένα επίπεδο πιο πάνω βάζοντας τον παίκτη αντιμέτωπο με εξωγήινες οντότητες. Μπορεί μερικοί να πιστεύουν ότι τα κόκαλα του διάσημου Αμερικανού συγγραφέα Tom Clancy θα τρίζουν, όμως η αλήθεια είναι πως έχουμε να κάνουμε με έναν σοβαρό και προσεγμένο τίτλο που του δόθηκε ιδιαίτερη φροντίδα, παρά το δύσκολο development. Το Extraction το συστήνουμε σε όσους θέλουν μια πιο αργή και στρατηγική co-op εμπειρία και έχουν βαρεθεί τα άμυαλα zombie / alien shooters. Τα αρνητικά σημεία είναι η έλλειψη story mode, το οποίο ναι μεν δεν είναι απαραίτητο στο συγκεκριμένο τίτλο αλλά θα βοηθούσε, και η μικρή σχετικά ποικιλία σε εχθρούς και objectives.







Υπενθυμίζουμε πως το παιχνίδι είναι διαθέσιμο στο Xbox Game Pass απο την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του ενώ υπάρχει επιλογή να προσκαλέσετε και να παίξετε με φίλους σας που δεν έχουν το παιχνίδι μέσω του “Buddy Pass” που διαθέτει ο τίτλος.

Βαθμολογία

Πληροφορίες

Τίτλος: Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Διαθέσιμο σε: PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X|S / PC

Δοκιμάστηκε σε: PS5

Εταιρεία Ανάπτυξης: Ubisoft Montreal

Εκδότρια Εταιρεία: Ubisoft

Είδος: Tactical Co-op Shooter

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 20 Ιανουαρίου 2022

Ηλικίες: 16+