Tom Clancy's The Division 2 - Preview: Η επιβίωση απαιτεί θυσίες

Τίτλος: Tom Clancy’s The Division 2

Πλατφόρμες: PC / PS4 / Xbox One

Δοκιμάστηκε σε: PS4

Εταιρεία Ανάπτυξης: Massive Entertainment

Εκδότρια Εταιρεία: Ubisoft

Είδος: Action RPG / Shooter

Ηλικίες: 18+

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 15 Μαρτίου 2019

Το The Division ανήκει στην κατηγορία των παιχνιδιών που ή θα λατρέψεις ή θα μισήσεις και γι’ αυτόν τον λόγο έχει αποκτήσει φανατικό κοινό, αλλά και κόσμο που πιθανόν θα προσπεράσει τοThe Division 2, χωρίς δεύτερη σκέψη. Η συνέχεια του action, role-playing shooter τρίτου προσώπου φτάνει τον Μάρτιο στα PS4, Xbox One και PC και μετά τα πολυάριθμα και εκτενή βίντεο της Ubisoft, ήρθε η στιγμή να δοκιμάσουμε το Tom Clancy’s The Division 2 στην Private Beta του. Το σίγουρο είναι ότι όσοι έχουν εμπειρία από τον πρώτο τίτλο θα καταφέρουν να μπουν πολύ εύκολα στο κλίμα του παιχνιδιού, μιας και οι ομοιότητες είναι τρομακτικές σε σχέση με το The Division 1.

Ο ιός που μεταφέρθηκε μέσω των χαρτονομισμάτων την ημέρα των “Ευχαριστιών” στις ΗΠΑ έχει εξαπλωθεί, όμως οι επιζώντες αρχίζουν να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες ξεκινώντας από το μηδέν τις καλλιέργειες τροφής και της καλύτερης οργάνωσης τους σε οικισμούς. Στο The Division 2 αφήνουμε πίσω την χιονισμένη Νέα Υόρκη και μεταφερόμαστε στην πιο πλούσια από πλευράς βλάστησης, αλλά εξίσου χαοτική, Ουάσινγκτον. Στην Beta είχαμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με τις -μικρότερου επιπέδου- αρχικές περιοχές και να “αναπτύξουμε” τον χαρακτήρα μας μέχρι το Level 7. Μετά από μια σύντομη, αλλά αρκετά ενδιαφέρουσα εισαγωγική αποστολή φτάσαμε στην κεντρική βάση του παιχνιδιού που αυτή τη φορά αποτελεί ο... Λευκός Οίκος.

Στη βάση μπορούμε να πραγματοποιήσουμε προετοιμασίες και να αναβαθμίσουμε τον χαρακτήρα μας όπως ακριβώς στο πρώτο παιχνίδι. Με το levelling ξεκλειδώνονται και νέες λειτουργίες στη βάση αλλά και νέα perks ενώ αποκτούμε πρόσβαση και σε καινούρια gadgets. Το αρνητικό σε αυτό το κομμάτι είναι ότι όλες αυτές οι λειτουργίες είναι όμοιες, αν όχι ολόιδιες με το πρώτο παιχνίδι, τουλάχιστον μέχρι εκεί που μας επέτρεψε η Beta να παίξουμε. Το παιχνίδι για όσους δεν γνωρίζουν είναι βασισμένο σε squad based gameplay, αυτό σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα πιο ευχάριστο (και πιο σωστό) να παίζετε με φίλους σας σε ομάδα έως τεσσάρων ατόμων αλλά ακόμη και αν δεν έχετε κάποιον, μπορείτε να βρείτε μέσα στους servers του παιχνιδιού, είτε ζητώντας βοήθεια (request backup) είτε δίνοντας βοήθεια σε άλλους παίκτες.

Οι ομοιότητες με το πρώτο παιχνίδι συνεχίζονται και στο ίδιο το gameplay αν και παρατηρούνται ορισμένες μικρές βελτιώσεις που οι βετεράνοι του Division θα παρατηρήσουν. Το shooting για παράδειγμα είναι βελτιωμένο αρκετά σε όλα τα διαφορετικά όπλα, ενώ και ο χειρισμός του χαρακτήρα είναι ελαφρώς πιο αποκρίσιμος. Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, ο χάρτης είναι χωρισμένος σε διάφορες ζώνες (η κάθε μια χαρακτηρίζεται από το δικό της Level που αντιπροσωπεύει τη δυσκολία της) και μέσα στον χάρτη υπάρχουν ορισμένα Settlements το καθένα με το δικές του ανάγκες και αποστολές. Στην Beta ασχοληθήκαμε με δύο main missions, κάποια side quests, ενώ πήραμε μια γεύση και από τα νέα σύντομα public events όπως το control point.

Σε μια προσπάθεια να αναδείξει και το end-game υλικό (το περιεχόμενο δηλαδή που θα υπάρχει αφού ολοκληρώσετε το Story του παιχνιδιού) η Ubisoft σε συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης Massive Entertainment έδωσαν τη δυνατότητα στους παίκτες της BETA να παίξουν με έτοιμους high level χαρακτήρες σε μια αντίστοιχα απαιτητική αποστολή που λειτουργεί σαν Incursion του πρώτου παιχνιδιού. Εκεί πήραμε μια γεύση και από τα Sub-classes που είναι μια νέα προσθήκη στο The Division 2. Η κάθε ”υπο-κλάση” περιλαμβάνει και ένα ξεχωριστό “Signature” όπλο όπως το Sniper ή το τόξο, αλλά πέρα από αυτό δεν παρατηρήσαμε κάποια άλλη διαφορά. Nα τονίσουμε ότι στην ΒΕΤΑ δεν υπήρχαν τα Superpowers του πρώτου Division κάτι που πιθανό να προστεθεί στο τελικό game. Παρότι οι αποστολές ήταν ενδιαφέρουσες και οπτικά και σαν στήσιμο δυστυχώς στο τελευταίο Incursion έκανε αισθητή την παρουσία του ένα από τα αρνητικά σημεία της σειράς και αυτό είναι οι Bullet-sponge enemies, δηλαδή οι εχθροί που πρέπει να δεχθούν εκατοντάδες ή χιλιάδες σφαίρες για να πεθάνουν. Παρόλα αυτά έκαναν την εμφάνιση του δύο νέες κατηγορίες εχθρών, τα ρομπότ και οι εχθροί που πετούν εκρηκτικά μέσω drones στους παίκτες (κάτι ιδιαίτερα εκνευριστικό για ορισμένους).

Σε ότι αφορά το PvP κομμάτι του παιχνιδιού και ιδιαίτερα τα Dark Zones εκεί είναι που έχουν γίνει οι περισσότερες αλλαγές, τόσο όσον αφορά τους Rogue Agents όσο και το τι loot μπορούν να βγάλουν οι παίκτες από αυτές τις “επικίνδυνες ζώνες”. Πλέον οι Dark Zones είναι τρεις ξεχωριστές περιοχές (όπως φαίνονται ξεκάθαρα στον χάρτη) και όχι μια μεγάλη ενιαία όπως πριν. Οι παίκτες θα μπορούν να “κλέψουν” εφόδια, ενώ μερικά από αυτά δεν χρειάζονται πλέον extract μπορούν να φορεθούν απευθείας. Στο The Division 2 θα υπάρχουν ξεχωριστές PvP αρένες (παίκτες εναντίων παικτών) γνωστές με το όνομα Conflict και θα περιλαμβάνουν αρχικά δύο Modes, το Deathmatch και το Domination. Αυτά θα τα δούμε στην πράξη με την κυκλοφορία του παιχνιδιού.

Η αστική post-apocalyptic ζούγκλα που γνωρίζαμε έχει βελτιωθεί οπτικά με καθαρότερα textures, μεγαλύτερη λεπτομέρεια και λιγότερο pop-in (γραφικά που αργούν να φορτώσουν) σε σχέση με τον αρχικό τίτλο. Σε αυτό βοηθάει και το βελτιωμένο HDR για όσους έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν αυτήν τη λειτουργία, ενώ το παιχνίδι σε στιγμές μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό με εξαιρετικούς φωτισμούς τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Με δεδομένο ότι μένουν ακόμη αρκετές ημέρες για την κυκλοφορία του τίτλου είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το οπτικό αλλά και το ακουστικό αποτέλεσμα, ένας τομέας στον οποίο δεν μας απογοητεύουν συνήθως τα παιχνίδια της Ubisoft. Τέλος, παρά τα μικρά προβλήματα στο machmaking, η σύνδεση στη BETA ήταν αρκετά ομαλή, ενώ αν υπήρχαν κάποια προβλήματα, δεν είχαν σχέση με την συνδεσιμότητα αλλά με το ίδιο το παιχνίδι (κάποια bugs σε αποστολές). Υπενθυμίζουμε όμως ότι η εμπειρία μας δεν ήταν από τελική

H προσπάθεια της Massive Entertainment στο Tom Clancy’s The Division 2 δείχνει να είναι ικανοποιητική, ενώ εξαιτίας των πάρα πολλών ομοιοτήτων με το πρώτο παιχνίδι θα την χαρακτηρίζαμε και ως “ασφαλή”. Σίγουρα υπάρχουν μικρές βελτιώσεις που τις αναγνωρίσαμε ακόμη και στην BETA αλλά είναι ένα στοίχημα για την Ubisoft το τι μπορεί να προσφέρει στους βετεράνους του Division, στους νέους παίκτες αλλά και σε αυτούς που εγκατέλειψαν πρόωρα το πρώτο παιχνίδι. Όλα αυτά θα γίνουν πιο ξεκάθαρα με την κυκλοφορία του παιχνιδιού τον Μάρτιο και και αναμένουμε με αγωνία το release ενός μεγάλου τίτλου που θα “κοντραριστεί” ιδιαίτερα με το Anthem των BioWare και ΕΑ.